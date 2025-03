O navă spațială ultrasecretă a Statelor Unite a aterizat pe Pământ după o misiune misterioasă de 434 de zile în orbita terestră, fiind întâmpinată la baza Forțelor Spațiale Vandenberg din California de o echipă de specialiști echipați cu costume de protecție.

Nava spațială și-a început întoarcerea pe Pământ după ce și-a îndeplinit cu succes „obiectivele de testare și experimentare”, scrie The Sun.

X-37B a efectuat o manevră inedită de aerofrânare pentru a-și schimba orbita. Acest proces, care presupune intrarea repetată în atmosfera Terrei pentru a crea un efect de frecare ce modifică rapid orbita navei, permite economisirea de combustibil și, în același timp, face nava temporar invizibilă pentru alte țări care ar putea urmări-o.

După ce a efectuat acest manevră complexă și a ajuns pe o orbită joasă, X-37B a realizat procedurile de deorbitare și aterizare. În cadrul misiunii, nava a testat noi tehnologii de „conștientizare a domeniului spațial”, având scopul de a îmbunătăți capacitățile Forțelor Spațiale ale SUA de a opera în mediul tot mai aglomerat și contestat al spațiului. Aceste tehnologii sunt esențiale pentru viitoarele operațiuni ale armatei americane, în beneficiul tuturor utilizatorilor spațiului.

X-37B este un „avion spațial dinamic fără pilot”, ceea ce înseamnă că nu are nevoie de echipaj pentru a funcționa. Cu o lungime de 8,8 metri și o lățime a aripilor de 4,3 metri, acesta este lansat de rachete și are capacitatea de a rămâne în spațiu pentru perioade îndelungate. Până acum, nava a petrecut peste un deceniu în orbită, pe parcursul a șase misiuni, fiind reutilizabilă datorită capacității de a ateriza pe un teren de aeroport.

