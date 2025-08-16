Trump a propus garanții de securitate pentru Ucraina iar Putin ar fi de acord. Unul dintre cei mai apropiați lideri europeni de Trump dezvăluie totul

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 16 August 2025, ora 16:39
1767 citiri
Trump a propus garanții de securitate pentru Ucraina iar Putin ar fi de acord. Unul dintre cei mai apropiați lideri europeni de Trump dezvăluie totul
Putin și Trump în Alaska FOTO Hepta

Statele Unite au propus garanții de securitate pentru Ucraina, similare — dar separate — de acordul de apărare colectivă dintre țările membre NATO, a declarat sâmbătă premierul Italiei și o sursă diplomatică.

Propunerea a fost ridicată în timpul unei convorbiri telefonice pe care președintele american Donald Trump a avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni sâmbătă, la o zi după summitul lui Trump cu Vladimir Putin din Rusia, potrivit themoscowtimes.com.

„Ca una dintre garanțiile de securitate pentru Ucraina, partea americană a propus o garanție de tip Articolul 5 NATO, presupus convenită cu Putin”, a declarat sursa diplomatică pentru AFP, cu condiția să nu fie identificată în niciun fel.

Securitatea colectivă a NATO se bazează pe principiul Articolului 5: dacă un membru este atacat, întreaga alianță îi sare în apărare.

Premierul italian Giorgia Meloni, care a fost prezentă la apelul telefonic cu Trump, a confirmat că președintele american a ridicat ideea unei garanții de securitate „inspirate” de Articolul 5, pe care ea o susține de câteva luni.

Punctul de plecare al propunerii a fost definirea unei clauze de securitate colectivă „care ar permite Ucrainei să beneficieze de sprijinul tuturor partenerilor săi, inclusiv al SUA, care să fie pregătiți să acționeze în cazul în care aceasta este atacată din nou”, a spus Meloni într-o declarație.

În martie, Meloni le-a spus senatorilor italieni că un astfel de răspuns nu ar presupune neapărat intrarea în război.

Ea a subliniat că, deși Articolul 5 al NATO prevede utilizarea forței ca opțiune, „nu este singura opțiune posibilă”.

Kievul aspiră de multă vreme să adere la NATO — însă Rusia a invocat această dorință drept unul dintre motivele războiului său împotriva Ucrainei, iar unele cercuri occidentale și-au exprimat rezistența față de idee.

Trump a exclus în mod repetat aderarea Ucrainei la alianța militară occidentală.

