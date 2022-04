Pentagonul a dat publicității un video în care arată cum militarii americani pregătesc un nou transport de rachete antitanc Javelin, care urmează să fie livrate armatei ucrainene, potrivit Nexta. Acest tip de rachete au avut un efect devastator împotriva tancurilor ruseşti.

Statele Unite au trimis atât de multe rachete antitanc de tip Javelin în Ucraina încât stocurile lor sunt pe cale de a fi epuizate înainte să fie folosite de propriile forţe, potrivit unui studiu al Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale.

Reaprovizionarea stocului american cu noi arme va dura ani, potrivit lui Mark Cancian, consilier principal al Programului de securitate internaţională la CSIS, relatează CNN.

The #Pentagon showed a video of the loading of #Javelin rockets intended for shipment to #Ukraine. pic.twitter.com/k8XtRSOBjW