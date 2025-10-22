Un aliat al președintelui SUA acuzat de trădare. „Îl înjunghie pe Trump pe la spate la fiecare pas”

Reprezentanta statului Georgia, Marjorie Taylor Greene, a fost acuzată că l-a trădat pe președintele Donald Trump de către cunoscutul influencer al organizației Make America Great Again (MAGA), Catturd. Scriind pe X, contul anonim de socializare a declarat că congresmena republicană „l-a înjunghiat pe Trump pe la spate la fiecare pas” și a cerut să i se retragă sprijinul la alegerile primare.

Deși Greene este o susținătoare proeminentă a lui Trump și a devenit cunoscută în Partidul Republican de când s-a alăturat Congresului în 2021, ea a criticat recent administrația președintelui pe teme precum Legea One Big Beautiful Bill, publicarea dosarelor asociate cu finanțatorul căzut în dizgrație Jeffrey Epstein și măsuri de politică externă. Acest lucru a declanșat o reacție negativă din partea unor influenceri MAGA, scrie Newsweek.

Caturd are o influență semnificativă online. Contul are peste 3,9 milioane de urmăritori și se pronunță în mod regulat pe o serie de probleme politice.

Georgia este un stat competitiv, iar dacă Greene pierde sprijin, acest lucru i-ar putea afecta șansele la alegerile intermediare din 2026.

Ce trebuie să știți

Scriind pe X, Catturd a distribuit o imagine în care susținea că Greene a câștigat 21 de milioane de dolari în cinci ani în Congres și a spus că este „timpul să facem alegeri primare și să scăpăm de această fraudă”. Contul a adăugat că Greene „se îmbogățește teribil în timp ce îl înjunghie pe Trump pe la spate la fiecare pas”.

„M-am săturat de aceste complete și absolute prefăcătorii”, au adăugat ei.

În august, Greene a criticat un raport care susținea că averea ei personală a crescut vertiginos de când s-a alăturat Congresului. Ea a numit afirmațiile că averea ei era legată de rolul ei guvernamental „calomnie și minciuni sfruntate”. Ea a spus că averea ei netă de astăzi, evaluată la 22,5 milioane de lire sterline conform înregistrărilor publice, provine din afacerea de construcții a familiei sale și din investițiile private.

Într-o altă postare, Catturd a scris: „Marjorie Taylor Greene este atât de jenată acum. Simt că vreau să fac o baie pentru că am susținut-o mereu. Este o impostoare totală care s-a îmbogățit teribil în câțiva ani în Congres.”

Greene a avut unele poziții contrare Partidului Republican în ultimele luni. În mijlocul războiului dintre Israel și Hamas, Greene a fost prima republicană care a numit acțiunile Israelului în Gaza un genocid, lucru negat de Israel, și și-a îndemnat colegii să sprijine încetarea furnizării de arme forțelor prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

În august, ea a acuzat Partidul Republican că tratează prost femeile și a declarat pentru Daily Mail că este „foarte sătulă” de acest tratament și că nu este sigură „dacă Partidul Republican mă părăsește sau dacă nu mă mai identific la fel de mult cu Partidul Republican”.

Greene s-a certat și cu influencerița de dreapta Laura Loomer.

„Mulți oameni trebuie să se trezească în legătură cu reportajele ei”, a spus Greene despre Loomer recent la X. „A cerceta faptele și apoi a le transforma în minciuni pentru a-și servi agenda nu o face bună sau de încredere. O face o mincinoasă și o face periculoasă.”

În august, Loomer a declarat că va depune o plângere de etică împotriva lui Greene, acuzând-o în același timp pe parlamentara din Georgia de abuz de putere din cauza unui tweet care punea sub semnul întrebării finanțarea lui Loomer.

Ce spun oamenii

William F. Hall, profesor adjunct de științe politice și afaceri la Universitatea Webster din St. Louis, a declarat anterior pentru Newsweek: „Deși, în trecut, a fost constant printre cei mai de încredere și mai devotați susținători ai președintelui Donald Trump, precum și o critică foarte vocală și deschisă a implicării SUA în războaie externe, în prezent se află în situația dificilă de a alege între a-și continua pozițiile anterioare de a fi ferm împotriva implicării suplimentare a SUA în războaie externe... și a-și continua sprijinul ferm și neclintit pentru pozițiile politice ale președintelui Trump, inclusiv politica sa în evoluție cu privire la potențialele angajamente în războaie externe din regiunea Orientului Mijlociu.”

Senatorul Ruben Gallego, un democrat din Arizona, a declarat pentru CNN pe 9 octombrie că mesajul lui Greene este mai puternic decât al unor democrați. „Ei bine, nu se descurcă mai bine decât mine, dar cu siguranță se descurcă mai bine decât mulți democrați”, a spus el.

Reprezentanta statului Georgia, Marjorie Taylor Greene, a declarat pentru NBC News la începutul acestei luni: „Nu sunt un fel de sclavă orbă a președintelui și nu cred că cineva ar trebui să fie.

Greene nu a răspuns încă public afirmațiilor lui Catturd. Este probabil să atragă critici din partea altor personalități republicane dacă va continua să critice administrația Trump.

