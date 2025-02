Cum au văzut politicienii republicani întâlnirea dintre Trump și Zelenski. „Dezastru total”

O serie de politicieni din SUA, mai ales din Partidul Republican, al președintelui Trump, au reacționat imediat după întâlnirea tensionată, de la Casa Albă, dintre președinții Trump și Zelenski.

Republicanii au avut mai multe tipuri de reacții, fără a-l critica deschis pe liderul de la Caa Albă, informează Digi 24. Unii politicieni au avut comentarii moderate, iar alții l-au lăudat pe Donald Trump. Congresmanul republican Don Bacon a postat un clip video în care se vede discuția tensionată din Biroul Oval, discuție la care au participat președintele Trump, vicepreședintele Vance și președintele Zelenski.

„Unii vor să albească adevărul, dar nu putem ignora adevărul. Rusia este de vină pentru acest război”, a comentat congresmanul Bacon, deși face parte din partidul lui Trump.

„Dezastru total”, a comentat, pe de altă parte, senatorul Lindsey Graham, chiar din faţa Casei Albe. Graham a spus că a vorbit cu Zelenski cu o seară înainte şi a spus că „nu muşcă momeala”. „Fie trebuie să demisioneze şi să trimită pe cineva cu care putem face afaceri, fie trebuie să se schimbe”, a punctat senatorul republican.

Senatorul Rick Scott din Florida a scris pe X: „Vă mulțumesc, domnule președinte Trump, pentru că apărați America”.

Mike Lee, membru al Comisiei pentru relații externe, le-a mulțumit lui Trump și Vance pe motiv că „pun America pe primul loc”.

Marjorie Taylor-Greene, membră a Congresului, a susținut că „să-l pui pe Zelenski la locul lui în timp ce el nu respectă SUA în Biroul Oval este exact așa cum ar trebui să arate leadership-ul american”.

