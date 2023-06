- continuare -

Deciziile care ne afectează existența cotidiană: politica externă (partea a III-a). Câte ceva despre „Parteneriatul româno-american” și politica externă a SUA

EPISODUL 6) S-au comis și erori, dar... Motivele pe are le-ar putea (sau nu) invoca un filo-american: ii) politica externă a Statelor Unite - erorile generale

2. Motive de ordin extern, sau beneficii pentru restul lumii

Înainte de a ajunge la avantaje și beneficii ar fi cazul să reiterăm faptul că SUA, cea mai mare putere (argumentabil, dar și chestionabil) după Al Doilea Război Mondial și indiscutabil hegemonul în relațiile internaționale după destrămarea/prăbușirea URSS și finalul Războiului Rece a fost criticată din exterior îndeosebi pentru politica sa externă. Politică externă prin care, trebuie precizat, SUA s-au implicat în ansamblu mult mai puțin în treburile altor țări decât marile puteri ale Lumii Vechi, de la Spania sfârșitului de Ev Mediu la Imperiul otoman, cel țarist sau austro-ungar și până la puteri democratice precum Marea Britanie, Franța sau chiar state relativ mici precum Olanda sau Belgia. Iar această implicare sporită include, desigur, crearea dominioanelor/imperiilor coloniale de către statele europene menționate.

Deși ceea ce avea să fiu numită mai târziu „Doctrina Monroe”, articulată ca urmare a discursului anual privind Starea Uniunii al președintelui cu același nume 1 rostit în fața Congresului SUA a tins să fie interpretată în alt mod de către cunoașterea comună, mai ales ulterior (și anume ca urmărind să afirme supremația SUA în America) în fapt scopul acesteia era unul diferit. Dimpotrivă, prin conținutul său Doctrina sprijinea independența recent dobândită de sub dominația spaniolă și stăpânirea portugheză a țărilor/noilor state din zona Americilor, și urmărea să prevină orice alte eforturi de a reînnoi dominația colonială în regiune. Prin urmare, până la implicarea în Primul Război Mondial SUA au rămas preponderent izolaționiste, iar după încheierea implicării în cadrul acestuia tendința prevalentă (în pofida viziunii și inițiativelor președintelui Woodrow Wilson) a fost cea a revenirii la izolaționism.

După Războiul americano-britanic din 1812 și până după Cel de-al Doilea Război Mondial Statele Unite nu s-au implicat (direct) în afacerile altor state de pe continentul american decât dacă a fost vorba de unele din imediata vecinătate (îndeosebi Mexicul, Cuba), această implicare ducând adesea și la războaie sau intervenția în conflicte interne, precum Războiul cu Mexicul din 1846-1848, cel cu Spania din 1898 sau implicarea în Revoluția/Războiul civil mexican (1910-1920). În cazul ultimei/ultimului, „amestecul” SUA a avut loc în două episoade, 1914 și 1916.

a) Argumente (mai ales) contra SUA

Prin urmare, ceea ce li se reproșează adesea cu asupră de măsură Statelor Unite este legat de decizii de politică externă ale acestora post-1945. Mai exact faptul că, motivate de/sau folosind pretexte precum lupta împotriva comunismului, Războiul rece, iar ulterior promovarea democrației („intervenții umanitare”), acestea au:

i) urmărit beneficii și avantaje pur/preponderent economice, de tipul ”Realpolitik” sau strategice (acuzație uneori suplimentată de aceea că politicile în cauză au fost dirijate către de ceea ce Charles Wright-Mills - alături de alții - numea „complexul militar-industrial” 2)

ii) susținut regimuri autoritare și dictaturi (îndeosebi de dreapta) și dictatori adesea abuzivi și nu arareori criminali 3

iii) comis greșeli majore, rezultate din necunoașterea contextului local și regional sau a unor calcule/evaluări greșite.

