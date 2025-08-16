Trump a propus garanții de securitate pentru Ucraina iar Putin ar fi de acord. Unul dintre cei mai apropiați lideri europeni de Trump dezvăluie totul

Statele Unite au propus garanții de securitate pentru Ucraina, similare — dar separate — de acordul de apărare colectivă dintre țările membre NATO, a declarat sâmbătă premierul Italiei și o sursă diplomatică.

Propunerea a fost ridicată în timpul unei convorbiri telefonice pe care președintele american Donald Trump a avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni sâmbătă, la o zi după summitul lui Trump cu Vladimir Putin din Rusia, potrivit themoscowtimes.com.

„Ca una dintre garanțiile de securitate pentru Ucraina, partea americană a propus o garanție de tip Articolul 5 NATO, presupus convenită cu Putin”, a declarat sursa diplomatică pentru AFP, cu condiția să nu fie identificată în niciun fel.

Securitatea colectivă a NATO se bazează pe principiul Articolului 5: dacă un membru este atacat, întreaga alianță îi sare în apărare.

Premierul italian Giorgia Meloni, care a fost prezentă la apelul telefonic cu Trump, a confirmat că președintele american a ridicat ideea unei garanții de securitate „inspirate” de Articolul 5, pe care ea o susține de câteva luni.

Punctul de plecare al propunerii a fost definirea unei clauze de securitate colectivă „care ar permite Ucrainei să beneficieze de sprijinul tuturor partenerilor săi, inclusiv al SUA, care să fie pregătiți să acționeze în cazul în care aceasta este atacată din nou”, a spus Meloni într-o declarație.

În martie, Meloni le-a spus senatorilor italieni că un astfel de răspuns nu ar presupune neapărat intrarea în război.

Ea a subliniat că, deși Articolul 5 al NATO prevede utilizarea forței ca opțiune, „nu este singura opțiune posibilă”.

Kievul aspiră de multă vreme să adere la NATO — însă Rusia a invocat această dorință drept unul dintre motivele războiului său împotriva Ucrainei, iar unele cercuri occidentale și-au exprimat rezistența față de idee.

Trump a exclus în mod repetat aderarea Ucrainei la alianța militară occidentală.

