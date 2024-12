Pantofi de damă de culoarea rubinului, vânduți la licitație cu peste 32 de milioane de dolari. Cine i-a purtat și povestea lor fabuloasă VIDEO

O pereche de pantofi de culoarea rubinului ai lui Dorothy, purtați de Judy Garland în celebrul film "Vrăjitorul din Oz", a fost vândută sâmbătă, 7 decembrie, la o licitație pentru suma de 32,5 milioane de dolari, stabilind astfel un nou record pentru cele mai valoroase obiecte de memorabilia cinematografică vândute vreodată la o licitație.

Acești pantofi sunt una dintre cele patru perechi care au supraviețuit din filmul din 1939 și au fost odată furați dintr-un muzeu care îi expunea, scrie nbcnews.com.

#BREAKING: The FBI's found Dorothy's Ruby Slippers, 13 years after they were stolen from the Judy Garland Museum.

According to @USATODAY, they are 1 of 4 known to exist, insured for $1M & used for close-up shots like ⬇️⬇️⬇️

I was born to report this! @EmilyBaucum 👠🎞️ pic.twitter.com/ZkZGSexvMo