Legat de toate aceste acuzații trebuie să recunoaștem în mod obiectiv că Statele Unite pot fi considerate/declarate „vinovate”. Și exemplele care pot fi oferite sunt numeroase, de la susținerea dinastiei de dictatori Somoza în Nicaragua la cea a regimului abuziv și corupt al lui Fulgencio Batista în Cuba (începând aproximativ cu perioada imediat postbelică), ajungând ulterior la implicarea în lovitura de stat din Chile împotriva lui Salvador Allende (1973) și susținerea juntei criminale conduse de Augusto Pinochet (care s-a menținut la putere până în 1990), ori susținerea acordată șahului Iranului Mohammad Reza Pahlavi sau regimului salvadorian vinovat de crime în masa, condus de José Napoleón Duarte, între 1979-1990. Acesta sunt doar o parte din cazurile care pot fi aduse în discuție, și selectându-le am ales țări aflate în relativa proximitate a Statelor Unite (în zona Americii Centrale), fără a merge prea departe în America de Sud.

Desigur, și în acest caz trebuie să nu neglijăm detaliile. În cazul unora din implicările menționate, ele au avut loc (măcar în parte) secret și clandestin, împotriva liniilor directoare ale politicii externe stabilite oficial și cu ignorarea unor decizii ale legislativului Statelor Unite, de către serviciile de informații (mai exact de către CIA - Central Intelligence Agency/Agenția Centrală de Informații) cu diferite complicități, inclusiv cu aceea probabilă (deși nedovedită) a președintelui SUA (în acel moment Ronald Reagan) - cum a fost cazul sprijinului acordat gherilelor ”Contras” (avându-și bazele în Honduras, țara vecină la nord cu Nicaragua, și acționând împotriva guvernământului ales al celei din urmă).

Pe de altă parte, au existat și angajamente externe ale SUA în sens contrar (pe continentul american și în perioada Războiului Rece). Urmând directivele/cu acordul administrației, aceeași CIA, începând cu anii 1950, a sprijinit opoziția la adresa regimului condus de Rafael Trujillio din Republica Dominicană (poreclit ”El Jefe”/„Șeful” probabil cel mai nemilos și sângeros dictator din Caraibe, vinovat de crime în masa și pogromuri) 4, participând cu mare probabilitate, la începutul deceniului următor, la sprijinirea asasinării acestuia și a înlăturării complicilor săi de la putere. De asemenea administrația americană a încurajat măsurile de liberalizare și reformele social-economice ale lui Luis Somoza Debayle (fiul cel mai vârstnic și succesorul la putere - prin alegeri fraudate însă - al lui Anastacio Sommoza Garcia), în anii 1967-1967 5. Aceste măsuri însă par - și sunt - prea firave (pentru a nu mai pomeni că unele au fost în esență tot antidemocratice, încălcând în plus dreptul internațional) puse alături de lista de lideri și regimuri antidemocratice pe care SUA i-a (și le-a) susținut în aceeași perioadă.

Un alt aspect care se cuvine menționat este acela că sprijinul acordat de către SUA unor regimuri cu legitimitate (mai mult decât) discutabilă s-a diminuat post-1990, după finalul Războiului Rece. Intervenția din 1991 împotriva Irakului, agresor și ocupant al Kuweitului, a reprezentat un model de respectare a legislației internaționale, obținere a sprijinului (și mandatului) ONU și al unui consens la nivelul comunității internaționale. Principala deficiență de care este acuzată politica externă americană de după Războiul Rece este aceea legată de greșelile (nepermise) pe care le-a comis. Greșeli/erori a căror materializare a început mult mai devreme, cu implicarea în Războiul din Vietnam, însumând mizele (eronat) identificate ale acesteia, volumul/intensitatea participării și durata ei în timp. Fiind jalonată (și mă voi opri la acest al doilea exemplu privind acțiuni care își regăsesc începuturile înainte de 1990-1991) de faptul că Osama Bin-Laden (devenit apoi „Inamicul public numărul 1”) a fost în mare parte o creație a serviciilor de informații ale SUA (aceeași CIA, beneficiind de concursul deplin al Administrației americane).

