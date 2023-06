- continuare -

Deciziile care ne afectează existența cotidiană: politica externă (partea a III-a). Câte ceva despre „Parteneriatul româno-american” și politica externă a SUA

EPISODUL 9) S-au comis și erori, dar... Motivele pe are le-ar putea invoca un filo-american: v) politica externă a Statelor Unite - atuurile majore (prima parte)

b) Argumente în favoarea SUA

În primul rând doresc să vă mulțumesc celor care ați rămas până aici alături de mine, având răbdare să citiți această parte a materialului despre care îndrăznesc să cred (voi lăsa modestia la o parte) că nu v-a plictisit, în ciuda lungimii ei, și că v-a adus și un plus de informații. Am ajuns astfel la ultima parte a acestei analize, cea care precede concluziile.

Dar poate că, înainte de a încerca să subliniez (pe cât voi putea de clar, concret și pragmatic) de ce, în mai multe rânduri, ceea ce Statele Unite și liderii lor au făcut pentru restul lumii a fost cu adevărat remarcabil, ar trebui să încerc să conturez cum și de ce SUA este nu doar un continent, ci și O LUME APARTE. Și o voi face din perspectiva cea mai credibilă cred, pe care n-o afli din cărți și n-o observi în filme, cea a vizitatorului/omului care a locuit în SUA neîntrerupt câteva luni. Fiind surprins/șocat eu însumi de particularitățile despre care vă voi povesti.

În „America” (Statele Unite) distanța se măsoară în inch (es), iarzi și mile (viteza în mile pe oră), înălțimea în „picioare”/”feet”, masa/greutatea în pounzi, volumul lichidelor în galoane (nu am inclus, evident, toate sub/supra-unitățile). Țara este una dintre cele numai trei (!) din lume care nici azi, în plină globalizare, nu au adoptat sistemul metric. În plus, pentru stabilirea temperaturii se folosesc gradele Farenheit, iar voltajul curentului electric la prize (care arată - partea de ”pull in”, dar și cea de ”plug out” - diferit de cele din Europa) este de 110, nu de 220. Iar dacă nu ai un adaptor pregătit cu tine adesea riști să nu găsești unul (de cumpărat) decât dacă faci câteva zeci sau chiar sute de mile până la magazinele dintr-un oraș mai mare/cosmopolit - în funcție de locul în care te afli - între timp putând privi liniștit ecranul negru al laptopului, eventual al telefonului mobil.

Dar aceasta nu e tot. La robinete apa caldă e la apă rece și invers (după standardele noastre). Ba, în apartamentul în care am locuit, am găsit la duș un fel de precursor (am înțeles apoi, folosit destul de uzual) al robinetului-monocomandă. Mai exact un fel de sferă din plastic transparent, cu modele/striații ca să nu-ți alunece în mână, cu care (mie și colegului pe care l-am chemat în ajutor, și el român) ne-a luat o grămadă de timp până să-i dibuim modul de funcționare 1. Apoi, nu există orășel (vorbim desigur la nivel de la câteva zeci de mii de locuitori în sus) care să nu aibă un aeroport care să-l lege cu curse regulate de orașul/orașele mari apropiate. Avioanele care fac cărăușia asta au oarecum aspectul unor „rate” (cum erau numite autobuze care legau orașele de localitățile din mediul rural, și pe acestea din urmă între ele, în România dinainte de 1990), printre altele în sensul că au câteva zeci de locuri, dar toate motoare cu reacție. În schimb transportul (comun) feroviar de persoane a început să devină desuet și cumva exotic încă dinaintea Ultimului Război Mondial (preluat de celebrele linii de autobuze/autocare ”Greyhound”), în prezent fiind utilizat mai ales pentru transportul de mărfuri.

Semnalizatoarele din spate ale mașinilor au (stabilită conform regulamentelor federale) culoarea roșie, ca a stopurilor. În plus marea majoritate au viteza limitată/blocată la un maximul de 120 mile/oră (indiferent de capacitatea motorului) și schimbător automat de viteze, cele care diferă în cele două privințe fiind considerate „mașini sport” 2. Iar toate vehiculele de poliție, modelele acelea mai vechi pe care le vedem inclusiv prin filmele mai noi au (practică datând de multe decenii, bine gândită și între timp generalizată mai peste tot prin lume, din păcate nu și pe la noi) motoare speciale, de putere mult mai mare (și o serie de alte modificări din fabrică, fiind construite anume de către producător ca mașini de poliție - care să poată „ține pasul” ca viteză cu cel puțin 80-90% din mașinile din trafic - ”patrol”/”pursuit cars”). Doar în România mai vezi Loganuri sau VW Golf/Polo, versiuni (aproape) de bază, cumpărate la licitație (?) cu 40.000 de euro bucata (în loc de 10-12.000), cărora li se aplică vopsirea/„livreaua” specifică (de către fabricant?), apoi li se montează un sistem de girofaruri + o sirenă și o stație radio și devin astfel „mașini de poliție”.

Această autonomie, autosuficiență (fie doar și percepute, dar pe care le „simte” și un vizitator), alături de senzația că ei și țara lor constituie o lume aparte, cu rosturile ei, fac ca unele din avantajele (pentru noi, cei din afara SUA) puterii acestui stat și ale implicării Americii și americanilor în istoria și politica internațională recente să fie în sine și mai meritorii. Iată care sunt aceste AVANTAJE/ARGUMENTE, cât se poate de SIMPLE și CLARE, la care vreau să mă refer:

- Statele Unite au salvat existența Europei, ca entitate care reprezenta civilizația, progresul și libertatea/democrația în DOUĂ RĂZBOAIE MONDIALE 3. Dar să vedem mai întâi, concret și ceva mai în detaliu, DE CE SOARTĂ AU FERIT/SCĂPAT SAU PROTEJAT SUA Europa (și nu numai)?

În primul dintre cele două conflicte au făcut-o protejând-o de un regim autoritarist/naționalist german extrem de dur, în cadrul căruia germenii suprematismului de tip rasist și agresiv începuseră să se dezvolte. În pofida unor interpretări ale istoricilor revizioniști moderni, care acuză „la grămadă” imperialismul Marilor Puteri europene, și cursa generală a înarmărilor (care au avut desigur rolul lor), câteva fapte obiective rămân. Germania a rămas naționalistă și revizionistă față de Franța, fără nici un temei cât de cât obiectiv, inclusiv după 1870-1871 (când a ocupat Alsacia și Lorena, proclamând Cel De-al doilea Reich/Împeriu German) iar Puterile Centrale au fost cele care au declarat războiul. Nu au fost atacate doar țările considerate adversare ci și Belgia (pe atunci neutră, de către Germania, în disprețul cutumelor dreptului internațional - fapt numit în epocă de presa din țările Antantei sau de cea neutră „violul asupra Belgiei”). Mai putem adăuga faptul că Germania a folosit prima pe câmpul de luptă gazele toxice, din nou în disprețul normelor privind, de această dată, purtarea războiului, iar regimurile de ocupație instituite în teritoriile ocupate din Franța, Belgia și România (dar nu numai) au fost unele draconice.

