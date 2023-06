Politica externă americană - atuurile majore (iv). Deciziile care ne afectează existența cotidiană: politica externă (partea a III-a). Câte ceva despre „Parteneriatul româno-american” și politica externă a SUA

- continuare -

Deciziile care ne afectează existența cotidiană: politica externă (partea a III-a). Câte ceva despre „Parteneriatul româno-american” și politica externă a SUA

EPISODUL 12) S-au comis și erori, dar... Motivele pe are le-ar putea invoca un filo-american: viii) politica externă a Statelor Unite - atuurile majore (partea a patra/ultima)

b) Rolul jucat de SUA la prăbușirea URSS: pentru a sumariza ceea ce a reprezentat esența Uniunii Sovietice pe întreaga perioadă a existenței sale postbelice (pentru a ne limita doar la aceasta), voi face trimitere doar la două aspecte, pentru că o analiză dedicată și detaliată nu își are locul aici:

i) Ce a însemnat Uniunea Sovietică pentru proprii aliați se poate deduce nu neapărat din intervenția care a avut loc în Ungaria, în 1956, sau cea luată în calcul în privința Poloniei în 1981 (pentru a înăbuși acțiunile sindicatului ne-comunist Solidaritatea), acțiunile care au avut loc în cele două țări fiind considerate contrarevoluții, ci mai ales de cea în forță din Cehoslovacia (august 1968), unde Alexander Dubček, prim-secretar al Prezidiului Partidului Comunist Cehoslovac (adică liderul în funcție al acestuia și al țării) încerca să instituie, printr-o serie de reforme, ceea ce a ajuns să fie cunoscut ca „socialismul cu față umană”. „Doctrina Brejnev”, (în vigoare din 1968 până în a doua jumătate a anilor 1980) care proclama că „problemele legate de socialism care apar într-o țară nu privesc doar statul respectiv”, decidea de fapt că aspectele legate de suveranitatea națională sunt (și trebuie să fie) subordonate „intereselor socialismului” - a se citi viziunii Moscovei asupra acestora, și intereselor sale. Această viziune a URSS asupra politicii externe caracterizează perfect relația sa cu statele-satelite.

Ads

Iar pentru a analiza relațiile dintre sovietici și un aliat mai degrabă contextual e important să aruncăm o privire la debutul invaziei URSS în Afganistan. În acea țară, devenită doar de 5 ani republică, avusese loc, în aprilie 1978, o lovitură de stat (numită și „Revoluția din aprilie”), în urma căreia președintele autoritarist al acesteia și apropiații săi au fost executați, iar la putere a ajuns Partidul Popular Democratic din Afganistan (PPDA), de orientare marxist-leninistă și cu puternice simpatii pro-sovietice. Denumirea statului este schimbată în Republica Democrată Afganistan, iar, în timp, artizanul loviturii de stat și unul din liderii PPDA, Hafizullah Amin, își elimină adversarii, pe unii îi suprimă și cumulează cele mai importante funcții în stat, inclusiv pe mai înaltă, de președinte al Consiliului Revoluționar, echivalentă aceleia de președinte al țării.

Și pentru că între timp în Afganistan izbucnește mișcarea de rezistență armată a mujahedinilor, provocată în special de măsurile prea radicale din politica internă ale lui Amin, acesta încearcă, ca răspuns, pe de o parte, o normalizare a relațiilor cu SUA și Pakistanul (fiind totuși un om cu studii universitare în Statele Unite), iar pe de alta cere o sporire a sprijinului armat al URSS, de la nivel de consilieri militari la cel de trupe de sprijin. Dar tovarășul Leonid Brejnev, venerabilul lider al Uniunii Sovietice, șovăie. Nu știe dacă o implicare direct în Afganistan nu i-ar aduce bătăi de cap nedorite, și nici nu îi place Hafizullah Amin. Îl consideră prea radical, iar ideile de deschidere a țării către „statele capitaliste”, și mai ales către SUA, nu-l încântă.

Ads

Așa că, atunci când cererilor de sprijin sovietic mai consistent lansate de Amin li se dă în sfârșit curs, răspunsul URSS are atașat un bonus. Sovieticii vor ocupa militar țara (așa înțelege URSS-ul lui Leonid Brejnev să răspundă cererii de „ajutor armat” mai consistent), dar înainte (în esență pentru că acesta nu i-a plăcut suficient tovarășului Brejnev), H. Amin este asasinat în Palatul său prezidențial de către comandouri sovietice (spetznaz - forțe pentru operațiuni speciale) din subordinea KGB și GRU 1, purtând uniforme ale Forțelor Armate afgane, pe 27-28 decembrie 1979. Împreună cu Amin sunt uciși cei din anturajul acestuia (cu câte un glonte în cap, tras din spate, de aproape) dar și cei doi fii ai săi (deși este posibil și ca aceștia să fi murit ulterior din cauza rănilor suferite) 2. Sovieticii îl instalează ei înșiși la putere pe succesorul acestuia, iar pentru uzul public și cel extern este comunicată o versiune conform căreia „țara a fost eliberată de dominația lui Amin”, iar acesta „a fost judecat și condamnat pentru crimele sale de un Tribunal revoluționar” (!) 3. Ulterior este pusă în circulație varianta că omul care a cerut sprijinul armatei sovietice era spion CIA (!), dar chiar surse sovietice infirmă orice validitate a acestei acuzații. Astfel începe ocupația Afganistanului de către URSS, care va dura 10 ani, și războiul forțelor sovietice cu insurgenții din această țară.

Ads

ii) La 6 ani de la prima serie de reforme serioase declanșate în cadrul sistemului (Glasnostul 4, 1985 - Perestroica 5 demarând în 1986-1987) URSS-ul s-a prăbușit (în 1991) . Ergo, acesta era pur și simplu nereformabil, în stadiul în care ajunsese. Ba mai mult, statul succesor, Federația Rusă (una din puținele federații asimterice din lume, inclusiv potrivit Constituției) s-a confruntat cu lupte politice ale elitelor unor componente federației pentru mai multă și chiar cu lupte armate pentru independență (războaiele din Cecenia 6).

În acest context, cred că nu putem considera acțiunile SUA care au facilitat prăbușirea URSS altfel decât benefice, atât pentru „aliații” acestora cât și pentru fostele state unionale, ba chiar și pentru o mare parte dintre ruși. Două Administrații au înregistrat succese pe acest plan, folosind metode diferite. Președintele James Earl ”Jimmy” Carter (Jr.), democrat (numit de adversari „cultivator de arahide”/”peanut farmer” 7) a folosit o abordare soft, profitând de faptul că URSS (și statele socialiste aliate) tocmai semnaseră o serie de acorduri internaționale în domeniul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului (în perioada mandatului la Casa Albă a predecesorului său, Gerald Ford), pe care aceste state (toate) le aveau oricum prevăzute în actele lor fundamentale și pretindeau că le respectă, deși le încălcau flagrant și brutal.

Ads

Cea de-a doua, cu efecte mult mai spectaculoase, a fost Administrația Ronald (Wilson) Reagan. Despre al cărei șef (detestat de mulți americani, dar un ”icon” al Partidului Republican și al multor simpatizanți ai acestuia) putem spune fără a fi contraziși că și-a desfășurat o parte din carieră ca actor secundar (și de mâna a doua, spun gurile rele) în westernuri, dar și că s-a dovedit un președinte complex și fascinant (parcă, dacă ne gândim bine, mai putem identifica un lider politic internațional din prezent cu trăsături cumva asemănătoare), în pofida politicilor publice relative simple (schematice, simplificatoare) pe care „amenința” că le va promova 8. Cel puțin în privința URSS, Reagan a făcut ceea ce a anunțat dinainte că va face. Tratând statul sovietic ca pe un „Imperiu al răului” (”Evil Empire”), președintele a crescut cheltuielile militare și cota de armamente moderne (inclusiv nucleare) alocate trupelor americane dizlocate în Europa de Vest. URSS a răspuns la escaladare, fără ca starea economiei să-i fi permis cheltuieli de o asemenea amploare, și a intrat în scurt timp în colaps.

