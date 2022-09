Oficial SUA condamnă atacurile Azerbadjanului la granița Armeniei. Nancy Pelosi le-a calificat drept ”ilegale” VIDEO

Preşedintele Camerei Reprezentanţilor din Statele Unite, Nancy Pelosi, a condamnat duminică, cu fermitate, ceea ce a spus că sunt atacuri ”ilegale” la frontieră efectuate de Azerbaidjan asupra Armeniei, folosind o vizită la aliatul militar al Rusiei pentru a exprima sprijinul american pentru suveranitatea armeană, transmite Reuters.

Vorbind la Erevan, Pelosi a spus că călătoria ei are o importanţă deosebită în urma ”atacurilor ilegale şi mortale ale Azerbaidjanului pe teritoriul armean”, care au dus la ciocniri la graniţă în care au fost ucise peste 200 de persoane.

”Condamnăm ferm aceste atacuri. Acest lucru a fost iniţiat de către azeri şi trebuie să fie recunoscut acest lucru”, a spus Pelosi.

Pelosi a afirmat că este clar că luptele la graniţă au fost declanşate de atacurile azere asupra Armeniei şi că cronologia conflictului ar trebui clarificată.

Statele Unite ascultă Armenia despre nevoile ei de apărare a spus Pelosi, subliniind că Washingtonul vrea să ajute şi să sprijine Armenia în ceea ce ea consideră ca fiind o luptă globală între democraţie şi autocraţie.

Nancy Pelosi visited the memorial to the victims of Armenian genocide and condemned Azerbaijan's aggression.

Pelosi expressed her commitment to the internationally recognized borders of Armenia and called the conflict on the border an attack on sovereignty of Armenia. pic.twitter.com/Ib9AV2UZTm