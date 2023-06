- continuare -

Deciziile care ne afectează existența cotidiană: politica externă (partea a III-a). Câte ceva despre „Parteneriatul româno-american” și politica externă a SUA

EPISODUL 4) Intermezzo. Istoria relațiilor româno-americane într-o perspectivă subiectivă. Percepția asupra SUA în spațiul românesc

Ceea ce România și SUA au avut și au în comun prezintă o serie de particularități, care se pare că uneori scapă atât decidenților și diplomaților americani cât și celor români. Voi face în continuare un sumar selectiv și subiectiv al relației dintre cele două țări, incluzând și elemente ținând de percepția reciprocă de-a lungul timpului, insistând pe modul în care Statele Unite au fost (sunt) văzute de către români.

„LECTURĂ SUPLIMENTARĂ”: RELAȚIILE ROMÂNO-AMERICANE (CRONOLOGIE SELECTIVĂ) ȘI PERCEPȚII RECIPROCE. FILO-AMERICANISMUL

I. RELAȚIILE ROMÂNO-AMERICANE. REPERE ISTORICE ȘI PERCEPȚII SUBIECTIVE:

1. Repere cronologice selective:

Formal, relațiile diplomatice dintre cele două state debutează la 14 iulie 1880, la puțin timp după recunoașterea independenței României și în timp ce aceasta era încă Principat. Dar decenii înainte de acest moment, SUA numeau (după Revoluția din 1848), inițial, vice-consuli în Principatele Dunărene aflate, ca statut internațional sub suveranitatea Imperiului otoman și sub protecția celui țarist (protecția celui din urmă exercitându-se până la Războiul Crimeei, 1853-1856). În 1859, la Unirea Principatelor, exista deja un consul american desemnat în acest nou stat, activitatea consulară având loc la Galați și București, din 1866 sediul oficial al Consulatului SUA fiind stabilit în capital țării. Primii refugiați/emigranți români sunt menționați în SUA în jurul anului 1850, făcând parte din grupul revoluționarilor pașoptiști, în special din rândul celor ardeleni 1.

Ads

În domeniul militar, prima delegație oficială militară românească se deplasa în SUA încă din 1868 2, pentru a procura armament militar modern pentru armata Principatului român 3, după ce observatori pe lângă armata Uniunii în perioada Războiul civil american fuseseră trimiși, semi-oficial, în prima jumătate a anilor 1860 de către principele Alexandru Ioan I (cunoscut popular sub numele de Cuza Vodă) 4. Pe același plan, SUA și România au luptat de aceeași parte în cele două războaie mondiale, cu unele mențiuni importante care trebuie făcute. În Prima Conflagrație Mondială („Marele Război”) România s-a alăturat prima cronologic Antantei (Serbia-Muntenegru alături de - ceva mai departe de noi și intrată în război într-un mod mai reticent și problematic, în 1917 - Grecia fiind celelalte/singurele țări „mici” din regiune care s-au regăsit în această tabără), intrarea în război a SUA fiind mai târzie, graduală ca implicare militară dar având în final un rol determinant 5. Participarea celei dintâi la conflict a fost grevată de încheierea Armistițiului de la Focșani și a Păcii de la Buftea-București 6 (final de 1917- primăvara lui 1918), indispensabile supraviețuirii statului român în condițiile ieșirii unilaterale a Rusiei din război.

Ads

În perioada Celui de-al Doilea Război Mondial, România s-a desprins de participarea, formală și informală, la „blocul anglo-francez (și american)” după prăbușirea Franței (iunie 1940), când regele Carol al II-lea a renunțat la garanțiile britanice și franceze privind independența și integritatea României și a încercat, à contrecoeur, o dificilă apropiere forțată de Germania nazistă. Aceasta nu a reușit decât după amputarea teritorială a României Mari din vara-toamna lui 1940 (pierderea/cedarea Basarabiei, nordului Bucovinei, ținutului Herța, întregului nord-vest al Transilvaniei și a Cadrilaterului), abdicarea/detonarea regelui și instituirea, cu izolarea politică a noului rege, tânărul Mihai I, a Statului național-legionar în septembrie 1940, urmat de dictatura militară a generalului-șef (devenit ulterior, avansându-se el însuși în grad, mareșal) Ion Antonescu.