Trump se întâlnește cu Putin în Alaska
Trump a propus garanții de securitate pentru Ucraina iar Putin ar fi de acord. Unul dintre cei mai apropiați lideri europeni de Trump dezvăluie totul
16:39 - Trump a propus garanții de securitate pentru Ucraina iar Putin ar fi de acord. Unul dintre cei mai apropiați lideri europeni de Trump dezvăluie totul
Statele Unite au propus garanții de securitate pentru Ucraina, similare — dar separate — de acordul de apărare colectivă dintre țările membre NATO, a declarat sâmbătă premierul Italiei...
Viktor Orban, triumfalist după summitul Trump-Putin: „Lumea de azi e un loc mai sigur”. Atac la adresa Ursulei von der Leyen
14:59 - Viktor Orban, triumfalist după summitul Trump-Putin: „Lumea de azi e un loc mai sigur”. Atac la adresa Ursulei von der Leyen
Lumea este astăzi un loc mai sigur decât ieri, a scris premierul ungar, Viktor Orbán, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook. La rândul său, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor...
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu: „Salut invitația președintelui Trump!”
14:29 - Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu: „Salut invitația președintelui Trump!”
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, apreciază că dialogul Putin - Trump din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor de pace privind Ucraina și salută invitația...
Giorgia Meloni, optimistă după summitul Trump-Putin: „În sfârșit o licărire de speranță!”. Pacea în Ucraina, tot mai aproape
13:42 - Giorgia Meloni, optimistă după summitul Trump-Putin: „În sfârșit o licărire de speranță!”. Pacea în Ucraina, tot mai aproape
Giorgia Meloni, premierul Italiei, privește cu încredere în direcția stabilirii păcii în Ucraina, după ce Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska. „În sfârșit s-a...
Donald Trump, anunț de ultimă oră despre oprirea războiului. Nu mai vrea armistițiu. Pregătește trilaterala cu Putin și Zelenski: „Asta e cea mai bună metodă”
13:15 - Donald Trump, anunț de ultimă oră despre oprirea războiului. Nu mai vrea armistițiu. Pregătește trilaterala cu Putin și Zelenski: „Asta e cea mai bună metodă”
Donald Trump a făcut anunțul momentului despre pacea din Ucraina. Președintele SUA pregătește întâlnirea dintre Zelenski și Putin. „O zi măreață, de mare succes, în Alaska!...
Detalii ciudate în timpul summitului din Alaska. Pe Vladimir Putin l-au lăsat genunchii la finalul întâlnirii cu Donald Trump
12:53 - Detalii ciudate în timpul summitului din Alaska. Pe Vladimir Putin l-au lăsat genunchii la finalul întâlnirii cu Donald Trump
La plecarea din Anchorage, liderul rus a fost surprins având mișcări neobișnuite ale picioarelor și o statură vizibil ajustată. Iar speculațiile n-au întârziat să apară. La finalul...
Trump i-a dat lui Putin pe la nas cu super-avioanele SUA care ar nimici Rusia. Un bombardier B-2 i-a trecut pe deasupra capului, iar F-35 i-au înconjurat avionul la plecarea din Alaska
12:48 - Trump i-a dat lui Putin pe la nas cu super-avioanele SUA care ar nimici Rusia. Un bombardier B-2 i-a trecut pe deasupra capului, iar F-35 i-au înconjurat avionul la plecarea din Alaska
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin s-a încheiat fără o concluzie clară și fără un rezultat pentru Ucraina, pozitiv sau negativ. Foarte mulți analiști spun că liderul de...
Zelenski se duce imediat la Washington, după summitul Trump-Putin. Prima reacție a președintelui ucrainean: „E foarte important ca forța Americii să aibă un impact”
12:45 - Zelenski se duce imediat la Washington, după summitul Trump-Putin. Prima reacție a președintelui ucrainean: „E foarte important ca forța Americii să aibă un impact”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe X că a purtat o convorbire telefonică de peste o oră și jumătate cu omologul său american Donald Trump, la scurt timp după...
Verdict pentru pacea din Ucraina. Ștefan Popescu: „Compromisul se obține nu pe bază de principii, ci pe baza unui raport de forță”
12:27 - Verdict pentru pacea din Ucraina. Ștefan Popescu: „Compromisul se obține nu pe bază de principii, ci pe baza unui raport de forță”
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska, pentru a discuta despre viitorul relației americano-ruse și despre conflictul din Ucraina. În acest context, analistul de politică...
Donald Trump îi dă dreptate lui Vladimir Putin: „Un tip deștept!”
11:44 - Donald Trump îi dă dreptate lui Vladimir Putin: „Un tip deștept!”
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că omologul său rus, Vladimir Putin, împărtăşeşte opinia sa conform căreia votul prin corespondenţă pune în pericol corectitudinea...
Trump a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Zelenski, după întâlnirea cu Putin. Decizia luată de președintele Ucrainei
11:20 - Trump a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Zelenski, după întâlnirea cu Putin. Decizia luată de președintele Ucrainei
Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei...
Revolta fostului președinte al Conferinței de Securitate de la Munchen: „1-0 pentru Putin. Nu există nicio pace”
10:58 - Revolta fostului președinte al Conferinței de Securitate de la Munchen: „1-0 pentru Putin. Nu există nicio pace”
Wolfgang Ischinger, fost președinte al Conferinței de Securitate de la Munchen (MSC), s-a declarat dezamăgit de rezultatul întâlnirii între președinții american și rus, Donald Trump și...
Dedesubturile relației Putin-Trump. Ștefan Popescu, analist de politică externă: „E mai mult decât o curtoazie”
10:17 - Dedesubturile relației Putin-Trump. Ștefan Popescu, analist de politică externă: „E mai mult decât o curtoazie”
Ștefan Popescu, analist de politică externă, a remarcat dedesubturile și mesajele subliminale transmise de către Vladimir Putin și de către Donald Trump, în cadrul summitului din Alaska....
Când urmează întâlnirea Putin-Zelenski. Donald Trump dă răspunsul: "Amândoi mă vor acolo. Voi fi acolo"
09:21 - Când urmează întâlnirea Putin-Zelenski. Donald Trump dă răspunsul: "Amândoi mă vor acolo. Voi fi acolo"
Președintele american Donald Trump a declarat că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski doresc ca el să fie prezent la o posibilă viitoare...
Pacea depinde exclusiv de Zelenski, avertizează Trump: „Un summit de nota 10”
07:50 - Pacea depinde exclusiv de Zelenski, avertizează Trump: „Un summit de nota 10”
Un acord de încheiere a războiului din Ucraina depinde acum de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar țările europene ar trebui să se implice în acest sens, a punctat Trump, într-un...
Trump și Putin nu au luat întrebări de la presă. Moscova explică de ce: „E genul de discuţie care permite să se urmeze calea de căutare a unor opţiuni de soluţionare paşnică”
07:31 - Trump și Putin nu au luat întrebări de la presă. Moscova explică de ce: „E genul de discuţie care permite să se urmeze calea de căutare a unor opţiuni de soluţionare paşnică”
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a explicat, la solicitarea presei, de ce preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au limitat la declaraţii de presă după întâlnirea...
Trump și Putin au spus concluziile, în urma discuțiilor tete-a-tete: „S-a convenit asupra multor puncte”
07:19 - Trump și Putin au spus concluziile, în urma discuțiilor tete-a-tete: „S-a convenit asupra multor puncte”
Nimeni nu știe cu adevărat ce au discutat președinții Donald Trump și Vladimir Putin în cadrul summitului lor de aproape trei ore din Alaska, întrucât cei doi nu au răspuns la...
Preocupările incredibile ale lui Trump, în timp ce începea discuțiile cu Putin. La ce se gândea președintele SUA când se afla față în față cu liderul de la Kremlin
Ieri, 23:49 - Preocupările incredibile ale lui Trump, în timp ce începea discuțiile cu Putin. La ce se gândea președintele SUA când se afla față în față cu liderul de la Kremlin
În timp ce începea discuțiile cu Putin, Donald Trump era preocupat de altceva, mult mai important, se pare, pentru el decât pacea în Ucraina. Sky News dezvăluie că Trump a lansat o...
Putin a fost întrebat în Alaska dacă "va înceta să ucidă civili". Răspunsul dat cu zâmbetul pe buze de liderul de la Kremlin VIDEO
Ieri, 23:10 - Putin a fost întrebat în Alaska dacă "va înceta să ucidă civili". Răspunsul dat cu zâmbetul pe buze de liderul de la Kremlin VIDEO
Președintele rus Vladimir Putin a fost primit cu covorul roșu la Anchorage, Alaska, la întâlnirea așteptată de toată planeta. Pe același covor roșu s-a întâlnit și cu Donald Trump, cu...
Fără tête-à-tête Trump-Putin în Alaska. Va fi o întâlnire 3 la 3. Cine sunt cei care-i vor însoți pe cei doi președinți la discuții
Ieri, 22:22 - Fără tête-à-tête Trump-Putin în Alaska. Va fi o întâlnire 3 la 3. Cine sunt cei care-i vor însoți pe cei doi președinți la discuții
Mult așteptatul summit de la Anchorage, Alaska, a suferit pe parcursul zilei de vineri, 15 august, mai multe modificări. Una dintre cele mai importante este aceea că Donald Trump și Vladimir...
#SUA, #NATO, #Articolul 5 NATO, #Ucraina, #razboi Ucraina, #trump putin intalnire alaska 2025 , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Ce rusinos!". Cum l-a numit Kasparov pe Vladimir Putin, dupa summitul istoric din Alaska
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Kasparov nu s-a putut abtine, dupa ce imaginile cu Trump si Putin in Alaska au facut inconjurul lumii

