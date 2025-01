Moment emoționant cu Melania Trump care vorbește în slovenă cu victimele incendiilor din California. „Putem Reînvia Speranța!”

Un video emoționant cu Melania Trump vorbind în slovenă și sârbă pentru a consola victimele incendiilor de vegetație din California a devenit viral, scrie daily Mail.

Într-o filmare de 30 de secunde postată pe platforma X, se vede cum Prima Doamnă îi vorbește unei femei în limba sa maternă, slovenă, oferindu-i cuvinte de alinare după pierderile devastatoare cauzate de incendiile din Palisades.

Clipul a acumulat rapid 2,4 milioane de vizualizări.

First Lady Melania Trump connects with victims of the devastating Pacific Palisades fires in Los Angeles by speaking in her native Slovenian. Her heartfelt words and compassion aim to bring comfort and strength to those affected by the tragedy as recovery efforts continue.

Video… pic.twitter.com/7rEocxiWJb