Conform unor evaluări, ele au fost mai dure în ultimele două cazuri (sau în al Serbiei) decât în cel al Franței - un adversar privit ca fiind de un calibru similar cu Imperiul german (pentru abuzurile comise asupra civililor belgieni ocupanții fiind porecliți, în special de către britanici și de către presa din Regatul Unit, „huni”). Aceasta s-a întâmplat în cazul Belgiei pentru a pedepsi „tupeul” unei mici țări neutre atacate de a rezista (cu mai multă fermitate decât s-ar fi așteptat germanii, și, cel puțin pe o mică parte din teritoriul național, până la final). În privința României, trebuia sancționată în mod exemplar „trădarea” (unei puteri de rangul doi), care a pus cel puțin inițial în mare dificultate din punct de vedere militar Austro-Ungaria, iar în 1917 s-a „încăpățânat” să blocheze orice avans al forțelor imperiilor habsburgic și german (aceasta deși Tratatul de alianță cu Puterile Centrale asuma pentru România exclusiv obligația acesteia de a li se alătura în cazul în care acestea ar fi fost atacate - ceea ce nu a fost cazul, ba dimpotrivă - iar declarația de război din partea României, atunci când a fost făcută, la doi ani de la declanșarea războiului, în august 1916, a vizat doar Austro-Ungaria).

Conform tipului de mentalitate care predomina în establishmentul militarist-naționalist german, conduita celor două state „mici” echivala cu o insultă, iar aceasta trebuia pedepsită. Regimul ocupației germane din teritoriile Belgiei și României prefața ce ar fi așteptat Europa în cazul unei victorii a Puterilor Centrale având Germania ca actor dominant al alianței. Un regim de subjugare dur, în care (în comparație cu conduita aceluiași stat în Al Doilea Război Mondial) ar fi existat mai mult ca sigur reguli (ca o consecință a fascinației de la nivelul conducerii Celui de-al Doilea Reich pentru ordine, disciplină și control birocratic - cel din urmă bazat pe recompense și pedepse în forme nu foarte nuanțate) dar acestea n-ar fi respectat în niciun fel principiile sau criteriile dreptății și ar fi ilustrat și o doză serioasă de arbitrar, oglindind respectul pe care Imperiului german al lui Wilhelm al II-lea îl arăta manifesta doar față de forță (o altă explicație pentru regimul dur de ocupație rezervat mai ales „adversarilor minori”, inclusiv comparativ cu cel rezervat teritoriului francez, cel puțin pentru atâta timp cât Franța a luptat folosind toate resursele și cu un angajament total).

În cazul Celui de-al Doilea Război Mondial lucrurile sunt, din nou din păcate, mult mai clare. Într-un pericol cât se poate de serios nu era doar civilizația europeană, și tradițiile sale (inclusiv cea creștină, Himmler&asociații, dar nu numai ei, având alte idei despre cum ar trebui să arate o religie care să „meargă” bine mână în mână cu național-socialismul), ci supraviețuirea unei mari părți a populației Eurasiei, mai ales a acelui „spațiu vital” (”Lebensraum”) pentru germani, în special în Est.

În cadrul Holocaustului, Germania nazistă și colaboratorii acesteia au ucis aproximativ 6 milioane de evrei. O mare parte din ei cetățeni ai Reichului. De asemenea a început exterminarea, care ar fi urmat să ia proporții, copiilor și adulților cu dizabilități (din nou, mai întâi a celor germani), a romilor, slavilor și oricăror opozanți politici. O eventuală victorie germană ar fi multiplicat genocidele de tip Holocaust, lăsând în viață exact atâta populație de câtă ar fi fost nevoie pentru a fi folosită pe post de muncă forțată.

Iar tratamentul inuman rezervat de ideologia dezumanizată și criminală nazistă n-ar fi scutit aproape pe nimeni. Faptele dovedesc lucrul acesta, pornind de la masacrarea ucrainenilor - inclusiv a celor care i-au primit ca eliberatori - la regimul dur de ocupație rezervat (de la un punct încolo) norvegienilor și danezilor, sau olandezilor (ultimele trei națiuni fiind asimilabile categoriei arienilor, în accepțiunea simplificatoare a nazismului, alături de germani 4) sau abuzurile și crimele comise împotriva cetățenilor micului Luxemburg, de limbă și cultură germană. De asemenea, altei națiuni cosiderată (aproape) egală ” Übermensch”-ilor germani (cea britanică), după respingerea ofertei de pace (indirecte) a lui Hilter (mai-iulie 1940) i-a fost rezervată distrugerea.

O soartă prea bună nu le-ar fi fost rezervată în niciun caz nici măcar „aliaților minori” din axă. Drept mărturie avem nu doar obiceiul conducerii militare germane de a-i transforma (iar istoricii recenți recunosc qvasiunanim acest lucru) pe aceștia în „țapi isășitori” în înfrângerile germane (de la El Alamein, Cotul Donului Stalingrad etc - inclusiv pe italieni), principala vină acestora fiind că erau mai prost înarmați (cantitativ și calitativ, pornind inclusiv de la o bază industrială inferioară) iar efectivele mai puțin experimentate și instruite (+ îndoctrinate) față de cele ale Heeer-ului (Forțele Armate germane), ci și o serie de rapoarte elaborate de servicii afiliate SS-ului sau Partidului Nazist care îi descriau pe acești aliați în termeni îngrijorător de apropiați „suboamenilor” 5. Poate finlandezii ar fi avut o șansă să „scape”, dar și aceștia aveau două vini principale: n-au renunțat, în timpul războiului, la regimul de tip democratic, și au refuzat participarea la Holocaust. Iar acest posibil „peisaj” descriind Eurasia de după o victorie a Germaniei naziste este pe atât de realist/plauzibil pe cât pare de apocaliptic.

Acum că am prospectat și contemplat puțin mai de aproape ce-ar fi reprezentat alternativa câștigarea războaielor de „partea adversă”, să vedem totuși CARE A FOST ROLUL CONCRET ȘI CU CE AU CONTRIBUIT LA SUA LA VICTORIA ÎN CELE DOUĂ CONFLICTE MONDIALE A ANTANTEI (după 1917) și a ALIAȚILOR (după 1941) .

În Primul Război Mondial, cea mai grea lovitură dată Antantei nu a fost administrată de adversarii din război (deși a avut loc cu complicitatea și concursul acestora, mai exact a Germaniei), ci de către una dintre cele trei puteri ale alianței. Mai exact de către Rusia, devenită republică după Revoluția din februarie 1917, și care, după înlăturarea de la conducere a guvernului Kerenski și dobândirea puterii de facțiunea comunistă/bolșevică a Partidului Social-Democrat Rus, condusă de Vladimir Ilici Ulianov, pe numele conspirativ Lenin 6, a ieșit unilateral din război, încheind pacea separată cu Puterile Centrale prin Tratatul de la Brest-Litovsk.

