Pentagonul dezvoltă „sânge inteligent” pentru utilizare în condiții de luptă

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 13:04
861 citiri
Pentagonul dezvoltă „sânge inteligent” pentru utilizare în condiții de luptă
Cercetătorii lucrează la crearea unor celule inteligente/FOTO:X@SmartBiology3D

Agenția pentru Proiecte de Cercetare Avansată în Domeniul Apărării a SUA (DARPA) a lansat un nou program experimental numit Smart-Red Blood Cells (Smart-RBC), cu scopul de a crea celule roșii modificate din sânge, capabile să îndeplinească funcții biologice avansate în condiții extreme, precum cele de pe câmpul de luptă.

Potrivit Defence Blog, proiectul vizează dezvoltarea de eritrocite modificate prin biologie sintetică, dotate cu „circuite biologice” ce le permit să detecteze semnale fiziologice, să ia decizii autonome și să reacționeze în mod activ la diverse condiții interne sau externe.

Sprijin pentru supraviețuire în condiții critice

Scopul programului este de a folosi aceste „celule roșii inteligente” pentru a sprijini funcțiile vitale ale organismului în situații critice – cum ar fi răni grave sau medii ostile – prin reglarea proceselor fiziologice și stimularea coagulării sângelui.

Conform DARPA, aceste celule vor fi programate să îndeplinească trei funcții esențiale:

- Detectarea biomarkerilor asociați cu stresul fiziologic sau traumatismele,

- Luarea de decizii pe baza acestor semnale,

- Eliberarea de molecule terapeutice pentru a influența starea metabolică sau fiziologică a pacientului.

Posibile aplicații viitoare: sânge universal și adaptare la altitudine

În fazele ulterioare ale cercetării, programul ar putea extinde aplicațiile pentru a include reglarea temperaturii corporale, compatibilitate universală a sângelui, precum și adaptarea la condiții extreme, cum ar fi altitudinile mari.

Proiectul este structurat pe o perioadă de 36 de luni, împărțită în două etape de câte 18 luni. În prima fază, echipele de cercetare trebuie să demonstreze că este posibilă integrarea acestor circuite biologice în timpul procesului de diferențiere a celulelor stem și că funcțiile sunt păstrate în eritrocitele mature, care, prin natura lor, nu au nucleu.

Cea de-a doua etapă se va concentra pe optimizarea sistemelor, validarea funcționalității și testarea tehnologiei în condiții simulate sau reale.

Biologia sintetică – un nou instrument strategic pentru apărare

Proiectul Smart-RBC se află în faza incipientă, dar semnalează o creștere semnificativă a interesului Pentagonului pentru domeniul biologiei sintetice, văzut ca un instrument strategic emergent, cu potențial de creștere a ratelor de supraviețuire, a rezistenței fizice și a capacității de adaptare a trupelor în teatre de operațiuni dificile.

Marco Rubio va discuta cu Benjamin Netanyahu despre un posibil plan israelian de anexare a Cisiordaniei
Marco Rubio va discuta cu Benjamin Netanyahu despre un posibil plan israelian de anexare a Cisiordaniei
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, urmează să discute în Israel despre o posibilă anexare a unor părți din Cisiordania ocupată, în contextul în care mai multe state occidentale se...
Noi detalii despre presupusul atacator al lui Charlie Kirk: locuia cu un partener transgender. FBI: comunicările lor au dus la identificarea suspectului
Noi detalii despre presupusul atacator al lui Charlie Kirk: locuia cu un partener transgender. FBI: comunicările lor au dus la identificarea suspectului
Tyler Robinson, tânărul în vârstă de 22 de ani suspectat că l-a împușcat mortal pe activistul conservator Charlie Kirk, locuia împreună cu un partener transgender, aflat în proces de...
#SUA, #Pentagon, #sange sintetic, #front , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A primit o lovitura de proportii, dupa ce a spus ca nu le lasa celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 Euro
ObservatorNews.ro
Traditii si superstitii de Inaltarea Sfintei Cruci. Ce sa nu faci azi, de Ziua Crucii, ca sa fii ferit de rele
Adevarul.ro
Val de reactii dupa ce o femeie a fost agresata verbal in Cluj pentru ca vorbea in maghiara la telefon

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Săptămâna începe cu proteste. Sindicaliştii din administraţie ies luni în stradă și ameninţă cu greva generală. Bolojan îi așteaptă la discuții
  2. Omagiu spectaculos pentru Papa Francisc. Chipul său, format de zeci de drone iluminate, pe cerul Romei VIDEO
  3. Ministrul de Externe al Poloniei: Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu sunt credibile în lipsa disponibilității de a lupta împotriva Rusiei
  4. Colegul de cameră transgender al lui Tyler Robinson, cheia motivului uciderii lui Charlie Kirk? Autoritățile cred că da
  5. Festivism în plin război, la Kremlin. Putin l-a decorat pe Dmitri Medvedev, care împlineşte duminică 60 de ani
  6. Pentagonul dezvoltă „sânge inteligent” pentru utilizare în condiții de luptă
  7. Alertă de vreme severă imediată. Zeci de localități au intrat sub Cod galben
  8. De ce nu pune Putin capăt războiului împotriva Occidentului. Riscurile la care s-ar expune ANALIZĂ
  9. Sute de mii de lei în plus la extragerile loto de duminică, la 119 ani de la înființarea Loteriei Române. Premiile uriașe puse în joc
  10. Marco Rubio va discuta cu Benjamin Netanyahu despre un posibil plan israelian de anexare a Cisiordaniei