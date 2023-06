- continuare -

Deciziile care ne afectează existența cotidiană: politica externă (partea a III-a). Câte ceva despre „Parteneriatul româno-american” și politica externă a SUA

EPISODUL 10) S-au comis și erori, dar... Motivele pe are le-ar putea invoca un filo-american: vi) politica externă a Statelor Unite - atuurile majore (partea a II-a)

- Impactul „Punctelor wilsoniene” asupra statelor din Europa Centrală și de Est (și nu numai), și importanța viziunii președintelui Woodrow Wilson asupra relațiilor internaționale. Acest subiect este unul la care m-am mai referit în acest material, dar nu strică să ne aplecăm împreună asupra unor detalii suplimentare, cel puțin la fel de importante decât aspectele pomenite deja 1. Astfel:

a) Discursul care le includea, prezentat pe 8 ianuarie 1918 în fața Congresului American reunit într-o sesiune comună dorea mai întâi să prezinte o bază pentru viitoarea pace care se dorea a fi încheiată cu Puterile Centrale. Aici trebuie adăugată și precizarea că viziunea președintelui american avea în vedere o PACE JUSTĂ, în acord cu principiile dreptății în relațiile dintre state.

b) Prin urmare, discursul și punctele incluse în cadrul acestuia urmăreau și (re) așezarea relațiilor internaționale pe baza unor reguli bazate pe dreptate/justiție. Aceasta atât în relațiile dintre state cât și, extrem de important, privind modul în care acestea sunt constituite pentru a-i reprezenta pe cetățeni/cei care le locuiesc precum și acela în care frontierele lor sunt trasate).

Ads

c) Nu în ultimul rând, viziunea lui Woodrow Wilson urmărea organizarea societății internaționale pe baza unor idei progresiste, urmărind constituirea unei structuri (Liga Națiunilor) în cadrul căreia statele să fie reprezentate, care să încurajeze și faciliteze colaborarea dintre ele, să ajute la soluționarea eventualelor divergențe și, alături de procesul dezarmării (inclus și acesta în cadrul punctelor wilsoniene) să prevină conflicte armate viitoare.

Chiar dacă liderii celorlalte Mari Puteri implicate în război în cadrul Antantei (Franța, Marea Britanie, Italia - desi pe cea din urmă punctele lui Wilson o avantajau în mod direct) au tins să privească această viziune ca pe una idealistă, astăzi putem concluziona două lucruri legate de aceasta. O parte din punctele propuse se bazau pe principiile dreptății și pe bunul simț (și ar fi trebuit transformate demult în realitate), iar altele, deși poate luând-o înaintea vremurilor, erau absolut salutare și în prezent au ajuns să reprezinte norme dacă nu reglementate, cel puțin unanim acceptate drept dezirabile în relațiile dintre state.

Ads

Dacă puterile care s-au pregătit pentru război și au luptat în acesta, inclusiv de partea Antantei, mai ales pentru pasărea sau maximizarea beneficiilor pe care le aveau au primit gândirea wilsoniană drept idealism, micile națiuni, care au luptat în primul rând pentru dreptul lor istoric precum Serbia, Belgia, România, alături de cele care au fost silite să lupte, în cadrul imperiilor, făcând abstracție de acesta (cehii și slovacii, polonezii, slovenii, croații, finlandezii, estonienii, letonii, lituanienii ș.a.) au primit punctele promovate de către președintele Wilson cu maxim entuziasm.

În prima categorie enumerată cu două paragrafe mai sus intrau idei care fuseseră acceptate ca legitime în cadrul corpului principal al gândirii politice de la nivel internațional, cea mai importantă fiind legată de dreptul autodeterminării națiunilor. A cărui aplicare, de pildă în Europa, a început să fie pusă în practică începând cu prima jumătate a secolului XIX, a obținut succese (cel mai spectaculos fiind cel al creării statului-imperiu german) dar n-a prea putut trece mai la est sau la sud de Europa Centrală, sau în zonele învecinate (Eurasia, Orientul Mijlociu). Unul din principalele motive a fost existența entității numite în epocă (adaptez puțin formula) „Omul muribund al Europei”, Imperiul otoman 2, alături de cei doi „oameni bolnavi”, imperiile austro-ungar și rus/țarist, formațiuni statale devenite anacronice și „lagăre ale popoarelor” (unele dintre ele enumerate mai sus). Din păcate, în pofida unor enunțuri formale făcute de noua putere în 1917 3, cel din urmă s-a transformat destul de rapid într-un alt fel „lagăr al popoarelor” - Imperiul sovietic - la fel de opresiv, dar bazat pe alte principii. Pe alte continente, motivul a fost reprezentat în mare parte de către politica colonială/colonialistă a Marilor Puteri (Marea Britanie, Franța, Belgia, Olanda, Italia) 4.

Ads

Alături de afirmarea principiul autodeterminării, care a dus la dispariția imperiilor pomenite (cu excepția ultimului) și a constituit un impuls extrem de important pentru restaurarea/constituirea, în cadrul sistemului Conferinței de pace de la Paris de la sfârșitul Primului Război Mondial a unor state precum Belgia, Polonia, Cehoslovacia, Regatul sârbilor, croaților și slovenilor (ulterior Iugoslavia), România Mare, Finlanda, Statele Baltice, și cumva pentru a compensa deplasarea multor frontiere, gândirea wilsoniană sublinia și importanța drepturilor minorităților naționale/etnice și a respectări acestora. De asemenea era încurajată, chiar dacă mai degrabă indirect, organizarea democratică a statelor-națiune, iar tangențial se putea problema existenței coloniilor (deși trimiterea direct era la cele ocupate de Germania, în timpul războiului) - alt motiv pentru care propunerile lui Woodrow Wilson au fost primate cu destulă reticență de puterile aliate cu SUA din Europa Occidentală.