Ajungând la conducerea fostului Imperiu urma Revoluției din octombrie-noiembrie 1917, Lenin și facțiunea bolșevică nu au făcut decât să se țină de cuvânt față de ceea ce promisese încă de la revenirea în Rusia - să pună capăt unui conflict în care „clasa muncitoare” lupta și murea, deși acesta nu era războiul său. Încă din noiembrie 1917 s-a convenit asupra unui armistițiu de trei luni cu Germania, urmat de lupte sporadice în februarie anul următor, iar în 3 martie 1918 a fost semnată Pacea de la Brest-Litovsk. Astfel ieșea din luptă țara cu efectivele și rezervele umane cele mai numeroase din ambele tabere aflate în conflict. Ba mai mult. prin încheierea în aceeași perioadă a Armistițiului de la Focșani și a Păcii de la Buftea-București de către România 7 și cu teritoriul Serbiei ocupat încă de la finalul lui 1915, autoritățile și armata acestei țări retrăgându-se în insula grecească Corfu 8, Germania și Puterile Centrale au ajuns în situația nesperată de a putea „închide” întreg Frontul de Est, cu lungime de peste 1.600 de km 9, pentru a-și concentra cvasi-totalitatea forțelor în Vest.

Astfel, dacă aparent în 1917 situația Germaniei, Austro-Ungariei și a aliaților acestora era extrem de critică (inclusiv datorită intrării SUA în război de partea Antantei, în aprilie 1917), în primăvara anului următor victoria părea, pentru acestea, mai aproape ca niciodată. Ofensiva de primăvară germană din 1918, folosind tactici îmbunătățite și concentrarea forțelor devenite disponibile a reușit să avanseze spre Vest cu aproximativ 100 de km (cel mai mare avans realizat de oricare dintre cele două tabere pe Frontul occidental, de la începutul războiului, fiind oprită cu dificultate. Totuși, morala franco-britanicilor nu s-a prăbușit, ca urmare a acestei înfrângeri. Aceasta și pentru că aveau alături un nou aliat, care avea sarcina să substituie forța reprezentată de marea Rusie, retrasă din război.

Primele forte americane au ajuns pe frontul din Franța în iunie 1917, acest lucru fiind făcut posibil și de progresele tehnice și tactice realizate în lupta împotriva „Războiului submarin total” declanșat de Germania, prin folosirea grupării vaselor de transport în convoaie cu cele militare, utilizarea hidroavioanelor și a dispozitivelor explozive subacvatice (”depth charges”) împotriva submarinelor. Primele luni au fost destinate aclimatizării și pregătirii trupelor din Corpul expediționar al Statelor Unite (condus de generalul John Pershing) pentru teatrul de operații european și războiul de tranșee, trupele intrând practic în luptă abia începând cu luna octombrie 1917. Până în 1918 au trecut Atlanticul peste 2.000.000 de militari americani.

Iar în acel an, intrând în număr mare în luptă, deși cu o experiență anterioară de front limitată, aceștia s-au arătat la înălțimea așteptărilor proiectate la adresa lor. Deși mai degrabă subestimați de conducerea politică germană, participarea lor, alături de francezi, britanici, italieni și ceilalți aliați, aflați pentru prima data sub o comandă comună (cea a generalisimului francez Ferdinand Foch) la ofensiva din vara lui 1918 a fost unul din factorii care au asigurat primele victorii, din iulie 1918, împotriva unor forțe germane încă formidabile dar aproape epuizate. Și care, ulterior (din august) au făcut posibilă seria de succese ale forțelor Antantei care au fost numite „Ofensiva de 100 de zile”. Acestea au dus la prăbușirea frontului german în puncte multiple, dincolo de capacitatea de a fi reconstituit, la capturarea unui număr record de prizonieri și dezertări masive iar ca rezultat final la prăbușirea Celui de-al Doilea Imperiu German și la PACE, prin capitularea Puterilor Centrale.

Desigur că prezenta forțelor americane, susținute de puterea industrială a țării lor 10, n-a fost singura cauză a victoriei finale aliaților făcând parte din Antanta Cordială în Primul Război Mondial. Alături de aceasta au contat resursele umane și materiale superioare ale acestora, progresele tehnologice realizate în timpul războiului și mai ales modul în care au înțeles să le întrebuințeze, factori legați de motivație și moral, situația din spatele frontului etc. Însă în opinia mea este pe deplin chestionabil dacă toate aceste avantaje, transformate în expresia lor militară, ar fi fost suficiente nu doar pentru capacitatea de a lansa o (nouă) contraofensivă în vara lui 1918, ci și pentru capacitatea de a o opri pe cea a germanilor din primăvara aceluiași an (după care Parisul intrase în bătaia artileriei cu rază mare a acestora, prima data după vara-toamna lui 1914), în lipsa ajutorului american.

Iar motivul este unul cât se poate de simplu: militarilor americani, deși neexperimentați, le lipsea epuizarea franco-britanicilor (alături de a belgienilor și celorlalți aliați de pe Frontul din Franța), provocată de cei până la patru ani de viață de coșmar, dezumanizantă, în tranșee. O ”battle fatigue” (cum spun vorbitorii de engleză) cumulată la cote maxime și ajunsă adesea dincolo de limitele suportabilului. Voi menționa aici, legat de aceasta, doar revoltele pe scară largă ale militarilor francezi (care, totuși, își apărau țara) în prima parte a lui 1917, ca urmare a ofensivelor impuse de noul lor comandant, generalul Nivelle în primăvara acelui an, și soldate cu pierderi atroce de partea franceză (pentru mai multe detalii pe această temă îmi permit să vă sugerez să investigați, fie și printr-o simplă căutare pe Google, sensurile multiple ale termenului francez de jargon militar, specific Primului Război Mondial, ”poilu” - poreclă folosită pentru soldații de această naționalitate mai ales din 1915, după generalizarea războiului de tranșee 11). De aceea tind să cred că ar fi posibil ca, dincolo de ansamblul de factori obiectivi și calculabili, tocmai prospețimea, entuziasmul și capacitatea de sacrificiu de care americanii, nou-veniți pe front, s-au dovedit capabili, alături de moralul lor ridicat, să fi fost elementul care să fi făcut ca balanța să poată să se încline de partea taberei Antantei.

Și mai clar a fost impactul implicării SUA în cadrul Celui de-al Doilea Război Mondial. Modul în care SUA a înțeles să se raporteze la Japonia militaristă, expansionistă și autoritarist/totalitară pe de o parte, și opțiunile făcute de aceasta din urmă au influențat decisiv rezultatul războiului.

Japonia, devenită putere industrială majoră în primele decenii ale secolului XX se confrunta cu o lipsă acută de materii prime. La fel ca Italia, partenera sa din Axă și într-o bună măsură și Germania (țări lipsite de colonii). Așa cum mai recent ultimele două state pomenite s-au „conectat” mai ales (spre exclusiv) la resursele naturale (mai ales de gaz și electricitate) provenite din Rusia, de care au ajuns să depindă în mod semnificativ, în anii 1930, cele trei țări menționate depindeau în primul rând importurile de petrol și minereu de fier ( 80% din necesarul de țiței al Japoniei, la finalul anilor 1930, provenea din import). Acest lucru reprezenta o problemă în măsura în care toate cele trei țări erau expansioniste, un embargou din partea principalilor exportatori putându-le paraliza economiile dar și organismele militare.