Ads

Către mijlocul anilor 1970, parțial îngrijorați după apropierea dintre SUA și China, realizată de către președintele Richard Nixon în 1972 (la sugestiile și sprijinit fiind de consilierul său pentru Securitate națională Henry Kissinger), dar confortați de ajungerea la paritate cu SUA în privința arsenalului strategic nuclear (la finalul anilor 1960) liderii URSS au intrat într-o etapă de destindere în raporturile cu Statele Unite. Primele faze ale acesteia au debutat încă din primii ani ai deceniului, urmărind evitarea unui război nuclear, și constând în semnarea, după negocieri, a tratatului SALT I 9 și a celui privind rachetele antibalistice 10, în 1972. În cadrul destinderii, URSS a încercat și o creștere/refacere a credibilității, după invazia în Cehoslovacia și „înghețul” reprezentat de „Doctrina Brejnev” aceasta ajungând să aibă probleme de imagine până și în rândul membrilor și simpatizanților partidelor comuniste din Occident - partide care în trecut se manifestau ca niște executante fidele ale liniilor directoare trasate de către Moscova.

Astfel, dincolo de reiterarea ideii de „URSS, campioană a păcii în lume” (ceva mai greu de susținut în perioada în care dinamicul, impulsivul și în parte imprevizibilul Nikita Hrusciov a ținut în mâini frâiele Uniunii Sovietice), s-a urmărit o normalizare a relațiilor cu Vestul, urmărindu-se proiectarea unei imagini potrivit căreia URSS și aliații săi sunt țări normale, cu o altă perspectivă asupra politicului, dar în care oamenii trăiesc într-un mod prea puțin diferit de cetățenii celorlalte țări industrializate și/sau democratice, și cu care se pot menține relații pașnice, ba chiar de cooperare și cordiale. Pe această linie au fost semnate mai multe acorduri economice și comerciale cu Vestul, iar din 1973 au început, la Geneva (în Elveția - după o fază preliminară care a avut loc la Helsinki, în Finlanda, un alt stat neutru), lucrările Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa (la care au participat trimiși ai marii majorități a statelor europene, exceptând Albania și Andora, alături de reprezentanți ai SUA și Canadei). CSCE (viitoarea/actuala OSCE) a dobândit o formă instituționalizată după întâlnirea la vârf de la Helsinki, din iulie-august 1975, la care au participat șefii de stat din țările reprezentate și au fost semnate Acordurile finale.

Principalele scopuri al Conferinței și ale acordurilor au fost promovarea păcii și securității în Europa, a colaborării dintre Est și Vest (în domenii precum cel economic și științific), a drepturilor omului în țările comuniste sau a protecției mediului. Faptul că URSS și statele comuniste n-au luat în serios tema drepturilor omului, și că nu aveau de gând să o facă nici pe viitor s-a văzut chiar înainte de 1975, când au apărut dispute legate de „interpretarea specific/specială” a unor drepturi (precum cel de liberă circulație, sau libertatea de informare), revendicată de către acestea, sau de acte concrete precum expulzarea disidentului rus și laureatului premiului Nobel pentru literatură (pe anul 1970) Aleksandr Soljenițîn din URSS în 1974. Uniunea Sovietică și restul statelor totalitare comuniste și-au dat seama că și-au legat singure o piatră de moară de gât abia după ce, odată ajuns la Casa Albă, președintele Carter a făcut o prioritate a mandatului său și a politicii externe respectarea la nivel internațional a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Ținta cea mai la îndemână, în contextul semnării de către acestea a numitelor Acorduri erau statele comuniste, și mediul instituțional potrivit cel al reuniunilor care au urmat (”follow-up meetings”) în cadrul Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa. Spre surprinderea liderilor lor, statele din „lagărul socialist” au fost supuse, repetat, criticilor și presiunilor Administrației Carter în cadrul reuniunilor CSCE de la Belgrad (1977) și Madrid (1979), realizând că va trebui să plătească mult mai scump decât credeau ceea ce liderii lor au considerat a fi un exercițiu de imagine de neratat, mai ales în contextual în care destui observatori din Vest dar și din Est considerau că faza destinderii, despre care discutăm, va duce la un final al Războiului Rece. Mai mult, cum pentru a exploata plusul de imagine și legitimitate pe care îl sperau câștigat, regimurile comuniste au și diseminat amplu informația legată de semnarea de către ele a Acordurilor de la Helsinki, aceasta ajungând inerent și pe plan intern.

Astfel, cetățenii din Europa de Est s-au trezit că nu beneficiază de (și au început să le ceară, în mod deschis sau sub forma clandestină) drepturile pe care propriile conduceri se lăudau că le garantează, și trâmbițau acest lucru și la nivel internațional. Combinația de factori a dus la o activare a conștiinței civice și politice în cadrul culturi politice de tip „de supunere” și a dus la o dezvoltare, activare și multiplicare a acțiunilor împotriva acestor regimuri, sub forma disidenței organizate (mai ales în Cehoslovacia și Polonia - redactarea „Cartei 77”, respectiv organizarea sindicatului ne-comunist „Solidaritatea” - dar nu numai) sau individuale.

În pofida așteptărilor unora, destinderea între Est și Vest, mai exact între SUA și URSS s-a încheiat la trecerea dintre anii 1970 și 1980. Există unele voci (în special cele din Occident, și ca poziționare politico-ideologică mai ales dreapta) care indică drept reper invazia sovietică a Afganistanului (1979) în timp ce altele (mai ales cele din fosta URSS, sau din zona stângii actuale, inclusiv din SUA) vorbesc de un final al acesteia care coincide cu debutul mandatului prezidențial al lui Ronald Reagan (ianuarie 1981). Eu aș tinde să merg pe prima variantă, între altele pentru că una din măsurile cele mai vizibile public privind boicotarea invaziei URSS din Afganistan, neparticiparea SUA la Olimpiada de vară din 1980 de la Moscova, a fost adoptată bine înainte de instalarea lui Reagan la Casa Albă.

Când Ronald Reagan și-a început mandatul, SUA se aflau într-o perioadă de stagnare economică și inflație, ca urmări secundare a crizei petrolului din prima jumătate a anilor 1970. În plus, prestigiul acestora era afectat de luarea de ostatici de la ambasada Statelor Unite din Teheran (de către „revoluționari”/„membri ai maselor fanatizate”, după Revoluția islamică din Iran, dar în fapt cu concursul și sub controlul noilor autorități - fiind astfel „pedepsit” sprijinul acordat de către americani șahului Mohammad Reza Pahlavi, tocmai răsturnat de la putere) și de eșecul unei operațiuni a forțelor speciale americane de a-i elibera pe aceștia. Ales în acest context și promițând să rezolve toate problemele societății 11 cu politici de tipul ”draw and shoot” („scoate pistolul și trage”), ca un (ex-)cowboy care a fost în filmele în care a jucat, Reagan va urmări totuși aplicarea unor politici publice (mult) mai nuanțate. Exceptat fiind un singur domeniu.