În plus, a fost proclamat principiul egalității între națiuni, mari și mici, și sprijinit cel al libertății comerțului. Perspectiva lui Wilson asupra lumii reprezenta, în pofida rezervelor existente, un progres evident față de situația existentă înainte de conflictul mondial. Pentru români și popoarele care și-au (re) dobândit sau întregit existența ca națiuni, dar și, pe de alta, pentru ansamblul activității sale incluzând o abordare novatoare și vizionară în domeniul relațiilor internaționale, acest lider și-a câștigat și va binemerita recunoașterea din partea posterității 5. De altfel, pentru contribuția la încheierea ostilităților, pentru vederile sale asupra modului în care aceasta ar trebui să aibă loc, precum și pentru perspectiva sa privind lumea postbelică, președintelui Wilson i s-a decernat în 1919 Premiul Nobel pentru pace.

Ads

Ceva mai dificilă a fost transpunerea viziunii sale în practică. Delegația americană la Conferința de pace de la Paris a perceput tratatul de pace cu Germania (care va fi încheiat la Versailles, la 28 iunie 1919) ca fiind prea dur la adresa acesteia, și chiar încălcând drepturile Germaniei ca națiune. Având în vedere valul de resentimente generat de război, care a dat naștere curentului revizionist în care semințele nazismului au prins atât de bine rădăcini, liderii și diplomații americani au văzut din nou lucrurile mai clar decât omologii lor din Lumea Veche. Într-un final - evoluții care i-au agravat grav starea de sănătatea și e posibil să-i fi grăbit decesul, care a avut loc în februarie 1924 - Tratatul n-a fost ratificat de către Senatul Statelor Unite, a cărui competență s-a modificat în urma alegerilor legislative din noiembrie 1918, acesta ajungând să aibă o (mică) majoritate republicană. În acest context, președintele (democrat) Wilson a fost acuzat pentru că, necooptând republicani în delegația care l-a însoțit la negocierile de pace de la Paris, a subminat dreptul Congresului de a declara război și a încheia pacea 6. Mai mult, SUA nu au aderat niciodată la Liga Națiunilor, înființată în 1920 și în bună măsură creația minții lui Wilsosn, țara revenind la politica de izolaționism de dinaintea Războiului Mondial.

Ads

În privința Societății/Ligii Națiunilor, subiectul e prea vast și complicat pentru a fi abordat în mod serios în câteva fraze. Aceasta, activă între 1920 și 1946, prea ambițioasă în scopurile pe care și le propunea, a cunoscut succese și insuccese, iar în final o măsură a ineficienței/slăbiciunii sale în situații de criză gravă a fost demonstrată incapacitatea prevenirii evenimentelor care au dus la izbucnirea Celui de-al Doilea Război Mondial. Cu toate acestea, prin spectrul preocupărilor și angajamentelor avute în vedere (de la prezervarea păcii și securitatea colectivă - principalele obiective - la dezarmare, soluționarea amiabilă a disputelor, traficul de armament la sănătatea globală, reglementarea condițiilor de muncă, traficul de ființe umane sau de droguri) activitatea acesteia a i) anticipat și a constituit o binevenită „repetiție” pentru existența și activitatea ulterioară a ONU, ii) a consolidat corpul de prevederi existente ale dreptului internațional și a iii) adus o schimbare majoră de mentalitate legată de relațiile internaționale, ale cărei efecte se fac simțite până în prezent, iv) introducând un nivel superior de instituționalizare a acestora. O personalitate a cărei activitate s-a identificat în bună măsură cu cea a Societății/Ligii Națiunilor, și care a avut o contribuție deloc marginală la activitatea și succesele acesteia (atâtea câte au fost ele) a fost compatriotul nostru, ilustrul diplomat Nicolae Titulescu, președinte al Adunării Generale a Societății pentru două mandate succesive (1930, 1931).

- Rolul major legat de refacerea economică și construcția unei Europe unite avut de „Planul Marshall” . Numele informal al acestuia (denumirea oficială fiind European Recovery Program/Programul privind Refacerea Europei) este preluat de la unul din principalii săi autori 7 și cel mai de seamă promotor al Planului/Programului. Acesta este, în opinia mea, o altă personalitate de excepție și providențială a istoriei recente, generalul (de armată) George C. Mashall. Devenit șef al Statului-Major al Forțelor Armate americane (echivalentul Statului Major Inter-Arme actual, sau al Statului Major General de la noi) pe 1 septembrie 1939, la câteva ore după declanșarea agresiunii germane asupra Poloniei, acesta a rămas în funcție până în noiembrie 1945, fiind succedat de generalul Dwight D. Eisenhower, fost Comandant suprem al forțelor aliate de pe Frontul european (de Vest).