Modul în care s-a produs alinierea României la Axa Roma-Berlin-Tokio (nu o putem numi altfel, pentru că a existat doar o semnătură, nu un tratat scris de alianță), convingerea lui Ion Antonescu că raporturile interstatale (româno-germane) pot fi bazate pe relațiile sale personale bune cu Adolf Hitler, însușirea de către regim a unei retorici post- sau neo-legionare și pro-fasciste, modul de desfășurare a unor operațiuni militare pe Frontul de Est, precum și crimele de război, inclusiv Holocaustul în care acesta și regimul său au implicat România au arătat multiplele scăderi, lipsa de înțelegere/pricepere și viziune politică personajului numit, alături de incapacitatea sa de a percepe în mod adecvat noile realități ale războiului, mult diferite de ale celui anterior, în care s-a remarcat ca ofițer de stat major 7.

Ads

Este totuși de precizat, în completarea celor scrise, că neutralitatea formală (în mare măsură favorabilă Poloniei și apoi anglo-francezilor) asumată de către România după 1 septembrie 1939, datorită în mare parte poziției extrem de precare geopolitic și strategic în care a fost pusă după semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop, a fost adoptată în același an de puternica Americă. Ba mai mult, campania electorală vizând obținerea celui de-al doilea mandat de președinte al lui Franklin Delano Roosevelt din 1940 a avut ca una din temele centrale menținerea statutului de neutralitate a SUA față de ceea ce pe atunci în „Lumea Nouă” se numea „Războiul european”. Astfel, deși SUA au ajutat cu material de război (îndeosebi în materie de aviație - fapt mai puțin cunoscut) Franța, în 1939-1940, și apoi Marea Britanie (inițial cu nave militare) intrarea acesteia în război a avut loc abia după atacul japonez asupra Flotei Pacificului a Statelor Unite din 7 decembrie 1941 de la Pearl Harbor.

De asemenea participarea României la Războiul Mondial, de partea forțelor Axei, a avut câteva particularități pe care țara le împărtășește doar cu Finlanda. Operațiunile militare terestre și navale (ofensive sau defensive) s-au desfășurat exclusiv împotriva Uniunii Sovietice, pretextul intrării în război împotriva acesteia fiind ocuparea unor teritorii naționale în cursul anului precedent, prin ultimatum (sau, în cazul Finlandei, prin război de agresiune). La fel, niciuna dintre țări ele nu a anexat (excluzând situațiile de ocupație și administrare militară) teritorii care nu i-au aparținut înainte de război 8.

Ads

Singurele lupte cu aliații vestici au avut loc deasupra României, debutând oficial în 1942, trecând peste episodul „Ploiești, 1 august 1943” (“Operațiunea ‘Tidal Wave’ ”, numită ulterior și „duminica neagră” a aviației americane) și începând în forță în primăvara anului 1944, în care aviația de vânătoare din „Apărarea teritoriului” (majoritar românească) 9 și apărarea anti-aeriană româno germană încercau, în condiții de inferioritate numerică și tehnică, să intercepteze ziua valurile de sute de bombardiere americane (decolate mai ales din Italia, de pe baza aeriană de la Foggia, de la un moment încolo escortate și de aviație de vânătoare) și raidurile de bombardament de noapte britanice, care încercau să dizabiliteze cât mai mult timp (și cât mai puternic) una din principalele surse de țiței ape Germaniei naziste (exploatările de petrol de pe Valea Prahovei și mai ales rafinăriile aferente din zona Ploieștiului), precum și infrastructura de uz militar din România. Cu toate lipsurile pomenite, acestea se aflau totuși într-una din zonele cele mai puternic apărate împotriva atacurilor aeriene din întreaga Europă după Berlin și Valea Ruhr-ului.

