Un fost aliat al lui Trump, critică politica externă a administrației SUA: „Nu suntem pregătiți așa cum ar trebui să fim”

Lumea din timpul celei de-a doua președinții a lui Donald Trump a intrat într-o perioadă periculoasă cu „anumite asemănări cu anii '30”, potrivit republicanului Mitch McConnell, fost lider al Senatului și un veteran al partidului.

Într-un interviu pentru Lexington Herald-Leader, McConnell a spus că s-a concentrat pe „apărare și politică externă” în lunile de după revenirea sa pe băncile Senatului și s-a declarat îngrijorat de direcția în care politicile comerciale MAGA („Make America Great Again”) ale lui Trump conduc lumea.

Numind-o „cea mai periculoasă perioadă de dinainte de al Doilea Război Mondial”, McConnell a criticat deschis fixarea administrației Trump cu tarifele comerciale, pe care le-a comparat cu politicile izolaționiste ale SUA din anii 1930, despre care istoricii spun că au grăbit o criză economică globală ce a deschis calea către conflict.

Însă, deși a denunțat lipsa de pregătire a SUA pentru a confrunta regimurile autoritare din străinătate, McConnell, în vârstă de 83 de ani - senator din 1985 și lider al republicanilor în cameră timp de un număr record de 18 ani, până când s-a retras la începutul acestui an - nu a discutat despre propriile mișcări ale administrației Trump către autoritarism. Pe ferestre, pe afișe se putea citi „angajăm bucătari” și „angajăm șoferi de livrare”.

De asemenea, el a trecut cu vederea propria responsabilitate pentru acordarea lui Trump a atât de multă putere. În calitate de lider al majorității, McConnell a lucrat pentru a-i refuza lui Barack Obama propunerea legitimă la Curtea Supremă în ultimele luni de mandat și s-a grăbit să-i ofere lui Trump o alta în ultimele săptămâni ale primului său mandat din 2020.

Acest lucru l-a făcut pe McConnell arhitectul actualei majorități ultraconservatoare de 6-3 într-un grup despre care criticii spun că a fost prea loial lui Trump, mai ales în cazul deciziei surprinzătoare care i-a acordat imunitate pentru acte criminale.

„Cred că aceasta este cea mai periculoasă perioadă de dinainte de cel de-al Doilea Război Mondial. Există anumite asemănări acum cu anii '30”, a spus el.

„[Președintele de atunci] Herbert Hoover a semnat legea tarifelor Smoot-Hawley în 1930, despre care istoricii și economiștii cred pe scară largă că a transformat criza economică într-una globală. Cei care doreau cu tot dinadinsul să stea deoparte de ce se întâmpla în Europa erau numiți ‘America First’. Sună cunoscut? Și ce avem astăzi? Coreea de Nord, China, Rusia, Iran și subordonații Iranului. Sunt țări foarte diferite, dar au un lucru în comun: ne urăsc.”

Interviul a fost realizat înainte de reuniunea de la Beijing din această săptămână, unde lideri ostili SUA – inclusiv Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un – au fost văzuți de unii analiști ca redesenând balanța globală a puterii.

McConnell consideră că SUA ar fi trebuit deja să fie pregătite pentru ascensiunea autocraților din alte țări, dar nu a făcut-o. El a amintit, indirect, de eșecul lui Trump de a gestiona eficient invazia Rusiei în Ucraina – cel mai mare conflict din Europa după al Doilea Război Mondial, aflat acum în al patrulea an, chiar la granița NATO.

„Când vorbim despre pregătire, nu suntem pregătiți așa cum ar trebui să fim”, a spus el.

„În privința Ucrainei, ce trebuie să facem este să evităm titlul de la finalul războiului: ‘Rusia câștigă, America pierde’. Implicațiile la nivel mondial ar fi uriașe.”

Ajutorul pentru Ucraina

McConnell a susținut că există și beneficii financiare pentru SUA în angajarea celor peste 130 de miliarde de dolari pentru apărarea Ucrainei și ajutorul umanitar, în timp ce Trump a oscilat pe această temă.

„Pentru cei preocupați de bani, cred că este important să ne amintim că aproximativ jumătate din fonduri au fost cheltuite în această țară, inclusiv în Kentucky, [cu] 38 de state modernizându-și propriile baze industriale”, a spus McConnell. „Am trimis arme mai vechi în Ucraina.”

După ce a părăsit funcția în 2021, Trump l-a numit pe McConnell „un prost nemernic” la o conferință a donatorilor și l-a poreclit anterior „Old Crow”. În interviul pentru Herald-Leader, McConnell a refuzat să riposteze.

„Părerea mea despre rolul de lider, fie că ești președinte sau lider de partid, este una inspirată de citatul lui Ronald Reagan, care mi s-a părut cel mai logic. El vorbea despre așa-numita a 11-a poruncă: ‘Nu vorbi de rău un alt republican’”, a spus McConnell.

Totuși, el s-a arătat sensibil la sugestia că se retrage pentru că a devenit impopular în Kentucky, idee alimentată și de ostilitatea omului de afaceri republican Nate Morris, loialist al lui Trump și favorit pentru a-i succede ca senator. „Eu sunt omul lui Trump, nu băiatul lui McConnell”, a declarat Morris.

McConnell a refuzat invitația de a spune dacă, în opinia sa, SUA se află într-o poziție mai bună acum decât înainte de era Trump. „Nu sunt sigur că a trecut suficient timp pentru a începe să evaluăm cine a făcut o diferență și cine nu”, a spus el.

Dar a adăugat că „s-a gândit mult” dacă oamenii ar crede că a făcut-o. „Aș vrea ca toată lumea să poată spune, știți, că am avut de fapt un impact pozitiv asupra țării.”

