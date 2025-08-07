O nouă ofensivă a administrației Trump împotriva Europei. Ce le-a ordonat Marco Rubio diplomaților americani

Administrația președintelui Donald Trump a instruit diplomații americani din Europa să lanseze o campanie de lobby împotriva Legii Serviciilor Digitale (DSA) a Uniunii Europene, care, potrivit Washingtonului, îngrădește libertatea de exprimare și impune costuri companiilor americane din domeniul tehnologiei, arată o telegramă diplomatică internă văzută de Reuters.

Într-o telegramă a Departamentului de Stat datată 4 august, semnată de secretarul de stat american Marco Rubio, se afirmă că UE impune restricții „nejustificate” asupra libertății de exprimare în eforturile sale de combatere a discursurilor instigatoare la ură, a dezinformării și a informațiilor false, iar DSA întărește și mai mult aceste restricții.

DSA a UE este o lege istorică menită să facă mediul online mai sigur și mai echitabil, obligând giganții tehnologici să depună mai multe eforturi pentru a combate conținutul ilegal, inclusiv discursul instigator la ură și materialele care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor.

Cu toate acestea, Trump a făcut din combaterea cenzurii – în special a ceea ce el consideră a fi suprimarea vocilor online conservatoare – o temă majoră a administrației sale. Înalți oficiali americani, printre care vicepreședintele JD Vance, s-au concentrat asupra oficialilor și reglementărilor europene, acuzându-i de „cenzurarea” americanilor, acuzație respinsă de Uniunea Europeană.

Telegrama diplomatică, al cărei titlu o descrie ca pe o „solicitare de acțiune”, însărcinează diplomații americani din ambasadele SUA din Europa să colaboreze în mod regulat cu guvernele UE și autoritățile responsabile cu serviciile digitale pentru a transmite preocupările SUA cu privire la DSA și costurile financiare pentru companiile americane.

„Postările ar trebui să se concentreze pe eforturile de a obține sprijinul guvernului gazdă și al altor părți interesate de abrogarea și/sau modificarea DSA sau a legilor UE sau naționale conexe care restricționează exprimarea online”, se arată în secțiunea „obiective” a telegramei.

CE SPUNE UE DESPRE LIBERTATEA DE EXPRIMARE

Telegrama oferă sugestii specifice diplomaților americani cu privire la modul în care legea UE ar putea fi modificată, precum și argumente pentru a-i ajuta să susțină acest punct de vedere.

Departamentul de Stat nu a comentat această informație.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a refuzat să comenteze telegrama, dar a afirmat că libertatea de exprimare este un drept fundamental în întreaga Uniune. „Respingem cu fermitate orice acuzații de cenzură. Acuzațiile de cenzură referitoare la DSA sunt complet nefondate”, a declarat purtătorul de cuvânt.

În martie, șefii antitrust și tehnologici ai UE le-au spus legislatorilor americani că noua regulă tehnologică vizează menținerea piețelor digitale deschise și nu vizează companiile americane.

Comisia a respins, de asemenea, speculațiile potrivit cărora regimul de reglementare în domeniul tehnologiei al UE ar putea fi inclus în negocierile comerciale dintre UE și SUA. „Legislația noastră nu va fi modificată. DMA (Legea privind piețele digitale) și DSA nu sunt pe masa negocierilor comerciale cu SUA”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, într-o conferință de presă zilnică.

Ordinul adresat diplomaților americani marchează o accelerare a eforturilor administrației de a promova ceea ce numește „tradiția libertății de exprimare a Americii”, o politică care a adăugat tensiuni la relațiile deja tensionate dintre SUA și aliații europeni.

Această politică a intrat în centrul atenției în februarie, când Vance a șocat liderii europeni acuzându-i - în cadrul Conferinței de la Munchen, cunoscute de obicei pentru manifestările de unitate transatlantică - că cenzurează discursul unor grupuri precum partidul de dreapta AfD din Germania și că fac pași înapoi în ceea ce privește democrația. Inclusiv România a fost amintită ca exemplu negativ în celebrul discurs de la Munchen al vicepreședintelui american.

DIPLOMAȚII TREBUIE SĂ INVESTIGHEZE ACUZAȚIILE DE CENZURĂ CARE AFECTEAZĂ COMPANIILE AMERICANE

În timpul deplasării sale în Europa, Vance s-a întâlnit cu liderii AfD - partid clasificat de serviciul de informații interne al Germaniei drept grup suspect extremist - care a devenit cel mai mare partid de opoziție din țară după alegerile din februarie din Germania.

Trump și aliații săi republicani au acuzat în repetate rânduri administrația fostului președinte democrat Joe Biden că încurajează suprimarea libertății de exprimare pe platformele online, acuzații care s-au concentrat pe eforturile de a stopa afirmațiile false despre vaccinuri și alegeri.

Curtea Supremă a SUA a decis anul trecut că discuțiile administrației Biden cu companiile de social media nu au încălcat protecția libertății de exprimare prevăzută în Primul Amendament al Constituției americane.

În plus, directiva Departamentului de Stat ordonă diplomaților americani să investigheze orice acuzații de cenzură, pe care le-a descris ca „orice efort al guvernelor de a suprima forme protejate de exprimare sau de a constrânge companiile private să facă același lucru”, adăugând că prioritate ar trebui acordată oricăror incidente care afectează cetățenii și companiile americane. Ancheta lor ar trebui să includă orice arestări, procese judiciare, confiscări de proprietăți și suspendări online, se arată în document.

„Angajații aflați la post ar trebui să se întâlnească cu oficiali guvernamentali, companii, societatea civilă și persoane afectate pentru a raporta cazurile de cenzură, inclusiv, dar fără a se limita la cele legate de DSA”, se arată în telegrama diplomatică.

În martie, președintele Comisiei Federale pentru Comunicații din SUA (FCC) a criticat în mod specific DSA, afirmând că nu este compatibilă cu tradiția libertății de exprimare a Americii.

În mai, Rubio a amenințat cu interzicerea vizelor pentru persoanele care „cenzurează” discursul americanilor, inclusiv pe rețelele sociale, și a sugerat că politica ar putea viza oficialii străini care reglementează companiile tehnologice americane.

„CONTROL EXCESIV”

Companiile tehnologice americane precum Facebook și Instagram, deținute de Meta, și-au exprimat și ele opinia, afirmând că DSA echivalează cu cenzurarea platformelor lor.

Elon Musk, directorul executiv al Tesla, care deține și compania de social media X, a fost unul dintre principalii consilieri ai președintelui american înainte ca cei doi să se certe, în timp ce șefii Amazon, Meta și Alphabet, proprietarul Google, au ocupat locuri proeminente la învestirea lui Trump, în ianuarie.

Directiva lui Rubio vizează în special descrierea din DSA a conținutului considerat „ilegal”, afirmând că este prea largă, și le-a cerut diplomaților americani să pledeze pentru restrângerea definiției „conținutului ilegal”, astfel încât să nu limiteze libertatea de exprimare, inclusiv în discursul politic și religios.

O altă sugestie a fost retragerea sau modificarea Codului de conduită privind dezinformarea, un cadru prevăzut de DSA, despre care Departamentul de Stat a afirmat că impune „controale excesiv de largi” asupra conținutului, într-un mod care subminează libertatea de exprimare.

Alte puncte de dezbatere includ eliminarea sau reducerea amenzilor pentru nerespectarea restricțiilor de conținut și renunțarea la „entitățile de încredere” (trusted flaggers), desemnate de autoritățile naționale pentru a raporta conținutul ilegal online către platforme.

