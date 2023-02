Joe Biden s-a întâlnit cu Maia Sandu după discursul susținut la Varșovia în care a cerut aplauze pentru președinta Moldovei

Preşedintele Joe Biden s-a întâlnit miercuri, la Varşovia, cu preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, iar şeful Casei Albe „a reafirmat sprijinul ferm al SUA pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova”, informează un comunicat de la Washington.

Preşedintele Biden „a evidenţiat asistenţa în curs de desfăşurare a SUA pentru a ajuta Moldova să îşi consolideze rezilienţa politică şi economică, inclusiv agenda de reformă democratică şi securitatea energetică, şi pentru a contracara efectele războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, arată comunicatul Casei Albe.

Preşedinta Maia Sandu a asistat, marţi, la discursul public pe care Joe Biden l-a rostit la Varşovia, la Palatul Regal, pentru a marca un an de la invazia rusă în Ucraina. Încă din primele minute petrecute pe scenă, Joe Biden a salutat prezenţa şefei statului moldovean. El a menţionat că hotărârea moldovenilor de a trăi în libertate i-a făcut să-şi câştige independenţa şi i-a pus pe drumul spre aderarea la UE.

It was a privilege to meet & listen to @POTUS historic speech in #Warsaw.#Moldova cherishes freedom & we are committed to remaining part of the free world.

My heartfelt gratitude to President Biden for his unwavering support to Moldova & for standing in solidarity with us. pic.twitter.com/dVKeGPXpsv