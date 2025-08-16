Trump a propus garanții de securitate pentru Ucraina iar Putin ar fi de acord. Unul dintre cei mai apropiați lideri europeni de Trump dezvăluie totul

Sambata, 16 August 2025, ora 16:39
1767 citiri
Putin și Trump în Alaska FOTO Hepta
Statele Unite au propus garanții de securitate pentru Ucraina, similare — dar separate — de acordul de apărare colectivă dintre țările membre NATO, a declarat sâmbătă premierul Italiei și o sursă diplomatică.
Propunerea a fost ridicată în timpul unei convorbiri telefonice pe care președintele american Donald Trump a avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni sâmbătă, la o zi după summitul lui Trump cu Vladimir Putin din Rusia, potrivit themoscowtimes.com.
„Ca una dintre garanțiile de securitate pentru Ucraina, partea americană a propus o garanție de tip Articolul 5 NATO, presupus convenită cu Putin”, a declarat sursa diplomatică pentru AFP, cu condiția să nu fie identificată în niciun fel.
Securitatea colectivă a NATO se bazează pe principiul Articolului 5: dacă un membru este atacat, întreaga alianță îi sare în apărare.
Premierul italian Giorgia Meloni, care a fost prezentă la apelul telefonic cu Trump, a confirmat că președintele american a ridicat ideea unei garanții de securitate „inspirate” de Articolul 5, pe care ea o susține de câteva luni.
Punctul de plecare al propunerii a fost definirea unei clauze de securitate colectivă „care ar permite Ucrainei să beneficieze de sprijinul tuturor partenerilor săi, inclusiv al SUA, care să fie pregătiți să acționeze în cazul în care aceasta este atacată din nou”, a spus Meloni într-o declarație.
În martie, Meloni le-a spus senatorilor italieni că un astfel de răspuns nu ar presupune neapărat intrarea în război.
Ea a subliniat că, deși Articolul 5 al NATO prevede utilizarea forței ca opțiune, „nu este singura opțiune posibilă”.
Kievul aspiră de multă vreme să adere la NATO — însă Rusia a invocat această dorință drept unul dintre motivele războiului său împotriva Ucrainei, iar unele cercuri occidentale și-au exprimat rezistența față de idee.
Trump a exclus în mod repetat aderarea Ucrainei la alianța militară occidentală.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Trump se întâlnește cu Putin în Alaska
Statele Unite au propus garanții de securitate pentru Ucraina, similare — dar separate — de acordul de apărare colectivă dintre țările membre NATO, a declarat sâmbătă premierul Italiei...
Lumea este astăzi un loc mai sigur decât ieri, a scris premierul ungar, Viktor Orbán, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook. La rândul său, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor...
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, apreciază că dialogul Putin - Trump din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor de pace privind Ucraina și salută invitația...
Giorgia Meloni, premierul Italiei, privește cu încredere în direcția stabilirii păcii în Ucraina, după ce Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska.
„În sfârșit s-a...
Donald Trump a făcut anunțul momentului despre pacea din Ucraina. Președintele SUA pregătește întâlnirea dintre Zelenski și Putin.
„O zi măreață, de mare succes, în Alaska!...
La plecarea din Anchorage, liderul rus a fost surprins având mișcări neobișnuite ale picioarelor și o statură vizibil ajustată. Iar speculațiile n-au întârziat să apară.
La finalul...
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin s-a încheiat fără o concluzie clară și fără un rezultat pentru Ucraina, pozitiv sau negativ. Foarte mulți analiști spun că liderul de...
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe X că a purtat o convorbire telefonică de peste o oră și jumătate cu omologul său american Donald Trump, la scurt timp după...
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska, pentru a discuta despre viitorul relației americano-ruse și despre conflictul din Ucraina. În acest context, analistul de politică...
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că omologul său rus, Vladimir Putin, împărtăşeşte opinia sa conform căreia votul prin corespondenţă pune în pericol corectitudinea...
Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei...
Wolfgang Ischinger, fost președinte al Conferinței de Securitate de la Munchen (MSC), s-a declarat dezamăgit de rezultatul întâlnirii între președinții american și rus, Donald Trump și...
Ștefan Popescu, analist de politică externă, a remarcat dedesubturile și mesajele subliminale transmise de către Vladimir Putin și de către Donald Trump, în cadrul summitului din Alaska....
Președintele american Donald Trump a declarat că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski doresc ca el să fie prezent la o posibilă viitoare...
Un acord de încheiere a războiului din Ucraina depinde acum de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar țările europene ar trebui să se implice în acest sens, a punctat Trump, într-un...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a explicat, la solicitarea presei, de ce preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au limitat la declaraţii de presă după întâlnirea...
Nimeni nu știe cu adevărat ce au discutat președinții Donald Trump și Vladimir Putin în cadrul summitului lor de aproape trei ore din Alaska, întrucât cei doi nu au răspuns la...
În timp ce începea discuțiile cu Putin, Donald Trump era preocupat de altceva, mult mai important, se pare, pentru el decât pacea în Ucraina.
Sky News dezvăluie că Trump a lansat o...
Președintele rus Vladimir Putin a fost primit cu covorul roșu la Anchorage, Alaska, la întâlnirea așteptată de toată planeta. Pe același covor roșu s-a întâlnit și cu Donald Trump, cu...
Mult așteptatul summit de la Anchorage, Alaska, a suferit pe parcursul zilei de vineri, 15 august, mai multe modificări. Una dintre cele mai importante este aceea că Donald Trump și Vladimir...
Nu va fi nicio garanție, pt ca zelenski nu va semna... Vezi tot