Politica externă americană - atuurile majore (iii). Deciziile care ne afectează existența cotidiană: politica externă (partea a III-a). Câte ceva despre „Parteneriatul româno-american” și politica externă a SUA

- continuare -

Deciziile care ne afectează existența cotidiană: politica externă (partea a III-a). Câte ceva despre „Parteneriatul româno-american” și politica externă a SUA

EPISODUL 11) S-au comis și erori, dar... Motivele pe are le-ar putea invoca un filo-american: vii) politica externă a Statelor Unite - atuurile majore (partea a treia)

- Un alt set de criterii are legătură cu activitatea SUA în cadrul NATO, raportată la existența Uniunii Sovietice (și ulterior a Rusiei) și apărarea aliaților/a statelor democratice ale lumii

a) SUA și NATO: După finalul Celui de-al Doilea Război Mondial și debutul Războiului Rece (1946-1948), se părea că există puține piedici care să împiedice o extindere a URSS până la Atlantic și Mediterana, atât în Vest (prin intermediul Franța, Țărilor de Jos, Italiei) cât și în sud, prin Grecia. Aceasta în pofida înțelegerilor de la finalul războiului mondial (final de 1944 și 1945), încheiate de fapt de către Stalin și Churchill (și la care președintele Roosevelt doar a agreat, făcând-o ulterior, dar în mai mică măsură și de nevoie, și succesorul acestuia la Casa Albă, Harry S. Truman).

Existența acestor înțelegeri planează ca o umbră asupra memoriei celui care a fost un mare om de stat, mai ales în perioade de criză, Sir Winston Churchill 1. Ea a fost numită de către noi, esticii, „trădarea din partea Occidentului”, și din toate țările din răsăritul continentului polonezii sunt de departe cei mai îndreptățiți să o numească așa. Al Doilea Război Mondial a început odată cu declarațiile de război adresate de Marea Britanie și Franța Germaniei din cauza atacului acesteia din urmă asupra Poloniei, țară a cărei securitate era garantată de franco-britanici. Dar la 17 zile după atacul german a urmat un alt atac și o invazie (le-am putea defini „mișelești” dacă acesta n-ar fi un articol de analiză academic, și cum nu este o vom face) venind de la Est, din partea URSS. Acestea au făcut posibilă căderea rapidă a Poloniei în 1939, și concentrarea tuturor forțelor germane împotriva Occidentului, anul următor. Precum și lovitura de grație dată de Germania aliaților, înfrângerea țării considerată în epocă cea mai mare putere militară a lumii, Franța.

Ads

Iată însă că, imprevizibil și jucător la noroc cum era (și cum a acționat de fiecare dată), în vara lui 1941 Hitler amână (în fapt, implicit, datorită cursului ulterior al evenimentelor, abandonează) scoaterea Marii Britanii din război și își reorientează grosul forțelor cu 180 de grade, năpustindu-se (așa cum dăduse indicii clare încă din broșura pe care a scris-o în anii ‘20, ”Mein Kampf”/„Lupta mea”) asupra Uniunii Sovietice. Imperiul Britanic dobândește un răgaz nesperat, URSS absoarbe și macină în întinderile sale nesfârșite forțele germane, în pofida numeroaselor succese al acestora, iar, după intrarea SUA în conflict, balanța de forțe se modifică treptat. Abjecția Pactului Molotov-Ribbentrop și a atacării pe la spate a Poloniei în 1939 sunt uitate. URSS mobilizează în război cel mai mare număr de militari și suportă pierderile cele mai crâncene. Iar la un moment dat (în iarna lui 1942-1943) îi oprește pe germani, iar din vara-toamna anului 1943 începe să avanseze către Vest.

