Pentagonul pregătește mii de militari ai Gărzii Naționale pentru misiuni de reacție rapidă

Departamentul de Război al Statelor Unite pregătește mii de membri ai Gărzii Naționale pentru antrenamente specializate în gestionarea tulburărilor civile, un semn că administrația Trump intenționează să transforme desfășurarea trupelor în orașele americane — odinioară rezervată situațiilor excepționale — într-o practică obișnuită.

Potrivit unor documente interne consultate de The Washington Post, Pentagonul a ordonat constituirea unei noi „forțe de reacție rapidă” în cadrul Gărzii Naționale. Unitatea, formată din 200 de militari specializați, va fi complet echipată pentru controlul mulțimilor și gata de desfășurare până la 1 ianuarie.

Soldații vor fi selectați dintre membrii Gărzii Naționale care, în mod obișnuit, răspund la dezastre precum accidente nucleare sau atacuri teroriste.

În paralel, o altă structură — National Guard Reaction Force — va finaliza instruirea pentru misiuni de ordine publică până la 1 aprilie. În total, această forță ar urma să numere 23.500 de militari, repartizați în toate cele 50 de state și trei teritorii americane, cu excepția districtului Columbia.

De obicei, aceste trupe sunt mobilizate pentru intervenții în caz de dezastre naturale, nu pentru a răspunde la tulburări civile.

Guvernatorii democrați din mai multe state au contestat măsura în instanță

Decizia Pentagonului, coroborată cu creșterea vizibilă a forțelor federale de aplicare a legii și a agenților de imigrare, sugerează o extindere a prezenței militare pe teritoriul american. Administrația Trump susține că aceste desfășurări urmăresc restabilirea ordinii și reducerea criminalității, însă guvernatorii democrați din mai multe state au contestat măsura în instanță.

Departamentul Apărării nu a comentat informațiile. Un oficial al apărării, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că Pentagonul „revizuiește planurile de utilizare a forței de reacție a Gărzii Naționale pentru a asigura sprijinul forțelor de ordine federale, statale și locale în caz de tulburări civile”.

Președintele Trump a autorizat deja desfășurarea de trupe ale Gărzii Naționale în Washington D.C., Los Angeles și Memphis, în timp ce alte mobilizări planificate — precum cele din Chicago și Portland — au fost întârziate de decizii judiciare.

„Avem orașe cu probleme și nu putem permite asta. Vom trimite Garda Națională și, dacă va fi nevoie de mai mult, vom trimite mai mult”, a declarat Trump în fața unor militari americani aflați în Japonia.

El a susținut ulterior că are autoritatea de a desfășura orice ramură a armatei americane pe teritoriul național, invocând dreptul de a apela la Legea Insurecției, care permite excepțional utilizarea trupelor active pentru restabilirea ordinii.

Curtea Supremă a Statelor Unite a solicitat miercuri documente suplimentare în disputa dintre administrația Trump și statul Illinois privind trimiterea trupelor la Chicago, ceea ce amână o decizie finală până cel puțin la jumătatea lunii noiembrie.

Criticii avertizează însă că această extindere a misiunilor interne ar putea submina rolul tradițional al armatei americane, transformând soldații în instrumente politice.

„Se consolidează capacitatea de a mobiliza Garda Națională împotriva voinței guvernatorilor și a comunităților locale”, spune Kori Schake, directoare pentru politică externă și de apărare la American Enterprise Institute.

Crearea unei forțe de reacție rapidă pentru tulburări civile

Documente interne ale Pentagonului, consultate în vară de The Washington Post, arată că planul prevede crearea unei forțe de reacție rapidă pentru tulburări civile, capabile să intervină oriunde în țară în termen scurt. Trupele vor fi dislocate alternativ în baze militare din Arizona și Alabama, și vor fi instruite pentru a utiliza TASER-uri, spray lacrimogen și echipamente de control al mulțimilor.

Prima unitate ar trebui să poată fi mobilizată în cel mult opt ore, iar forța completă — în 24 de ore.

Noua structură federalizată va completa actuala Gardă Națională de Reacție, care, de aproximativ două decenii, este desfășurată pentru situații de urgență în interiorul fiecărui stat.

Analiștii avertizează că, deși instanțele au limitat uneori desfășurările interne ale armatei, Congresul american nu a exercitat un control eficient asupra acestor decizii.

„Congresul acționează mai degrabă ca un parlament, nu ca o componentă a unui sistem prezidențial”, afirmă Schake. „Dacă legislativul și guvernatorii nu pot verifica puterea executivului, se va produce o ruptură în ordinea constituțională americană.”