Ads

Cu toată implicarea totală în războiul din est/URSS, decisă și impusă de Ion Antonescu, în care România, ca cea de-a treia putere a Axei, a ajuns până pe Don, la Volga și în Caucaz (la Nalcik - cel mai îndepărtat punct din URSS în care au ajuns forțe ale Axei), cu pierderi umane și materiale pe măsură de grele, România avea să încheie războiul alături de Aliați și de SUA. În împrejurări extrem de complicate, complexe și pline de imprevizibil, în ziua de 23 August o grupare care se coagulase în jurul regelui Mihai I (în vârstă de 23 de ani, în acel moment) schimbă orientarea politică a țării, pune capăt dictaturii mareșalului Antonescu (prin arestarea acestuia și a colaboratorilor), anihilează contralovitura germană (care, spre deosebire de aceea din Italia, care a avut loc cu mai puțin de un an înainte, eșuează). Ba mai mult, trupele românești reușesc să anihileze forțele germane aflate în spatele frontului de pe întreg teritoriul aflat pe atunci sub autoritate românească înainte de sosirea trupelor sovietice, cărora prin întoarcerea armelor de către români li se deschid culoare largi care le permit avansul spre vest și sud.

Toate aceste elemente trebuie reținute ca fapte istorice remarcabile, dincolo de speculațiile legate de ce ar fi făcut sau n-ar fi făcut guvernarea Antonescu în aceeași privință, de posibilitatea ca frontul germane-român depășit dar nu anihilat de sovietici în cadrul „Operațiunii Iași-Chișinău” (declanșată în 19-20 august) să fie refăcut și să reziste pe linii defensive ajustate sau nu și de episoadele tragice (capturarea multor zeci de mii de militari români care au încetat lupta împotriva sovieticilor, după 23 august 10) sau scăderile care au însoțit acest episod (schimbarea taberei fără existența unui acord scris prealabil ș.a.). Pentru că tot am făcut o paralelă între cele două state, Finlanda a procedat în mod similar (dar cu o pregătire mai riguroasă) în luna septembrie 1944, după care a urmat implicarea sa (cu o mai mare reticență) în ceea ce s-a numit „Războiul din Lapland” împotriva forțelor germane (tot foste aliate) 11.

Cu toate acestea, și în paranteză, deși cu siguranță majoritatea ați auzit repetată, în contexte care de care mai surprinzătoare (și mai ales de către compatrioți cu aer de cunoscători) marota „trădării românești” (față de Germania) 12, aș pune pariu (cu scuze pentru exprimarea colocvială) că niciunul dintre domniile voastre n-a auzit nimic despre vreo „trădare finlandeză”. Deși Finlanda n-a fost în niciun fel amputată teritorial înainte de război cu complicitatea și apoi cu participarea directă a Germaniei naziste.

Revenind, trecerea României de partea Națiunilor Unite a dus la prăbușirea întregului dispozitiv german din Balcanii de Est (și ulterior de Vest), și la alăturarea Bulgaria la tabăra Aliaților. Trupele române, după respingerea unei încercări de ofensivă maghiaro-germane spre est și sud, au avansat în Transilvania ocupată și au continuat să lupte alături de sovietici (și sub comanda acestora) până la Budapesta, în Munții Tatra din Slovacia, și au ajuns cu eșaloane militare înaintate aproape de Viena. Deși la Conferința de pace de la Paris (1947) România nu a obținut statutul de cobeligeranță datorită participării cu efective numeroase la campania din URSS, în cele „doar” peste opt luni de luptă partea coaliției anglo-americano-sovietice contribuția de ansamblu a acesteia în cadrul efortului de război a plasat-o ca al patrulea cel mai important combatant al acestei tabere, înaintea „Franței Libere” a lui de Gaulle (o facțiune aflată practic în conflict cu Germania de la final de iunie 1940) sau a regatului Italiei care s-a alăturat Aliaților în septembrie 1943 13.