În această calitate George Marshall s-a remarcat ca un organizator și planificator de un talent remarcabil, reușind să sporească de aproximativ 40 de ori efectivele și forța armatei Statelor Unite în raport cu perioada anterioară intrării acestora în război, pentru a putea face față adversarilor formidabili ai acesteia. De asemenea, ideile sale s-au aflat, alături de cele ale comandaților operațiunilor, în spatele elaborării planurilor legate de modul concret în care Forțele Armate au acționat, pe toate fronturile, și pe întreg parcursul războiului, generalul Marshall fiind unul dintre artizanii victoriei taberei Aliaților.

Dincolo de aceasta însă, la fel ca Woodrow Wilson, George Marshall era un om cu o viziune. Numit, în ianuarie 1947, la relativ scurt timp după ce și-a dat demisia din funcția de șef al Statului Major, secretar de stat (echivalentul funcției de ministru de externe) de către noul președinte al SUA, Harry J. Truman, succesor al lui Franklin Delano Roosevelt (și aceștia - precizare în paranteză la propriu și la figurat - provenind din Partidul Democrat, la fel ca W. Wilson), Marshall a elaborat planul cu același nume și a reușit să obțină susținere internă și externă pentru acesta, contracarând alte inițiative de origine americană (și parțial britanică) conturate anterior 8, care vizau o „pedepsire” a Germaniei (și implicit a germanilor) și mai drastică decât cea aplicată după Primul Război Mondial, prin desființarea întregii industrii și transformarea țării într-un hinterland agrar al Europei.

George Marshall a realizat că o asemenea acțiune ar fi fost lipsită de legitimitate și dreptate, mai ales venind din partea unor țări democratice, care trebuiau să-și întemeieze deciziile politice (și) pe principii și valori, avea capacitatea să creeze în timp resentimente, cu potențialul exploziv aferent, ridicate la pătrat sau la cub față de cele generate de asprimea Tratatului de la Versailles, și în plus că n-ar fi avantajat pe absolut nimeni (germani, europeni, americani), ba dimpotrivă. Planul propus de el, și însușit de Administrația americană, pornea de la ideea că cel mai util remediu la ororile războiului trecut e reconstrucția, și cea mai bună piedică în calea izbucnirii unuia nou e dezvoltarea și bunăstarea economică, precum și intensificarea colaborării dintre statele europene și integrarea economiilor acestora. Desigur, ideile legate de o identitate, un „concert”, o construcție europeană, venite pe filiație filosofică, culturală, politică sunt mult mai vechi, elaborate și complexe decât cel ale americanului George Marshall, dar aș zice nu și mai „adevărate” sau mai convingătoare. În cadrul celor din urmă am putea spune că „pragmatismul american”, caracteristică tradițională devenită (și) stereotip, a avut un cuvânt de spus.

„Vă ajutăm pentru a putea să vă ajutați singuri”, era mesajul sumarizat al filosofiei din spatele Planului Marshall, cooperarea cu celelalte state europene fiind singura condiție pentru acordarea ajutorului. Un set de economii colaborând sau integrate nu doar că formau un tot mai eficient, pornind de la specificul național legat de resurse sau tradiții, dar făcea izbucnirea unui conflict între statele în cauză mai dificilă. Principiul general al acordării ajutorului era în esență per capita (în funcție de populație), cu un avantaj financiar pentru refacerea zonelor mai industrializate (de acestea urmând a beneficia ansamblul comunităților) și o mică diferență în favoarea foștilor aliați față de statele Axei, țările neutre fiind incluse și ele. Oricum, Germania nu era deloc dezavantajată. Lansarea planului a fost anunțată chiar în anul 1947, fiind urmată de un apel lansat de premierii Marii Britanii și Franței către reprezentanții statelor europene vizând participarea lor la elaborarea unui proiect de reconstrucție la nivel European. Din acest punct (deși nu putem identifica nicio filiație instituțională directă) până la formarea, cu sprijin American a CECO (Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului) - antecesoare directă, dar mai îndepărtată a UE actuale - în 1951, prin tratatul de la Paris, n-a mai fost decât un pas.

Pentru Planul Marshall (European Recovery Program/Programul privind Refacerea Europei) au fost prevăzute fonduri de 17 miliarde de dolari la nivel de 1948 (echivalentul a peste 231 de miliarde de dolari în 2023). Toți acești bani, pentru a adăuga o doză de ironie în această zonă destul de seacă a analizei, spre deosebire de idealurile europene (e drept, mult mai profunde și complexe) ale unei identități și construcții comune au fost investiți în refacerea, rentabilizarea și extinderea economiei Europei, fiind plătiți, până la ultimul cent, de contribuabilii americani de dincolo Atlantic și folosiți cu acordul acestora, prin decizia liderilor lor democratic aleși (inclusiv sprijin bipartizan, democrat și republican, în Congresul SUA). Cum ar veni, glumind puțin, s-a operat o diviziune a muncii: europenii au elaborat gradual idealuri nobile privind o Europă unită (e drept, întrerupte de două „mari” războaie mondiale cu zeci de milioane de morți, și de alte conflicte mai „mici”), iar americanii, poate cu mai puțină apetență pentru gândirea abstractă, au băgat mâna în buzunar și au venit cu banii.

Aplicarea Planului a durat patru ani, fiind demarată pe 4 aprilie 1948. Aparent, acesta era gândit ca parte a „Doctrinei Truman”, elaborate în mare parte de diplomatul american George F. Kennan și pusă în practică de Administrația Truman. Aceasta făcea trecerea, deloc facilă, de la alianța cu URSS (inclusiv concesiile majore făcute acestora privind Europa de Est - care însă, important de specificat, se afla deja sub ocupație sovietică când dominația sovietică în zonă a fost acceptată de puterile occidentale, sub formă de fait accompli) - a se vedea și ma jos) la ceea ce a însemnat începutul Războiului Rece. Doctrina Truman a urmărit să limiteze expansiunea URSS spre Europa de Vest sau de Sud, ori în Asia, sprijinind în același timp statele democratice și/sau aliate ale SUA 9.

