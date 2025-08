O mașină a intrat în mulțime la Los Angeles. Peste 20 de oameni au fost răniți. Nu se știe încă dacă a fost un atentat sau un accident VIDEO/FOTO

Un vehicul a intrat într-o mulţime de oameni pe Santa Monica Boulevard, în Los Angeles, provocând peste 20 de răniţi, potrivit Departamentului de Pompieri din Los Angeles (LAFD), transmite Reuters.

Șapte persoane sunt în stare critică, șase sunt grav rănite, iar 10 sunt într-o stare bună, a declarat Departamentul de Pompieri din Los Angeles (LAFD).

Paramedicii au descoperit că unul dintre pacienți avea o rană provocată de glonț, a declarat căpitanul LAFD, Adam VanGerpen.

„Acest lucru este sub ancheta poliției”, a spus el, înainte de a adăuga „aceasta va fi o anchetă amplă cu LAPD”.

Plowed Through A Crowd: At least 20 people have been injured, some critically, after being hit by a car that plowed through a crowd in Los Angeles after the driver reportedly lost consciousness! 📡 What We Know: The incident took place near the intersection of Santa Monica… pic.twitter.com/TkKXW3dNgt

Cauza incidentului nu este cunoscută deocamdată, iar investigaţiile sunt în curs.

Incidentul a avut loc în jurul orei 09:00 GMT (ora 02:00 în Los Angeles), în zona East Hollywood, aproape de un loc popular de concerte, potrivit CNN.

LAFD a anunţat că echipele medicale coordonează triajul pacienţilor şi transportul acestora la spitale. Autorităţile nu au oferit încă informaţii despre şoferul implicat.

Persoanele afectate au fost duse la spitale sau centre de traumatologie, a declarat căpitanul VanGerpen reporterilor aflați la fața locului.

El a spus că majoritatea celor din mulțime erau femei care aşteptau să intre într-un club de noapte.

„A fost o scenă foarte haotică”, a spus căpitanul VanGerpen, adăugând că „mulți trecători din jurul clubului au ieșit să-i ajute pe oameni”.

⚠️ Important

More visuals from the serious incident occurred on Santa Monica Boulevard in East Hollywood, Los Angeles, where a vehicle plowed into a crowd.

The area where the crash took place is reportedly near a music venue

Though the cause of the incident remains unclear. pic.twitter.com/s8ID1WZBA6