Pentagonul le cere jurnaliștilor să publice doar informații aprobate. „Presa nu conduce Pentagonul – poporul o face”

O decizie fără precedent a Pentagonului va limita accesul jurnaliștilor în sediul instituției, cu condiția ca aceștia să semneze un angajament prin care promit să nu publice informații considerate sensibile.

Vineri seara, Pentagonul a anunțat că reporterii care acoperă activitatea Departamentului Apărării vor putea intra în clădire doar dacă semnează un document prin care se obligă să nu difuzeze informații clasificate sau alte documente nepublice, chiar dacă acestea nu sunt marcate oficial drept „secrete guvernamentale”. Noile reguli urmează să fie aplicate în următoarele două-trei săptămâni, scrie Politico.

„Orice informație a Departamentului Apărării trebuie aprobată de un oficial autorizat înainte de a fi făcută publică, chiar și atunci când nu este clasificată”, se arată în documentul destinat jurnaliștilor. „Nerespectarea acestor reguli poate duce la suspendarea sau revocarea permisului de acces.”

Oficialii justifică măsura prin riscurile la adresa securității naționale pe care le-ar presupune dezvăluirile neautorizate, susținând că acestea ar putea pune în pericol personalul Departamentului Apărării.

Decizia vine în contextul unei serii de restricții sporite asupra accesului presei în perioada administrației Trump. Noile reguli oferă Pentagonului o marjă largă de a considera anumiți jurnaliști drept potențiale amenințări la securitate și de a le retrage acreditările dacă publică informații pe care instituția le consideră nepotrivite pentru dezvăluire.

Măsura apare și pe fondul unor tensiuni generate de reacțiile pe rețelele sociale la uciderea lui Charlie Kirk, precum și al unei dezbateri mai ample privind limitele libertății de exprimare.

„Presa nu conduce Pentagonul – poporul o face”

„Presa nu conduce Pentagonul – poporul o face”, a transmis secretarul Apărării, Pete Hegseth, într-o postare pe platforma X. „Jurnaliștii nu mai au voie să se plimbe liber într-o instituție securizată. Purtați un ecuson și respectați regulile – sau mergeți acasă.”

Asociația Presei de la Pentagon, care reprezintă jurnaliștii acreditați pe lângă instituție, a anunțat că analizează directivele primite.

Tradițional, presa a avut acces la anumite zone neclasificate ale clădirii, inclusiv la birourile secretarului Apărării, ale statului major și ale celor șase ramuri ale armatei. Însă, în ianuarie, mai multe redacții importante, printre care Politico, The Washington Post și The New York Times, au pierdut spațiile de lucru din interiorul Pentagonului, acestea fiind atribuite în mare parte unor publicații conservatoare. Ulterior, după proteste, restricțiile au fost extinse și asupra altor instituții media, precum NBC News și CNN.

În luna mai, accesul a fost și mai mult limitat, după ce Hegseth a fost criticat pentru că ar fi împărtășit detalii sensibile despre atacuri militare în Yemen pe o aplicație de mesagerie, unde fusese adăugat accidental și un jurnalist. De atunci, reporterii au fost restrânși la câteva spații comune – sala de presă, cantina și curtea interioară – putând intra în alte zone doar însoțiți de un oficial.