Însă planul a fost menit să însemne mai mult decât atât, iar acest lucru mai ilustrează o data faptul că George Marshall era un om capabil de viziuni care depășeau poate timpul său, și în acest demers a fost sprijinit de către președintele Truman, a cărui Administrație a tins adesea să fie subevaluată. Anticipând evoluțiile istoriei cu o jumătate de secol, Planul a fost gândit pentru a putea fi extins și a fost propus inclusiv Uniunii Sovietice și sateliților acesteia. Imperiul condus de Stalin, cu acesta din urmă aflat la un maxim al puterii și aroganței sale a respins planul, orice idee sau inițiativă implicând nevoia unui ajutor din partea Vestului capitalist, sau a aprofundării cooperării cu acesta fiind în acel moment considerată inacceptabilă 10.

Dacă acest refuz a fost anticipat de către Occident, mai complicată și dureroasă a fost declinarea acceptării planului de către statele devenite satelite ale URSS, acestea înclinând serios spre un acord privind participarea. Ca urmare, Stalin le-a forțat să-l respingă. Cele mai simptomatice episoade au fost cel al Cehoslovaciei (tragic), al cărui guvern a fost silit să refuze ajutorul american (și s-o facă, în mod obligatoriu, în unanimitate, formulă cerută în mod expres de dictatorul sovietic, telefonic, sub amenințarea folosirii forței față de membrii Cabinetului cehoslovac) și al României (tragicomic), în care cetățenii români, inclusiv guvernul comunist, au aflat că țara lor a respins Planul Marshall dintr-o știre a agenției sovietice TASS (!), transmisă inițial de Radio Moscova (redacția în limba română) și preluată apoi inclusiv de presa autohtonă 11…

Pentru contribuția sa la consolidarea păcii în Europa, prin adoptarea și aplicarea European Recovery Program/Programului privind Refacerea Europei (Planul Marshall), fostul (la acel moment) secretar de stat al SUA George C. Marshall a fost distins cu Premiul Nobel pentru pace, în anul 1953. În forme diferite, ajutorul financiar acordat de Statele Unite partenerilor europeni a continuat, chiar dacă într-un cuantum substanțial diminuat, până în 1961 și în unele cazuri chiar dincolo de acel an.

Nu putem să nu reflectăm, în acest context, dacă în cazul implicării sale în Afganistan, în locul sumei uriașe cheltuite mai ales în domeniul militar, guvernamental și instituțional (vă reamintesc, vorbim de 2.313 trilioane de dolari) Statele Unite n-ar fi rezolvat mai mult, și mai durabil investind, pe modelul Planului Marshall, o sumă mai mică și poate într-un interval de timp mai scurt în dezvoltarea și extinderea economiei și consolidarea societății afgane (inclusiv prin expansiunea cantitativă și calitativă a infrastructurii educaționale, și/sau printr-o pacificare folosind modalități inovative și mediatori comunitari). Un potențial model l-ar fi putut reprezenta cel al procesului de justiție și reconciliere care a avut loc în Ruanda (alt stat în a cărui existență triburile au încă un rol important) după războiul civil și genocidul din 1994, al “Tribunalelor Gataca” organizate la nivelul comunităților locale și având rădăcini în tradiția acestora. Astfel, prin consolidarea BAZEI (și simultan cu acest proces), poate că Statele Unite ar fi reușit mai multe în strădaniile lor de a edifica o structură instituțional-statală și chiar militară pe care o doreau realizată în Afganistan. Tocmai pentru că ar fi investit în construcția fundației pe care această structură (zidurile, acoperișul) să se sprijine și pornind de la care să „crească” în mod firesc.

- Sumarizând, rolul important jucat de Statele Unite în pe scena internațională în:

a) Constituirea și funcționarea Tribunalului Militar Internațional și a proceselor de la Nurenberg. Prin intermediul acestora a fost edificat un nou context în cadrul dreptului internațional (și al dreptului internațional umanitar) și s-a generat și consolidat o mentalitate, conformă cu așteptările sutelor de milioane de indivizi afectați în mod serios de conflict, conform căreia crimele împotriva păcii, crimele împotriva umanității și crimele de război nu pot beneficia de impunitate și trebuie pedepsite. Cercetările și dezvăluirile legate de amploarea crimelor împotriva umanității comise de regimul nazist și aliații/asociații acestuia au dus, pe de o parte, la elaborarea și adoptarea, la finalul anului 1948 (sub egida ONU) a Convenției pentru prevenirea și pedepsirea crimei de genocid, iar pe de alta la aducerea la cunoștința opiniei publice internaționale a întregului spectru al ororilor Holocaustului.

Sediul Tribualului Militar Internațional de la Nurenberg a fost instalat - printr-un act care s-a dorit simbolic - în clădirea Palatului De Justiție din oraș, urbea fiind unul din orașele-fanion ale nazismului (locul preferat al marilor adunări populare organizate de regim), aflat în cadrul Zonei americane de ocupație. Toate statele participante la acest demers 12 au avut contribuții semnificative la elaborarea/dezvoltarea doctrine juridice și la întocmirea Cartei pe care s-a bazat procedura judiciară. Totuși, două treimi din personalul juridic și auxiliar/administrativ necesar funcționării Tribunalului au fost asigurate de Statele Unite.

