Ministrul american al Justiţiei, Merrick Garland, a promis marţi, cu ocazia unei vizite-surpriză în Ucraina, că va explora 'toate opţiunile posibile' pentru urmărirea în justiţie a criminalilor de război şi a autorilor 'de atrocităţi' în această ţară, transmite AFP.

”Mă aflu aici pentru a exprima sprijinul neabătut al Statelor Unite pentru ucraineni în faţa invaziei injuste şi nejustificate a Rusiei”, a declarat Garland, filmat în apropierea frontierei poloneze de canalul american Fox News.

Ministrul american, care va merge în cursul serii la Paris pentru o întâlnire cu omologii săi europeni, a fost întâmpinat de procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova.

Merrick Garland a afirmat că urmau să discute despre 'acţiuni întreprinse de Statele Unite pentru a ajuta autorităţile ucrainene să-i urmărim în justiţie pe autorii de atrocităţi sau de crime de război constatate de întreaga lume'.

'Statele Unite le trimit un mesaj fără echivoc: nu există niciun loc unde să se ascundă', a adăugat el.

In unannounced trip, Attorney General Merrick Garland Visits Ukraine, Reaffirms U.S. Commitment to Help Identify, Apprehend, and Prosecute Individuals Involved in War Crimes and Atrocities pic.twitter.com/GzHPGqOUYV