Voi încheia accesată (lungă) paranteză critică introdusă la începutul unei secțiuni menite să evidențieze meritele și efectele benefice pentru noi, cei din afara SUA (inclusiv pentru europeni și români) ale politicii externe americane cu ceea ce eu consider ca fiind cel mai mare și gravă (la nivel de consecințe pentru statul/statele vizate) greșeală a acesteia. Acesta NU este reprezentată de invazia din Afganistan (2001) și nici de cea din Irak (2003), parte a „Războiului împotriva terorii” inițiat de Administrația condusă de președintele George W. Bush Jr., deși ele au implicat costuri imense pentru Statele Unite iar (cel puțin) prima a reprezentat un fiasco și s-a sfârșit într-un eșec răsunător și umilitor 6.

Nu voi relua nici mantra repetată de criticii SUA la nivel de an 2003 (și ulterior), „SUA au mințit ONU privind existența a armelor de distrugere în masă interzise (chimice, bacteriologice) și a unor unități industriale de producere a acestora in Irak, în 2003”. Despre ce vorbim aici, de fapt? Despre un regim politic, unul dintre cele mai brutale și sângeroase cel puțin de la sfârșit de secol XX, condus de Saddam Hussein, care A FOLOSIT MASIV (și mai degrabă mimând că se ferește de opinia publică decât făcând-o) ARMELE CHIMICE (interzise de toate regulile internaționale - inclusiv cele privind războiul - în vigoare), în două reprize. Prima (1980-1988) în războiul declanșat de Irak contra Iranului vecin, împotriva iranienilor (în mare parte civili) și a PROPRIILOR CETĂȚENI (comunități etnice sau religioase diferite de cea din care făceau parte dictatorul și asociații acestuia, mai exact kurzi și musulmani șiiți) SUSPECTAȚI că ar simpatiza cu Iranul. A doua, după 1988 și mai ales după 1991, EXCLUSIV ÎMPOTRIVA CELOR DIN URMĂ (proprii cetățeni/locuitorii statului condus de el), care își manifestau exasperarea față de durata și brutalitatea crescândă a dictaturii lui Saddam, de faptul că embargoul impus de ONU Irakului îi afecta preponderent și masiv pe ei (și restul cetățenilor obișnuiți) și nu regimul politic aflat la conducere, și au îndrăznit să protesteze sau să se revolte.

În ambele „reprize” de care vorbeam, orașe din Iran și localitățile-centre ale nemulțumirilor, protestelor sau revoltelor din Irak, propria țară (în cazul celo din urmă, mișcările împotriva regimului mai mult presupuse, în perioada războiului cu Iranul, iar loviturile împotriva lor oarecum „preventive”!) sau orașe din Iran au fost bombardate, evident incluzând ansamblul populației lor, formată (și) din vârstnici, femei, copii, animale cu rachete sol-sol sau bombe/rachete de aviație cu focoase chimice. Evident că nici vărul lui Saddam Hussein (Ali Hassan Majid al-Tikrit), unul dintre membrii de bază ai regimului de tip sultanistic al acestuia (și din principalii responsabili cu aceste operațiuni), nu a fost poreclit degeaba ”Chemical Ali”. Deci, repet întrebarea, despre ce vorbim? Singura eroare (majoră) pe care SUA au comis-o, legat de acest regim dictatorial/totalitar, a fost excesul de scrupule (pe care administrația americană l-a inspirat ansamblului Coaliției formate sub egida ONU) care a împiedicat îndepărtarea de la putere a acestuia în 1991, după spulberarea grosului armatei irakiene în Kuweit, în cadrul operațiunilor ”Desert Shield” și (mai ales) ”Desert Storm”.