Pentru a rezolva această provocare, pe lângă constituirea unui mic imperiu colonial propriu (Coreea și Taiwanul fiind ocupate de decenii), Japonia a încercat diverse soluții. La începutul anilor ’30 a ocupat regiunea Manciuria, in nord-estul Chinei (pretinzând că-i eliberează pe etnicii manciurieni de sub dominația chineză, deși în regiune chinezii de etnie han deveniseră majoritari), înființând un stat-marionetă 12, iar din 1937, profitând de conflictele armate dintre forțele guvernului naționalist și comuniștii chinezi a atacat ambele facțiuni, punând și mai ferm piciorul în Asia Continentală și ocupând o zonă mai mare din China. De asemenea, în 1938 și 1939 a testat, în zona Mongoliei, apărarea sovietică de la frontiera răsăriteană, aceste incidente îngrijorând în mod serios conducerea URSS. Mai mult, după capitularea Franței metropolitane în fața Germaniei (iunie 1940), în a doua jumătate a aceluiași an Japonia ocupă colonia franceză Indochina.

Totuși, aceste câștiguri teritoriale nu reprezentau o soluție. Pentru obținerea resurselor necesare, pe cale expansionistă, conducătorii militari ai Japoniei au prezentat factorilor politici de decizie două opțiuni, care nu puteau fi urmărite simultan, sau trebuiau cel puțin prioritizate. Cea terestră viza o extindere a controlului în China (înfrângerea completă a acesteia) și o invazie a URSS prin est (ambele teritorii fiind bogate în resurse, inclusiv umane, utilizabile pentru munca forțată), iar cea maritimă și aeriană o extindere a controlului asupra zonei din sudul Pacificului, cu preluarea controlului mai ales asupra Indiilor de Est Olandeze (Indonezia actuală), bogate în petrol, și a altor teritorii aparținând Marii Britanii și foștilor Aliați occidentali din 1940, prezentând însă riscul considerabil de a intra în conflict cu SUA (Insulele Filipine, aflate în acea perioadă în tranziție de la statutul de colonie/teritoriu dependent de Statele Unite la cel de stat independent 13, interpunându-se geografic între Japonia și regiunile menționate), și în plus poziționând posesiunile vizate de Japonia periculos de aproape de Australia.

Instituirea controlului militar asupra posesiunilor franceze din Indochina în 1940 favoriza aparent a doua opțiune, oferind Japoniei o bază înaintată de operațiuni situate în proximitatea Indiile de Est Olandeze dar și a coloniilor britanice Birmania și (mai important) India. Ulterior, invadarea URSS și mersul războiului Germaniei și aliaților săi europeni din Axă cu aceasta, cel puțin până spre finalul anului 1941 a părut să privilegieze puternic prima alternativă. Cu toate acestea, la presiunile noului premier, generalul Hideki Tojo, a fost aleasă varianta favorizată de forțele navale și de o parte din aviația militară. Atacul asupra bazei navale americane de la Pearl Harbor 14, conceput și condus de amiralul Ysoroku Yamamoto (cu studii la Harvard și fost atașat militar în Statele Unite, care s-a opus până în ultimul moment unui război cu SUA) și gândit ca o lovitură preventivă asupra celui mai puternic adversar a fost devastator dar nu fatal pentru Marina Militară americană, întrucât cele mai importante nave de luptă, cele 3 portavioane ale SUA existente în acel moment în Oceanul Pacific nu se aflau la Pearl Harbor (cum erau informați japonezii) și n-au putut fi eliminate.

În cazul în care Japonia s-ar fi alăturat atacului german asupra URSS, de pildă oricând în 1941 - înainte și în loc de a ataca Statele Unite - sau chiar mai târziu, consider că ar fi existat o posibilitate majoră de neignorat ca armata și statul sovietic să se prăbușească. Stalin a menținut cu încăpățânare un număr important de divizii de elită (pușcași siberieni, specializați în războiul de iarnă) și de blindate la frontiera cu Japonia, pe care nu le-a redislocat către vest nici măcar după ce Japonia a atacat SUA, ci doar după ce spionul sovietic Richard Sorge, cu acces direct la cercurile conducătoare din societatea japoneză, l-a asigurat în mod ferm că această țară nu va declanșa o agresiune împotriva Uniunii Sovietice.

O ofensivă a armatei japoneze având ca obiectiv URSS-ul ar fi reprezentat probabil o diversiune suficientă care să permită Germaniei să ocupe Moscova chiar din 1941, și i-ar fi privat cu siguranță pe sovietici de resursele de a contraataca în iarna lui 1914-1942 sau ulterior, precum și de posibilitatea de a-și transfera producția militară în estul URSS și de a-și constitui rezerve, care chiar și în absența unui atac japonez au reușit să facă diferența abia începând cu finalul lui 1942. Sfârșitul probabil ar fi fost căderea lui Stalin și a URSS, sau o capitulare a acestui stat. După care imensul potențial german mobilizat înspre est, la fel ca în Primul Război Mondial, s-ar fi revărsat probabil (de data asta fără să se aștepte o victorie aeriană prealabilă) asupra Marii Britanii, a Maltei ca „punte de legătură” între Europa și Africa, iar din Africa de Nord, asupra coloniilor (foste) britanice și franceze.

Astfel nu doar că ar fi devenit posibilă o „joncțiune” a forțelor germane și japoneze în India - via Egipt, Palestina, Siria/Transiordania, Irak, Iran în vest, respectiv Birmania în est - (avută în vedere, la nivel de idee strategică, și în realitate, în 1942, după ce Erwin Romel a ocupat Tobrukul și a ajuns până aproape de Alexandria, în Egipt, iar japonezii presau spre India prin Birmania) ci ar fi fost, mult mai important, „încuiată” poarta de intrare a unei forțe eliberatoare venită înspre Europa de peste Atlantic, reprezentată de Marea Britanie.

Desigur, americanii n-au avut niciun merit pentru că au fost atacați prin surprindere de japonezi la 7 decembrie 1941. Însă a avut un mare merit legat de faptul că, deși Japonia le amenința direct securitatea, teatrul de operațiuni Atlantic a avut mereu prioritate în comparație cu cel din Pacific. Pentru opinia publică americană, războiul era în primul rând unul împotriva lui Hitler. Iar debarcările din vestul Europei - mai întâi în Sicilia și Italia peninsulară, „călcâiul vulnerabil” - au ajutat efortul de război al sovieticilor din răsărit încă din vara lui 1943, când Hitler, aflând de prima dintre acestea, a hotărât să nu reînoiască atacurile din Bătălia de la Kursk. În plus, succesul aceleiași debarcări a dus la căderea regimului fascist din Italia.