Astfel, deși anunțată cu surle și trâmbițe încă înainte de mandate, tăierea cheltuielilor sociale (unul din principalele motive pentru care Reagan a fost și mai este detestat de unii până astăzi) n-a atins nici pe departe proporțiile așteptărilor generate. Au fost reduse într-adevăr cheltuielile guvernamentale, s-au externalizat/privatizat (de pildă) o parte din costurile și bugetele NASA (unii critici spunând că acolo se află rădăcinile dezastrului navetei spațiale ”Challenger”, explodată la lansare în ianuarie 1986), președintele cerând Agenției spațiale „să devină rentabilă”, dar potrivit unor date făcute publice de ASPA (American Society for Public Administration), până cel puțin la începutul anilor 2000 cheltuielile făcute în domeniul social de statul american (devenit, după ”New Deal”, și furnizor de servicii) au crescut constant de la primul mandate al lui F. D. Roosevelt (deci inclusiv în perioada celor două mandate ale lui Reagan) chiar dacă nu uniform și cunoscând prioritizări diferite în funcție de fiecare administrație.

Ce este mai important, Reagan a reușit o relansare relativ spectaculoasă a economiei americane, chiar dacă datele concrete legate de creștere s-ar putea să nu fie tocmai acelea avansate de suporterii fostului președinte. Acest președinte a fost ceea ce americanii numesc ”a maverick” un soi de rebel individualist, adesea egoist și excentric, care cel puțin în parte a privit regulile sistemului ca pe niște constrângeri. Lui Reagan i se pot imputa nu puține greșeli. Nu a ezitat deloc să manipuleze fără scrupule finalul unei tragedii (eliberarea ostaticilor americani de la ambasada din Teheran, care a avut loc - nu întâmplator, conform unor surse multiple - după festivitatea de inaugurare a mandatului său) a comis nereguli și aproape sigur și ilegalități (de pildă, legate de implicarea sa în „Afacerea Iran-Contras”) dar nu a fost lipsit deloc de inteligență și nici (în mod complet) de principii.

În politica externă și de apărare, domeniul în care a aplicat aproape integral ceea ce a spus dinainte că va face, Reagan a pornit de la premisa ca URSS este principalul factor perturbator al păcii și ordinii internaționale. Ca urmare a relansat procesul de înarmare al SUA (cantitativ și mai ales calitativ - multe programe legate de tehnologia militară fiind plasate în stand-by în perioada administrației Carter), a sporit prezenta militară americană în Europa de Vest, a început o nouă politică de ”containment” (îngrădire) a oricărei forme de expansiune a URSS, indiferent unde în lume, oferind sprijin tuturor adversarilor acesteia (un exemplu exponențial, care mai târziu va avea efect de bumerang chiar față de SUA, fiind cel al mujahedinilor din Afganistan). În plus s-a angajat să combată toate regimurile comuniste (sau suspectate de afilieri de acest tip), văzând (invariabil, și din păcate simplificator) în acestea simpli ”proxies” ai URSS, chiar unde nu era cazul. Astfel, regimul politic de stânga instituit în Nicaragua sau gherilele de aceeași orientare din Salvador reprezentau, în primul rând, un răspuns concret și local la numeroasele crime, atrocități, abuzuri și la corupția și proasta guvernare a dictatorilor și clicilor de dreapta care au condus aceste țări - beneficiind îndeobște (și) de sprijinul CIA.

Desigur că aceste reprezentări schematizate n-au fost benefice și au permis, ba chiar au cauzat numeroase situații de încălcări flagrante ale drepturilor fundamentale ale omului în lume - drepturi al căror chezaș, ca cea mai mare democrație, statul american ar fi trebuit să fie. Totuși, cel puțin într-o privință Ronald Reagan nu s-a înșelat deloc. El a realizat că „astrul” numit URSS se află la apus, că a devenit un sistem economico-social profund inadaptat realităților lumii în care exista, și că singurul argument pe care acesta se mai poate baza e cel al forței 12. A intuit și că declinul acestuia, pentru care nu mai era nevoie decât de un „brânci”, ar putea fi unul extrem de turbulent. Prin urmare a încercat să pună în paranteză avansul/avantajul cantitativ la nivel de număr de focoase nucleare și vectori strategici de care Uniunea Sovietică dispunea, prin dezvoltarea organismului militar american tocmai în zona în care Statele Unite beneficiau de un avans substanțial - cercetarea și dezvoltarea tehnologică. Astfel, în martie 1983 era inițiată SDI (Strategic Defense Inițiative/Inițiativa de apărare strategică) 13, un sistem de apărare împotriva rachetelor balistice intercontinentale gândit să fie plasat și să funcționeze în exteriorul atmosferei. La nici trei ani după ce a încerca să replice ea însăși aceste măsuri militare adoptate de americani, „vechea URSS” colapsa de facto.

Să vedem, pe scurt, de ce s-a petrecut acest lucru. Stalin a reușit industrializarea Uniunii Sovietice (și nu vom intra în detalii legate de cum s-a făcut aceasta, mai exact de privind costurile și victimele procesului). Acest tip de industrializare a vizat facilitarea exploatării resurselor, producția de energie, construcția de infrastructură, industria grea și cea constructoare de mașini-unelte (care puteau fi folosite/adaptate ușor pentru a produce armament). Putem vorbi deci mai degrabă, în această etapă, de o primă fază a industrializării pe scară largă. Aceasta a fost continuată de Hrusciov, când accentul a început să se pună (mai mult) pe cercetare și dezvoltare (dar preponderent în domeniul militar și spațial) și pe producția de bunuri finite. Esențial este însă să înțelegem că (exceptând industria militară), economia sovietică avea o relație cel mult tangențială cu realitatea economică înconjurătoare, și una incidentală cu cea din afara URSS/a blocului socialist. Producția mai ales, dar și exporturile și importurile, precum și standardele de calitate și specificațiile (mai ales în cazul bunurilor finite pentru uz civil) erau stabilite (deși existau și experți economici) de către Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, în special prin intermediul planurilor cincinale și al altor directive de partid. Prin acestea se stabilea ce procent din PIB și din buget trebuie/e rentabil să fie alocat pentru bunurile de consum, și cam ce grad de acces la/și calitate a acestora merită cetățenii din statele socialiste.

Piețele avute în vedere (cea domestică, în anii 1920-1940), apoi după război cea a statelor satelite (asupra acestora URSS a stabilit, până prin anii 1960, un adevărat monopol al exporturilor, deși industria lor producea uneori anumite categorii de bunuri la standarde calitative superioare) și începând din anii 1960 cea a statelor neindustrializate din „Lumea a treia” (tarate în plus de sărăcie și polarizare economică), erau atât de lipsite de „de toate” încât acceptau orice, indiferent de calitate, dacă potențiali consumatori își putea permite (cât de cât) să plătească pentru produse. Evident că o asemenea rețetă a dus la stagnare, făcând imposibile avansul tehnologic real (la nivel de cercetare și dezvoltare) și generarea de fonduri suficiente pentru retehnologizarea propriu-zisă a industriei. Ineficiența cronică și în ansamblu a industriei și economiei sovietice a început să se manifeste încă de la finalul anilor 1960 și începutul anilor 1970, dar procesul destinderii între Est și Vest i-a oferit un răgaz (nesperat) de încă un deceniu.