Din păcate, până în prezent, o asemenea procedură de pedepsire a celor suspecți de asemenea tipuri de infracțiuni - în esență crime împotriva păcii, crime împotriva umanității și crime de război - (a se vedea și cazul acuzațiilor deja conturate în cazul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei) poate să aibă loc doar dacă a) „partea acuzată” de comiterea lor pierde războiul (sau „părțile acuzate” îl pierd, dacă acestea sunt mai multe) și/sau b) după încheierea conflictului, comunitatea internațională în ansamblul său are suficientă putere/influență asupra părților și MANIFESTĂ SUFICIENT INTERES pentru a contribui la organizarea unui proces în care cei acuzați să compară în fața unui tribunal. Adevărata epopee a Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII), prezentată (relativ pe scurt) mai sus în acest material ne-a arătat toate complicațiile, contradicțiile și conflictele (pentru a nu mai vorbi de presiunile politice) care pot apărea chiar și atunci când o asemenea instanță internațională ajunge să fie constituită.

Fapt care, ca reacție de bază,nu poate decât să ne îndemne să sperăm și mai mult că există niște legi imuabile ale progresului și dezvoltării specie și societății umane care să facă ca, pe termen lung și ca evoluție general, BINELE SĂ ÎNVINGĂ. Din păcate, un element de scepticism legat de această convingere, cel puțin pe termen scurt și mediu (care introduce și un element disonant în cadrul acestei secțiuni dedicate atuurilor/avantajelor pe care le prezintă pentru comunitatea internațională existența SUA ca mare putere/hegemon), ne este indus de nerecunoașterea Statutului de la Roma (adoptat în 1998, pe care aceasta/acesta se bazează) și implicit a jurisdicției Curții Penale Internaționale de la Haga de către Statele Unite. Autoritatea în materie jurisdicțională a Curții se exercită asupra indivizilor (nu a statelor) care au comis (sau au fost implicați în, pe teritoriul propriei țări sau în afara acestuia, crime împotriva păcii, a umanității (inclusiv aceea de genocid) și crime de război. De asemenea, rolul Curții este acela de instanță supremă/de apel 13.

Lipsa acestei recunoașteri din partea Statelor Unite (de fapt, SUA, la fel ca Israelul și Rusia au semnat inițial Statutul de la Roma, iar apoi și-au retras semnăturile) înseamnă că cetățenii lor nu pot fi judecați pentru aceste capete de acuzare decât de instanțe americane. În nerecunoașterea jurisdicției Curții/Tribunalului SUA (și Israelul) se află în compania „selectă” a (de exemplu) Rusiei, Chinei, Irakului, Iranului, Sudanului sau Yemenului. Toate acestea ne sugerează că optimismul la care făceam trimitere mai sus trebuie să fie unul de durată.

b) Înființarea, organizarea și finanțarea Organizației Națiunilor Unite. Desigur că un asemenea subiect vast și complex nu poate fi tratat aici decât extrem de sumar. Cu toate acestea, s-ar cuveni precizat faptul că formula de „Națiuni Unite” (în acel moment cu semnificația de națiuni aliate în rezistența, sau lupta împotriva Germaniei naziste și a Axei) i-a fost propusă lui Winston Churchill de către Franklin Delano Roosevelt în decembrie 1941, la Casa Albă (fiind acceptată de către acesta) iar această semnificație a fost păstrată până la finalul conflictului mondial. Anterior, încă înainte de intrarea SUA în război, cei doi mai discutaseră legat de principiile care ar trebui aplicate pe viitor pentru a preveni izbucnirea unei alte conflagrații de asemenea proporții, discuții materializate în elaborarea Cartei Atlanticului (august 1941).

Principiile din Carta Atlanticului au stat la baza Declarației Națiunilor Unite, întocmită în decembrie 1941 de către F. D. Roosevelt, W. Churchill și Harry Hopkins (consilier al celui dintâi). Aceasta a fost acceptată și semnată de reprezentanții SUA, Regatului Unit, URSS și Chinei pe 1 ianuarie 1942, iar a doua zi de delegați ai încă 22 de state, acestora alăturându-li-se alte 21 până în martie 1945. Pe parcursul războiului, în cadrul tuturor conferințelor și întrevederilor interaliate la vârf aspectele legate de modul de organizare postbelică a Națiunilor Unite au fost discutate într-un cadru multilateral, făcându-se pași succesivi înainte. Ca urmare, pornind de la Declarația Națiunilor Unite în ultimele luni ale războiului din Europa a fost redactat proiectul Cartei ONU (Organizația Națiunilor Unite), ratificat pe data de 26 iunie 1945 de 50 de state. Organizația și-a început oficial existența la 24 octombrie 1945 14.

În primii ani (dedicați și organizării interne) activitatea ONU a fost mai degrabă itinerantă. Prima reuniune a Adunării Generale și a Consiliului de Securitate a avut loc la Londra. În 1948 Adunarea Generală a votat ca sediul principal al Organizației să fie stabilit la New-York (SUA fiind principalul finanțator al ONU de la înființare până în prezent), într-un complex nou de clădiri (având statut de extra-teritorialitate) a cărui construcție a fost definitivată la finalul anului 1952.