S-ar fi salvat, astfel, cu certitudine, la schimb cu un echilibru strategic (oricum iluzoriu) pe care Irakul și regimul său l-au asigurat, chipurile, față de Iranul teocratic al Revoluției islamice și ayatollahilor, zeci de mii de vieți de cetățeni irakieni. Și nu mă refer doar de cei uciși de regimul Saddam, ci și de cei deveniți victime ale lipsei bunurilor strict necesare vieții (majoritatea lor fiind copii) ca urmare a embargoului internațional impus asupra Irakului. E păcat că o acțiune concepută și executată ca la carte (în mare parte datorită Statelor Unite) a sfârșit mediocru (dacă termenul nu e prea blând), nu în ultimul rând din cauza acestora.

- va urma -

____________________________________

1James Monroe, al cincilea președinte al Satelor Unite (pentru două mandate, 1817-1825).

2„Complexul militar-industrial” reprezenta, în viziunea unor sociologi americani - printre care cel amintit în text, care publică, în 1956, lucrarea The Power Elite - un fel de asociere/cartel al elitelor politice, militare și economice (industriale) din SUA, care împărtășeau viziuni, interese, caracteristici identitare. Aceste elite reușeau să influențeze (în ciuda existenței structurilor democratice) principalele decizii din politica americană, care reflectau propriul lor interes.

3Sau susținerea acordată unor gherile/forțe de opoziție înarmate, nedemocratice, care luptau împotriva unor regimuri alese popular (cum s-a întâmplat în cazul celebrilor ”Contras” din Nicaragua).

4Acesta mergând mult mai departe de instituirea unei „simple” dictaturi, și reușind instaurarea (și asigurarea dominației acestuia asupra țării, timp de 31 de ani - 1930-1961) unui regim care a „bifat” multe din trăsăturile totalitarismului (cult pronunțat al personalității, încercarea de a controla toate segmentele societății etc, iar ca element oarecum original terorismul de stat, sponsorizând inclusiv acțiuni teroriste la nivel internațional).

5Acestuia, din păcate, i-a urmat la putere fratele său (următorul în ordinea vârstei, și ultimul membru al „dinastiei” Somoza), Anastasio Somoza Debayle, care a reluat stilul dictatorial al tatălui său (Anastacio Somoza Garcia), imprimându-i un plus de duritate (abuzurile și cenzura la adresa presei, arestările ilegale și tortura vizând membrii opoziției devenind evenimente uzuale).

6Și o dovadă absolut surprinzătoare, ba mai mult, chiar șocantă legată de cât de puțin sunt capabili să învețe liderii politici și militari din istorie. Inclusiv din istoria recentă, și incluzându-i în enunț pe liderii democratici, care (măcar la nivel teoretic) beneficiază de un plus de condiții care să-i ajute în a fi capabili de un lidership competent. În cazul de față, după cum bănuiți, mă refer de șocul legat de cât de puțin au reținut politicienii și generalii americani din lecția dură care a fost administrată SUA de către Războiul din Vietnam, care a marcat o generație și a fost un catalizator pentru multe schimbări din politica țării.

Horia Lupu.Politolog. Cu amintiri din copilarie din "socialismul real". Absolvent al Facultatii de stiinte politice din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca (infiintata cu sprijinul USIA, United States Information Agency), beneficiind de expertiza unor profesori remarcabili din UBB si de la universitati din SUA, Germania, Franta etc. 15+ ani de experienta de predare si cercetare in invatamantul universitar si cateva stagii in strainatate. Contactul cu politica reala inceput (suprarealist) la 23 de ani (neafiliat politic, director de campanie electorala la nivel de judet), continuand peste timp cu cativa ani in conducerea locala a unui partid care la aderare era in opozitie si de stanga, iar cand il paraseam ajunsese la putere si tindea spre dreapta. Cu expertiza in (sub)domeniile teoriei, ideologiilor, partidelor, regimurilor si istoriei (toate politice), a nationalismului si relatiilor interetnice. Compenente in zona aparare&securitate (inclusiv aspecte tehnice).