Aceasta nu-l face pe Churchill să aibă încredere în ei, și în niciun caz în personajul sanguinar și paranoic care era Iosif Visarionovici Stalin. În general Churchill nu avea încredere în comuniști. Dar în decembrie 1944, la Moscova, infama înțelegere privind divizarea Europei de Est și de Sud în zone de influență (cea schițată pe un șervețel) nu face decât să consemneze situația de fapt. Churchill nu-i cedează lui Stalin nimic din ceea ce acesta nu avea de fapt deja, Armata Roșie ocupând în acel moment „informal” Bulgaria, România, Polonia și (împreună cu forțele de „partizani” încă aliate ale lui Tito) Iugoslavia, până la/spre frontierele estice cu Germania, în apropierea Budapestei, linia frontului ajungând pe teritoriul (ceho) slovac. Vechi și bun cunoscător al oamenilor și al geostrategiei, Churchill știe că un personaj ca Stalin nu va renunța niciodată de bunăvoie la ceea ce a „înhățat”, iar forțele Regatului Unit (și ale Imperiului Britanic) sunt mult prea slăbite în urma războiului pentru a i se opune cu forța. Tot ceea premierul britanic încearcă să facă e să oprească, în această fază amiabil, URSS-ul să se extindă și mai mult. De aceea insistă asupra Greciei (și, în alte dăți, în privința Iranului) ca țări la ale căror frontiere influența, sau mai corect stăpânirea sovietică să se oprească.

Ads

Și tot de aceea, la Conferința de pace de la Paris. (1946) nu este acceptată cobeligeranța României (care luptase ofensiv împotriva URSS), deși prin forțele destinate frontului după „întoarcerea armelor” în mai puțin de un an de implicare militară spre Vest și împotriva Axei, aceasta devenise a patra forță aliată. Deși cobeligeranța Poloniei este recunoscută, în cadrul Tratatelor de la Paris, din anul următor, frontierele postbelice ale Uniunii Sovietice vor include în cadrul lor nu doar Basarabia și nordul Bucovinei, ci și mare parte din Estul Poloniei (e drept, în contrapartidă frontierele apusene ale acesteia mutându-se înspre interiorul fostului teritoriu german și înglobând în mare parte regiunea numită „Prusia Orientală”). Aceasta deși spre deosebire de România - cel mai „mare” aliat „mic” al Germaniei, până în 1944, deși acționând exclusiv împotriva URSS - polonezii n-au încetat lupta terestră, în aer și pe mare împotriva Germaniei din 1939 până în 1945, pe teritoriul național, în Franța, în spațiul aerian al Marii Britanii, în Atlantic și Mediterana, în Africa de Nord iar din 1943-1944 din nou în Europa de Vest dar și în Estul acesteia, aliindu-se de nevoie și cu URSS (un eufemism, de fapt acceptând ca forțe ale lor să lupte sub comanda sovieticilor).

Ads

Însă cum raporturile de forțe în termeni de resurse materiale (inclusiv militare), industriale și umane funcționează adesea similar legilor din științele exacte, nu i se poate reproșa lui Winston Churchill că a găsit puterea să recunoască o realitate în modul obiectiv în care se prezenta ea, deși acesta nu era unul deloc fericit 2. Liderii occidentali se mai confruntau cu o „problemă” (care ulterior a generat excese precum McCarthy-ismul în SUA), existența regimurilor democratice cu opinia lor publică liberă. Care abia fusese „împrietenită” cu greu, și cu eforturi, cu Uniunea Sovietică și geralissimul Stalin. Nu puteai să le spui, peste noapte, acelorași oameni pe care te-ai străduit din răsputeri să-i convingi să-și trimită tații, frații și fii să lupte alături de (sau împreună cu) cu „aliații lor din răsărit” care „apărau democrația” și au înjunghiat dușmanul de moarte comun tocmai în inima lui, la Berlin, că de mâine aceștia sunt inamici și vor trebui să-și riște viețile luptând împotriva lor.

Ads

Astfel se prezenta situația imediat după încheierea războiului. Până la nivel de ani 1947-1948 aceasta s-a schimbat substanțial. URSS, deși își asigurase zone-tampon de siguranță față de Occident (prin statutul de neutralitate impus Finlandei și prin împărțirea Germaniei, fostul adversar - inclusiv a Austriei - în zone de ocupație) continua producția de război și tindea la mai mult decât la a avea sub stăpânire aproape jumătate de Europă. Partidele comuniste din Occident, pro-staliniste încă din perioada interbelică și aureolate de participarea la Rezistența anti-fascistă întrețineau o puternică agitație în favoarea URSS și a unei noi „orânduiri sociale” 3 (mai ales în Franța și Italia), coordonate atent de Cominform-ul (Biroul de informare al partidelor comuniste) subordonat Moscovei și înființat în 1947 (care înlocuise defunctul Comintern/Internaționala Comunistă, dizolvat/dizolvată în 1943 ca un gest prin care URSS-ul și Stalin încercau să câștige încrederea Vestului, când încă pentru Uniunea Sovietică acest lucru mai conta). Între efectivele militare copleșitoare ale sovieticilor și Atlantic, respectiv Mediterana stătea, în afară de statele din Vestul continentului, distruse de război doar contingentul american din Europa și noua doctrină de ”containment”/îngrădire a expansiunii sovietice adoptată de administrația Truman.

