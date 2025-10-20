Şeful Pentagonului a purtat o cravată în culorile steagului Rusiei în timp ce Zelenski și Trump discutau la Casa Albă. Cum l-a apărat vicepreședintele american FOTO

Secretarul de război american, Pete Segseth a fost fotografiat purtând la gât o cravată în culorile și stilul drapelului Federației Ruse vineri, 17 octombrie. Șeful Pentagonului a purtat cravata în timpul întâlnirii dintre liderul SUA Donald Trump și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, de la Casa Albă.

Cravata lui Pete Hegseth a fost remarcată imediat la Moscova şi o asociere ce a stârnit polemici şi suspiciuni de înţelegeri secrete între puterile americană şi rusă, relatează Le Figaro.

„Cravata lui Hegseth, cu dungi largi albe, albastre şi roşii dispuse în aceeaşi ordine ca pe steagul naţional rus, se remarca în comparaţie cu ţinuta sobră a delegaţiei americane”, a menţionat o relatare a agenţiei de presă ruse TASS.

Mai mult, Kirill Dmitriev, emisarul lui Vladimir Putin şi director general al Fondului rus de investiţii directe, a publicat o fotografie cu Pete Hegseth şi a pus un emoticon cu steag rus în loc de comentariu.

„Se pare că ruşii apreciază cravata lui rusă. Nu este roş-alb-albastră. Este roş-albastru-alb. Ca steagul rus. Pentru o întâlnire cu Zelenski”, a reacţionat pe X Ron Filipkowski, redactor-şef al Meidas Touch.

„Problema cu administraţia Trump nu sunt cravatele ruseşti, ci legăturile cu Rusia”, a rezumat printr-un joc de cuvinte („ties” în engleză înseamnă şi „cravate”, şi „legături”) marele maestru şahist Garry Kasparov, un adversar de lungă durată al lui Vladimir Putin.

„Poate că purta culorile Americii”, l-a apărat pe Hegseth vicepreşedintele american J.D. Vance, într-o postare pe X.

Într-adevăr, cele trei culori sunt comune drapelelor american şi rus, iar Pete Hegseth, fost jurnalist şi cunoscut pentru comunicarea sa exacerbată, asigură că poartă întotdeauna cel puţin trei reprezentări ale steagului american asupra sa.

Or maybe he was wearing the colors of America https://t.co/K1zNmVIAA5 — JD Vance (@JDVance) October 18, 2025

