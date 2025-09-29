Un nou front tehnologic se deschide între Mark Zuckerberg și Elon Musk: bătălia roboților umanoizi

Luni, 29 Septembrie 2025, ora 20:26
Un nou front tehnologic se deschide între Mark Zuckerberg și Elon Musk: bătălia roboților umanoizi
Elon Musk a declarat că până în 2040 ar putea exista peste 10 miliarde de roboți umanoizi la nivel global/FOTO:X@cb_doge

Rivalitatea dintre Mark Zuckerberg și Elon Musk, care la un moment dat părea să se îndrepte spre un meci într-o arenă romană, ar putea deveni una emblematică pentru epoca tehnologiei, asemenea celei dintre Bill Gates și regretatul Steve Jobs. De această dată, miza o reprezintă roboții umanoizi — un domeniu emergent aflat la intersecția dintre robotică și inteligența artificială, scrie The Wall Street Journal.

Recent, Mark Zuckerberg a urcat pe scenă purtând o nouă versiune de ochelari inteligenți cu funcții AI integrate — un gest interpretat de unii ca o provocare la adresa iPhone-ului produs de Apple, iar de alții ca o posibilă avanpremieră la o confruntare cu Elon Musk în domeniul roboticii.

Dacă până acum rivalitatea dintre cei doi antreprenori s-a manifestat mai degrabă în zona rețelelor sociale — cu lansarea aplicației Threads de către Meta, ca alternativă la X (fosta Twitter) deținută de Musk — noul câmp de luptă tehnologic pare să fie axat pe dezvoltarea roboților care imită comportamentul uman.

Roboții umanoizi: de la ficțiune la realitate

Tehnologia roboților umanoizi, odinioară apanajul science fiction-ului, a devenit un subiect central în cercetarea tehnologică, datorită progreselor recente în domeniul inteligenței artificiale. Dacă în trecut roboții puteau efectua doar sarcini repetitive și bine definite, noile sisteme de AI le permit acestora să învețe din observație — adesea urmărind oameni în timp ce desfășoară activități cotidiene.

„Promisiunea acestor sisteme este că putem extinde rapid gama de sarcini pe care le pot învăța roboții. Aproape orice devine posibil”, a declarat Jeff Cardenas, cofondator al companiei Apptronik, într-un interviu pentru podcastul „Bold Names”.

În cazul Tesla, avantajul vine din experiența vastă în dezvoltarea sistemelor de viziune computerizată, utilizate în mașinile autonome. Cu peste 8 milioane de vehicule pe drumurile publice care colectează constant date video, Tesla are deja o bază semnificativă de informații pentru a antrena algoritmi de percepție și navigație — competențe esențiale pentru viitorii roboți umanoizi.

Potrivit lui Elon Musk, această tranziție este una firească. Robotul dezvoltat de Tesla, numit Optimus, este deja într-un stadiu avansat. Într-o postare din luna mai, Milan Kovac, fost vicepreședinte Tesla, menționa că Optimus poate învăța direct din videoclipuri de pe internet cu oameni care îndeplinesc diverse sarcini — un pas important în direcția autonomiei robotice.

Meta și ochelarii care „văd” lumea

La rândul său, Meta mizează pe propriile dispozitive pentru a colecta date vizuale relevante. Noii ochelari inteligenți, care vor fi disponibili din această săptămână, includ un ecran video și o cameră integrată, capabilă să înregistreze ceea ce utilizatorul vede. Meta a precizat că anumite date video și audio colectate de dispozitiv pot fi utilizate pentru îmbunătățirea produselor proprii.

În cadrul evenimentului Meta din 17 septembrie, compania a prezentat o demonstrație în care un bucătar era ghidat în timp real de un sistem AI, prin intermediul ochelarilor. Încercarea a fost însă întreruptă de o problemă tehnică.

Chiar și așa, analiștii consideră că potențialul este semnificativ. Adam Jonas, de la Morgan Stanley, estimează că până în 2026, Meta ar putea avea până la 20 de milioane de perechi de ochelari inteligenți în uz — aproape dublul numărului de vehicule Tesla proiectat pentru aceeași perioadă.

„Fiecare utilizator de ochelari Meta ar putea contribui la antrenarea unui avatar umanoid, simulat în miliarde de scenarii în ceea ce putem numi un ‘omnivers digital’”, le-a transmis Jonas investitorilor săptămâna trecută.

Cu alte cuvinte, datele aparent banale din viața de zi cu zi — precum gătitul sau curățenia — ar putea deveni esențiale pentru antrenarea roboților care trebuie să se adapteze la medii casnice reale.

Meta nu a confirmat oficial că funcția „Live AI” din ochelarii săi va fi folosită în scopul instruirii roboților. Totuși, compania dezvoltă în paralel un proiect dedicat cercetării în domeniul roboticii și AI: Project Aria, o inițiativă axată explicit pe colectarea de date pentru aceste aplicații.

O cursă pentru viitorul muncii și al vieții cotidiene

Elon Musk a declarat că până în 2040 ar putea exista peste 10 miliarde de roboți umanoizi la nivel global, capabili să transforme radical modul în care oamenii muncesc și trăiesc. Unii specialiști consideră însă că acest obiectiv rămâne, deocamdată, ambițios.

La Meta, planurile legate de robotică sunt mai puțin vizibile, dar se află în plină dezvoltare. „Dacă vrei ca un AI să fie mereu activ, să observe prin cameră și microfon ceea ce se întâmplă în jur și să fie un asistent permanent — aceasta este o arhitectură similară cu cea a unui robot”, a explicat Andrew Bosworth, directorul tehnologic al Meta, într-o postare din luna iunie.

Compania a angajat recent specialiști de renume în domeniu, printre care Marc Whitten, fost CEO al diviziei de vehicule autonome a General Motors, și Sangbae Kim, profesor la MIT și cunoscut pentru robotul cu patru picioare dezvoltat în cadrul laboratorului său.

Totuși, aceste nume au atras mai puțină atenție decât campania recentă de recrutare a experților în AI, pentru care Meta a alocat sume semnificative, în încercarea de a ține pasul cu OpenAI și alți lideri ai domeniului.

Mark Zuckerberg a recunoscut că pariul este unul riscant. „Dacă ajungem să risipim sute de miliarde de dolari, desigur că va fi o mare pierdere. Dar riscul mai mare este să ne mișcăm prea încet”, a declarat el într-un podcast recent. „AI va fi tehnologia care va aduce cele mai multe produse noi, inovații și valoare din istorie.”

ChatGPT va fi completat cu o funcție de control parental, după ce un adolescent din SUA ar fi primit sfaturi pentru sinucidere
ChatGPT va fi completat cu o funcție de control parental, după ce un adolescent din SUA ar fi primit sfaturi pentru sinucidere
OpenAI a anunțat luni, 29 septembrie 2025, lansarea unor controale parentale pentru ChatGPT, disponibile pe web și pe mobil, la câteva luni după ce părinții unui adolescent din California au...
Camera de bord cu inteligență artificială care reduce accidentele cu 40% a ajuns și în România. Cum funcționează și ce efecte are în trafic
Camera de bord cu inteligență artificială care reduce accidentele cu 40% a ajuns și în România. Cum funcționează și ce efecte are în trafic
O tehnologie testată deja pe mii de vehicule din Marea Britanie începe să fie implementată și la noi: camere de bord cu inteligență artificială capabile să prevină accidente și să...