2. Percepții subiective: relații bilaterale și Lumea Nouă văzută din România

Dincolo de sondaje și cercetări cantitative sau calitative privind perioade mai recente, din punct de vedere istoric și societal un reper important îl reprezintă perioada interbelică, când în România a început să-și facă loc gradual fascinația față de „Lumea Nouă”. Fascinație prelungită (oficial) cel puțin până la proclamarea Republicii Populare. Inclusiv în recuzita vizuală a comuniștilor români și a aliaților lor generalisimul Stalin, „campion al păcii între popoare”, era flancat, pentru a da mai bine, de omologii săi american și britanic.

Primul act politic adoptat de către SUA, prin intermediul executivului/președintelui acestora, Woodrow Wilson, care a avut un impact real important și substanțial asupra României și asupra relațiilor bilaterale a fost constituit de către așa-numitele „Puncte wilsoniene” . Acesta au fost prezentate în cadrul unui discurs susținut de către președintele Wilson în fața Congresului reunit al SUA la începutul lui ianuarie 1918, și includeau 14 dintre cele mai progresive și legitime (din punct de vedere democratic) idei politice care circulau în epocă. Să reținem că președintele SUA a urmat studii universitare în domeniul istoriei, filosofiei politice și dreptului - în sistemul educațional al SUA înscrierea la Facultatea de drept/Law school fiind condiționată (încă de pe atunci) de existența unei alte diplome universitare. Ulterior, a realizat studii doctorale în domeniul științelor politice 14 (rămânând, până în prezent, singurul președinte american care deține un doctorat (!), în prima parte a carierei urmând o carieră universitară timp de 25 de ani (1885-1910), printre domeniile în care a predat fiind și cel al științei politice și celei administrative.

Punctele/principiile wilsoniene aveau in vedere modul în care trebuia încheiată pacea și reorganizată societatea internațională după încheierea „Marelui Război” (Primul Război Mondial) în viziunea liderului uneia dintre marile puteri și democrații ale lumii. Enunțarea lor a sprijinit, cu siguranță, în mod substanțial - în special prin re-afirmarea, de la acest nivel, a idealului și principiului autodeterminării națiunilor - ideea legitimă și demersul de constituire a României Mari. Asupra acestor puncte și principii, a președintelui W. Wilson și a modului (măcar în parte) paradoxal în care SUA s-au poziționat instituțional ulterior față de inițiativele acestuia voi reveni mai spre finalul articolului. Oricum, chiar de la mare depărtare, evenimentul petrecut în Congresul american în ianuarie 1918 a pus baze noi, obiective, pentru relansarea relațiilor româno-americane la un alt nivel, de la începutul anilor 1920.

Stimulat mai ales de statutul României ca una dintre cele mai mari producătoare de petrol din Europa, cuantumul capitalului american investit în țară a crescut treptat, devenind unul dintre cele mai însemnate cantitativ. Iar cultura (azi am numi-o ”pop”) americană, cu proiecția acesteia de „lume a tuturor posibilităților” și-a făcut loc treptat în România, prin intermediul muzicii (jazzul, cântat în interbelic de toate orchestrele de care dispuneau hotelurile și localurile cu pretenții din București sau orașele mari, uneori acestea având ca soliști chiar artiști de culoare, și apoi transmis/„preluat” mai departe) sau al filmelor (Ollie, Oliver Hardy, partenerul lui Stan Laurel fiind botezat în acea perioadă de cinefilii români cu numele neaoș Bran), preluat de presa autohtonă și folosit până astăzi. Pentru Căile Ferate Române (care s-au extins substanțial ca lungime și suprafață acoperită între cele două războaie mondiale), Uzinele „Malaxa” au cumpărat licența redutabilelor și puternicelor locomotive americane Pacific, fabricate timp de decenii și rămase în uz până în prima jumătate a anilor 1960.

