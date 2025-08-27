Președintele Trump cere reintroducerea pedepsei cu moartea pentru crimele comise în capitala SUA. Trump consideră că orașul Washington este „invadat de bande violente”

Președintele Donald Trump a anunțat că va cere să se aplice pedeapsa cu moartea pentru orice crimă comisă în capitala federală, Washington D.C.

Această pedeapsă fusese abolită, la Washington, în anul 1981, transmite AFP, citată de Hotnews.

„Dacă cineva omoară pe cineva în capitală, Washington D.C., vom cere pedeapsa cu moartea. Este puternic descurajator”, a explicat liderul SUA, la Casa Albă, în cadrul unei reuniuni cu principalii membri ai Administrației SUA.

Declarația de marți a liderului SUA face parte din inițiativa lui Trump de a prelua sub control activitatea de ordine publică din capitala federală, considerând că orașul Washington este „invadat de bande violente”. Trump a ordonat deja desfășurarea de soldați ai Gărzii Naționale în interiorul capitalei, unii dintre ei purtând acum arme.

Cu o zi înainte, luni, președintele SUA i-a cerut ministrului apărării, Pete Hegseth, să înființeze o unitate specială în interiorul Gărzii Naționale, responsabilă cu asigurarea ordinii și securității în capitala țării. Trump a anunțat și recrutarea de polițiști și procurori suplimentari la Washington.

Pedeapsa cu moartea este abolită în 23 din cele 50 de state ale SUA, iar alte trei state – California, Oregon și Pennsylvania – au instituit moratorii. Alte trei state – Arizona, Ohio și Tennessee – suspendaseră execuțiile, dar și-au anunțat intenția de a le relua.

În anul 1992, după asasinarea unui asistent parlamentar, Congresul a decis un referendum pe tema reintroducerii pedepsei capitale la Washington. La referendum, două treimi dintre locuitori au votat împotrivă.

Populația din capitala federală, Washington, este, prin tradiție, favorabilă Partidului Democrat.

