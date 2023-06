- continuare -

Deciziile care ne afectează existența cotidiană: politica externă (partea a III-a). Câte ceva despre „Parteneriatul româno-american” și politica externă a SUA

EPISODUL 2: Erori ale Statelor Unite în relația cu România: ii) chestiunea obligativității vizelor (prima parte)

5. În final, dar deloc în ultimul rând, cetățenii României, partener strategic al SUA din 1997 și partener în NATO din 2004, au fost și mai sunt discriminați în mod inacceptabil și arbitrar (îmi asum aceste expresii mai tari) privind regimul vizelor de acces în această țară - pe fondul indiferenței și incapacități de a acționa eficient (deci al incompetenței) politicienilor români, și uneori chiar cu concursul acestora (a se vedea, în această ultimă privință, declarațiile președintelui Klaus Iohannis, din timpul vizitei sale din septembrie 2022 în SUA - nemotivate, nedetaliate și nejustificate - privind faptul că România nu ar corespunde „criteriilor tehnice” necesare ridicării vizelor) 1. Nu există vreun motiv obiectiv pentru care decizia adoptată de Canada privind suspendarea vizelor pentru români, la finalul anului 2017 să nu fi fost replicată, îndeaproape și cât mai rapid din punct de vedere temporal, și de către Statele Unite ale Americii. De atunci au trecut aproape 5 ani.

De fapt președintele Iohannis vorbea nu despre criteriile tehnice, ci despre rata maximă a respingerii cererilor de vize (pragul acceptat al acesteia fiind votat de Congresul Statelor Unite). Doar că a) în anii recenți rata medie a variat mult în cazul fiecărei țări, inclusiv datorită pandemiei și b) pragul maxim acceptat poate fi negociat de fiecare țară. În prezent rata maximă de refuzuri de refuzuri acceptată este de 3%, iar cea înregistrată de România până acum (în 2020) este de 9-10%, posibil înregistrând o creștere de până la 12% în 2021, cauzată de pandemia de Covid. Așa-numitele „criterii tehnice” (mai concret motivele acordării sau respingerii vizei la nivel individual, la Ambasadă - sau mai exact la Consulat - de către consul sau ofițerii consulari) constau în fapt într-o serie de niște repere orientative (”guidelienes”) relativ neclare, plus o serie de cutume preponderent obscure (despre care se vorbește cu voce scăzută, nu sunt cunoscute/asumate în mod transparent și uneori se face apel la ele, iar alteori nu), care în fond lasă întreaga latitudine decizională la cheremul ofițerilor/funcționarilor consulari de la ambasadă.

Iar „cherem” este exact termenul potrivit, pentru că ei pot respinge un candidat fără ca acesta să poată recurge la vreo formă de contestație/apel, fără să fie nevoie să-i explice decizia și fără să trebuiască să se justifice în fața superiorilor (consulii din cadrul consulatului/ambasadei). Practic, acordarea vizei îi poate fi respinsă unui cetățean, în cazul de care vorbim român (și acest lucru nu e deloc o exagerare) dintr-un simplu moft, necoagulat/nearticulat foarte clar nici măcar pentru ofițerul consular care acționează invocându-l: s-a uitat la om, la figura („moaca”, ca să-l citez pe celebrul Florin Piersic Sr.) sau la ținuta lui, și nu i-a plăcut ce vede. Această situație care s-ar putea prelungi este cu atât mai injustă cu cât:

a) Contingente ale Forțelor Armate române au participat, de la începutul anilor 2000 până în prezent, încă dinainte de aderarea țării la NATO (2004), în cadrul majorității teatrelor de operațiuni deschise de Statele Unite, sub egida Alianței. În cadrul acestora au fost dizlocați, în total, mai multe mii de militari (România implicându-se în cadrul acestora, alături de Polonia, cu cele mai numeroase efective dintre țările NATO din Europa Centrală și de Est). Din rândul lor și-au pierdut viața cel puțin 30 de persoane (date parțiale), mai multe zeci fiind rănite, unele dintre cele din urmă rămânând afectate pentru tot restul vieții. Toate acestea în sprijinul principalului contingent din teatrele de operațiuni, cel al SUA.

