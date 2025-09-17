Polițist executat cu 24 de gloanțe, într-o benzinărie. Criminalul: "Am avut o zi proastă". Unde a avut loc tragedia

Un angajat al unei benzinării a tras 24 de gloanțe într-un ofițer de poliție din Florida, aflat în timpul liber, apoi a dat vina pe faptul că „a avut o zi proastă”, au declarat autoritățile în timp ce l-au acuzat de crimă.

Ofițerul de poliție David Jewell din Edgewater, un tată în vârstă de 45 de ani, a fost împușcat în cap de mai multe ori, de la distanță mică, într-o benzinărie Circle K din Ormond-by-the-Sea, luni după-amiază, au declarat oficialii din comitatul Volusia, scrie New York Post.

Imaginile de supraveghere înfiorătoare îl arată pe suspect - identificat de polițiști ca fiind angajatul benzinăriei Eduardo Labrada Machado - părăsind magazinul după ce Jewell a intrat și a recuperat o jachetă din mașina sa.

Machado, un deținător de carte verde în vârstă de 24 de ani, este apoi văzut întorcându-se la magazin, scoțându-și pistolul și împușcându-l de mai multe ori în cap, ucigându-l, a declarat biroul șerifului.

„A tras 24 de focuri, două încărcătoare, asupra ofițerului de poliție David Jewell, aflat în afara serviciului, asasinându-l pe loc”, a declarat șeriful comitatului Volusia, Mike Chitwood, într-o conferință de presă, în timp ce difuza o parte din videoclipul dezgustător.

„În 38 de ani de activitate polițienească, ca detectiv la omucideri, la acea vreme în al patrulea oraș ca mărime din țară, să vezi răul pe care i l-a făcut ofițerului Jewell, nu poți descrie.”

Autoritățile au declarat că Machado ar fi mărturisit uciderea lui Jewell, spunându-le polițiștilor că l-a văzut pe ofițer în magazin de mai multe ori și că credea că cei doi s-au certat în trecut.

Ads

„Inculpatul a spus că a avut o zi proastă în drum spre serviciu și s-a gândit să-l împuște pe Jewell”, a declarat biroul șerifului într-un comunicat pe rețelele de socializare.

„Când a ajuns la serviciu și l-a văzut pe Jewell, a folosit un pistol pe care îl cumpărase recent pentru a-l împușca de mai multe ori de la mică distanță. Nu i-a spus nimic lui Jewell înainte de a-l împușca.”

Pistolul despre care se crede că a fost folosit a fost găsit ulterior în mașina lui Machado, iar vânzătorul de la benzinărie a fost încarcerat pentru omor de gradul întâi.

Machado nu avea antecedente penale, dar a avut un conflict cu forțele de ordine în 2023, după ce a tras cu arme într-un parc de stat, a declarat biroul șerifului.

Membrii familiei au declarat că acesta a fost diagnosticat cu o tulburare de sănătate mintală, potrivit biroului șerifului.

Este rezident legal în SUA și locuiește în țară de 10 ani.

Jewell a fost ofițer în Departamentul de Poliție Edgewater în ultimii doi ani, lucrând anterior pentru Biroul Șerifului din Comitatul Volusia și Departamentul de Poliție Lake Helen.

O campanie GoFundMe înființată de colegii săi ofițeri pentru a strânge bani pentru familia sa strânsese deja peste 33.000 de dolari până miercuri dimineață.

„Pentru a onora serviciul său și a sprijini familia sa în această perioadă devastatoare, strângem fonduri pentru a oferi îngrijire continuă soției, socrului și fiului său, deoarece David era singurul lor susținător”, se arată în strângerea de fonduri.

Ads