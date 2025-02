Cine este noul lider al democraților americani care trebuie să reconstruiască partidul după înfrângerea usturătoare în fața lui Trump

Democraţii și-au ales sâmbătă, 1 februarie, noul lider, care va avea sarcina de a reconstrui un partid care încă îşi revine după o înfrângere zdrobitoare în alegerile prezidenţiale şi care se întreabă cum să se opună cel mai bine lui Donald Trump.

Alegerile pentru președinția Comitetului Național Democrat (DNC) reprezintă o primă etapă importantă pentru un partid aflat în căutarea unei noi direcții, după un an electoral 2024 dezastruos.

Ken Martin, liderul de lungă durată al organizației Partidului Democrat din Minnesota, a fost ales președinte al DNC. Martin a fost favorit încă de la început, grație relațiilor pe care le-a construit cu cei peste 400 de membri ai DNC în mai mult de un deceniu de activitate în cadrul partidului. Aceste legături i-au fost esențiale în obținerea unui număr majoritar de voturi pe primul buletin de vot, având cu mai mult de 100 de voturi față de Ben Wikler, președintele Partidului Democrat din Wisconsin, clasat pe locul 2.

În această competiție, nu a fost vorba doar despre ideologia sau viziunea fiecărui candidat asupra viitorului partidului, ci mai degrabă despre experiența lor în organizare și strângere de fonduri. Martin a fost candidatul cu experiența cea mai profundă în cadrul DNC, în timp ce Wikler se făcuse remarcat în campaniile de mare amploare, iar fostul guvernator din Maryland, Martin O'Malley, a adus în discuție experiența electorală și guvernamentală.

După victoria sa, Martin a adresat un mesaj de unitate membrilor DNC, în ciuda unei campanii uneori tensionate, și a subliniat că lupta partidului nu trebuie să fie în interior, ci împotriva președintelui Donald Trump.

„Avem o echipă, Partidul Democrat, și avem o luptă. Lupta nu este aici, este acolo afară”, a spus Martin, subliniind că „în acest moment, lupta noastră este împotriva lui Donald Trump și a miliardarilor care au cumpărat această țară”.

În urma unei înfrângeri usturătoare în alegerile din 2024, Martin va fi responsabil de reorganizarea partidului, care a pierdut toate pârghiile de putere din Washington. Cu toate acestea, liderii partidului nu îl văd neapărat pe el ca fiind liderul de facto al democraților.

„Suntem un partid fără putere, așadar nu avem un lider. Poate cineva ar putea să spună că acest om ar fi liderul nostru, dar nu este chiar adevărat”, a spus Matt Corridoni, strateg politic democrat cu experiență. „În realitate, rolul unui președinte al DNC este să coordoneze operațiunile interne ale partidului, să planifice procesele primare, să asigure finanțarea necesară și să pregătească următoarea convenție.”

Newly-elected DNC Chair Ken Martin: 'Are we on the side of the robber baron, the ultra-wealthy billionaires, the oil and gas polluter, the union buster, or are we on the side of the American working family?'