Ads

E greu de estimat cum s-ar fi desfășurat un conflict deschis între URSS și Aliații Occidentali la nivelul anilor 1946-1948. Uniunea Sovietică (și ulterior aliații acesteia) aveau un avantaj evident la nivel de forțe și efective terestre, iar Statele Unite dispuneau de o superioritate aeriană clară, de supremație la într-un domeniu care le lipsea cu totul sovieticilor - o puternică aviație strategică de bombardament, care a fost principalul element de descurajare la adresa URSS (exprimând „frica acesteia față de SUA” până la inventarea și intrarea în uz pe scară mare a rachetelor balistice intercontinentale) - și de un (mic) arsenal atomic. În privința mijloacelor deja pomenite (avantaj în forțe terestre versus avantaj în aviație, URSS & aliații versus SUA & aliații), situația a rămas în ansamblu neschimbată până la finalul Războiului Rece. Aceasta inclusiv după ajungerea la arsenalele nucleare de saturație, cu focoasele purtate în special de rachete (multe dintre ele intercontinentale), și la existența triadei atomice/nucleare de lovire (focoase de acest tip lansate cu misiile din baze terestre, purtate de aviația strategică sau aflate la bordul submarinelor, cele trei tipuri de mijloace fiind deținute de principalele puteri nucleare) și existența, din punct de vedere strategic, a înspăimântătoarei situații desemnate de către acronimele MAD (Mutual Assured Destruction/Distrugere reciproc asigurată), care transforma de fapt, din a doua jumătate a/de la finalul anilor 1960,, echilibrul forței într-un echilibru al terorii.

S-a întâmplat ca în 1946-1948, forța SUA și contingentul american din Europa de Vest să descurajeze URSS-ul, în pofida unor ambiții proiectate de Stalin. Aceasta a făcut presiuni și a încercat să provoace Occidentul (inclusiv prin tentativa de blocare a accesului Aliaților Vestici în zonele controlate de aceștia în Berlin), dar n-a dus aceste șicane atât de departe încât să riște un conflict deschis. Iar administrația Truman nu a cedat. Și tocmai pentru a „îngheța” aceste provocări, la 4 aprilie a fost fondată Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (OTAN/NATO), avându-și primul sediu la Paris. Crearea sa urma unor inițiative de alianță la nivel local, mai întâi între aliații antebelici, Regatul Unit și Franța (Tratatul de la Dunkerque, din martie 1947); celor două state li s-au alăturat apoi și Țările de Jos (în martie 1948, prin Tratatul de la Bruxelles), luând astfel ființă Organizația Tratatului de la Bruxelles sau Uniunea Vestică (Western Union). Tratatele urmăreau asigurarea asistenței mutuale între semnatari, vizând declarativ o eventuală reluate a politicilor agresive de către Germania, dar exprimând mai ales îngrijorarea față de ostilitatea și expansionismul manifestate de URSS.

