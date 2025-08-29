Pentagonul investighează apariția a peste 8.000 de OZN-uri deasupra unor baze militare din SUA

Autor: Veronica Andrei
Joi, 28 August 2025, ora 23:20
Sfera misterioasă este decorată cu gravuri neidentificate/ FOTO:X/@uBF2fV1cVQxRjQo

Departamentul Apărării al Statelor Unite se confruntă cu o enigmă neobișnuită: mii de obiecte zburătoare neidentificate, descrise ca sfere metalice, au fost observate în apropierea unor instalații militare din întreaga țară.

Potrivit unei analize recente publicate de platforma Enigma, un serviciu care colectează relatări publice despre observații OZN, peste 8.000 de incidente au fost raportate între decembrie 2022 și iunie 2025. Dintre acestea, 422 descriu explicit sfere metalice, observate în special între orele 01:00 și 04:00, în zone din apropierea unor baze militare din New York, California și Arizona.

Martorii – printre care civili, piloți și personal militar – au relatat că au văzut aceste obiecte plutind în aer în tăcere, înainte de a accelera brusc, fără a lăsa urme vizibile, scrie Daily Mail.

Unele dintre incidente au fost surprinse pe video sau prin intermediul radarului, însă o mare parte rămân fără explicații. Un martor a declarat că, în iunie 2024, deasupra Fortului Hamilton din Brooklyn, a observat „două obiecte metalice, cu aspect lichid, plutind timp de aproximativ două minute”. O altă persoană din California a raportat o sferă metalică observată în Los Angeles, la scurt timp după trecerea unui escadron de avioane.

Biroul pentru Rezolvarea Anomaliilor din Toate Domeniile (AARO), înființat de Pentagon pentru a investiga astfel de fenomene, a atribuit majoritatea aparițiilor unor cauze explicabile – de la păsări și avioane convenționale, până la drone, baloane sau alte obiecte de origine cunoscută.

Cu toate acestea, anumite cazuri rămân nerezolvate, în principal din cauza lipsei de date suficiente. În raportul anual al AARO, dintre cele 757 de cazuri analizate între mai 2023 și iunie 2024, 21 au fost clasificate drept „neelucidate”.

Deși Pentagonul și alte organizații civile, precum Centrul Național de Raportare a OZN-urilor (NUFORC), au urmărit aceste incidente, fenomenul continuă să ridice semne de întrebare în rândul oficialilor militari, care nu dispun de o explicație clară pentru ceea ce a fost observat.

De altfel, acest tip de observații nu este limitat la teritoriul Statelor Unite. Sfere similare au fost raportate în întreaga lume, din Puerto Rico până în Orientul Mijlociu.

Activități de supraveghere ale unor state străine?

Platforma Enigma a identificat peste 360 de cazuri de „sfere metalice” care au avut loc în apropierea unor baze militare din SUA. În trei situații, obiectele s-ar fi apropiat la mai puțin de opt kilometri de Fort Hamilton (New York), Papago Military Reserve (Arizona) și Baza Aeriană din Los Angeles.

Unul dintre cele mai mediatizate incidente a fost făcut public de Dr. Sean Kirkpatrick, fost director al AARO, care a prezentat o înregistrare realizată de o dronă MQ-9 Reaper în Orientul Mijlociu, în 2022, ce surprindea o sferă metalică în mișcare.

Dr. Kirkpatrick a avertizat că, în cazul în care aceste apariții nu indică prezența unei forme de viață extraterestră, ele ar putea reprezenta activități de supraveghere ale unor state străine, sugerând posibil implicarea unor puteri rivale precum China sau Rusia. Această ipoteză a fost susținută și de un raport publicat de New York Times în 2022, care sugera că obiectele ar putea fi drone extrem de avansate, capabile să evite detectarea radar.

Îngrijorările au fost alimentate în 2024, când mai multe drone au fost observate deasupra Coastei de Est a SUA, inclusiv în apropierea unor instalații militare și a proprietății președintelui Donald Trump din New Jersey.

Enigma a mai documentat observații deasupra unor infrastructuri critice, precum centrale electrice, dar și în apropierea unor nave militare.

Poate cel mai controversat caz vine din Columbia, unde localnicii au recuperat o sferă metalică după ce aceasta a fost văzută plutind deasupra orașului Buga, în martie 2025. Așa-numita „Sferă din Buga” a devenit subiect de interes pentru cercetătorii din domeniul OZN-urilor, după ce s-a constatat că obiectul conține un sistem complex de fire optice, sugerând o posibilă capacitate de comunicare.

Sfera s-ar fi prăbușit după ce a atins o linie electrică, uscând complet solul din zona impactului, un fenomen descris de unii oameni de știință ca fiind indicativ al unui câmp energetic necunoscut. Obiectul a fost transportat în Mexic pentru analize suplimentare.

Oamenii de știință au sugerat că aceasta era dovada că obiectul producea un fel de câmp energetic, dar cercetătorii nu au încercat până acum să taie obiectul cu forța. Sfera a fost dusă în Mexic pentru analize suplimentare.

Totuși, nu toți specialiștii sunt convinși. Dr. Julia Mossbridge, cercetător în domeniul conștiinței la Universitatea din San Diego, a declarat că „sfera din Buga” ar putea fi, de fapt, „un proiect artistic realizat de om”.

