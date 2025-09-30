Șeful Pentagonului, acuzat de izbucniri și comportament imprevizibil pe fondul temerilor legate de propria securitate

Surse din Pentagon susțin că secretarul de război manifestă un comportament instabil, în timp ce soția sa este acuzată că exercită o influență neobișnuită asupra activității instituției.

Pete Hegseth ar fi devenit vizibil agitat și temător pentru propria siguranță după asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, afirmă surse din interiorul Pentagonului citate de Daily Mail.

Două persoane din cadrul recent redenumitului „Departament de Război”, una cu activitate directă în biroul lui Hegseth, susțin că acesta a izbucnit de mai multe ori în ultimele săptămâni, acuzându-și subordonații și manifestând o obsesie constantă pentru măsuri de securitate.

„Există o calitate maniacală în comportamentul său – chiar mai pronunțată decât înainte”, a declarat una dintre surse, menționând că oficialul apare adesea neliniștit, se foiește și se ridică în timpul ședințelor.

Decizii bruște și tensiuni interne

Sursele afirmă că personalul din departament a fost nevoit să tempereze decizii luate pe neașteptate, inclusiv convocarea a sute de generali și amirali la o întâlnire masivă în Virginia, fără detalii privind agenda. Potrivit Washington Post, Hegseth ar intenționa să le ceară liderilor militari să adopte un „etos al războinicului”, cu accent pe letalitate și pe câștigarea conflictelor.

De asemenea, oficialii au relatat că Hegseth a presat pentru schimbarea denumirii Departamentului Apărării în „Departamentul de Război” mai devreme decât era planificat și a reacționat dur la sugestiile unor consilieri juriști și membri ai Congresului privind posibile încălcări ale dreptului internațional.

Purtătorul de cuvânt adjunct al Pentagonului, Joel Valdez, a respins aceste relatări, numindu-le „complet false” într-un răspuns oficial.

Influența soției

Surse din instituție afirmă că anxietatea lui Hegseth ar fi alimentată și de soția sa, Jennifer Rauchet Hegseth, fostă jurnalistă Fox News, care ar fi solicitat măsuri suplimentare de securitate pentru familie, peste nivelul aplicat altor oficiali ai administrației.

Jennifer Hegseth a fost anterior criticată după ce a participat la discuții interne privind o operațiune militară în Yemen, iar unii angajați ai Pentagonului au poreclit-o „Yoko Ono” pentru implicarea sa în afacerile oficiale.

Deși nu ar mai participa direct la ședințe, sursele afirmă că aceasta continuă să consilieze neoficial echipa soțului său, promovând o agendă conservatoare și religioasă în cadrul armatei.

Asasinarea lui Charlie Kirk ar fi intensificat temerile cuplului, considerând că Hegseth ar putea deveni la rândul său o țintă.

„Imaginea de războinic pe care o afișează este zdruncinată. Este vizibil tulburat”, a declarat una dintre surse, citată de Daily Mail.

