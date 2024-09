Obuzier al armatei spulberat de un tren. Martor: "Zgomotul a fost ca şi cum ar fi explodat o bombă" VIDEO/FOTO

Accident neobişnuit în Statele Unite. Un tren de marfă a lovit în plin un obuzier al Armatei SUA în Goose Creek, Carolina de Sud.

Potrivit presei locale, obuzierul se afla pe un trailer, dar camionul a rămas blocat pe şine. Trenul de marfă, care aparţine companiei CSX, nu a avut cum să mai evite impactul şi a lovit în plin remorca pe care se afla obuzierul, relatează observatornews.ro.

Martorii care au filmat accidentul spun că momentul impactului poate fi comparat cu explozia unei bombe puternice.

"Zgomotul a fost ca şi cum ar fi explodat o bombă", au spus martorii. Obuzierul M109 aparţinând Armatei americane a fost avariat serios în urma impactului, dar din fericire nu au existat victime.

Earlier today, a CSX Freight Train struck a Tractor Trailer carrying a U.S. Army M109A7 155mm Self-Propelled Howitzer, that had gotten stuck on the Tracks, near Highway 52 in the Town of Goose Creek, South Carolina. pic.twitter.com/q8I1WINRZA

După acest incident, atât autorităţile din Carolina de Sud, cât şi compania CSX au deschis anchete pentru a se stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.

Wow! Train Takes Out a Tank: A CSX freight train slammed straight in to a semi-truck carrying an army tank in Goose Creek, South Carolina!

The 18-wheeler became stuck while crossing the tracks. The oncoming train collided with the truck, causing significant damage. From the… pic.twitter.com/NXUJ5sxuds