Culmea, singurul sector în care cercetarea, dezvoltarea și producția nu se puteau face conform planificărilor PCUS era cel al industriei militare, unde URSS a reușit să meargă o vreme umăr la umăr cu Occidentul. Continui să cred, până astăzi, că acest exemplu, confirmat de ceea ce a însemnat „competiție” în cea mai dură accepțiune posibilă a a termenului, expunând o realitate verificată „în teren” timp de decenii întregi (arma de asalt sovietică versus arma de asalt americană, tancul sovietic împotriva tancului american, supersonicele de intercepție ale URSS și SUA în confruntare directă) REPREZINTĂ UNUL DINTRE CELE MAI CONVINGĂTOARE ȘI PERSISTENTE ARGUMENTE PRIVIND ROLUL DE NESUBSTITUIT PE CARE ÎL JOACĂ CONCURENȚA ÎN CADRUL ECONOMIEI. Însă și în acest sector sovieticii excelau mai ales în zona produselor relativ ”low tech”, cele mai sofisticate fiind adesea reușite și impresionante la nivel de prototipuri sau pre-serie, dar industria autohtonă nu reușea producerea lor în cantități mari lor la standardele de calitate necesare, și în plus domeniul înghițea o cantitate uriașă de resurse (îndeosebi financiare) pe care economia Uniunii Sovietice în ansamblu nu reușea să le producă.

După ce Ronald Reagan a decis o „reîncepere” a Războiului Rece, cu siguranță și ca urmare a invaziei sovietice și a războiului din Afganistan, cu reînarmarea aferentă a SUA, doi au fost factorii care au dat lovitura de grație URSS. Unul, extern (cel puțin aparent) acestei ecuații a fost reprezentat de începuturile dezvoltării industriei IT (în SUA, Japonia, Europa de Vest - odată cu apariția așa numitelor PC-uri, „computere personale” dar și a „ordinatoarelor” capabile de operațiuni complexe), care reprezenta începutul unei noi (și mari) revoluții tehnologice. Sovieticii au încercat s-o emuleze, fără să reușească (spre deosebire de China comunistă), aceasta condamnându-i la repetarea la nesfârșit a spiralei stagnării în care intraseră demult 14. Iar al doilea element a fost „ridicarea mănușii” aruncate de Statele Unite în domeniul înarmării. URSS a încercat inclusiv să replice (în propria sa variantă) Inițiativa de apărare strategică lansată de SUA. Iar decizia adoptată în această privință, prin costurile uriașe presupuse, a prăbușit și îngropat efectiv industria și economia aflate în stagnare prelungită și osificate ale URSS. Țara s-a apropiat de colapsul economic și inclusiv penuria bunurilor de larg consum a început să se manifeste 15.

Dacă primii doi lideri temporari (în sensul că au decedat, succesiv, la interval foarte scurt unul după altul) care i-au urmat lui Brejnev au încercat să vâre aceste probleme sub preș (fapt care n-a făcut decât să le agraveze), primul lider sovietic care a privit în față realitatea a fost Mihail Serghhevici Gorbaciov, ajuns secretar general al PCUS în martie 1985. Dacă în locul său s-ar fi aflat un alt personaj, cu caracteristicile de personalitate, o inteligență și un bagaj de cunoștințe (în plus, eventual cu complexele) actualului lider al Rusiei, acesta ar fi decis probabil să joace la cacialma pentru a descuraja eforturile Statelor Unite de a diminua influența URSS, sau măcar pentru ca Uniunea Sovietică să-și păstreze poziția. În lipsa oricărei baze economico-industriale și tehnologice, singurul „argument” disponibil era cel al arsenalului, și în special al celui nuclear (din nou, exact la fel ca în cazul Rusiei contemporane) de care sovieticii dispuneau. Recurgerea o escaladare a amenințărilor cu folosirea acestuia pe post de pârghie politică, ar fi dus în cel mai rău caz (și în ultimă instanță) la temutul MAD, și în cel mai bun la ajungerea liderului respectiv la „coșul de gunoi” al/la „vidanja” istoriei. Unde tare mă tem, ba chiar îndrăznesc să fiu sigur de asta, că va ajunge și personajul la care am făcut trimitere mai sus...

Mihail Gorbaciov însă, privind realitatea așa cum era și percepând-o în mod adecvat, a luat singura decizie rațională - aceea a unei reforme cuprinzătoare a URSS, și a blocului socialist, asumându-și inclusiv riscul disoluției - iar faptul că aceasta s-a dovedit a fi insuficientă necesită o altă discuție. Oricum, prin opțiunea sa Gorbaciov și-a asigurat un loc pentru totdeauna în istorie. După cum cred că a făcut-o și fostul interpret de roluri de cowboy (chiar dacă, în cazul său, locul este poate unul ceva mai puțin central, la fel ca rolurile jucate în filme), care, în pofida aprehensiunilor ale față de tot ce însemna comunism, a înțeles sinceritatea alegerii făcute de omologul său sovietic. Care implica, printre altele, inclusiv oprirea cursei înarmărilor, urmată de dezarmare. Cu toate defectele pe care le-ar fi putut avea, lui Ronald Reagan nu i-a lipsit niciodată „simțul politic”.

c) Disponibilitatea SUA de a-și apăra aliații, din NATO, dar nu numai: aici am relativ puține de adăugat, lucrurile care s-ar putea spune coagulându-se de fapt ca concluzii la cele discutate deja. Vorbim de un fapt dovedit din trecutul mai îndepărtat până în prezentul recent, care ne arată că, cu toată atitudinea (uneori arogantă) de mare putere, SUA tinde să nu-și lase aliații la greu. Și aici ne referim, pentru a nu lungi mult argumentația, la două aspecte:

i) Existența disponibilității politice, dovedită relativ constant față de Coreea de Sud, recent față de Taiwan, dar și față de statele din flancul estic al NATO, urmând agresiunilor Rusiei asupra Ucrainei (2014, 2021). Până și relativ imprevizibilul Donald Trump a confirmat (tocmai în cadrul unei întâlniri cu președintele României), că, în cadrul NATO, Articolul 5 are valoare obligatorie pentru Statele Unite. Nu mai vorbim de faptul că SUA aplică, după cum spuneam și mai sus, la nivel practic obligațiile care, potrivit Cartei ONU, revin comunității internaționale în cazul încălcării ”jus ad bellum” (dreptului de a purta război), adică în cazul de atac care încalcă prevederile dreptului internațional asupra unui stat, cum e cazul în Ucraina: solidaritate cu victima agresiunii, ajutor oferit, sprijin în a respinge atacul, solidaritate în cadrul comunității internaționale, demersuri pentru sancționarea agresorului etc 16.

ii) Potențial militar uman și material al SUA în NATO:

În primul rând, sunt sigur că tineri la fel cu cei care au activat zeci de ani în Teatrele de operațiuni din Afganistan sau Irak, pentru a încerca să dea șansa creării unor state funcționale și a unor societăți cât de cât normale în acele țări îndepărtate și ostile, unde erau efectiv vânați, ar lupta fără prea multe ezitări cot la cot cu polonezii, românii, balticii pentru a împiedica ca faptul ca țările acestora să fie ocupate și/sau distruse.

În al doilea rând, și legat de paragraful de mai sus, datorită potențialului demografic și capacității extinse logistice și de instruire pe care o dețin Forțele Armate ale SUA aceasta este una din puținele țări din cadrul NATO (dacă nu singura) capabilă să recruteze, instruiască și desfășoare un număr însemnat de efective (a se vedea cazul Celui de-al Doilea Război Mondial, de conflict pe două fronturi cu două mari puteri și înrolare exclusiv pe bază de voluntariat) necesar pentru a face față unui conflict cu o tară ca Rusia (eventual China) fără ca acest lucru să afecteze mersul normal al societății până dincolo de limita în care aceasta rămâne în esență funcțională.

