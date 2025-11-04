În Partidul Democrat al SUA se conturează o revoltă internă

Tensiunile cresc în rândul Partidului Democrat din Statele Unite, unde o nouă generație de progresiști cere schimbarea de gardă și redefinirea priorităților politice. Potrivit publicației Le Monde, tinerii activiști acuză liderii consacrați că „nu mai înțeleg starea de spirit a bazei” și insistă că este timpul ca aceștia să lase locul unor figuri noi.

La un an după înfrângerea în fața lui Donald Trump, democrații traversează o perioadă de criză profundă – lipsiți de un lider clar, marcați de conflicte interne și de o nemulțumire tot mai vizibilă în rândul electoratului lor. Deși sprijinul pentru partid a crescut ușor în sondaje, formațiunea se prezintă înaintea alegerilor parțiale divizată și demoralizată, notează publicația franceză.

În paralel, în întreaga țară au loc manifestații ale mișcării „No Kings”, care denunță tendințele autoritare ale administrației Trump. Însă, în interiorul Partidului Democrat, se dezvoltă o altă formă de contestare — o „revoltă a tineretului” împotriva conducerii îmbătrânite, reprezentate de figuri precum Joe Biden, Nancy Pelosi și Chuck Schumer.

Noua generație progresistă solicită schimbarea de direcție politică, concentrându-se pe teme precum locuințele accesibile, transportul public și sistemul de sănătate. Amanda Litman, fostă membră a echipei de campanie a lui Hillary Clinton și fondatoare a organizației Run for Something, afirmă că liderii actuali „nu mai rezonează cu propriul electorat” și că „partidul are nevoie de fețe noi”. Organizația ei a primit peste 72.000 de cereri din partea americanilor interesați să candideze la alegeri după victoria lui Trump.

Contextul politic rămâne tensionat. Conform celui mai recent sondaj CNN/SSRS, publicat la 3 noiembrie, doar 37% dintre americani aprobă modul în care Donald Trump își exercită al doilea mandat, în timp ce 63% se declară nemulțumiți — cel mai scăzut nivel de încredere în președinte de până acum.

