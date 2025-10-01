Noua armată a lui Hegset: fără plângeri, fără întrebări. Pentagonul schimbă regulile jocului

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 23:08
Noua armată a lui Hegset: fără plângeri, fără întrebări. Pentagonul schimbă regulile jocului
Pete Hegseth, secretarul de război al SUA FOTO Hepta

Sub pretextul întăririi disciplinei și refocusării pe „misiunea esențială” a armatei americane – războiul –, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, lansează o reformă profund contestată: limitarea severă a posibilității militarilor de a reclama abuzuri, discriminare sau hărțuire.

Conform unui set de directive interne consultate de The Washington Post, Departamentul de Război al SUA trece printr-o reformă fără precedent, care modifică mecanismele de sesizare a abuzurilor în interiorul forțelor armate. Printre schimbările notabile: desființarea sau restructurarea canalelor prin care soldații puteau reclama comportamente abuzive din partea comandanților – de la hărțuire psihologică și discriminare, până la agresiuni sexuale.

„Fără anonimat, fără a doua șansă”: semnalul politic al noii doctrine

Secretarul de Război al lui Trump justifică aceste schimbări prin nevoia de „autoritate neîngrădită” pentru comandanți și de „curățare” a armatei de ceea ce el numește „inițiative ideologice care distrag atenția”.

„Ajunge cu plângerile anonime, cu blocajele de carieră și cu o cultură a suspiciunii. Nu mai mergem pe vârfuri”, ar fi transmis Hegseth într-unul dintre memorandumurile adresate personalului de rang înalt.

Tot în această logică, definirea unor termeni precum „hărțuire” sau „abuz de putere” este revizuită, într-o tentativă de standardizare care, în opinia criticilor, scade protecțiile pentru victime și crește marja de impunitate a celor aflați în poziții de autoritate.

O epurare discretă?

Reforma vine în contextul unei serii de demiteri și restructurări în interiorul Pentagonului. Printre cei înlăturați, observă WP, se numără un număr semnificativ de oficiali femei și persoane de culoare, ceea ce alimentează acuzațiile privind o revenire la o cultură exclusivistă, cu accente autoritare.

„Dacă femeile pot ține pasul, bine. Dacă nu – asta e”, a comentat Hegseth într-o declarație care a stârnit reacții puternice în rândul susținătorilor egalității de șanse în armată.

În paralel, Hegseth a impulsionat o serie de schimbări privind standardele fizice de recrutare, despre care criticii spun că sunt gândite pentru a exclude femeile din funcțiile de luptă. Oficial, însă, scopul declarat este „creșterea eficienței operaționale”.

Reacții: „Un pas înapoi de zeci de ani”

Fostul inspector general al Pentagonului, Robert Storch – demis la începutul anului –, a avertizat că noile directive vor avea un efect inhibitor asupra militarilor care ar dori să semnaleze nereguli: „În loc să protejeze armata de corupție și abuzuri, aceste schimbări o vulnerabilizează.”

Senatoarea democrată Mazie Hirono, membră a Comisiei pentru Forțele Armate, acuză administrația Trump că „subminează în mod sistematic mecanismele de responsabilizare”.

„Relaxarea definițiilor privind hărțuirea sau discriminarea nu face armata mai puternică. În schimb, încurajează tăcerea victimelor și consolidează o cultură a impunității.”

Surse anonime citate de Washington Post vorbesc despre o „teamă generalizată” că această reducere a canalelor de feedback instituțional va duce la un climat de tăcere forțată, chiar și în privința unor aspecte critice precum pregătirea de luptă.

Una dintre cele mai controversate prevederi ale noilor directive vizează modul în care se tratează cariera ofițerilor supuși anchetelor disciplinare. Cu excepția cazurilor „limitate”, anchetele nu vor mai bloca promovările sau pensionările, semnalând o toleranță crescută față de comportamentele problematice la vârf.

Reforma lui Pete Hegseth are o miză dublă – instituțională și ideologică. Dincolo de restructurarea efectivă a canalelor de raportare, aceasta reflectă o schimbare de direcție politică ce poate redefini raportul de putere între comandanți și subordonați. În numele „eficienței”, riscul este ca armata să devină mai puțin transparentă, mai puțin echitabilă – și, poate, mai puțin pregătită pentru provocările complexe ale conflictelor moderne, subliniază WP.