În toate atacurile din Europa de Vest (cu excepția primului, cel de la Dieppe, din august 1942, cu rol de testare a apărării germane - efectuat de militari canadieni și eșuat), și îndeosebi în cele mai importante dintre ele, acelea din Franța, principalul contingent a fost cel american. 3 milioane de militari americani, din toate ramurile Forțelor Armate ale SUA, au participat la ceea ce a însemnat Campania/Campaniile din Europa. Fără contribuția militară a Statelor Unite o debarcare aliată în Europa Occidentală ar fi greu înspre imposibil de imaginat, chiar dacă britanicii i-ar fi convins pe ceilalți membri a Commonweatlh-ului (în special pe canadieni) să-și maximizeze participarea. Și, implicit, o victorie a Aliaților asupra Germaniei naziste și a forțelor Axei, cel puțin în forma în care aceasta a avut loc. Adică fără (eventual) înlocuirea Celui de-al Treilea Reich al lui Hitler cu un Imperiu sovietic al lui Stalin, care să se întindă din Urali la Atlantic sau măcar până la frontiera Germaniei cu Franța.

Nu poate fi ignorat nici ajutorul în material militar oferit de SUA tuturor Aliaților europeni, și nu numai. Începând cu cel destinat Franței (constând mai ales în material de aviație, livrat chiar înainte de și la începutul războiului, fapt mai puțin cunoscut) și Marii Britanii - preponderent nave de luptă (inclusiv înainte de intrarea SUA în război) plus blindate sau material de infanterie - până la cel oferit Canadei, Chinei și, deloc în ultimul rând, URSS. În Uniunii Sovietice i-au fost trimise în special în mijloace auto (camioane) - în număr de multe zeci de mii, modele care făceau față infrastructurii rutiere precare din tară și care, practic, mai ales după pierderile masive suferite în primii trei ani de război cu Germania, au contribuit la (re-) motorizarea armatei sovietice - și avioane militare.

La finalul evidențierii rolului jucat de Statele Unite în câștigarea de Antantă/Aliați a celor două războaie mondiale, voi preciza că, alături de structura permanentă destul de puțin numeroasă a Forțelor Armate americane (formată în special din subofițeri, sau în terminologia de limbă engleză NCOs - ”Non-Comissioned Officers”, cei care fac legătura dintre ofițerii de front și militarii obișnuiți, numărul și calitatea pregătirii cărora au reprezentat și mai reprezintă o parte din rețeta succesului oricărei armate, fie ea a Celui de-al Treilea Reich, a Regatului Unit, SUA ori a armatelor contemporane din cadrul NATO), imensa majoritate a celor 2 milioane de militari americani ajunși în Europa în Primul Război Mondial, respectiv a celor 3 milioane care au luptat pe același continent în Cel de-al Doilea au fost voluntari. Practic, toți cei care au făcut diferența dintre nucleul armatei americane de pe timp de pace și efectivele acesteia în perioada de război s-au înrolat în mod benevol, și au fost instruiți pe parcursul conflictului.

Haideți să vedem, în încheiere, la un nivel mai personal/al vieții cotidiene, și CE AVEAU ȘI LĂSAU ACASĂ/ÎN URMĂ cei înrolați voluntar ca să lupte pentru o Europă despre care, în 1917, majoritatea nu știau mai nimic, iar în 1941 cunoșteau foarte puține , aflată la cel puțin 5.721 de km (distanța dintre New York, pe Coasta de Est a SUA, și portul francez Calais).

În 1916-1917 SUA se apropia de ceea ce avea să fie considerat un boom economic spectaculos și fără precedent în istoria economiei mondiale. Încheiat cu crach-ul bursier din 1929 și criza economică dură care a urmat, dar până la acestea mai aveau să treacă peste 10 ani de vise de bunăstare aproape nelimitată. O evoluție notabilă (pe de o parte datorită unor noi oportunități legate de investiții și piața bursieră, dar și a disponibilizării unei părți din muncitori prin introducerea și generalizarea utilizării benzii de asamblare - una dintre primele faze de automatizare a producției industriale) a fost aceea că a crescut numărul americanilor intrați în clasa de mijloc. Iar un alt aspect definitoriu perioadei a fost reprezentat de creșterea veniturilor membrilor clasei muncitoare (alături de extinderea drepturilor lor legate de muncă, ulterior și a celor politice). În anii de care vorbeam aceștia au început să-și permită locuințe în proprietate și mașini familiale, educație de calitate pentru copii, acces generalizat la apă curentă și canalizare, la aparate telefonice - un standard de viață are a devenit generalizat pentru americani în anii 1920 și a fost atins de majoritatea populației din celelalte democrații puternic industrializate (inclusiv de clasa muncitoare trăitoare în societățile respective) abia odată cu anii 1960. De asemenea, în aceeași perioadă rețelelor de electricitate au ajuns să acopere aproape întreg teritoriul SUA iar mecanizarea s-a extins și în agricultură, diminuând numărul „brațelor de muncă” necesare și sporind și în acel domeniu profiturile.

După Marea criza economică, care a spulberat iluzile unei creșteri lineare și nelimitate a economiei, profiturilor și a bunăstării, precum și (pentru o majoritate a economiștilor) iluzia invulnerabilității capitalismului/a pieței libere, au urmat politicile ”New Deal” care au ajustat și restabilit lucrurile, și au demonstrat că progresul economic și societal poate cunoaște și alte căi de realizare (desigur, nu cele ale unui etatism centralizat, decalibrat și rupt de realitățile și nuanțele din economia reală). Așa că la finalul anilor 1930 în Statele Unite s-a reinstalat prosperitatea (care avea să nu mai cunoască pauze semnificative până în prezent). Aspectul pe care aș insista, și care tinde să ne frapeze pe noi europenii (și în special pe cei din est), care mai știm de la bunici sau din filme cum se trăia în țările noastre la începutul anilor 1940 este legat de noul plus adus la calitatea vieții de avansul tehnologic, și de faptul că americanul mediu își permitea toate produsele a căror apariție a fost făcută posibilă de către acesta, și care-i făceau viața mai ușoară.

Toate acestea se adăugau bunăstării materiale din anii 1920, în esență restabilită după ”New Deal” și revenirea din criză (un domiciliu confortabil în proprietate și o mașină de familie, pentru americanul mediu 15), se bazau pe efectele fordismului care a diminuat masiv nevoia de forță de muncă extensivă dar și pe egalitarismul care se exprima deja și la nivel economic, potrivit căruia îți permiteai mai degrabă o mașină de spălat în loc de a recurge la o spălătoreasă, un aspirator în loc de a avea o „servitoare” care să stea 8 ore/zi la domiciliul tău, pentru că nu exista personal care să presteze pentru venituri de nimic aceste munci. La fel cum nu (mai) existau nici lustragii (care abundau în Europa, până după 1945) dar găseai peste tot automate care lustruiau pantofii. Eventual, dacă făceai parte din clasa de mijloc bogată, puteai recurge la o menajeră, bine plătită, care să fie familiarizată cu utilizarea tuturor acestor aparate (”gadget”-uri) și care să te scutească și de un efort care oricum nu era prea mare.