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Arnold Schwarzenegger, „terminator” pentru Trump. "Am văzut conferința de presă cu Putin. Ai stat acolo ca un tăițel ud. Mai aveai să îi ceri un autograf". Clip vechi, viral acum VIDEO
  2. Momente dramatice la malul mării. Turiștii aflați pe plajă au făcut lanț uman ca să salveze trei persoane. Una a murit. „Când steagul roșu e sus, marea nu iartă” VIDEO
  3. Mega afacerea pe care americanii vor să o facă cu Rusia. Pentru ce ar putea fi utilizate spărgătoarele de gheaţă nucleare ale Kremlinului. „Mare miză”
  4. Trump a propus garanții de securitate pentru Ucraina iar Putin ar fi de acord. Unul dintre cei mai apropiați lideri europeni de Trump dezvăluie totul
  5. Politicieni ruși de rang înalt jubilează la Moscova, după întâlnirea dintre Putin și Trump. „Sarcinile operațiunii speciale vor fi îndeplinite”
  6. „Dragonii Mării” – unitatea de elită chineză care s-ar putea afla în prima linie a unui conflict în Taiwan
  7. Doi dintr-un foc. Unitatea de lunetiști „fantomă” a Ucrainei înregistrează cea mai lungă lovitură mortală, de la 4.000 de metri
  8. Viktor Orban, triumfalist după summitul Trump-Putin: „Lumea de azi e un loc mai sigur”. Atac la adresa Ursulei von der Leyen
  9. „Victoria” obținută de Rusia, dezvăluită de către Dmitri Medvedev
  10. Europa își reafirmă sprijinul pentru Ucraina după summit-ul Trump-Putin: „Rusia nu poate avea veto asupra aderării la UE și NATO”