În fine, în al treilea rând mă refer la potențialul existent din punctul de vedere al mijloacelor de luptă convenționale (pentru că dacă s-ar recurge la cele de distrugere în masă ne-am plasa probabil într-un punct pornind de la care n-ar mai exista un învingător, și probabil nici prea mulți supraviețuitori). Aici matematica e simplă, a tipurilor, caracteristicilor și numerelor. Desigur, e loc și de detalii, s-ar putea urmări și alte aspecte, dar încerc să ne mărginim la o imagine de ansamblu, privind în același timp la acele modele de echipamente care ne dau o deschidere către viitor:

- Avantajul ca hegemonul să fie o (mare) democrație

Acest din urmă avantaj pe care îl voi invoca în această parte a argumentației mele - care se referă la atuurile de care dispune SUA pe plan extern - îi va surprinde probabil pe mulți. Nu pentru că argumentul n-ar fi valid, ci pentru că mulți dintre noi, din 1991-1992 încoace am uitat că se poate și altfel. Iar pentru cei mai norocoși (și aici folosesc termenul în accepțiunea de tineri) aceasta e singura realitate pe care au cunoscut-o. În plus, în zona noastră (și concret în cazul nostru, al României, dispărând frontiera comună cu Rusia, succesoarea URSS) n-am avut nici parte, ca stat, de vreun ”bully” regional, care să ne pună piedică, și ne mai tragă câte un pumn sau să ne îmbrâncească cât dirigintele nu e în clasă, sau șeriful lipsește din zonă (cum, de pildă, a avut Republica Moldova, al cărei ”bully” din enclava Transnistria nu era un copil mai mare, dar care avea un tată bătăuș care îi ținea hotărât partea).

Opinia publică dintr-o țară democratică, și dintr-o democrație veche și consolidată poate fi manipulată sau intoxicată, mai ales în epoca Internetului și rețelelor sociale online, a algoritmilor folosiți/programabili pentru IT/TI (tehnologia informației) în mediul virtual, a știrilor false și „post-adevărului”. Dar într-o asemenea societate nu poate fi folosită cu succes propaganda sau îndoctrinarea care mistifică adevărul, falsificându-l. Într-un mediu societal liber acesta va ieși la iveală, mai devreme sau mai târziu. Și, cum într-o democrație opinia publică se coagulează în atitudini (inclusiv în cadrul alegerilor) iar voturile sunt cele care aduc puterea politică, efectul (re) descoperirii adevărului de către aceasta un impact direct asupra puterii politice. Desigur, și într-o democrație există există ideologii și curente de opinie, care pot deveni la un moment dat prevalente, însă ele nu pot totuși (sau n-ar trebui să poată) escamota realitatea, faptele, adevărul, fie că ne referim la planul intern fie la cel extern.

Nu pot vizualiza nicicum, nici măcar într-un exercițiu de imaginație de tip „istorie contrafactuală” transformată în distopie forțată, o Americă (SUA) care să fi intrat în Primul Război Mondial de partea Puterilor Centrale, care să-l fi susținut direct sau indirect (sau măcar tolerat) pe Hitler în Cel de-al Doilea, sau unde un partid marxist-leninist sau unul nazist să fi ajuns grupări politice cu adevărat semnificative. Sau o Americă, fi ea și condusă din nou de un Donald Trump (adică de Donald Trump, pentru că un al doilea nu există) - Doamne-ferește, ne vom ruga ca așa ceva să nu se întâmple! - care să-l lase pe Vladimir Putin să-și facă mendrele invadând state vecine, chiar și ne-membre ale NATO și ne-aliate formal cu SUA. Pentru a nu complica lucrurile inutil voi evita în acest context accepțiunea de ”Weltanschauung” (viziune asupra lumii, filosofie de viață) pe care o dă ideologiei filosoful și sociologul german Karl Mannheim 17. Pentru că din acest punct de vedere fiecare loc (comunitate, societate) și timp (moment cronologic, perioadă a istoriei) are o „ideologie” sedimentată de tradiții, cultură, poziționare geografică/vecini, nivel al cunoașterii din epocă, curente de gândire, mode intelectuale sau culturale etc. Cu toate acestea, făcând legătura și cu paragraful anterior, cred că e necesar să subliniez rolul variabilei numită educație, indiferent de felul în care vedem ideologia și legătura acesteia cu democrația și societatea.

Nu putem ști ce ne rezervă viitorul. Mulți dintre noi se gândesc la apusul unei ere și la un alt/nou hegemon - poate pentru că nevoile sunt (în continuare) mai mari decât resursele, iar cel mai puternic tinde să ia mai mult din ele. Dar am putea să ne gândim și la ceva mai interesant, deși în același timp mai complicat, cum ar fi o lume multipolară, sau la o variantă (ușor) idealistă în care un ONU reformat și consolidat (în plus, evident, mai eficient) să dispună de un adaos de putere în medierea și soluționarea conflictelor, precum și în asigurarea respectării regulilor dreptului internațional.

Chiar dacă ne-am mărgini la varianta existenței unui hegemon, aceasta nu simplifică lucrurile și nu înseamnă neapărat unipolarism - deși făcând această afirmație va părea că enunț o contradicție logică. Deci dați-mi vă rog voie să mă explic. S-ar putea imagina în mod plauzibil o lume în care SUA (hegemonul actual) și China (challengerul avut în minte de majoritatea dintre noi) să meargă o vreme, chiar îndelungată, umăr la umăr, cu fluctuații privind poziționarea pe primul loc și cu o „diviziune a muncii” între ele privind nu doar zonele de interes, ci și atuurile (și voi da un exemplu simplu, puterea de distrugere asigurată de super-arsenalului nuclear american ar fi totuși dificil și costisitor de egalat de către China, și în plus apare și întrebarea - probabil inclusiv pentru liderii chinezi - dacă acest efort merită întreprins), iar acest fapt să fie considerat acceptabil sau avantajos de către ambele puteri.

În plus, să nu ne grăbim să punem cruce hegemoniei SUA. De unde știm că nu va avea loc (încă) un reviriment, bazat poate pe o notă revoluție tehnologico-industrială (robotizare, ”the internet of things” și aplicațiile lui industriale, bio și nano-tehnologie, programe software cu capacitate de învățare, care în final ar putea elimina munca așa cum arată și există ea astăzi. Aici s-ar putea ca americanii să beneficieze de un avans iar japonezii au cu siguranță parte de o tradiție. Dar putem spune asta mai ales pentru că nu (prea) știm cum stau chinezii în domeniu. Oricum, e de presupus că cel puțin Republica Populară Chineză nu va fi interesată de dispariția muncii, pentru că în acest caz s-ar putea ca cetățenilor săi să le vină ideea trăznită ca în timpul rămas liber să înceapă se se gândească ei înșiși la cum ar trebui să fie organizată și să funcționeze societatea în care trăiesc, să dorească să se implice politic mai activ și (curat sacrilegiu!) să ajungă să li se pară că structurile Partidului Comunist Chinez nu sunt suficiente pentru așa ceva.

