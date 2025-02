Imagini spectaculoase cu noua armă cu laser a Marinei Americane care nu rămâne niciodată fără energie

Marina americană a publicat recent imagini impresionante cu noua sa armă cu laser, destinată să distrugă dronele, aflată pentru prima dată în acțiune. Sistemul HELIOS, testat la bordul distrugătorului USS Preble, a fost surprins în timp ce emite un fascicul intens care doboară o dronă din aer relatează Daily Mail.

HELIOS, un acronim pentru „High Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance” (Laser de mare energie cu sistem integrat de orbire optică și supraveghere), a fost dezvoltat de Lockheed Martin în 2021 și livrat Marinei în 2022. Sistemul este capabil să emită o putere de 60 de kilowați de energie direcționată, suficientă pentru a alimenta până la 60 de locuințe, la viteza luminii, putând lovi ținte aflate la distanțe de până la 8 kilometri.

US Navy images of the test aboard the USS Preble (DDG‑88), of Lockheed Martin'S 60kW to 120 kW HELIOS (High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance) laser, developed in 2021. https://t.co/94HGUP6dlj pic.twitter.com/P2sVPBBodw

Scopul principal al HELIOS este combaterea unui spectru larg de amenințări, incluzând drone, bărci mici și chiar rachete de croazieră. De asemenea, a fost conceput pentru a perturba senzorii de recunoaștere și informații ai navelor inamice.

Testul a fost realizat pe fondul unei intensificări a amenințărilor împotriva navelor de război americane, întrucât țări străine își îmbogățesc arsenalele cu drone și rachete antinavă. Potrivit unui raport al US Naval Institute, „amenințarea dronelor există de ani de zile, dar Marina nu a prioritizat încă apărarea împotriva acestor arme acum ușor de obținut”. De asemenea, raportul menționează că „nu este rezonabil să te aștepți ca marinarii care trăiesc o experiență de tragere de două ori pe an să fie capabili să angajeze multiple ținte mici și rapide.”

Chiar și în cazurile în care marinarii ar fi experți în tragerea cu arme, ar dura prea mult timp pentru a identifica o dronă și a pregăti armele necesare pentru a o doborî, timp de care nava poate să nu dispună.

SECURITY UPDATE: The US Navy released footage of the USS Preble firing a HELIOS laser weapon for the first time. The High Energy Laser with Integrated Optical-Dazzler and Surveillance (HELIOS) will be used primarily to counter unmanned Ariel vehicles (UAV).

