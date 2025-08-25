Parazitul vierme-şurub, detectat pentru prima dată la un om în SUA. Care sunt riscurile unei astfel de epidemii

Boala este transmisă de un anumit tip de muște FOTO Pexels

Un caz de parazit vierme-șurub, care mănâncă țesuturi vii, a fost detectat pentru prima dată la o persoană din Statele Unite. Cazul din SUA a fost identificat la o persoană din Maryland care călătorise din Guatemala.

Un oficial al guvernului statului Maryland a confirmat cazul.

Persoana afectată a fost tratată și s-au luat măsuri de prevenire, potrivit Reuters.

Muștele parazite se hrănesc în mod normal cu țesuturile vii ale bovinelor și altor animale cu sânge cald. O epidemie a izbucnit la sfârșitul anului trecut în America Centrală și sudul Mexicului.

Dacă nu este tratată, problema poate fi fatală.

Ce este viermele-șurub?

Musca femelă a viermilor-șurub depune ouă în rănile animalelor cu sânge cald și, odată eclozate, sute de larve își folosesc gurile pentru a săpa prin țesutul viu.

Poate fi devastator pentru bovine și animale sălbatice și se știe că poate infecta și oamenii.

Tratamentul este dificil și implică îndepărtarea a sute de larve și dezinfectarea temeinică a rănilor. În cazul în care sunt tratate la timp, animalele au șanse mari de supraviețuire.

Cazul confirmat va afecta probabil piața viitoare a cărnii de vită și a bovinelor, care a înregistrat prețuri record din cauza ofertei reduse.

Statele Unite importă în mod obișnuit peste un milion de bovine din Mexic în fiecare an pentru carne de vită. Epidemia de paraziți ar putea costa Texasul, cel mai mare stat producător de bovine, 1,8 miliarde de dolari în pierderi de animale, costuri cu forța de muncă și cheltuieli medicale.

Ads

Departamentul Agriculturii al Statelor Unite (USDA) a instalat capcane și a trimis ofițeri călare de-a lungul frontierei, dar a fost criticat de unii producători de bovine și analiști de piață pentru că nu a acționat mai rapid pentru a combate creșterea populației de muște prin intermediul unei instalații de sterilizare a muștelor.

Cazul survine la doar o săptămână după ce secretarul american al agriculturii, Brooke Rollins, s-a deplasat în Texas pentru a anunța planurile de construire a unei instalații de sterilizare, în încercarea de a combate acest dăunător. Rollins s-a angajat în repetate rânduri să țină muștele viermelui-șurub în afara țării.

O instalație de sterilizare a muștelor produce un număr mare de muște masculi și le sterilizează - acești masculi sunt apoi eliberați pentru a se împerechea cu insecte femele sălbatice, ceea ce duce la reducerea populației sălbatice în timp. Această metodă a eradicat viermele din SUA în anii 1960.

Mexicul a depus, de asemenea, eforturi pentru a limita răspândirea dăunătorului, care poate ucide animalele în câteva săptămâni dacă nu este tratat. A început construirea unei instalații de producere a muștelor sterile, în valoare de 51 de milioane de dolari.

Ads