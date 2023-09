Parteneriat istoric încheiat de SUA cu Vietnam la jumătate de secol de la conflictul sângeros

Preşedintele SUA, Joe Biden, a obţinut duminică posibilitatea de a încheia acorduri importante cu Vietnamul în domeniul semiconductorilor şi al mineralelor rare, în timp ce naţiunea din Asia de Sud-Est, care capătă o importanţă strategică, a ridicat relaţia cu Statele Unite la cel mai înalt statut diplomatic, alături de cele cu China şi Rusia, relatează Reuters.

Washingtonul face presiuni de luni de zile pentru această ridicare a statutului relaţiilor, deoarece consideră că Vietnamul este o ţară-cheie în strategia pe care o are de a proteja lanţurile de aprovizionare globale de riscurile legate de China.

La o jumătate de secol după conflictul lung şi brutal din timpul Războiului Rece, Joe Biden a sosit la Hanoi şi a avut parte de ceremonii organizate de Partidul Comunist aflat la putere, inclusiv cu elevi fluturând steaguri americane şi gărzi de onoare având puşti cu baionetă. Secretarul general al Partidului Comunist, Nguyen Phu Trong, în vârstă de 79 de ani, l-a întâmpinat pe preşedintele american, în vârstă de 80 de ani, în interiorul sediului partidului său, spunând: "Nu aţi îmbătrânit nicio zi şi aş spune că arătaţi chiar mai bine decât înainte".

Thank you for the warm welcome, Vietnam.