Chiar în situația în care am vedea-o credibilă (iar eu unul cred că poate să fie), o transformare a Chinei în hegemon are de înfruntat câteva provocări 18. Unii s-ar putea referi la faptul că creșterea serioasă a consumului intern, prin creșterea puterii de cumpărare (și a calității vieții - mulți chinezi, mai ales din urban, dezvoltând gusturi și obiceiuri „burgheze”), va absorbi mare parte din produsele destinate să „ocupe” piețele străine, și în plus va priva economia țării de unul din principalele avantaje, forța de muncă calificată și ieftină. Astfel, scepticii ar putea spune că China și-a atins oarecum limita de creștere, sau tinde să o facă în curând, iar locul său ar putea fi luat pe viitor de un alt „tigru asiatic”, aflat puțin mai la vest - India, care tocmai a devenit recent țara cea mai populată din lume.

Provocările pe care le percep eu, legate de China, se concentrează pe alte aspecte. Și anume pe toleranța și supunerea pe care o vor manifesta mai ales acei chinezi care au ajuns, din punct de vedere al nivelului de trai și al calității vieții la nivelul clasei de mijloc din Occident (iar unii, nu puțini ca număr, chiar la nivel de ”upper middle-class) față de un sistem totalitar bine pus la punct, instituționalizat încă din 1949, mult mai puțin primitiv și improvizat/structurat în grabă decât neo-totalitarismul din Rusia lui Putin, precum și mult mai bine înrădăcinat în structurile societății. După deschiderea către economia de piață (1979) acesta s-a bazat mai ales pe limitarea/controlul accesului la informație (în contrast cu dezinformarea sistematică, practicată pe scară largă de regimul neo-totalitar al lui Putin, care viza în subsidiar și mobilizarea populației pe teme agreate de acesta, și care a înlocuit în bună măsură propaganda „clasică”) și mai recent a apelat extensiv la supravegherea ansamblului populației prin intermediul noilor mijloace, la nivel de componente electronice și ”softuri”, puse la dispoziție de tehnologia modernă.

Or supravegherea, așa cum este ea făcută de un regim precum cel comunist-totalitar chinez, reprezintă o formă de putere și un potențial început al unei pedepse, în sensul avut vedere de Foucault. Această realitate generează o contradicție între membrul „clasei de mijloc” (subliniez din nou, în special din mediul urban) devenit deja autonom economic (deci legat de o serie de aspecte relevante pentru existența sa cotidiană) de decenii întregi, și conformismul și supunerea care i se cer din punct de vedere politic 19. Mai ales că, mai nou, peste acestea apasă și mâna ceva mai grea a „noului” lider (triplu & suprem), tovarășul Xi Jinping, care se manifestă public mai lipsit de discreție decât liderii (ceva mai puțin) supremi care l-au precedat, de la Deng Xiaoping încoace.

Un semn pozitiv, care denotă totuși o gândire neafectată de patologic (cum pare să fie cea a omologului său rus) și o doză relativ sănătoasă de realism politic pragmatic, a fost dat după renunțarea de către același tovarăș (urmând unor abuzuri absolut absurde și șocante, precum cele comise împotriva locuitorilor din Shanghai) la „Politica zero Covid”, ca urmare a protestelor populare, și (important) fără a recurge la o represiune (cel puțin la una la vedere) împotriva protestatarilor. Deși acest s-ar putea să fi fost privit de către liderul chinez ca unul făcut spre consolidarea autorității.

Oricum, consider că pentru China și pentru viitorul pe termen scurt și mediu chestiunea unei democratizări/tranziții democratice de la „partidul-stat” și „statul partid” la o societate deschisă și liberă este una esențială, (aproape) suficient de „coaptă” la nivel societal și care, dacă, cum și când se va produce (sau nu) va avea un efect direct și asupra modului în care China va evolua economic în continuare. Și nu-mi imaginez că, sau cum, având la conducerea statului un lider ca Xi Jinping (sau pe cineva după chipul și asemănarea lui, pe viitor) această „trecere” ar putea fi una lină, fără incidente sau conflicte. Iar orice evoluții politice care ar readuce în memorie amintirile demult (și bine) îngropate în uitare privind ceea ce s-a numit „Masacrul din Piața Tiananmen” ar putea influența viitorul (și inclusiv evoluția economică a Chinei) în moduri pe car azi nici nu le putem bănui. Deci, sfatul meu (singurul) ar fi să nu zicem „hop” prea repede! Chestiunile legat de „predarea ștafetei” între hegemoni sunt, se pare, ceva mai complicate decât cele mai simple variante imaginate ale sale, avansul economic la „capătul” optimist al reprezentării, și conflictul deschis/armat la acela pesimist.

În ceea ce mă privește, și cu aceasta chiar închei, temerea mea este că, dacă vom fi puși în situația să avem un alt hegemon s-ar putea să ajungem să regretăm existența puterea hegemonică democratică care a fost SUA. Iar teama mea e să nu ne trezim, sub ”the new global management”/„noua conducere globală” precum rusul (sau chinezul, după vremuri) din vechiul banc care urmează. Un american și un rus (chinez) discutau în contradictoriu pe tema „în care din țările lor viața e mai bună”. La tot ce spunea americanul, rusul/chinezul găsea câte o replică, mai mult sau mai puțin inspirată. La un moment dar, exasperat, americanul spune: „Știi ce, dincolo de tot ce zici tu, în țara noastră oricine poate să-l critice sau să-l înjure în public pe președintele SUA fără să pățească absolut nimic! La asta ce mai ai de zis?”. La care rusul/chinezul îi răspunde impasibil: „Păi și la noi e exact la fel! Absolut oricine poate să-l critice sau înjure în public pe președintele SUA, și nu i se clintește un fir de păr.” Mi-aș dori totuși, stimați și dragi cititori, să nu ajungem și noi exact în acest gen de situație.

- va urma -

____________________________________

1GRU - Serviciul de Informații Externe al armatei sovietice (ulterior al armatei ruse).

2Această „operațiune”, care viza un „tovarăș de drum”, a fost decisă sau cel puțin aprobată direct de către Leonid Brejnev, secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și lider suprem al URSS. Acesta nu acționa ca un „dictator personal”, ci a fost întreaga sa viață un „aparatcik” de top. Cu toate acestea el decide ca o asemenea acțiune să aibă loc, și să fie pusă în practică de forțe din cadrul structurilor militare (de stat) oficiale ale Uniunii Sovietice. Asta în timp ce până și Nicolae Ceaușescu, al cărui regim reprezenta o dictatură de tip personal (și care era cunoscut pentru orice mai puțin pentru excesul de scrupule de a se folosi de instituțiile statului în propriul interes, pe principiul „statul sunt eu”) ia în calcul, pentru o eventuală eliminare fizică a redactorilor postului de radio „Europa Liberă” (considerați adversari jurați ai regimului și inamici personali) folosirea unor intermediari (mercenari, asasini).

Exemplul ilustrat mai sus ne arată punctul până la care (sau halul în care) ajunsese URSS ca regim politic la nivelul anilor 1979-1980.

3The Soviet Invasion of Afghanistan in 1979: Failure of Intelligence or of the Policy Process? Institute for the Study of Diplomacy Edmund A. Walsh School of Foreign Service Georgetown University. Working group report, no. 111, september 26, 2005, with the support of the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation (https://web.archive.org/web/20060722123446/http://www12.georgetown.edu/sfs/isd/Afghan_1_WR_group.pdf)

4Glasnost însemnând transparență, deschidere, transparentizare.

5Perestroika semnifică restructurare, reformare.

6Din 1994-1996 și 1999-2009, cărora li s-au adăugat conflictele cuprinzând teritoriul mai multor republici ale Federației din Caucaz ca urmare a proclamării unui Emirat (în 2009) și apoi a unui Stat Islamic (2015) în Caucazul de Nord. Tulburările în regiune au durat până în 2017.