Demersul a dobândit amploare după ce acestuia i s-a alăturat statul care (mai ales în contextul „doctrinei Truman” privind ”containment”-ul (limitarea, îngrădirea extinderii zonei de influență a Uniunii Sovietice) a devenit principalul său vector. Proiectul de Tratat, al cărui principal autor a fost diplomatul canadian Lester B. Pearson a inclus faimosul Articol 5, inspirat din principiile Cartei ONU (obligația solidarității membrilor comunității internaționale cu un stat agresat) și transpus în termeni practici în formula „Un atac asupra unui stat membru reprezintă un atac asupra tuturor membrilor”, care s-a dovedit infailibil din 1949 până în prezent. Membrii fondatori au fost, alături de SUA și Canada, statele care alcătuiau Organizația Tratatului de la Bruxelles (Belgia, Olanda și Luxemburg), plus Italia, Portugalia, Norvegia, Danemarca și Islanda. În 1952 în organizație s-au integrat și Grecia și Turcia, în 1955 a fost acceptată/i s-a permis și Germaniei de Vest să o facă (fapt care, conform unor autori, a dus la formalizarea alianței URSS cu statele socialismului/comunismului real din Europa de Est 4 sub forma Tratatului de la Varșovia) iar Spania i s-a alăturat în 1982. După aceea au urmat doar cele două+ valuri 5 de integrare a fostelor state socialiste, plus candidatura și acceptarea (în aprilie 2023) a Finlandei la Alianță, ca urmare a agresiunii neprovocate din 2021 a Rusiei împotriva unui stat vecin independent și fără afiliere la vreo alianță militară (Ucraina).

Principalul contingent, și cele mai numeroase mijloace de luptă din toate categoriile din cadrul Alianței au aparținut și aparțin Statelor Unite (perioada 1949-2023), aceasta fiind și principalul susținător financiar al acesteia - la mare distanță de următorii contributori, în privința tuturor celor trei aspecte invocate. De-a lungul timpului, NATO s-a achitat cu succes de sarcinile pe care le avea, confruntată fiind cu provocările din timpul Războiului Rece, de la tatonările/provocările întreprinse de URSS la frontierele statelor occidentale/în Germania înainte 1950, vizând o posibilă extindere a propriei zonei de dominație la avansul luat de tehnologia sovietică la începutul „Cursei pentru cucerirea spațiului” (finalul anilor ’50 și începutul anilor ’60) 6, construirea „Zidului Berlinului” de către RDG (1961) și oarecum supraestimata Criză a rachetelor din 1962 7, retragerea Franței președintelui de Gaulle din structurile militare ale Alianței (1966) 8 până la epocă „Doctrinei Brejnev”, re-escaladarea conflictului dintre blocuri și a cursei înarmărilor între 1980 și 1985 și la deceniile de MAD (Distrugere reciproc asigurată) care continuă (e activă) inclusiv în prezent.

După sfârșitul Războiului Rece a existat un episod în care consider că Alianța Nord-Atlantică (și forțe din cadrul acesteia) a fost deturnată pentru o relativ scurtă perioadă în folosul unor interese ilegitime, de o combinație de politici insuficient documentate și deficitar alcătuite, într-un mod care ar putea fi caracterizat pe scurt ca fiind deficitar și lipsit de rezultate benefice. Tind să cred și sper că această „deturnare”, operată de către Administrația Clinton în perioada Războiului civil din Iugoslavia, în acțiuni denumite de ”pace-keeping”/”peace-enforcing”, care au început în prima etapă în 1992 în Bosnia-Hertegovina (dar eu mă refer în special la perioada 1994-1996, și apoi la bombardamentele asupra Serbiei din 1999) a reprezentat un episod izolat și o greșeală din care factorii decizionali ai SUA și ai NATO au reușit să învețe suficient.

În rest, după Al Doilea Război Mondial Alianța Nord-Atlantică a reușit să asigure, pentru statele membre din Vestul și Sudul Europei și din Peninsula Iberică, faptul ca acestea să se poată bucura, alături de decenii de prosperitate și democrație (în cazul Greciei și mai ales al Turciei, de cea din urmă beneficiindu-se „în episoade”) de o perioadă de pace și securitate aproape fără precedent în istoria Europei, semi-întreruptă doar de evoluțiile și tensiunile generate de invazia Ciprului de către Turcia și de conflictul între Regatul Unit și Argentina din 1982, determinat de ocuparea de către cea din urmă a Insulelor Malvine/Falkland, aflate sub suveranitatea celui dintâi.

După încheierea Războiului Rece, deși s-ar putea ridica unele semne de întrebare privind cooptarea în NATO a unor state precum Croația sau Macedonia de Nord (probabil considerentele de ordin strict legat de securitate prevalând în cazul acestora asupra celor privind calitatea democrației și relațiile cu vecinii), pentru statele ex-comuniste (inclusiv România) aflate în proximitatea fostului Imperiu țarist, devenit apoi Imperiu sovietic iar, mai ales după anul 2000, după cocoțarea la putere a lui Vladimir Putin, stat neo-totalitar revizionist și tot mai agresiv pe plan extern, situația actuală de securitate este una dintre cele mai sigure din întreaga lor istorie 9.

