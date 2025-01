Melania Trump nu părea deloc încântată să fie din nou în Washington DC cu doar 11 zile înainte de învestitura soțului său când l-a însoțit pe Donald Trump la funeraliile de stat ale fostului președinte Jimmy Carter, scrie Daily Mail.

Fără vecini apropiați cu care să poată purta o conversație, Melania a stat în liniște, în timp ce Trump discuta animat cu fostul său adversar, Barack Obama. Melania însă, părea complet indiferentă, cu privirea pierdută, iar expresia ei nu trăda niciun semn de emoție în fața evenimentului solemn care se desfășura în jurul ei.

obama being messy, trump can’t stop starring at kamala, melania mad af, the bushes having front row seat to the tea this is cinema! pic.twitter.com/mCS7Y1p61t

Deși se afla în mijlocul unei adunări de elită – fostele prime doamne ale Statelor Unite – Melania nu părea deloc interesată să socializeze.

Solemnitatea Melaniei a părut destul de excesivă chiar și pentru standardele unei funeralii de stat, în timp ce absurditatea gulerului ei alb supradimensionat - cu o sculptură neoclasică a unor îndrăgostiți care se sărută, imprimată în alb și negru - ar fi putut fi aproape o mostră de dispreț batjocoritor.

Dar, când vine vorba de Melania, există întotdeauna un element de surpriză. La înmormântarea din 2023 a defunctei soții Carter, Rosalynn, ea a purtat o ținută memorabilă, gri în loc de obișnuitul negru.

Acum și-a uimit din nou criticii - de data aceasta cu o ținută care are o semnificație ascunsă pe care numai ea, și poate stilistul ei, o cunoaște, scrie Daily Mail.

Paltonul lung din lână neagră cu curea - și gulerul alb care ieșea nu atât de subtil de sub el - au fost două piese dintr-o colaborare tripartită unică între designerul casei Pierpaolo Piccioli, Jun Takahashi de la brandul japonez Undercover (specializat în streetwear și croitorie experimentală) și un grup numit Mișcarea pentru Emanciparea Poeziei, ai cărui membri lipesc versuri pe zidurile și monumentele orașelor italiene.

A spectacular style statement by Melania Trump at Jimmy Carter’s funeral 🌹

With impeccable elegance and mastery, she delivers a stunning moment that blends art, fashion, Italian designers, Rodin’s sculptures and a heartfelt tribute to love

Let’s explore why in this Thread 🧵 pic.twitter.com/69Eyx0ThGm