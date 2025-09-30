Poliția rutieră, în impas după ce a încercat să amendeze o mașină fără șofer pentru întoarcere ilegală

Autor: Veronica Andrei
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 14:12
429 citiri
Poliția rutieră, în impas după ce a încercat să amendeze o mașină fără șofer pentru întoarcere ilegală
Maşină Waymo, oprită de polițiști/FOTOX/@rosaliliatorrs

Ce faci când o mașină întoarce ilegal, dar la volan nu e nimeni? Polițiștii din San Bruno, California, s-au lovit săptămâna trecută de această întrebare aparent filozofică, dar cât se poate de practică.

În timpul unei operațiuni de verificare a șoferilor băuți, agenții au tras pe dreapta o mașină Waymo – vehicul autonom din rețeaua de ride-hailing din zona San Francisco Bay – după ce aceasta executase un viraj interzis la semafor. Fotografiile postate ulterior de departamentul de poliție arată un ofițer privind cu nedumerire în interiorul mașinii albe, goale, scrie The Guardian.

Problema a apărut imediat: cui îi scrii procesul verbal? „Pentru că nu era un șofer uman, amenda nu a putut fi emisă (carnetele noastre de sancțiuni nu au o rubrică pentru «robot»),” au explicat polițiștii pe rețelele sociale.

În lipsa vinovatului, polițiștii au anunțat compania Waymo, care a promis că va analiza incidentul. „Sistemul nostru de condus autonom este proiectat să respecte regulile de circulație. Investigăm situația și vom învăța din ea pentru a îmbunătăți siguranța rutieră”, a transmis compania într-un comunicat.

O lege care vine din urmă

Din iulie 2026, California va introduce un mecanism special prin care mașinile autonome pot fi sancționate, chiar și fără șofer. Legea, semnată de guvernatorul Gavin Newsom anul trecut, permite polițiștilor să emită un „aviz de neconformitate” direct companiei, obligând-o să răspundă pentru încălcările regulilor de trafic. În plus, firmele vor fi obligate să pună la dispoziția echipajelor de urgență o linie telefonică dedicată.

Proiectul legislativ a fost inițiat după mai multe incidente în San Francisco: mașini autonome blocate în trafic, o victimă târâtă pe carosabil, vehicule care au împiedicat pompierii sau au intrat în perimetre ale unor anchete penale. Noul cadru le va permite polițiștilor să ceară companiilor mutarea vehiculelor dintr-o zonă, mașinile având la dispoziție două minute să părăsească locul.

Probleme recurente

Waymo, născut ca proiect al laboratorului X al Google în 2009, se bazează pe senzori și camere externe pentru a naviga. Dar nu e la prima problemă: în acest an, compania a rechemat peste 1.200 de mașini din cauza unui bug care provoca ciocniri cu porți și obstacole fixe. Autoritatea Națională pentru Siguranța Traficului din SUA a deschis, de asemenea, o anchetă după ce a primit 22 de plângeri privind comportamentul imprevizibil al vehiculelor Waymo.

Între timp, polițiștii din San Bruno au simțit nevoia să le răspundă celor care i-au acuzat de prea multă indulgență. „Există o lege în lucru care va permite ofițerilor să sancționeze direct companiile”, au transmis aceștia.

Până atunci, dilema rămâne deschisă: cine plătește amenda când mașina greșește, dar nu are șofer?

O veveriță agresivă a băgat două femei în spital. „Eram plină de sânge” FOTO/VIDEO
O veveriță agresivă a băgat două femei în spital. „Eram plină de sânge” FOTO/VIDEO
O veveriță agresivă a produs panică într-un cartier din California, SUA, după ce a atacat mai mulți oameni. În urma unei „întâlniri” cu rozătoarea, două femei au ajuns la camera...
Netanyahu spune că armata israeliană „va rămâne în cea mai mare parte a teritoriului Gazei”, respingând ideea unui stat palestinian
Netanyahu spune că armata israeliană „va rămâne în cea mai mare parte a teritoriului Gazei”, respingând ideea unui stat palestinian
Premierul israelian a subliniat, după vizita la Washington, că planul discutat cu Donald Trump nu prevede crearea unui stat palestinian, ci menținerea controlului militar israelian în Gaza,...
#SUA, #california, #politie, #amenda, #masina autonoma , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka "a socat audienta" cu imaginile postate
ObservatorNews.ro
Cum sa recunosti capcanele financiare si sa-ti tii banii in siguranta
DigiSport.ro
O noua "lovitura" pentru Romania, dupa ce Ana Maria Barbosu a decis sa plece in SUA

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tânărul care și-a făcut apariția la propria înmormântare. ”Mulți s-au speriat, alții au țipat și au plâns”
  2. Poliția rutieră, în impas după ce a încercat să amendeze o mașină fără șofer pentru întoarcere ilegală
  3. Peste 6.600 de familii vor primi sprijin FIV pentru a avea un copil, după rectificarea bugetară. Din 2026, vor fi utilizate fonduri europene pentru creșterea numărului beneficiarilor VIDEO
  4. Maia Sandu: Nu am mesaje pentru Putin
  5. Despăgubire uriașă după un act de malpraxis. Cât trebuie să plătească Spitalul Filantropia din București și un medic ginecolog
  6. Mesaj de la Nicușor Dan pentru Donald Trump. Președintele României l-a etichetat pe liderul SUA pe rețeaua X
  7. Netanyahu spune că armata israeliană „va rămâne în cea mai mare parte a teritoriului Gazei”, respingând ideea unui stat palestinian
  8. Ce și-a pus în valiză o nepaleză ca să ducă în țara natală. Tânăra nu și-a mai văzut familia de doi ani. „Cât dor și câtă durere” VIDEO
  9. Violența domestică scapă de sub control în România. Peste 61.000 de femei au fost abuzate în primele șase luni ale anului, iar 41 și-au pierdut viața
  10. Flotă misterioasă de avioane cisternă americane traversează Atlanticul înaintea unei întâlniri secrete a conducerii militare