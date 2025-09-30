Cine este omul din spatele planului lui Trump pentru o președinție cu puteri sporite

Cine este omul din spatele planului lui Trump pentru o președinție cu puteri sporite
Donald Trump și Russell T. Vought FOTO:X/@cornelius_cen

Russell T. Vought, fost director al Biroului pentru Buget al Casei Albe, a lucrat ani de zile la un plan menit să extindă atribuțiile președintelui și să reducă birocrația federală. Revenit în administrație după realegerea lui Donald Trump, el încearcă acum să transforme această viziune în realitate, într-un demers care ar putea afecta echilibrul tradițional al puterilor în stat, scrie The New York Times.

După patru ani petrecuți în afara administrației, în timpul președinției Biden, Vought a continuat să elaboreze politici printr-un think tank conservator fondat de el – Center for Renewing America. În această perioadă, a lucrat împreună cu alți susținători ai fostului președinte pentru a pregăti un „plan de revenire”, care include măsuri precum sporirea autorității executive asupra agențiilor independente, reducerea reglementărilor și limitarea rolului Congresului în stabilirea cheltuielilor.

El a analizat greșelile primei administrații Trump și a propus modalități prin care președintele ar putea avea un control mai direct asupra bugetului federal. Printre ideile sale: utilizarea unor ordine executive pentru a restrânge numărul funcționarilor de carieră și reinterpretarea legislației pentru a bloca anumite cheltuieli aprobate de Congres.

Un profil conservator

Vought, crescut într-o familie modestă din Connecticut, este descris de apropiați ca un om motivat de credința sa creștină și de convingerea că statul federal este supradimensionat. Cariera sa a început la Washington ca asistent pentru senatorul republican Phil Gramm, unde s-a remarcat prin disciplină și atașament față de ideea reducerii guvernului.

Ulterior, a ocupat roluri-cheie în politica bugetară a republicanilor din Camera Reprezentanților, mai ales în perioada ascensiunii mișcării Tea Party. În administrația Trump, a devenit unul dintre cei mai vocali susținători ai utilizării puterilor executive pentru a ocoli Congresul – inclusiv în cazul suspendării temporare a ajutorului militar pentru Ucraina, episod care a contribuit la prima procedură de impeachment împotriva președintelui.

Confruntarea cu limitele legale

Obiectivul actual al lui Vought este contestarea Impoundment Control Act din 1974, lege adoptată după scandalul Watergate pentru a împiedica președinții să blocheze unilateral cheltuieli aprobate de Congres. Vought consideră actul neconstituțional și încearcă să provoace o confruntare juridică pe această temă, mizând pe o posibilă decizie favorabilă la Curtea Supremă.

Criticii spun însă că această strategie ar submina principiul separației puterilor. „Președintele nu are autoritatea de a modifica singur legile”, a declarat Edda Emmanuelli Perez, consilier general al Government Accountability Office, organismul de audit al Congresului.

O figură influentă, dar discretă

Deși nu face parte din cercul restrâns al președintelui Trump, Vought este perceput ca un strateg loial și eficient. El evită limbajul colorat folosit adesea de Trump, citează frecvent Biblia și menține o imagine de tehnocrat conservator.

Pe biroul său din clădirea executivă Eisenhower, aflată lângă Casa Albă, se află fotografia președintelui Calvin Coolidge, simbol al unei viziuni de guvernare minimalistă. Susținătorii săi îl consideră un om capabil să pună în practică obiectivul republican de a limita „statul administrativ”.

Donald Trump însuși a subliniat acest lucru la nominalizarea lui Vought: „Russ știe exact cum să desființeze „statul profund” și să pună capăt guvernului folosit ca armă politică.”