7Aceasta deși avea și studii superioare de inginerie, fizică (o parte din ele în cadrul instituțiilor Academiei Navale a Statelor Unite) și, după Al Doilea Război Mondial a servit în arma submarină a Marinei Militare a SUA ca ofițer (ocupând inclusiv funcții de comandă). La jumătatea anului 1953, când tatăl său a murit de cancer pancreatic și Jimmy a moștenit ferma acestuia din orășelul natal Plains (populație actuală de aproximativ 800 de locuitori) din statul Georgia (în sudul SUA), el se afla în mijlocul unui stagiu de pregătire ca urmare definitivării căruia intenționa să ajungă să activeze pe cel de-al doilea submarin nuclear al Marinei Militare a SUA, ”Seawolf”/„Lupul de Mare”, încă în construcție. Cu toate acestea, spre finalul anului el se decide să revină în Plains și să preia ferma tatălui decedat.

8Ronald Reagan a fost un ”self-made man” american tipic. În această privință, dar și în cea a viziunii asupra politicii, războiului sau societății el a făcut pereche bună cu premierul Regatului Unit Margaret Thatcher, de care l-a legat și o colaborare fructuoasă și o prietenie personală sinceră. Nu în ultimul rând, ambii au fost și rămân două personalități în aceeași măsură de controversate.

9SALT I, acronimele pentru Strategic Arms Limitation Talks Agreement (Acordul privind limitarea arsenalului strategic), care stabilea un număr maximal lansatoare de rachete balistice intercontinentale capabile să poarte încărcături nucleare care puteau fi deținute de cele două supraputeri în domeniu.

10ABMT (Anti-Ballistic Missile Treaty/Tratatul împotriva rachetelor anti-balistice) avea ca scop limitarea numărului de rachete anti-balistice (care începuseră să fie dezvoltate de cele două mari puteri nucleare la finele anilor 1960), și implicit al obiectivelor care puteau fi apărate de către acestea, pentru a nu demara o nouă cursă a înarmării (și) în acest domeniu.

11Ca o precizare în paranteză, lui îi aparține sloganul (de campanie) ”Let’s make America great again!” Care, poate vă amintiți, a fost preluat nu foarte demult de altcineva. Vă voi spune doar că prenumele său e Donald.

12Exact ca Rusia zilelor noastre, începând cu perioada dictaturii neo-totalitare a lui Vladimir Vladimirovici Putin.

13Numită în mod ironic ”Star Wars” într-un discurs al senatorului democrat Ted Kennedy, denumirea (inspirată din seria de filme omonime, de George Lucas) find preluată de presă și folosită în continuare în derâdere, inițiativa așa cum era aceasta avută în vedere de către administrația Reagan, bazată pe multe tehnologii novatoare și aflate în stadiu incipient de dezvoltare, s-a dovedit ca depășind cum mult posibilitățile tehnologice ale momentului, conform unei analize a unei comisii de experți de top din domeniile implicate, rămasă secretă pentru o vreme. Aceștia sugerau, ca variantă optimistă, posibilitatea realizării unui asemenea sistem de apărare cândva la începutul secolului următor.

Ceea ce s-a reușit să se realizeze a fost un sistem de detecție timpurie a lansărilor de rachete intercontinentale bazat pe sateliți. De asemenea, elemente propuse pentru SDI au fost folosite ca demonstratoare tehnologice pentru actualul sistem american anti-rachetă (deși acesta este bazat la sol), precum și pentru noua etapă de dezvoltare în spațiul extra-atmosferic a acestuia, aparent demarată în 2019, legat de care există puține informații publice.

14Aparent, problemele industriei electronice sovietice (inclusiv din arealul militar) au început o data cu trecerea de la tuburi electronice („lămpi”) la circuitele integrate, a căror producție la standardele de fiabilitate necesare se pare că sectorul responsabil al industriei URSS nu reușea s-o asigure.

15Unii dintre puținii specialiști în relații internaționale și studii de securitate care au anticipat prăbușirea URSS, pornind chiar de la elementele enunțate aici, a fost Zbigniew Brzezinski, universitar, fost consilier al prededintelui Lyndon B. Johnson și consilier național de securitate al președintelui Carter. Aceasta pe când mulți specialiști (pentru care apăruse și un subdomeniu dedicate în zona științelor sociale politice și al relațiilor internaționale, și anume sovietologia) preziceau cu încredere fie agonie prelungită sub formă de stagnare a URSS fie chiar un reveriment al acestuia. Fapt cât se poate de normal de altfel, altminteri ar fi rămas fără obiectul muncii (glumesc, desigur!). Cartea lui Zbigniew Brzezinski a fost tradusă și în limba română (Marele eșec. Nașterea și moartea comunismului în secolul XX, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1993).

16Din păcate, felul în care comunitatea internațională și NATO ajută militar (cu echipamente) Ucraina lasă de dorit. Și mă voi concentra pe ceea ce întreprinde SUA, pentru că aceasta reprezintă pe de o parte cea mai „bogată” sursă de sisteme de armament, iar pe de alta și-a asumat coordonarea „colectării și distribuirii” acestui ajutor. Iar chestiunile la care mă voi referi va ocoli problemele greu de soluționat (precum livrarea de avioane, pregătirea unui pilot - inclusiv pilot militar deja activ - pentru utilizarea unui alt tip de avion putând necesita ani de zile), și vor viza exclusiv la disfuncții ridicate de o viziune deficitară din punct de vedere organizatoric și/sau erori majore la nivel de logistică.

Astfel, ca principiu de bază, odată ce te-ai oferit să acorzi un ajutor militar care oricum costă, acest lucru nu e de făcut niciodată „cu țârâita”, astfel încât puținele echipamente livrate să nu conteze și să fie distruse ușor, ci în tranșe mari, care să poată face diferența. Acest lucru oglindește o regulă strategică de bază. Mijloacele de luptă trebuiau colectate și Ucrainei nu trebuia să-i fie livrat nimic (tancuri, transportoare blindate/mașini de luptă ale infanteriei, artilerie, tunuri/obuziere autopropulsate, aruncătoare reactive de rachete, sisteme de apărare antiaeriană apropiată, drone de atac) în tranșe mai mici de 100/câteva sute de sisteme. Iar pentru echipamente mai complexe (de rachete anti-aeriene cu rază medie și lungă de acțiune, sisteme reactive și de rachete sol-sol precum HIMARS sau M 270) acestea nu trebuia să fie, ca număr de lansatoare (nu de baterii, o baterie incluzând mai multe lansatoare) sub câteva zeci/100 pe etapă de livrare. Statele Unite DISPUN DE TOATE ACESTE TIPURI DE ARMAMENTE, majoritatea în rezervă/stocate, iar stocurile urmau oricum să fie înlocuite în timp cu echipamente mai noi. Deci, cu un mic efort și un risc inexistent sau nesemnificativ, exista posibilitatea ca ele să fie transmise Ucrainei în transe semnificative ca număr de echipamente.

Mijloacele de luptă trebuiau, desigur, mai întâi distribuite în poligoane de instruire din statele NATO, astfel încât, cu asistența personalului militar al SUA/al Alianței militarii ucraineni să poată fi pregătiți, prin rotație, în siguranță și în mai multe locuri simultan, pentru scurtarea timpului necesar antrenamentului.