Dacă, după cum spuneam, NATO a aplicat în mod concret principiile Cartei ONU legate de răspunsul cerut de dreptul internațional comunității statelor în caz de agresiune neprovocată asupra unuia dintre ele, caz în care se încadrează atacul Rusiei asupra Ucrainei potrivit regulilor acestuia, există semne că Alianța poate constitui o pavăză eficientă la apetitul unui stat iredentist-revisionist, care a devenit (proto) absolutist încă din secolul XVI, din perioada lui Ivan cel Groaznic, și e caracterizat de manifestări expansioniste (eliberatoare?) încă dinainte de domnia acestuia (de la finalul secolului XV). Aceste caracteristici târzii-medievale, care, alături de pretenția de a Rusiei/Moscovei de a fi privită ca „Cea de-a treia romă” (față de care însă puțini ortodocși din afara Rusiei manifestă vreun interes) au continuat să se manifeste, în forme vag și divers ajustate (și cu scurte pauze) până în prezent. Ele nu fac decât să sublinieze pe de o parte nevoia stringentă a unei reforme profunde a acestei țări și a regimului/sistemului său politic, dar ne semnalează și cât de dificil ar fi de realizat un asemenea demers, având în vedere realitatea paralelă în care trăiesc cel puțin o parte din membrii establishmentului din Rusia.

- va urma -

____________________________________

1Omul politic care a fost Churchill a comis și erori. Cea mai mare, regretele legate de aceasta urmărindu-l se pare toată viața, a fost debarcarea/Campania eșuată de la Gallipoli, din Primul Război Mondial (1915), cu numeroasele pierderi de vieți din rândul membrilor Corpului expediționar (adesea desemnat cu acronimele ANZAC) al Antantei (aproximativ 50.000 de morți). Au existat desigur și altele, unele încă disputate, precum decizia de a ataca demonstrativ flota „noii Franțe” cu capitala la Vichy, din care o parte se refugiase la Mers-el-Kébir (lângă Oran, în Algeria franceză), pentru a preveni ajungerea acesteia sub control german, sau cel puțin pentru a transmite un semnal puternic în acest sens, pe 3 și 8 iulie 1940. Procedând astfel, au fost atacați cei care, în urmă cu mai puțin de două săptămâni, înainte de capitularea lor, erau aliați ai Regatului Unit. Și care, cu ceva peste o lună înainte, rezistând eroic la Lille, din toate puterile și până la ultimele resurse, în calitatea lor de „camarazi de arme” ai britanicilor, făcuseră posibilă „Operațiunea Dynamo”, evacuarea trupelor britanice de la Dunkerque. Atacurile de la Mers-el-Kébir au cauzat peste 1.300 de victime (morți) în rândul militarilor din Marina de război franceză (și din Aviația acesteia).

2Dacă nu pot fi acuzați în mod obiectiv de această „trădare”, pentru că nu dispuneau efectiv de mijloace prin care să lupte împotriva situației de fapt, aliații anglo-americani și mai ales diplomația și serviciile de informații ale acestora sunt totuși împovărați de o culpă importantă. Este vorba de faptul de a nu fi informat politicienii adepți ai democrației din statele care li s-au alăturat recent, sau care au fost eliberate de sovietici, în primii ani postbelici, de noua stare de fapt care se contura în urma înțelegerilor lor cu aceștia. Ba mai mult, acestora le-au fost adesea induse iluzii și speranțe, în întregime lipsite de temei, privind un „posibil” sprijin sau ajutor occidental, a cărui problemă nu se punea în acel moment în niciun fel. Astfel, diverși membri ai personalului sau misiunilor diplomatice, ai serviciilor de informații sau atașați militari, din ignoranță, inconștiență, depășindu-și atribuțiile și posibil adesea (și) cu bune intenții s-au jucat pur și simplu cu viețile și destinele celor care ar fi dorit să le rămână sau devină aliați. Precum și cu opinia publică din statele respective, în ansamblul ei. Acest lucru a fost poate cel mai evident în cazul României, țară în care Partidul Comunist (Muncitoresc) era în 1944-1945 foarte slab/subreprezentat politic (fiind format în majoritatea covârșitoare din agenți ai Moscovei), și ajunsese la putere folosindu-se de tancurile sovietice. În plus, prin abolirea relativ târzie a monarhiei, în țară se păstrau la prima vedere aparențele unei oarecarei distanțări de ceea ce însemnau regimurile comuniste.

