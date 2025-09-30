Pete Hegseth, moment umilitor pe vremea când era prezentator TV. S-a lovit cu un skateboard între picioare. "Este secretar de cabinet sau un influencer TikTok?" VIDEO

Pe rețeaua X au apărut imagini cu Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, cum se lovește între picioare încercând un truc cu un skateboard. Videoclipul stânjenitor este din perioada în care Hegseth a fost co-prezentator al emisiunii Fox & Friends Weekend, scrie Irish Star.

Clipul, care a fost republicat pe X de contul @PatriotTakes, a devenit viral pe platforma de socializare, acumulând peste 1.800.000 de vizualizări de când a apărut din nou pe platforma deținută de Elon Musk.

„Pete Hegseth și-a dat din greșeală cu un skateboard în ... lui, în timpul unei emisiuni TV în direct”, a scris contul în legenda videoclipului.

Pete Hegseth accidentally flipping a skateboard into his nuts on live TV pic.twitter.com/5VHROpcyFb — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) September 29, 2025

După ce actualul secretar al Apărării s-a lovit între picioare, în zona intimă, imaginile îi arată fața crispată și se poate vedea că geme puternic, deși încearcă stângaci să ignore incidentul. Cu toate acestea, ceilalți co-prezentatori au râs de el, ceea ce face ca incidentul să fie și mai umilitor.

Imediat după apariția videoclipului pe X, utilizatorii rețelei de socializare s-au grăbit să-l troleze pe aliatul fidel al lui Trump.

„Cam așa decurge fiecare zi la falsul Departament de Război”, a scris un utilizator, referindu-se aparent la dezordinea presupusă a departamentului său, făcând totodată referire și la noul nume dat sub administrația Trump.

„Este secretar de cabinet sau un influencer TikTok?”, a scris un alt utilizator, punând la îndoială trecutul lui Hegseth.

Alții, însă, au adus în discuție și un videoclip viral la fel de umilitor, în care co-prezentatorul de atunci al emisiunii Fox & Friends a aruncat accidental un topor într-o fanfară și aproape a rănit un trombonist.

„Exact despre etica războinică va ține în curând lecții militare! Și războinicul ăsta neînfricat se mișcă și el”, a remarcat o persoană, atașând un GIF al accidentului.

Videoclipul amuzant prezintă o perspectivă complet diferită de cea a mandatului lui Hegseth ca secretar.

La începutul acestui an, Hegseth a supravegheat concedierea a 5-8% din forța de muncă civilă a Departamentului, dând drumul a aproximativ 5.400 de lucrători aflați în probă. De atunci, rapoartele arată că Hegseth a concediat peste 60.000 de angajați din întregul departament, potrivit Defense One.