Relativ puțină lume mai știe astăzi că în cadrul parcului auto relativ puțin numeros din ani interbelici, la care începuse să aibă acces zona de sus a clasei de mijloc, cele mai multe automobile erau cele de producție americană. De la relativ banalele autoturisme „Ford” (pentru acestea, și pentru camioanele aceleiași mărci existând o fabrică de asamblare sub licență în țară, unde a lucrat o vreme ca mecanic aspirant - în ceea ce a recunoscut ulterior el însuși că a fost mai degrabă o acțiune de PR a Casei Regale - însuși Marele Voievod de Alba-Iulia, viitorul rege Mihai I) până la limuzine de lux (Cadillac, Lincoln) folosite de regele Carol, anturajul acestuia și guvernul României ca vehicule oficiale (iar după anul 1940, în aceeași rol, chiar de către generalul/mareșalul Antonescu și asociații săi la putere). Paradoxal, uzina „Ford” a continuat să funcționeze în România inclusiv după ce a survenit starea de război dintre aceasta și Statele Unite, la finalul lui 1941, cu ignorarea clauzelor acordării licenței de fabricație.

Mai mult, inclusiv în perioada Celui de-al Doilea Război Mondial (tratamentul aparte, favorizant, rezervat aviatorilor americani și britanici capturați în timpul misiunilor de bombardament asupra României e un exemplu relevant în acest sens) și mai ales spre finalul și după acesta, Marea Britanie și mai ales SUA au continuat fiind privite (în mod dezirabil) ca state garante ale unei existențe independente a României (trupele americane fiind „așteptate să sosească”, pentru a asigura acest statut, de la lideri ai opoziției post-1945 la țărani având școala primară ca educație), și căpătând un nou avânt care a lipsit din orice alt stat comunist (poate cu excepția Iugoslaviei), după 1965 și mai ales după 1968, în timpul regimului Ceaușescu. Deși către finalul anilor 1970 între cele două state intervin o serie de antagonisme care se accentuează treptat, relațiile speciale continuă totuși până aproape de finalul regimului ceaușist, când, condiționat politic 15 de Statele Unite pentru prelungirea acordării Clauzei națiunii celei mai favorizate, acesta renunță în mod unilateral la ea, printr-un act care s-a dorit unul de sfidare și de „independență”.

După 1965/1968 (tacit, dar și în mod unic în Blocul comunist) și explicit după 1990 românii au fost la fel de filo-americani cum erau în aceeași perioadă (și probabil mai sunt) finlandezii în rândul țărilor nordice. Voi da doar două exemple. Pe la începutul anilor 1980, la Televiziunea Română (instituție controlată în mod sever de regim, partid și cenzura acestora de pe la jumătatea deceniului precedent, pentru a nu mai vorbi de mofturile exprimate direct de membrii cuplul dictatorial), pe singurul canal al acesteia care se recepționa în toată țara, a început să fie difuzat, în singura tară din lagărul comunist (posibil cu excepția Iugoslaviei) tocmai serialul american „Dallas”. În care era vorba despre viața unei familii de miliardari texani, care trăiau la un ranch. Calculul agitatorilor și propagandiștilor „socialismului (real) cu viitor de aur” era simplu; cetățenii, și membrii clasei muncitoare, vor vedea viața decadentă, imorală, lipsită de orice valori și repere morale inclusiv în cadrul familiei a unor membri ai oligarhiei americane, mostră reprezentativă pentru putrefacția care a cuprins capitalismul din interior, la el acasă 16.

Doar că socoteala plănuită nu s-a prea potrivit cu cea de la „fața locului”. Un mit urban spune că, în orașe, când se „dădea” (difuza) „Dallas-ul” străzile erau pustii. Ce au remarcat cetățenii patrie socialiste (rețin asta mai mult din povești, nu prea am amintiri cu filmul din perioadă - dar el a fost redifuzat după 1990, și de această data, cred, integral) din serial? Nivelul de trai și tehnologic uimitor (birourile luxoase, cu o grămadă de gadgeturi tehnice, telefoanele din automobile), faptul că fiecare om avea mașina lui (chiar cei din aceeași familie), peisajul amețitor al zgârie-norilor din Dallas, casele cu piscină ale „fiecărei familii din America” și nu în ultimul rând faptul că în „țara aia” poți ajunge prin ingeniozitatea și munca proprie milionar/miliardar în dolari (și nu te ia „Ilicitul”), precum bătrânul/seniorul Ewing. Fascinație generală față de America a publicului (cu, pe ici pe colo, câte un comentariu mai timid „nu-i de ajuns să fii bogat ca să fii fericit”) și eșec total al propagandei.

