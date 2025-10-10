Miliardarii din tehnologie se pregătesc pentru apocalipsă. Ar trebui să ne îngrijorăm?

Mark Zuckerberg a achiziționat alte 11 proprietăți în Palo Alto, California – unele dotate cu spații subterane de mii de metri pătrați./FOTO:X/Guillermo Casaus @_guillecasaus

Mark Zuckerberg ar fi început, încă din 2014, construcția complexului său uriaș de pe insula hawaiană Kauai – o proprietate de peste 560 de hectare, cunoscută sub numele de Koolau Ranch. Potrivit revistei Wired, proiectul include și un adăpost subteran, dotat cu surse proprii de energie și hrană, iar muncitorii de pe șantier au fost obligați să semneze acorduri stricte de confidențialitate.

Un zid de aproape doi metri ascunde construcția de privirile curioșilor. Întrebat anul trecut dacă își construiește un buncăr pentru sfârșitul lumii, fondatorul Facebook a negat, afirmând că este vorba doar despre „un mic subsol”. Cu toate acestea, speculațiile continuă, mai ales după ce Zuckerberg a achiziționat alte 11 proprietăți în Palo Alto, California – unele dotate, potrivit presei, cu spații subterane de mii de metri pătrați.

El nu este singurul. Tot mai mulți lideri din industria tehnologică investesc în terenuri izolate și adăposturi luxoase, menite, se pare, să le ofere siguranță în caz de criză globală. Reid Hoffman, cofondatorul LinkedIn, a vorbit deschis despre ceea ce el numește „asigurare de apocalipsă”, menționând că aproape jumătate dintre cei foarte bogați au astfel de planuri – cu Noua Zeelandă printre destinațiile preferate, relatează BBC.

Teama de inteligența artificială

Pe lista motivelor de îngrijorare ale elitei tehnologice se află și avansul rapid al inteligenței artificiale (AI). În 2023, compania OpenAI a lansat ChatGPT, folosit acum de sute de milioane de oameni la nivel global. Însă, potrivit unei cărți semnate de jurnalista Karen Hao, Ilya Sutskever, cofondatorul și omul de știință-șef al OpenAI, este convins că omenirea se află în pragul dezvoltării inteligenței artificiale generale (AGI) – momentul în care mașinile ar putea egala inteligența umană.

Ads

Sutskever ar fi sugerat colegilor să construiască un adăpost subteran pentru cercetătorii de top ai companiei, înainte de lansarea unei asemenea tehnologii. „Vom construi cu siguranță un buncăr înainte să eliberăm AGI în lume”, ar fi spus el.

Această declarație scoate în evidență o ironie: unii dintre cei care dezvoltă cele mai puternice forme de inteligență artificială par, totodată, profund speriați de posibilele consecințe.

Cât de aproape este AGI?

Opiniile sunt împărțite. Sam Altman, directorul OpenAI, a afirmat la finalul lui 2024 că AGI ar putea apărea „mai curând decât cred majoritatea oamenilor”. Demis Hassabis, fondatorul DeepMind, estimează un orizont de 5–10 ani, iar Dario Amodei, de la Anthropic, vorbește despre posibilitatea apariției până în 2026.

Dar nu toți sunt convinși. Dame Wendy Hall, profesoară de informatică la Universitatea din Southampton, spune că „AI este impresionantă, dar este încă departe de inteligența umană”. Experții atrag atenția că mai sunt necesare numeroase descoperiri fundamentale.

Ads

Unii cred că AGI nu va fi un moment unic, ci o tranziție graduală – o serie de progrese care, pas cu pas, vor transforma relația dintre oameni și mașini.

Între speranță și teamă

Susținătorii AGI și ai inteligenței artificiale superioare (ASI) cred că aceste tehnologii vor schimba radical lumea: vor vindeca boli, vor combate schimbările climatice și vor aduce o abundență sustenabilă. Elon Musk a vorbit chiar despre o eră a „venitului universal ridicat”, în care fiecare persoană ar putea beneficia de asistenți personali inteligenți – „propriul R2-D2 și C-3PO”.

Dar există și temeri. Ce se întâmplă dacă o AI scapă de sub control sau este folosită ca armă? Creatorul World Wide Web, Tim Berners-Lee, avertizează: „Dacă e mai inteligentă decât noi, trebuie să ne asigurăm că o putem opri.”

Guvernele încearcă să reglementeze domeniul. În SUA, administrația Biden a introdus în 2023 obligația ca marile companii AI să partajeze rezultatele testelor de siguranță, deși unele dintre aceste măsuri au fost ulterior revocate. În Marea Britanie, a fost înființat AI Safety Institute, un organism dedicat evaluării riscurilor.

Ads

O realitate între știință și marketing

Unii specialiști, precum Neil Lawrence de la Universitatea Cambridge, consideră că ideea de AGI este mai degrabă un mit de marketing: „Este ca și cum ai vorbi despre un vehicul general artificial – nu există o mașină care să facă totul.”

El atrage atenția că hype-ul din jurul AGI distrage atenția de la adevărata revoluție deja în desfășurare: posibilitatea ca oamenii obișnuiți să interacționeze direct cu o mașină care le înțelege intențiile.

Deși modelele actuale de inteligență artificială pot analiza date, recunoaște modele și genera texte coerente, ele nu simt și nu cunosc cu adevărat ceea ce spun. „Nu au conștiință de sine,” explică Babak Hodjat, director tehnologic al companiei Cognizant.

Până când computerele vor putea reproduce introspecția și conștiința umană, inteligența artificială – oricât de avansată ar fi – va rămâne o reflecție, nu o replică a minții omenești,notează BBC.

Ads