Dacă (și în măsura în care) „jocul/angajamentul dublu” al diplomaților și reprezentanților occidentali în aceste state a fost făcut în mod conștient, calculat și având în vedere o „subminare a puterii URSS” (fie și prin proxy), fie aceasta cât de neînsemnată - subminare care oricum nu a avut loc, în aceste condiții - putem cu siguranță vorbi de un cinism nejustificat și chiar criminal. Pentru că acesta este, măcar în parte, responsabil de suferințele și morțile „inamicilor puterii populare”, condamnați după simulacre de procese sau pur și simplu aruncați în închisoare (sau suprimați, deportați etc) în absența acestor „formalități burgheze”, urmând întocmai prescripțiile devenite clasice ale „eliminării dușmanilor de clasă”. Alături de cele ale tuturor complicilor (reali sau presupuși ai) acestora, care au avut adesea de pătimit dincolo de puterea noastră de imaginație.

3Pro-stalinismul qvasi-totalității membrilor și mai ales al liderilor partidelor comuniste din Europa de Vest, începând cu perioada interbelică, a fost un simptom clar al unei alienări în care iresponsabilitatea s-a combinat cu inconștiența, și reprezintă un fenomen paradoxal pentru noi până astăzi. Aceasta cu atât mai mult cu cât din rândurile lor au făcut parte figuri marcante din zona intelectuală, culturală și literară a Europei Occidentale, iar un idealism inițial cu siguranță că n-a mai putut fi justificat după ce milioanele de morți ale foametei impuse, pogromurilor, epurărilor și Gulagului au început să se adune. Semnalul de alarmă onest și curajos pe care l-a tras Panait Istrati prin publicarea Confession pour vaincus. Après seize mois dans l’URSS la Paris, în 1929 - lucrare tradusă în limba română cu titlul Spovedanie pentru învinși. După șaisprezece luni în URSS și apărută (și) la Editura Dacia, Cluj-Napoca, în 1991 - în care era evidențiată revolta unei conștiințe a cuiva care sperase și avusese încredere doar pentru a fi dezamăgit crunt - expunând în cartea sa suma de abjecții care caracteriza regimul denumit „al comunismului victorios” - i-a adus un adevărat linșaj mediatic, bazat adesea pe calomnii imunde, din partea „foștilor tovarăși de drum” din rândul comuniștilor europeni, și mai ales francezi, principala „voce acuzatoare” fiind cea a lui Henri Barbusse. Însuși Romain Rolland, (fost) prieten al autorului român și printre cei care s-au raliat mai puțin la campania concertată împotriva acestuia (criticându-l exclusiv în corespondența lor privată, fără însă a-i lua apărarea public) recunoștea deschis, după decesul talentatului scriitor, că acesta „n-a trădat pe nimeni” și că doar i-au lipsit prietenii credincioși, sugerând că cei care l-au atacat nejustificat și nemeritat sunt împovărați, măcar în parte, de responsabilitatea pentru moartea sa. Târziu, în 1978, la 43 de ani de la moartea lui Istrati, după ce în Vest a apărut eurocomunismul, oficiosul Partidului Comunist Francez ”L'Humanité” (același care, la începutul aceluiași deceniu, îl calomnia abundent și mizerabil pe Soljenițîn) „și-a făcut autocritica” (cât de tipic pentru aceste partide, se pare că inclusiv pentru cele activând în societăți libere), încetând să mai nege realitatea, recunoscând temeinicia criticilor lui Panait Istrati și condamnând campania de calomniere dusă de H. Barbusse la adresa sa, precum și „verdictul” dat de acesta la moartea prozatorului, potrivit căruia „Istrati a murit în pielea unui fascist.”