Cu toate criticile care-i pot fi aduse, în pofida lipsurilor existente la nivel de organizare și mecanisme 15, și chiar dacă în prezent se poate argumenta extrem de credibil nevoia unei reforme cuprinzătoare a acesteia, nu putem nega rolul major jucat de ONU în evoluțiile pozitive de la nivel internațional. Promovarea drepturilor omului (de la adoptarea în 1948 a Declarației universale a drepturilor omului la cea a Convenției internaționale cu privire la drepturile civile și politice și a Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, în 1966), extinderea și dezvoltarea dreptului internațional, medierea internațională, promovarea și menținerea păcii, sprijinirea principiului autodeterminării și procesul de decolonizare, protecția minorităților, protecția mediului, operațiunile de salvare în caz de dezastre naturale, statutul refugiaților, combaterea sărăciei, instituționalizarea societății internaționale (etc etc) reprezintă tot atâtea domenii și evoluții/activități la care Organizația Națiunilor Unite și-a adus din plin contribuția. Mediul internațional din prezent e aproape irecognoscibil (în sens pozitiv) față de cel de dinainte de 1918 (1914), sau chiar din perioada în care funcționa Societatea/Liga Națiunilor.

Iar același lucru poate fi afirmat și despre prezența și activitatea SUA în cadrul ONU, ca principală putere democratică (și necolonială) din cadrul acesteia. Aceasta în pofida tuturor intereselor sau partizanatelor Statelor Unite care s-au manifestat uneori în contradicție cu documentele Organizației și cu normele și principiile dreptului internațional sau a greșelilor comise de acestea în forul internațional. Dacă vom face un bilanț, am convingerea că (în ciuda unor erori nepermise) că rezultatele activității SUA în cadrul Organizației Națiunilor Unite se vor dovedi ÎN ANSAMBLU pozitive/benefice pentru comunitatea internațională.

- va urma –

____________________________________

1O sumarizare decentă și accesibilă a conținutului celor 14 puncte wilsoniene, în limba română, poate fi găsită pe Wikipedia: Cele 14 puncte ale președintelui Wilson (https://ro.wikipedia.org/wiki/Cele_14_puncte_ale_pre%C8%99edintelui_Wilson#:~:text=Cele%2014%20puncte%20din%20discursul,s%C4%83%20anticipeze%20conferin%C8%9Ba%20de%20pace.)

2Formula exactă folosită pentru acesta era „Omul bolnav al Europei”

3„Decretul asupra păcii”, elaborat de Vladimir Ilici Lenin și făcut public de către acesta & asociații (facțiunea bolșevică/comunistă a Partidului Social Democrat Rus, pomenită și mai sus), la o zi după ce au ajuns la conducerea statului rus, în octombrie-noiembrie 1917.

4 Exemplul cel mai scandalos l-a constituit așa-numitul „Stat independent Congo”, colonie personală (!) dobândită în urma unor obscure manevre diplomatice de culise de către cinicul Albert al II-lea, rege constituțional al Belgiei. Acesta, clamând intenții umanitare și dorința de a contribui la „civilizarea” și dezvoltarea economică a zonei, a intrat în „posesia” numitului stat (de fapt cea mai întinsă colonie africană) în 1885 și l-a „gestionat” (fără cel puțin a-l vizita vreodată) ca un suveran absolutist, dominația sa fiind un șir de abuzuri aproape inimaginabile asupra localnicilor (muncă forțată - incluzând copiii, bătăi, mutilări devenite pedepse uzuale, omoruri), în scopul exploatării resurselor cel mai ușor de colectat și a valorificării lor pentru sporirea averii personale a acestui monarh. Față de oprobriul general provocat la nivel internațional de acțiunile girate și patronate de el, într-un târziu (1908) Albert al II-lea își „donează” colonia țării al cărei rege era - acesta devenind Congoul belgian, cu capital la Boma, apoi la Léopoldville (actualmemte Kinshasa), stat independent din 1960.

5Următoarele precizări reprezintă mai mult decât o simplă notă de final. Din păcate, alături de calitățile menționate (pe lângă caracterul vizionar al politicii sale externă trebuind menționate și reformele pe plan intern promovate), omul, universitarul și liderul politic Woodrow Wilson a avut și scăderile sale. Nimeni nu e ferit de ele, dar în cazul său acestea sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât contrastează cu nivelul educațional și de expertiză, cu vederile sale largi, care l-au plasat înaintea epocii, și cu umanismul de care a dat dovadă. Wilson, se pare (și din câte m-am documentat există mărturii suficiente în acest sens, care concordă) a fost întreaga sa viață rasist. Iar prejudecățile lui, potrivit unor surse diverse nu erau de ordin general, ci îi vizau în mod specific pe americanii de culoare. Trei tipuri de acuzații i-au fost aduse. Prima este cea că, în calitate de președinte al Universității Princeton din New Jersey (1902-1912) a încercat să blocheze sau să limiteze accesul studenților de culoare în universitățile de elită (”Ivy League”, și în special la Princeton), într-o perioadă în care desegregarea acestora începea în mod timid. Apoi, i-a fost reproșat faptul că, deși în alegerile din 1912 a beneficiat de votul populației de culoare (care, gradual, începea să sprijine și candidați democrați, după ascendentul masiv asigurat Partidului republican de către politicile anti-sclavagiste ale lui Abraham Lincoln), mulți lider ai comunității exprimându-și sprijinul pentru candidatura sa (cel mai proeminent dintre ei, W.E. B Du Bois, co-fonondator al NACA, National Association for the Advancement of Colored People/Asociația Națională pentru Progresul Persoanelor de Culoare) administrația sa a cunoscut puține numiri ale unor negri americani, iar în cadrul birocrației federale a SUA s-a aplicat o segregare extrem de rigidă și extinsă, depășind chiar limitele existente sub administrațiile anterioare. Aceasta îi dezavantaja pe membrii comunității african-americane,iar potrivit unor estimări a fost nevoie de 10-20 de ani pentru a se ajunge la procentul pe care aceștia îl dețineau în administrația publică federală înainte de mandatele lui W. Wilson Astfel, odată ales, Woodrow Wilson a trădat încrederea cu care americanii de culoare l-au investit. În al treilea dar nu în ultimul rând, i s-a imputat o reacție prea înceată la o serie de revolte, atacuri și linșaje, petrecute în 1917 și 1919, care au avut drept țintă populația de culoare care migra din Sudul încă puternic discriminator către Nordul industrializat, ca urmare a oportunităților create legate de locuri de muncă - violențe pe care le-a condamnat, dar la care reacția sa, rezultând în intervenția armatei, ar fi fost prea lentă, lipsită de promptitudine.

