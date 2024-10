Cum și-a pregătit un american casa pentru uraganul Milton, viral pe Internet. Mega furtuna a provocat inundații și pagube devastatoare în Florida

Un bărbat din Florida care și-a legat întreaga casă înainte de sosirea uraganului Milton a făcut senzație pe internet. Pregătirile lui Mohammed Nijem, locuitor din Tampa, pentru întâmpinarea uraganului Milton i-au făcut invidioși pe americani datorită ideii lui „legendare“.

El a plasat șase curele enorme în jurul casei sale cu un etaj. Frânghiile au fost trecute peste acoperiș și fixate în pământ pe ambele părți. Imaginea a devenit virală după ce postul local de știri Spectrum Bay News 9 a distribuit pe X, fost Twitter, o imagine cu pregătirile extreme pe care le-a luat Modammed înainte de uraganul Milton.

”Mohammed Nijem se pregătește pentru uraganul Milton”, a scris publicația, alături de o fotografie a invenției sale.

Postarea, care a fost vizualizată de peste 1,8 milioane de ori, a lăsat mulți utilizatori ai rețelelor sociale fascinați.

Internauții nu s-au putut abține să nu comenteze pe marginea ideii originale: „Acesta este cel mai grozav lucru din Florida pe care l-am văzut vreodată”.

„Chiar respect efortul. Sper să fie eficient”, a adăugat un alt utilizator. „Gândește dincolo de limite, avem nevoie de mai mulți oameni ca el…”, a mai spus un altul.

Alții au spus că vor să afle dacă ideea lui chiar a funcționat.

What do your preparations look like? pic.twitter.com/snsQJBq43X

Uraganul Milton a atins țărmul miercuri, 9 octombrie, în jurul orei 20:30 EDT (03:30 în România), ca uragan de categoria 3, cu rafale de vânt ce au atins 195 km/h în apropiere de Siesta Key, a anunțat Centrul Național pentru Uragane din SUA.

Mega furtuna traversează joi, 10 octombrie, centrul Floridei, după ce a intrat pe uscat prin coasta de vest a statului, provocând tornade mortale, distrugând case și lăsând fără curent aproape 2 milioane de consumatori.

Până la ora 23:00 EDT (06:00 în România), viteza vântului se redusese la 165 km/h, Milton coborând la uragan de categoria 2, considerat totuși extrem de periculos. Ochiul furtunii era la 120 km sud-vest de Orlando, în centrul statului.

Centrul pentru uragane a anunțat că a intrat în vigoare o urgență pentru inundații bruște în zona Tampa Bay, inclusiv în orașele Tampa, St. Petersburg și Clearwater, St. Petersburg primind deja 422 mm de ploaie miercuri.

Cunoscutul Tropicana Field, teren de baseball și centru de evenimente a fost lovit dur de furtună, acoperișul fiind avariat.

At least two people were victims of Hurricane #Milton in Florida

The hurricane made its way to the central part of Florida's west coast in the Siesta Key Island area near the city of Sarasota. 125 homes were reportedly destroyed and more than two and a half thousand other… pic.twitter.com/9AIbwaDMV4