Pe prietenii și apologeții URSS și ai lui Stalin din afara frontierelor acesteia însă nu doar că n-a reușit să-i trezească din transa ideologică prelungită o carte scrisă de unul dintre ei, care reflecta mizeria comunismului real (carte căreia ulterior i s-au mai adăugat altele, precum cea publicată în 1936 de André Gide). Încheierea Pactului Molotov-Ribbentrop abia ce i-a bulversat puțin, dar nu destul încât refuze ferm explicația că acesta, și agresiunea germană asupra Poloniei și Europei de Vest care a urmat (vizând, în unele cazuri, chiar țările în care aceștia trăiau) chiar exprima înțelepciunea practică a secretarului general al Partidului Comunist au Uniunii Sovietice, tovarășul Stalin, de a îi determina pe capitaliștii imperialiști (inclusiv pe fasciști, cei mai agresivi și decăzuți dintre aceștia) să se distrugă reciproc, pentru ca apoi o URSS atotputernică să elibereze întreaga Europă, aducând, cu acest prilej și victoria la nivel european muncitorimii și liderilor săi asupra dușmanilor de clasă. Iar eliberarea a început, că tot s-a ivit prilejul, cu scoaterea popoarelor ucrainene și bieloruse din estul „Poloniei fasciste” (!) de sub dominația acesteia, umăr la umăr cu naziștii care „eliberau” vestul țării. De aceea în mare comuniștii nu s-au alăturat Rezistenței din țările europene ocupate de Germania până la agresiunea acesteia asupra Uniunii Sovietice. După care orice umbra sau sămânță de îndoială ar fi apărut sau încolțit între timp, aceasta a fost ștearsă cu buretele de activiștii partidelor comuniste din Occident. URSS a (re) devenit cea mai importantă pavăză împotriva fascismului, principalul eliberator al lumii libere și, după izbucnirea Războiului Rece, singurul rămas. Oamenii pomeniți l-au servit cu credință pe Stalin până la moartea acestuia, și unii chiar au regretat vag destalinizarea făcută (cu surdina pusă pentru „uzul său extern”, așa cum a fost ea efectuată) de către Nikita Hrusciov la câțiva ani după moartea „Tătucului”.

Interesant este că cei despre care vorbeam s-au angajat în acțiunile pomenite fără a fi beneficiat de expunerea combinată la beneficiile deținerii puterii, la care se adăugau teama căderii în dizgrație și amenințarea permanentă a pistolului Tokarev menținut la tâmplă (de cea din urmă ocupându-se NKVD/NKGB/MGB - viitorul KGB - inclusiv prin intermediul serviciilor de securitate din țările „frățești”/ocupate, pe care și le-a subordonat) de care aveau parte tovarășii lor din țările din lagărul socialist/comunist. Am putea deci spune că dacă cei din urmă s-au prostituat moral (și intelectual) într-un sistem totalitar, adesea (și) de frică sau dintr-un instinct de supraviețuire, primii (printre ei aflându-se intelectuali aparent distinși și creatori de real talent) au făcut-o în libertate, pentru că așa au ales/dorit.

Din acest punct de vedere nu putem decât să ne bucurăm că dubla măsură a existat în trecut, și e folosită și în prezent. Și că acțiunea de ”cancel” aplicată de exemplu colaboratorilor și simpatizanților nazismului și fascismului (și în acest caz binemeritată) nu s-a extins și asupra apologeților și susținătorilor (crimelor) stalinismului (procese înscenate-spectacol, epurări, crime în masă, pogromuri, asasinate, Gulag, crime de război și împotriva umanității, înrobirea efectivă pe planuri multiple pentru ani buni a unui număr de state etc etc), incluzând aici și milioanele de victime ale acestor acțiuni. Apologeți care, implicit și la rigoare, au susținut (indirect) și nazismul, între august-septembrie 1939 și 1941. Și astfel, ei nefiind subiecții niciunui proces de „revizuire critică” putem nu doar să avem acces la scrierile și creațiile lor, lucru absolut firesc. În plus față de aceasta numele lor continua să fie purtat de străzi, săli cu destinație cultural-educațională, amfiteatre, amintirea continuă să le fie celebrată și onorată prin statui sau alte lucrări din zona artelor plastice - lucru bun și util pentru că astfel numele lor ajunge să fie popularizat și făcut cunoscut (inclusiv generațiilor noi), și odată cu numele în mod implicit și opera. Sau mă înșel cumva eu, și acesta nu este un motiv de bucurie? Ci o abordare care îi menține pe „apostolii lui Stalin” la nivelul de repere pentru societate, după ce a purificat-o doar de cei ai lui Hitler și asociaților acestuia?