Difuzarea serialului a fost întreruptă și, în decurs de câțiva ani, cu greu mai prindeai câte un film sau serial occidental la TV. Iar educația la TV despre cât de decadent e Occidentul se făcea la o emisiune de lunea (de aceea îmi mai amintesc, deși de denumirea ei sugestivă nu-mi mai aduc exact aminte - „Realități occidentale”, sau ceva de genul), unde, ca să nu te chinui, ți se dădea mură în gură: imaginile și comentariile, imaginile și comentariile, totul pe un ton extrem de serios și grav, cu iz de avertisment. „Iată ghetourile unde săracii și marginalizații mor de foame”, „iată marginalii care, datorită lipsei unor repere morale sănătoase au decăzut până la a ajunge dependenți de droguri”, „iată-i pe cei reduși la stadiul dezumanizării complete, care cerșesc și dorm pe stradă”. Plus, pentru a ilustra contrastele, „iată armele nucleare (și îmi amintesc imaginea repetată obsedant a unor rachete care ieșeau din silozuri sau din apă, lansate de pe submarine) pe care Occidentul cheltuie miliarde de dolari și cu care se pregătesc să distrugă planeta”, „iată mâna de îmbogățiți lipsiți de moralitate care își petrec zilele în cazinouri și la jocuri de noroc, în timp ce majoritatea populației suferă de sărăcie” (imagini din, probabil, Las Vegas, atâta că înghesuiala de la ”slot-machines” era cam mare pentru doar „o mână de îmbogățiți”).

Continui cu al doilea exemplu. În 1984, Nicolae Ceaușescu decide ca România să participe (singură între membrele Pactului de la Varșovia) la Jocurile Olimpice de Vară de la Los Angeles, boicotate de statele comuniste ca urmare a neparticipării SUA la Olimpiada de la Moscova, din 1980 17. Aceasta deși tensiunile politice româno-americane atinseseră deja cote ridicate, iar regimul Ceaușescu intrase deja în perioada sa cea mai întunecată, a penuriei de bunuri (în special alimentare), penelor programate de curent și a cultului deșănțat al personalității. Totuși, când delegația României a intrat pe stadionul unde avea loc deschiderea oficială a evenimentului (transmisă în direct, în epocă, până și de TVR), zecile de mii de spectatorii s-au ridicat cu toții în picioare și i-au aplaudat îndelung pe membrii acesteia 18.

Toate aceste elemente, precum și atitudinea antisovietică (vag oscilantă, nuanțată, parțial cu surdină pentru marele public - dar de durată) a regimului comunist din România post-1964/1965 au facilitat (și contribuit la) crearea unei mentalități în cadrul căreia, după 1990, „Visul american” a devenit ceea ce am putea numi „o parte organică” din visurile (aproape) fiecărui român, fie în varianta sa transpusă pe tărâm românesc fie trăit la el acasă (amintiți-vă doar de popularitatea, din acea perioadă, a „Loteriei vizelor”). Dacă ar fi cunoscut (sau n-ar fi ignorant sau subestimat) această realitate, instalată după 1990 și persistentă, autoritățile americane (de la nivelul Departamentului de stat la cel al ambasadorilor) ar fi putut evita de-a lungul timpului și până în prezent, destule/multe decizii și gesturi detrimentale ambelor părți, care au subminat în parte tocmai acest filo-americanism. Sau care în contextul dat (acesta odată înțeles în mod adecvat) s-ar fi relevat ca fiind cel puțin inutile și detrimentale intereselor comune legitime și de durată (exemplu negativ de politici: încurajarea existenței unor servicii secrete pro-americane dar nereformate și atipice/necaracteristice pentru un regim democratic).

