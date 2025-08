Secretarul american al Comerţului anunță că nu va exista „o prelungire suplimentară” a suspendării intrării în vigoare a taxelor vamale impuse de Trump VIDEO

Secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a anunțat duminică, 27 iulie, la Fox News Sunday, că ”nu va exista o prelungire” a suspendării taxelor vamale ale lui Donald Trump, care se încheie la 1 august, iar în cazul unui eșec al negocierilor între Statele Unite și Uniunea Europeană (UE) în Scoția urmează să intre în vigoare suprataxe vamale de 30%, relatează AFP.

Președintele american negociază duminică seara, în Scoția, cu președinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen un acord vamal.

”Nicio amânare, nicio prelungire suplimentară, la 1 august, taxele vamale vor fi stabilite, ele vor intra în vigoare”, declară la Fox News Howard Lutnick.

Secretary @HowardLutnick on the August 1st tariff deadline: "No more grace periods, no more extensions, the tariffs are set for August 1st. After August 1st, people can still talk to President Trump - he's always willing to listen." pic.twitter.com/MBtORWLTMv