4Mai puțin Iugoslavia, țară a unui tip de socialism/comunism real mai flexibil și în același timp parte a mișcării de nealiniere, care n-a fost niciodată membră a Pactului de la Varșovia, și Albania, care și-a retras „sprijinul față de acesta” încă din 1916, retrăgându-se formal din Tratat în 1968.

5„Celui de-al doilea val” (2004) i s-a mai adăugat integrarea în NATO a Albaniei și Croației (2009), Muntenegrului (2017) și Macedoniei de Nord (2020).

6Aceiași vectori (rachete) testați de URSS și SUA pentru plasarea sateliților sau a capsulelor spațiale pe orbită erau folosiți și în scop militar, ca rachete intercontinentale cu încărcătură nucleară.

7Supraestimată pentru că în 1962 Statele Unite dispuneau de aproximativ 5000 de focoase nucleare, iar Uniunea Sovietică de aproximativ/mai puțin de 400. În afară de aceasta, aproape tot restul a fost propagandă, manipulare și bluffing de partea sovietică, cu secretarul general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și președintele Consiliului de Miniștri al URSS Nichita Sergheevici Hrușciov într-unul din rolurile principale.

8Franța revenind/reintegrându-se în Alianța Nord-Atlantică în mai multe etape, începând cu anii 1990. Reintegrarea completă a avut loc (abia) în 2009, în perioada mandatului de președinte al lui Nicolas Sarközy.

9Dacă Vladimir Putin și-a permis să riște, așa cum a făcut-o (în 2014 și mai ales în 2021) în cazul Ucrainei - a doua țară ca mărime din Europa, după Rusia, și a opta ca populație înainte de 2022-2023 (peste 41 de milioane de locuitori - estimare la nivel de 2021), să ne gândim care ar fi situația de securitate a micilor Țări Baltice, și ele foste părți ale URSS, deci „bune de recuperat”, în absența integrării lor în NATO și în cazul în care NATO n-ar fi grupat în jurul puterii reprezentate de Statele Unite. Aceasta cu atât mai mult cu cât, în mod strict obiectiv vorbind, în acest state drepturile rusofonilor au fost puse în timp la mult mai grea încercare decât în cazul minorității ruse din Ucraina (și fără ca Rusia să protesteze în exces) - la fel cum în Ucraina minoritatea cea mai deposedată de drepturi NU este cea rusă. Practic, acestora acordarea „apanajului” cetățeniei depline le-a fost condiționată în mare parte de asimilare, principiu și procedeu în întregime anti-democratic, și în paranteză - încă una din situațiile privind drepturile și libertățile fundamentale legat de care OSCE, Consiliul Europei, CEE/UE și chiar NATO s-au manifestat pe bază de „preferințe” sau au dat dovadă de cecitate selectivă - lucru, în esență, pe deplin regretabil.

Horia Lupu.Politolog. Cu amintiri din copilarie din "socialismul real". Absolvent al Facultatii de stiinte politice din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca (infiintata cu sprijinul USIA, United States Information Agency), beneficiind de expertiza unor profesori remarcabili din UBB si de la universitati din SUA, Germania, Franta etc. 15+ ani de experienta de predare si cercetare in invatamantul universitar si cateva stagii in strainatate. Contactul cu politica reala inceput (suprarealist) la 23 de ani (neafiliat politic, director de campanie electorala la nivel de judet), continuand peste timp cu cativa ani in conducerea locala a unui partid care la aderare era in opozitie si de stanga, iar cand il paraseam ajunsese la putere si tindea spre dreapta. Cu expertiza in (sub)domeniile teoriei, ideologiilor, partidelor, regimurilor si istoriei (toate politice), a nationalismului si relatiilor interetnice. Compenente in zona aparare&securitate (inclusiv aspecte tehnice).

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.