- va urma -

____________________________________

1Sursa: Răzvan Moceanu - „DOCUMENTAR: 135 de ani de relații diplomatice între România şi SUA”. Agenția de știri RADOR - https://www.rador.ro/2015/06/14/documentar-135-de-ani-de-relatii-diplomatice-intre-romania-si-sua/

2Idem.

3Este vorba în special de puștile de Peabody, care au constituit baza armamentului de infanterie al armatei române în perioada Războiului ruso-româno-turc (Războiul pentru independența României) din 1877-1878. Pușca/carabina Peabody reprezenta un tip de armament de ultimă oră și tehnologie. Era una dintre primele arme care folosea cartușe metalice, se încărca printr-un mecanism pe la culată (capătul țevii dinspre patul puștii), putând fi manevrată din poziția „culcat” și avea cadență de tragere plus bătaie (foarte) mari pentru acea epocă. Armament de infanterie similar se găsea și în dotarea armatei otomane. O armă de infanterie pe care unii specialiști o consideră derivată din aceasta, pușca (și carabina) Martini-Henry, a ajuns renumită ca „pușca care a construit Imperiul colonial britanic” (ea intrând ulterior și în dotarea armatei României independente). De altfel echipamentul militar de care a dispus micul Principat român (puști Peabody, tunuri germane Krupp, lopeți individuale model Linnemann) în perioada războiului pomenit era, poate în mod paradoxal, calitativ superior celui produs/utilizat de armata marelui Imperiu țarist.

4Căpitanul de stat-major Emanoil Boteanu, repartizat pe lângă Armata de (pe) Potomac a Uniunii, participă la operațiunile acesteia din anii 1864-1865 și trimite mai multe rapoarte detaliate domnitorului, precum și articole pentru presa militară din Principatele Unite/România.

5Cu toate acestea, în perioadă evoluția lucrurilor n-a fost ușor de anticipat. Astfel, aflăm de la persoane din anturajul Kaiserului (împăratului) Germaniei Wilhelm al II-lea și care au fost prezente atât la momentul în care România a declarat război (aceasta, formal, doar Austro-Ungariei), cât și la cel în care acesta a fost declarat de către Statele Unite că, în primul context, împăratul s-a îngălbenit la față, a fost pe punctul de a i se face rău și a declarat că îi e teamă că totul este pierdut, că românii vor ajunge rapid la Budapesta și că poate ar trebui să abdice. Faptul că temerile sale nu s-au îndeplinit reprezintă, desigur, (și) culpa lidershipului militar și politic românesc, dar nu numai a acestuia. În al doilea moment dintre cele pomenite suveranul și-a păstrat cumpătul, ba chiar s-a arătat optimist, declarând că, datorită războiului submarin total în care Germania se angajase, forțele americane nu vor reuși niciodată să traverseze Atlanticul.

6E de notat că și faptul că regele Ferdinand I a refuzat promulgarea sau semnarea acestui Tratat de pace.

7Calitate în care a deținut atribuții de planificare, organizare și comandă la nivel înalt.

8Spre deosebire de cele două state menționate, celelalte puteri minore ale Axei au dus războaie de agresiune împotriva Slovaciei și Iugoslaviei (Ungaria), Poloniei (Slovacia) sau au anexat teritorii aparținând Iugoslaviei și Greciei (Bulgaria) sau Bosnia-Hețegovina și părți ale Serbiei, Sloveniei de astăzi iar după septembrie 1943 și ale Italiei (Statul Independent al Croației).

9Înzestrată cu avioane românești IAR 80/81 (în special varianta C) și germane Messerschmitt Bf 109 G și E (o parte din acestea asamblate în România).

10Conform datelor din surse românești (provenind de la Comisia Română pentru Aplicarea Armistițiului) numărul acestora s-a ridicat la 150.000 de militari.