Iar extinderea paletei acestor ”gadget”-uri accesibile americanului mediu, la nivel de 1940, a depășit puterea mea de imaginație, atunci când am aflat de ele 16. De la mașini de spălat cu uscător (e drept, ultimul manual), aspiratoare, frigidere, aparate electrice de călcat, combine audio cu aparat de radio și patefon integrate (cu boxe), ventilatoare și aer condiționat (cel din urmă încă scump, un model accesibil pentru gospodăriile individuale apărând abia în 1945), electricitate și telefonie disponibile pe întreg teritoriul SUA, aparate de bărbierit electrice, mașini cu radiouri și (din 1939) cu aer condiționat, copiatoare (tot manuale), televiziune la nivel experimental - ”you name it, you’ve got it”, vorba americanilor (sau „spune ce dorești/cere și vei avea, într-o traducere adaptată). Tehnologii și bunuri care exprimau un nivel de trai și o calitate a vieții care au ajuns accesibile europeanului mediu (desigur, ne referim la cel din Europa de Vest) la nivel de început al anilor 1960.

Toate acestea au fost lăsate în urmă, alături de familii și prieteni, pentru a lupta pe un continent îndepărtat, împotriva unui inamic care nu punea în pericol direct și imediat SUA. Toate acestea pentru că americanii erau și mai sunt nu doar individualiști (cum am detaliat mai sus, în material) ci și patrioți. Iar țara, prin intermediul liderilor ei aleși, le explicase în mod credibil că e bine (moral) și în interesul general de lungă durată al acesteia, și al lor, să meargă la război. Drept care au lăsat deoparte bunăstarea și confortul/calitatea vieții, înrolându-se cu milioanele și asumându-și să înfrunte moartea. În Primul Război Mondial stând aproximativ un an, ziua și noaptea, iarna și vara, în tranșeele infestate de șobolani, umplându-se de păduchi și râie, înotând adesea prin noroaie și nu de puține ori cu extremitățile degerate, atacând prin baraje de artilerie și sub foc încrucișat de mitraliere pentru a înfrânge niște adversari care nu putuseră fi învinși sau dizlocați de pe pozițiile lor timp de peste 3 ani.

În Cea de-a Doua Mare Conflagrație au avut de înfruntat soarele și praful Africii de Nord și al deșertului (și, ca botez al focului, niște militari - cei ai Franței de la Vichy - despre care li se spusese că se vor preda și care i-au întâmpinat trăgând în ei cu toate categoriile de arme,), superioritatea calitativă a armamentelor germane (care, cu toată supremația industrială a SUA a rămas un fapt, până la final de război), terenul arid al Italiei, rezistența puternică și ambuscadele din perioada debarcării din Normandia și urmând acesteia, lipsurile logistice din Franța (inclusiv de carburant și muniții - ca urmare a dificultăților obiective, deși temporare, de aprovizionare) planificarea deficitară/nerealistă a unor operațiuni (precum ”Market Garden”, concepută de britanici și desfășurată în toamna lui 1944), șocul aproape total al contraofensivei masive germane din Ardeni din iarna anilor 1944-1945 și rezistența dură și nu arareori fanatică a germanilor (în special a trupelor SS) în întreaga perioadă a luptelor, care în general s-a intensificat odată ce Aliații au ajuns la frontierele Germaniei.

În concluzie, numărul americanilor care s-au jertfit pentru eliberarea Europei (în 1943-1945 atât cât au reușit să elibereze din ea, alături de Aliații Occidentali, în competiție directă cu Aliații sovietici ai momentului) în cele două conflagrații mondiale a fost de peste 116.000 de militari morți în Primul Război Mondial, aproximativ 60-70.000 în luptă iar restul datorită epidemiei de gripă - așa-numita „Gripă spaniolă” 17 - (voi da doar numărul decedaților) și peste 217.000 de combatanți căzuți în Al Doilea Război Mondial 18. Cei „norocoși” pierind pe loc, dar mulți dintre ei agonizând în așteptarea primului ajutor, ulterior acordării acestuia sau după ce au fost transportați cu greu și în chinuri în unitățile medicale, unde s-a încercat în zadar să fie salvați. Cum trăim într-o lume departe de perfecțiune, a nuanțelor și comparațiilor, cred că sângele lor a spălat multe, foarte multe din greșelile comise de Statele Unite înainte și după ce a fost vărsat.

1Scenele alea ar fi meritat filmate și ar face să le vedeți - ar rivaliza cu succes cu cele din filmele cu Stan și Bran. La un moment dat intrasem ambii (evident, îmbrăcați și încălțați) în duș, și încercam fără succes să tragem/împingem/rotim sfera magică, până am realizat ridicolul situației și ne-a bufnit pe amândoi râsul de nu ne-am mai putut opri. Lucrul bun a fost că nu i-am dat de capăt, altfel am fi făcut (ambii) un duș de toată frumusețea, îmbrăcați. Spre seară, rămas singur și întorcând „problema” pe toate fețele, mai ceva ca pe una de neuro-știință sau fizică cuantică, m-am prins că globul în cauză trebuia tras sau împins (nu mai rețin exact) dar nu perpendicular cu peretele, ci cumva oblic. Iar apoi temperatura apei se regla cu ajustări stânga-dreapta de tip robinet cu monocomandă, doar că în direcții contrare celor cu care eram obișnuit.

2Mașinile americane au fost cele care m-au impresionat într-adevăr, vizitând SUA. Nu neapărat prin aspect sau caracteristici specifice (deși ai de unde alege, inclusiv legat de asta) ori prin dimensiuni - ”big is (still) beautiful” there! -, ci prin faptul că sunt gândite și construite în jurul șoferului, și pentru confortul acestuia. De la spațiul interior și ansamblul de senzori (de regulă mai numeroși/diverși decât la modelele echivalente europene sau japoneze/coreene) la (detestatul de unii) schimbător automat. Văzându-le și circulând cu ele am înțeles ceea ce se spunea, în Cel de-al Doilea Război Mondial, despre avioanele de luptă (în special de vânătoare) americane - atât de către aliații care le-au mai folosit, mai ales sovieticii, cât și de către adversari, în special japonezii - ca sunt construite în jurul pilotului (spațiu generos, protecție/blindaj, vizibilitate, inclusiv la unele sisteme de încălzire). Modul în care americanii construiesc vehiculele (pentru piața internă) e încă un mod în care filosofia lor de viață (inclusiv „individualismul” ca accent pus pe individ) se exprimă în mod concret.

