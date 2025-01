Incendiile de vegetație care mistuie Los Angeles au aruncat o lumină incomodă asupra a două dintre cele mai influente familii ale orașului – Stewart și Lynda Resnick. Acești magnați ai agriculturii sunt bine cunoscuți pentru imperiul lor agricol care, deși aduce profituri colosale, consumă o resursă esențială și tot mai rară: apa, scrie Daily Mail.

Până acum, vila de lux a familiei Resnick din Beverly Hills și operele lor de artă Picasso au scăpat de ravagiile incendiilor care au cuprins cartierele vecine, precum Palisades și Eaton. Însă nu pot scăpa de criticile care vin din partea celor care acuză controlul lor asupra resurselor de apă, un bun tot mai prețios pentru un oraș unde pompierii nu pot obține nicio picătură din hidranții adesea secați.

Aceste critici sunt susținute de mulți care consideră că „fermieri din Beverly Hills” precum Resnick ar putea fi un factor important în criza ecologică cu care se confruntă California. „Familia Resnick este extrem de puternică și controlul lor asupra unei cantități atât de mari de apă este absurd,” spune cineastul Yasha Levine, co-regizor al documentarului Războiul fisticului. „Cum poate o familie să dețină mai multă apă decât întreaga populație a Los Angeles-ului, aproape 4 milioane de oameni, consumă într-un an?”

DISCUSSION: 🚨✋

California is going through what feels like an apocalypse. You've got buildings burning up from the inside, but strangely, the trees around them are just fine.

Ads

And the kicker?

The people who control most of California's water are Stewart and Lynda Resnick,… pic.twitter.com/y99QYnBs0L