11Pregătirile pomenite și moderația implicării au fost făcute posibile și de faptul că, în lunile iunie-iulie 1944, luptele de la Tali–Ihantala, punct culminant al ultimei ofensive sovietice înspre Finlanda, s-au încheiat cu victoria forțelor armate finlandeze și cu blocarea avansului Armatei Roșii.

12Slogan al propagandei naziste, „agitat” după 23 august 1944. Personal, nu l-am găsit în lucrările niciunui istoric german decât preluat ca atare, pe post de enunț propagandistic. Se pare că el a avut, însă, „priză” mai mare la conaționalii noștri.

13Max Axworthy, Cornel Scafeș, Cristian Crăciunoiu - Third Axis, Fourth Ally. Romanian Armed Forces in the European War, London - New York, Arms and Armor Press. A Cassell Imprint, London - New York, 1995.

14La Universitatea Johns Hopkins din Baltinore, pe atunci o instituție de învățământ superior (model) nou înființată, care nu după mult timp va ajunge una dintre cele mai prestigioase din Statele Unite.

15Condiționarea ținea îndeosebi de respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, la care regimul comunist („sultanistic”, potrivit lui Linz și Stepan - conform Juan. J. Linz, Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press, 1996) din România se angajase inclusiv prin semnarea mai multor documente internaționale, și care erau încălcate în mod flagrant și repetat de către acesta.

16Posibil ca în spatele rațiunii ca „serialul capitalist” (și despre capitalism) să fie difuzat să fi stat și un motiv mult mai simplu - dorința „perechii dictatoriale” (care în mult privințe se manifesta la unison) de a-l vedea. Amatori de fast, conform fostului șef al Securității, satrapul Ioan-Mihai Pacepa (care a defectat în Occident când i s-a părut că acest lucru i-ar folosi mai bine) în volumul său „Orizonturi roșii” (care trebuie, în opinia mea, trecut printr-un filtru riguros înainte ca toate cele înșirate acolo să fie luate de bune), filmul preferat al celor doi era „Marele Gatsby”, deci s-ar fi putut să le placă și intrigile de familie din „Dallas”.

În paranteză, ca un cuplu prezidențial ce erau (și care se respecta), se spune că Ceaușeștii n-au coborât niciodată la nivel de video-player/video-recorder și casete VHS. Ei vizionau filme (în mod regulat, aproape seară de seară) doar la cinematograf, fiind evident vorba de cinematografele lor private presărate prin fiecare din reședințele în care petreceau mai mult timp.

17Boicot al Statelor Unite motivat de invazia Afganistanului de către URSS în anul precedent.

18Întâmplător, Olimpiada respectivă a fost și cea mai de succes din istoria sportului românesc. Deși, cu toată absența statelor comuniste/socialiste (excepții find România și Iugoslavia) la eveniment au participat 140 de state. România nu doar că a obținut cele mai multe medalii (de aur și în ansamblu) câștigate vreodată la o olimpiadă, ci s-a clasat pe un absolut spectaculos loc doi (la numărul total de medalii și la cele de aur), după țara-gazdă și înaintea Germaniei Federale (de Vest).

Horia Lupu.Politolog. Cu amintiri din copilarie din "socialismul real". Absolvent al Facultatii de stiinte politice din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca (infiintata cu sprijinul USIA, United States Information Agency), beneficiind de expertiza unor profesori remarcabili din UBB si de la universitati din SUA, Germania, Franta etc. 15+ ani de experienta de predare si cercetare in invatamantul universitar si cateva stagii in strainatate. Contactul cu politica reala inceput (suprarealist) la 23 de ani (neafiliat politic, director de campanie electorala la nivel de judet), continuand peste timp cu cativa ani in conducerea locala a unui partid care la aderare era in opozitie si de stanga, iar cand il paraseam ajunsese la putere si tindea spre dreapta. Cu expertiza in (sub)domeniile teoriei, ideologiilor, partidelor, regimurilor si istoriei (toate politice), a nationalismului si relatiilor interetnice. Compenente in zona aparare&securitate (inclusiv aspecte tehnice).

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.