3O exprimare deloc academică și aproape argotică, dar mai apropiată de realitatea necosmetizată ar fi aceea că „le-au (ne-au salvat nouă) europenilor fundul”. Prima data, după 1917, de efectul politicilor pe care le-au dus chiar liderii marilor puteri europene, care înainte de Primul Război Mondial au intrat într-o „cursă a înarmării” (fiecare tabără fiind absolut sigură, fără vreun temei real, de o victorie proprie rapidă în caz de conflict) care i-a dus într-o spirală cu potențial distructiv din care n-au mai putut ieși. Iar a doua oară de stupiditatea lipsită de fermitate și lașă a conducătorilor franco-britanici și a politicii lor de ”appeasement”, care a înghițit pe nemestecate propaganda nazistă care proiecta o imagine a puterii Germaniei incomparabil mai mare decât cea reală, și de politica ticăloasă și ineptă a URSS din 23 august 1939 încolo. În absența primelor compromisuri pomenite s-ar fi putut pune capăt ascensiunii lui Hitler, evitând complet un cataclism asemănător celui care a urmat, în 1936 (urmând remilitarizării de către Germania a Renaniei) sau cel târziu în 1938 (asistând o Cehoslovacie bine înarmată și inițial pregătită să reziste, în loc de a o trăda înjunghiind-o pe la spate, pentru o „pace europeană” care s-a dovedit mai mult decât iluzorie), iar dacă ultimul aranjament menționat n-ar fi avut loc fi fost posibilă, probabil, prevenirea victoriilor rapide ale Germaniei din 1939-1940, precum și invadarea prin surprindere, în 1941, a Uniunii Sovietice.

4Din această categorie „selectă” făceau parte (alături desigur de germanii trăitori pretudindeni, Volksdeutsche - parte a națiunii/rasei germane, chiar fară a îi deține cetățenia) nordicii (în special scandinavii), flamanzii din Țările de Jos și națiunile britanice. Dar nu și americanii (nici măcar cei de origine anglo-saxonă) care tindeau să fie percepuți ca fiind degenerați (sau, pentru cultura populară nazistă, niște gangsteri promiscui).

5Există un asemenea raport legat de România, elaborat în perioada Statului național-legionar (4 noiembrie 1940), când „temperatura” relațiilor dintre țara noastră și Germania nazistă a fost (în sens pozitiv legat de acestea) probabil cea mai ridicată care s-a atins vreodată. Totuși „analiza” (despre părți ale căreia am citit și destule aprecieri pozitive, bazate pe ideea că „prezintă lucruri neplăcute, dar reale” - formulate probabil preponderent din motive legate de inconștiență sau ignoranță) reprezintă o sumă de clișee ale rasismului, naționalismului agresiv, iraționalismului care caracterizează ideologia nazistă, prezentând România ca un teritoriu dispunând de niște resurse numai bune pentru a fi exploatate de către Germania, și cu o populație predestinată să fie adusă sub controlul, și „pusă la muncă” în folosul acesteia. Toate acestea scrise la nici două luni după ce România, cu teritorial național amputat sever cu complicitatea sau prin intervenția direct a Germaniei naziste, a decis totuși să-și lege soarta și viitorul de cele ale acesteia.

6Preluare a puterii facilitată, cel puțin indirect, (și) de Imperiul german. Oficialii acestuia, cunoscând activitatea anterioară anti-țaristă a lui Lenin, au dispus ca el să fie ajutat în mod secret dar nemijlocit să revină clandestin în țară din Elveția, unde acesta trăia în exil, după izbucnirea Revoluției ruse din februarie 1917 (în aprilie același an).

7Aceasta în pofida victoriilor notabile obținute în vara lui 1917 de armatele româno-ruse pe Frontul din Moldova. Succese militare legat de care trebuie subliniat pe de o parte faptul că concepția și comanda operațiunilor a fost preponderent românească, dar pe de alta și acela că pe Frontul românesc se aflau aproximativ 1.000.000 de militari ruși, chiar dacă au existat numeroase situații în care, din motive de defetism, de la soldații simpli la unități/regimente întregi aceștia au refuzat să execute ordinele și să lupte, generând nu în puține rânduri contexte critice pentru forțele aliate româno-ruse. După retragerea Rusiei din luptă, România, rămasă singură în fața forțelor austro-ungare, germane, bulgare și turce (!) prezente în Transilvania și sudul Vechiului Regat, aflat sub ocupație inamică (și în plus cu căile de retragere pe teritoriul fostului aliat rus, acum un stat potențial ostil, tăiate) n-a avut practic altă soluție decât căutarea și acceptarea unei păci de compromis.

8Ulterior alăturându-li-se francezilor pe Frontul din Salonic, în Grecia - deci în sudul Europei.

9Față de cei aproximativ 700 de km ai Frontului de Vest.

10Care, în acel moment, se manifesta încă destul de puțin implicată și activă pe plan militar - cu excepția contribuției la înzestrarea Marinei Militare a Statelor Unite.. În afară de armamentul echipamentul și armamentul individual (și cu excepții chiar în privința acestuia, casca de protecție adoptată find cea de tip Brodie, britanică), înainte și după debarcarea în militarilor americani în Franța industria domestică din SUA a preluat și introdus în fabricare numeroase licențe britanice (mitraliere) sau franceze (piese de artilerie și artilerie grea, modele de avioane, tancuri de tip Renault FT-17) etc. Situația nu se va repeta în Al Dolea Război Mondial.

11Un punct de plecare sumarizant, în limba franceză: https://fr.wikipedia.org/wiki/Poilu

12Stat al cărui conducător nominal era Pu Yi, ultimul împărat-copil al Chinei (1908-1912, înainte de proclamarea republicii), făcând parte din dinastia Quing, de origine manciuriană.

13În perioada luptelor pentru Filipine (colonie spaniolă), parte a Războiului dintre SUA și Spania (1898), în insule a (re) izbucnit o revoltă, sprijinită inițial de către Statele Unite. Urmând Tratatului de pace de la Washington, teritoriul insulei a fost cedat de către Spania SUA. Cum autoritățile militare americane nu au reușit să ajungă la un acord cu revoluționarii filipinezi și reprezentanții lor, în 1899 au izbucnit un ostilități între Filipine și SUA, care s-au încheiat abia în 1902, prin instituirea unor mecanisme de reprezentare la nivel local (un parlament bicameral) și extinderea aplicabilității Declarației drepturilor (”Bill of Rights”), atașată Constituției SUA, pentru teritoriul Filipinelor. Cu toate acestea, între 1902 și 1935 insulele au fost conduse/administrate de către SUA, prin intermediul a ceea ce s-a numit „Guvernământul Insular al Filipinelor”. În 1935 a fost stabilită o formulă de guvernare tranzitorie „Comunitatea/Commonwealth-ul Filipinelor”/”Commonwealth of the Phillipines” care oferea un rol sporit factorilor de decizie locali, aleși (se crea funcția de președinte și o administrație/un cabinet, inspirate din modelul american, și nucleul unor forțe armate) și pregătea țara pentru independența completă, plănuită a fi dobândită în 1946. Declanșarea Celui de-al Doilea Război Mondial în zonă, atacul asupra insulelor și ocupația lor de către Japonia (1941-1945) au întrerupt acest proces, dar pe 4 iulie 1946 independența deplină a Filipinelor a fost recunoscută de către SUA.