În plus:

- Războiul transformându-se, din vara/toamna anului trecut, într-unul de poziții (după modelul Primului Război Mondial) în care tranșeele și artileria joacă un loc central, trebuia estimat arsenalul maximal de artilerie folosit de ruși pe front și asigurată o superioritate la acest nivel Ucrainei de cel puțin 3-5 (dezirabil și mai mare) la 1. Aceasta se putea face foarte bine și ușor folosind tunuri/obuziere tractate de mijloace auto, nu cele mai mobile dar suficient de mobile pentru sarcina de a proteja infanteria ucraineană atât în apărare cât și în atac, și a anihila (măcar în mare parte) artileria rusă, deschizând calea oricărei ofensive. Astfel de arme, fie cu calibrul 152 de mm al fostului Pact de la Varșovia fie folosindu-l pe cel de 155 de mm al NATO sunt ușor accesibile și ar fi putut fi colectate cu miile, (multe mii) în stare perfectă de conservare, din depozitele militare SUA și ale vechilor sau noilor membri NATO, dintre care unii abia așteaptă să scape de ele. Lor li se puteau alătura aruncătoarele de rachete „simple”, tip Grad.

- Nu este posibil ca artileria ucraineană (cea pomenită mai sus) să sufere de lipsă de muniție. Depozitele militare ale membrilor NATO (foști componenți și ai Tratatului de la Varșovia sau nu) conțin milioane de asemenea obuze, cu ambele calibre pomenite mai sus. În plus, marea lor majoritate a acestor state dispun de linii de fabricație ale acestora, procesul nefiind foarte complicat și nici costisitor (pentru a nu mai vorbi de faptul că muniția stocată prea mult timp devine inutilizabilă și trebuie dezafectată, deci se pierd nu doar banii investiți în producerea acsteia ci și cei necesari „neutralizării” ei). Ucrainei trebuia să-i fie asigurată o rezervă de muniție de artilerie la nivel de supra-saturație, care să fie depozitată în statele NATO vecine (pentru ca stocurile să nu poată fi bombardate de ruși), iar aceasta să fie livrată regulat către Ucraina.

- Pentru apărarea împotriva dronelor de atac („sinucigașe”) de tipuri rudimentare (cum sunt cele de proveniență ucraineană), folosite mai ales pentru a supra-satura și „păgubi” sistemele mai sofisticate de apărare anti-aeriană (o dronă fiind mai ieftină decât o rachetă/un proiectil dirijat) trebuiau să-i fie livrate Ucrainei sisteme de mitraliere antiaeriene grele/tunuri anti-aeriene ușoare, din nou existente cu miile în rezervele foștilor aliați ai URSS. Acestea, cu calibre de la 12,7 sau 14,5 la 23 sau 30 de mm, sunt grupate uneori în combinație de 2 sau 4, dispun de mecanisme tragere rapidă și sunt foarte eficiente împotriva oricărui tip de drone, putând fi folosite cu sisteme de ochire simple, optice atât ziua cât și noaptea. În plus sunt mobile, putând fi tractate de (sau chiar instalate pe) autocamioane.

- Nu e logic, nici admisibil ca SUA să refuse livrarea munițiilor (rachetelor) de precizie sol-sol cu rază mare (300 și 500 de km) pentru sistemele M 270 și HIMARS de care dispune, sub pretextul „unei evitări a escaladării”. Escaladare a ce anume, și față de ce? Marea Britanie și Franța au reușit să rezolve simplu această dilema, angajându-se (din păcate abia acum câteva săptămâni) livreze rachete sol-sol și sol-navă ”Storm Shadow” Ucrainei, cu condiția ca acestea să nu le folosească pentru a lovi teritoriul Federației Ruse (definit conform regulilor dreptului internațional ca cel pre-2014), condiție pe care Ucraina a acceptat-o.

Sper să mă înțelegeți corect: obiecțiile și criticile formulate nu sunt unele din categoria „să căutăm calul de dar la dinți”. Ele vizează, foarte simplu, DOAR DOUĂ ASPECTE: i) acela ca ajutorul care a fost, este (și probabil va fi furnizat) oricum să fi fost/să fie de asemenea și EFICIENT, plus ii) (mai important) ca prin modul în care a fost livrat să se fi cruțat vieți omenești, singurele care nu se pot recupera - ale ucrainenilor care își apără țara.

17În lucrarea sa (în varianta în limba engleză) Ideology and Utopia, apărută în 1929.

18Această analiză și discuție fiind una serioasă, nu vom pomeni nici măcar în glumă despre (pseudo-)posibilitatea unei reveniri (?) sau accederi a Rusiei într-o poziție hegemonică la nivel global. Dincolo de faptul (pe care îl pomenesc aici doar în paranteză) că acest stat, spre ghinionul și nefericirea cetățenilor săi, este condus de un regim neo-totalitar de tip „sultanistic”/„neo-țarist” și autocrat, având la putere o clică cu un lider criminal, cleptocrat și extrem de corupt, care este afectat probabil și de probleme psihice de ordin patologic care nu sunt tratate, sau le mimează îngrijorător de credibil (închid aici paranteza), această tară a reușit să fie dezindividualizată și detehnologizată de către conducerea sa de după anii 2000 (incluzând în această evaluare și industria militară), a cărei armată convențională a ajuns într-un hal jalnic (de la nivelul tehnologic la organizare, fiabilitatea echipamentelor, logistică, calitatea ofițerilor de comandă, stat-major și de teren, calitatea resursei umane în general, adăugând la toate acestea nivelul de instruire). O țară a cărei singură pârghie care mai poate fi folosită în relațiile internaționale (după ce dependența unor state dezvoltate de resursele sale materiale și energetice, pe care s-a chinuit din greu s-o instituie - folosind probabil, ne sugerează logica elementară, și „stimulente” de milioane de euro direcționate către unii factori decizionali - a cam fost complet anulată) a rămas șantajul cu arsenalul nuclear moștenit de la fosta URSS. Santaj care, datorită inflației de amenințări, unele mai aberante, absurde, fantasmagorice ca celelalalte, venite din partea unor personaje (jalnice sau sinistre, după gust, dar) cu funcții oficiale în Federația Rusă va ajunge în curând să nu mai fie auzit/băgat în seamă, și probabil nici măcar preluat de presă, alta decât cea rusă-oficială/propagandistă.

Deci, să ne referim la o eventuală pretenție la hegemonie bazată pe ce anume? Nu-mi place deloc, dar absolut deloc să spun asta, însă după dispariția lui Putin de la conducere (pe care i-o doresc să nu fie fizică, dar cât mai rapidă) - dacă le vor surâde sorții să aibă parte de un lidership măcar normal, dacă nu inspirat - țara și societatea acesta vor avea nevoie de decenii ca să se poată face bine.

19Cu tot respectul pentru autoritate care poate fi indus de tradițiile/filosofiile/religiile confucianistă și budistă.

Horia Lupu.Politolog. Cu amintiri din copilarie din "socialismul real". Absolvent al Facultatii de stiinte politice din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca (infiintata cu sprijinul USIA, United States Information Agency), beneficiind de expertiza unor profesori remarcabili din UBB si de la universitati din SUA, Germania, Franta etc. 15+ ani de experienta de predare si cercetare in invatamantul universitar si cateva stagii in strainatate. Contactul cu politica reala inceput (suprarealist) la 23 de ani (neafiliat politic, director de campanie electorala la nivel de judet), continuand peste timp cu cativa ani in conducerea locala a unui partid care la aderare era in opozitie si de stanga, iar cand il paraseam ajunsese la putere si tindea spre dreapta. Cu expertiza in (sub)domeniile teoriei, ideologiilor, partidelor, regimurilor si istoriei (toate politice), a nationalismului si relatiilor interetnice. Compenente in zona aparare&securitate (inclusiv aspecte tehnice).

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.