Conform profesorului Kendrick Clements, autor a mai multe cărți despre viața și activitatea lui Wilson, acesta nu a fost un rasist în mod manifest sau agresiv, cât mai degrabă un individ și un politician insensibil la nevoile și aspirațiile populației de culoare. Alți critici recunosc că formele în care s-a manifestat rasismul lui W. Wilson a fost în acord cu percepțiile prevalente în cadrul opiniei publice din epocă, și în plus, în mare parte, cu doctrina Curții Supreme a SUA (cunoscută sub denumirea ”Separate but equal”/„Separați dar egali”) instituită printr-o decizie din 1896, conform căreia segregarea nu încălca Constituția SUA atâta timp cât celor segregați le erau asigurate oportunități egale. Firește că, în realitate, segregarea dezavantaja populația de culoare, dar doctrina a fost abolită și modificată de Curtea Supremă a SUA abia în 1953. Acest fapt subliniază încă o dată complexitatea unor asemenea judecăți efectuate retroactiv, în special privind personalități individuale, dacă ele sunt decupate din contextul istoric al epocii în care au trăit. Și mai ales dificultatea ca, dincolo de evidențierea faptelor ca atare, să le fie atașată o evaluare etică/morală.

Wilson a ajuns, în a doua jumătate a deceniului trecut, să facă parte dintre personajele istorice a căror celebrare a fost anulată (ca parte a ceea ce se numește popular în SUA ”call-out culture”/cancel culture”, în cazul său în cadrul Universității Princeton (numele lui, dat mai multor facultăți și structuri din cadrul acesteia, a fost îndepărtat). Mai multe detalii și aici: ”The Christian Science Monitor”: USA-Education: Do Woodrow Wilson's racist views negate his progressive accomplishments? (https://www.csmonitor.com/layout/set/amphtml/USA/Education/2016/0209/Do-Woodrow-Wilson-s-racist-views-negate-his-progressive-accomplishments)

6 Un Tratat de pace cu Germania (după votarea unei rezoluții legate de acesta de către Congres) a fost semnat de către Statele Unite la Berlin, abia în august 1921, în perioada mandatului președintelui lui Warren G. Harding, succesorul lui Woodrow Wilson la Casa Albă.

7Vocile critice afirmă că autorii de facto ai Planului sunt oficiali din Departamentul de stat precum Willian L. Clayton și George F. Kennan, cu sprijinul ”The Brookings Institution”, think-tank fondat încă din 1916 și specializat (între altele) pe dezvoltare economică, politici economice, politici publice. Cu siguranță că numele prezentate mai sus trebuie pomenite și reținute, dar nu trebuie neglijată nici măsura în care George Marshall s-a identificat cu popularizarea, acceptarea și implementarea Planului.

8Precum una din variantele Planului Morghentau, denumit astfel după numele secretarul american al Trezoreriei (echivalent al unui ministru de finanțe) Henry Morhenthau Jr.

9 În această politică de limitare (”containment”, termenul în limba engleză folosit în epocă) un rol care n-a fost de neglijat l-a jucat și prezența în arsenalul SUA a bombei atomice, cel puțin în primii ani ai Războiului Rece. În urma propriului program nuclear, URSS a ajuns să fie capabilă să construiască acest tip de armă după august 1949 (data primului experiment nuclear sovietic încununat de succes, folosind un asemenea dispozitiv).