14Acesta a avut loc pe 7 decembrie 1941 (într-o zi de duminică), începând la ora (locală) 7,55 dimineața (7,48, conform altor surse), și a durat în total 75 de minute.. Declarația de război a Japoniei, vizând Statele Unite, a fost făcută publică (e drept, din cauza unui concurs complex de împrejurări) abia cu (peste) 7 ore după începerea atacului. Atac despre care care aliații germani ai Japoniei n-au fost preveniți, Hitler aflând despre acesta din presă.

15Posesiuni posibil de dobândit și datorită existenței instituției creditului bancar, acum mult mai bine pusă la punct decât în forma sa din anii 1920, dinainte de Marea Criză.

16Modul în care am aflat de existența și răspândirea pe scară largă a tehnologiei de ordin „casnic” la acest nivel în SUA, luând ca reper anul 1940, a fost unul absolut întâmplător. Acum destui ani, o parte semnificativă din arhiva publicației săptămânale ”Life Magazine”, acoperind perioada 1936-1972 a apărut online, fiind accesibilă în mod gratuit. Vorbim de o revistă ilustrată incluzând informații, reportaje (inclusiv internaționale), analize și divertisment, publicată în New York, foarte populară în Statele Unite și apărută fără modificări majore la nivelul patronatului și al stilului editorial între 1936 și 1978 (după 1972 aparițiile au fost sporadice, sub formă de „numere speciale”, iar din 1978 ”Life Magazine” a devenit publicație lunară și a continuat să apară, în formă tipărită, până în luna mai 2000). În paranteză, un ziar cu titlul ”Life” a apărut începând cu anul 1883 ca jurnal umoristic, inițial criticat pentru accente anti-semite și registrul grosolan al glumelor și caricaturilor. Acestea caracteristici s-au atenuat după începutul secolului XX, iar după Primul Război Mondial revista a ajuns să fie o voce a „nebunilor ani ‘20~ și chiar a unei părți a avangardei culturale și artistice, „venindu-i de hac” Marea Criză Economică care i-a adus falimentul, publicația ajungând să fie relansată, sub forma revistei de informații descrise mai sus și de către un nou patronat, în 1936.

Căutând articole legate de România, în special din perioada 1938-1940 (și există câteva, chiar interesante, mai ales sub semnătura Margaretei White-Bourke) am dat de puzderia de pagini de publicitate. Care făceau reclamă, de la gumă de mestecat, săpunuri, perii și paste de dinți, apă de gură sau ceară de păr (ori creioane automate, mașini de cusut și prăjitoare electrice de pâine) la bunurile mai costisitoare menționate mai jos în text. Legat de care multe dintre ele am aflat, cu surpriză, mai întâi că existau deja în acea perioadă, iar apoi, prin frecvența reclamelor și prețurile afișate că erau disponibile pe scară largă pentru americanii de rând, în mintea mea, până atunci, prezența lor în orice gospodărie, dintr-o țară fie ea cât de avansată, având pe ea eticheta (cel puțin) a anilor 1950-1960 - oricum, a perioadei postbelice. Vă spun sincer că mai multe despre modul/nivelul de trai și calitatea vieții din SUA, față de răsfoirea acelor reclame, n-am aflat decât vizitând (și trăind o perioadă, nu lungă în) Statele Unite. În prezent puteți găsi colecția ”Life Magazine” online (putându-vă astfel convinge dacă am dreptate în privința celor afirmate) aici: https://books.google.ro/books?id=N0EEAAAAMBAJ&redir_esc=y#all_issues_anchor (există inclusiv funcția de căutare).

17Potrivit unor studii mai recente, „Gripa spaniolă” a fost numele unei epidemii (pandemii) cauzată de această boală contagioasă virală cu efecte foarte de grave, originată în… Haskell County, statul Kansas, SUA. Noua formă de gripă a apărut în acea regiune lunile ianuarie și februarie 1918, și s-a extins rapid, ajungând să se îmbolnăvească și militarii aflați în stagiu de pregătire la Camp Funston (azi Fort Riley), aflat în proximitate. Repartizați în Europa (Franța), membrii contingentului american au dus și boala cu ei. Aceasta s-a răspândit rapid în Franța, trecând și „linia frontului” de partea germană, și în curând a cuprins întreaga Europă. Extrem de mortală, ea a cauzat zeci de mii de morți în rândurile Forțelor Expediționare Americane dn Europa și aproximativ 675.000 de victime în Statele Unite, doar în anul 1918. La nivel global, în 1918 și 1919 se estimează că această formă a gripei a contaminat 500 de milioane de oameni (aproximativ 28% din populația din acea perioadă a planetei), cauzând 50 de milioane de decese. În urma Primului Război Mondial (1914-1918), conform celor mai frecvente estimări, s-au înregistrat 20 de milioane de morți.

Gripa ucigașă a fost denumită „spaniolă” din cauza unui motiv fără legătură cu boala în sine. În 1918, cu aproape întreaga Europă, Imperiul britanic, SUA plus coloniile marilor puteri implicate în război, în cadrul presei cenzurate (din motive preponderent de necesitate) a acestora referirile la noua boală infecțioasă și noul tip de virus gripal au lipsit aproape cu desăvârșire, pentru a nu submina moralul militarilor și al populației, aflat oricum nu departe de colaps. În acest context, știrile legate de boală au apărut mai ales în presa spaniolă (Spania fiind unul din puținele state europene care nu au intrat în război, aflându-se și relativ aproape geografic de Frontul Occidental). De acolo, mai ales după 1918, informația „s-a scurs” către restul lumii.

Sursa: Military.com. American Military History: ” This World War I Killer Took Almost as Many US Troops' Lives as Combat” (https://www.military.com/history/this-world-war-i-killer-took-almost-as-many-us-troops-lives-as-combat.html#:~:text=World%20War%20I%2C%20which%20would,World%20War%20I%20totaled%2053%2C402.)

18Numerele sunt aproximative, datele fiind coroborate din surse diverse.

Horia Lupu.Politolog. Cu amintiri din copilarie din "socialismul real". Absolvent al Facultatii de stiinte politice din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca (infiintata cu sprijinul USIA, United States Information Agency), beneficiind de expertiza unor profesori remarcabili din UBB si de la universitati din SUA, Germania, Franta etc. 15+ ani de experienta de predare si cercetare in invatamantul universitar si cateva stagii in strainatate. Contactul cu politica reala inceput (suprarealist) la 23 de ani (neafiliat politic, director de campanie electorala la nivel de judet), continuand peste timp cu cativa ani in conducerea locala a unui partid care la aderare era in opozitie si de stanga, iar cand il paraseam ajunsese la putere si tindea spre dreapta. Cu expertiza in (sub)domeniile teoriei, ideologiilor, partidelor, regimurilor si istoriei (toate politice), a nationalismului si relatiilor interetnice. Compenente in zona aparare&securitate (inclusiv aspecte tehnice).