10 Deși, după 1945-1946 Stalin a dispus, ca măsuri privind „autosuficientele” Forțe Armate sovietice ca a) aparatele cele mai performante și fiabile ale Aviației Militare Sovietice să fie retrase din prima linie dar păstrate stare de alertă, pentru un eventual „viitor conflict de proporții” (a se înțelege, cu Aliații Occidentali). Erau nominalizate aparatele de producție americană (Bell P39 Aircobra și Bell P 63 Kingcobra), care câștigaseră admirația unanimă a piloților de vânătoare sovietici. b) Aceeași dispoziție era data privind mijloacele militare de transport cele mai robuste și fiabile, anume autocamioanele livrate de americani prin programul ”Lend-Lease” pentru URSS (fiind avute în vedere mai ales aproape „indestructibilele” camioane Studebaker cu tracțiune integrală, precum și „copierea” lor în cel mai scurt timp de către industria sovietică (lucru pe care uzinele GAZ - și ulterior ZIS/ZIL au reușit să-l realizeze în câțiva ani, desigur fără cumpărarea vreunei licențe - așa cum procedează un stat autosuficient economic - copiile respective reprezentând, pentru mulți ani, cele mai reușite modele de vehicule de transport produse de către acestea). c) Inclusiv mijloacele de luptă ale Marinei Militare Regale Române (Divizia de Mare) au fost considerate mai mult decât utile pentru eventuala lor utilizare împotriva unor Turcii sau Grecii potențial ostile, în Marea Neagră sau în Mediterană, cele mai performante dintre acestea (distrugătoarele de tip R, de producție italiană, sau submarinele „Rechinul” și „Marsuinul”, produse la Șantierele navale din Galați - ultimele noi și cu un deplasament impresionant pentru Marea Neagră) fiind menținute în serviciul Flotei Roșii a Mării Negre un număr considerabil de ani. d) Mai mult, și în final, cele mai de succes avioane militare cu reacție sovietice, produse în anii 1950, celebrele Mikoian-Gurevici Mig-15 erau motorizate cu o variantă copiată (și îmbunătățită) a motorului cu turboreactiv ”Rolls-Royce Nene”, conceput la finalul războiului ca substitut pentru motorul (tot de producție Rolls-Royce) folosit de primul avion cu reacție britanic, Gloster Meteor. În 1946 și 1947 câteva zeci de motoare din acest tip au fost vândute URSS „ca un gest de bunăvoință”, (!) cu acordul guvernului Regatului Unit și după semnarea unei acord prin care cumpărătorul se angaja să nu le folosească în scopuri militare. Ca răspuns (specific) la acest „gest de bunăvoință”, URSS a denunțat acordul după câteva luni.

11 Ca răspuns la Planul Marshall, URSS a elaborat și propus în grabă țarilor „partenere” Planul Molotov (sau „Planul frățesc/fratern”). Pentru a trata chestiunea în tonul bancurilor legate de Radio Ervan (dar fără a ne îndepărta de la conținutul său real), între acesta și Planul Marshall existau doar două diferențe, dar semnificative. Mai întâi, Planul Molotov nu urmărea dezvoltarea și integrarea reciprocă a economiilor statelor din sfera sa de influență, ci încorporarea lor, pe cât posibil ca auxiliare, în „marea economie socialistă” a URSS. Apoi, mai ales în privința fostele state inamice (de la ceea ce avea să devină Germania de Est/Republica Democrată Germană, România, Ungaria la Bulgaria sau Cehoslovacia), în cazul lor se continua abordarea de politică economică începută în 1944-1945. Adică lor, economicește, nu li se dădea, ci li se lua. Dincolo de compensațiile financiare dure impuse acestor state pentru participarea la Războiul împotriva URSS (inclusiv Bulgariei și României, care au devenit din 1944 aliate cu cea din urmă - prima dintre ele nici măcar neaflându-se în război URSS, în perioada 1941-1944 - sau Cehoslovaciei, în cazul căreia la invazie și luptele împotriva URSS a participat doar statul slovac, creat după 1939), în primii ani de după război de pe teritoriul acestora au fost demontate și transferate în Uniunea Sovietică, fără nicio compensație, întregi fabrici/linii tehnologice de asamblare, mașini-unelte, material rulant pe căile ferate și cantități impresionante dintr-o o multitudine de tipuri de resurse.

12Acestea fiind, în principal, SUA, Regatul Unit, Uniunea Sovietică și Franța. Delegații au trimis Norvegia și Danemarca, dar solicitarea Poloniei de a trimite o delegație a fost respinsă (!). URSS a invitat, în cadrul proceselor, și procurori din unele țări din zona acesteia de influență (Polonia, Cehoslovacia și Iugoslavia)

13Site-ul oficial al Curții Penale Internaționale de la Haga: https://www.icc-cpi.int/

14Site-ul oficial al ONU/ Organizației Națiunilor Unite: https://www.un.org/

15 Printre cele din urmă menționate, probabil cea mai des invocată fiind lipsa unei „capacități de impunere” a deciziilor adoptate, alături de componența permanentă revolută (pentru zilele noastre) a Consiliului de Securitate al ONU și autoritatea supradimensionată a acestuia.

Horia Lupu.Politolog. Cu amintiri din copilarie din "socialismul real". Absolvent al Facultatii de stiinte politice din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca (infiintata cu sprijinul USIA, United States Information Agency), beneficiind de expertiza unor profesori remarcabili din UBB si de la universitati din SUA, Germania, Franta etc. 15+ ani de experienta de predare si cercetare in invatamantul universitar si cateva stagii in strainatate. Contactul cu politica reala inceput (suprarealist) la 23 de ani (neafiliat politic, director de campanie electorala la nivel de judet), continuand peste timp cu cativa ani in conducerea locala a unui partid care la aderare era in opozitie si de stanga, iar cand il paraseam ajunsese la putere si tindea spre dreapta. Cu expertiza in (sub)domeniile teoriei, ideologiilor, partidelor, regimurilor si istoriei (toate politice), a nationalismului si relatiilor interetnice. Compenente in zona aparare&securitate (inclusiv aspecte tehnice).

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.