b) România, conform evaluărilor interne ale NATO și celor făcute chiar de către Statele Unite, a fost una dintre cele mai „harnice” dintre țările estice alăturate Alianței (incluzându-le pe cele din „Primul val” al aderării, și inițiind acest proces încă din perioada Parteneriatului pentru Pace), în reformarea Forțelor Armate. Demersurile au inclus structura organizatorică 2, a sistemul educational militar, ansamblul de reguli și proceduri în vigoare, modalitățile de pregătire (inclusiv prin participarea, de câte ori s-a putut, la stagii de instruire și manevre comune cu NATO), sistemele de comunicații. Scopul urmărit a fost acela de a se asigura, în timp record, interoperabilitatea cât mai cuprinzătoare/completă și capacitatea forțelor armate naționale de a acționa integrat în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

În privința echipării și înzestrării s-au dat multe rateuri, s-au făcut numeroase erori și cazurile scandaloase de corupție - unde interese similare și ilegitime românești și străine și-au dat mâna - n-au fost puține. Iar de partea autohtonă, din păcate, nu doar corupția s-a putut manifesta vizibil, ci și incompetența crasă și dezinteresul flagrant, toate combinate cu un populism deșănțat în cadrul unei rețete care (regretabil) la noi are vechime de multe decenii, dacă nu deja de cel puțin un secol. Am mai scris despre toate acestea în mai multe locuri, poate o voi face-o și aici, dar nu este momentul acum. Oricum, odată ce vântul dinspre dinspre est a început să bată în alt fel, mai ales după încheierea relativ brutală a aventurii militare în care președintele Saakașvili a crezut că poate implica Georgia și după anexarea în disprețul normelor dreptului internațional a unor teritorii aparținând Ucrainei în 2014 au început să se facă, relativ timid, pași înainte și pe acest plan.

La nivel de cadru legal și doctrinar lucrurile au început să se miște încă din primul mandat al lui Klaus Iohannis. Responsabilul, nu are rost să mă feresc să o spun, se numește Sebastian Huluban (pe atunci consilier de stat în domeniul apărării naționale la Președinția României), mi-a fost coleg de an în facultate (absolvent de Științe politice, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca), după care a beneficiat de un training postuniversitar (masterat, doctorat) solid în specializarea în care a activat și de experiență relevantă (anterioară ocupării funcției de consilier de stat) la nivel de management în domeniu. Acestuia i se datorează unele din nu prea multele realizări ale lui K. Iohannis din anii cât a ocupat funcția de președinte. Astfel, a fost elaborată o Strategie de națională de apărare (proces îndelung amânat anterior) și a fost realizat (ca la manual) un Pact național interpartinic pentru apărare (lucru cu atât mai lăudabil cu cât a avut loc într-o Românie destul de puternic divizată pe criterii de partizanat politic). În cadrul acestuia a fost acceptată/inclusă și prevederea pe care toate administrațiile americane post 11 septembrie 2001 (Bush Jr., Obama, Trump, Biden) au accentuat-o: nevoia respectării de către statele membre, altele decât SUA (și îndeosebi de către acelea dezvoltate economic) a prevederii din Tratatul Pactului Nord Atlantic care prevede alocarea unui minimum de 2% din PIB pentru apărare. România a fost una din primele state membre care s-a aliniat acestei cerințe printr-o Pact încheiat la nivel național, care a și fost transpus în exercițiile bugetare ulterioare. Cu aceasta trebuia început.

Despre cum s-a continuat, pe planul creării MIJLOACELOR CONCRETE NECESARE APĂRĂRII, odată configurată mai în detaliu o viziune de ansamblu (aspectele teoretico-doctrinare și legal-organizatorice) ar fi destule de spus, dar pe scurt ar putea fi subliniate două aspecte, unul negativ și altul pozitiv. La eșecuri putem contabiliza același tip de nerealizări cu iz de incompetență, dezinteres și corupție. Mai multe programe anunțate ca certe au fost ratate sau pur și simplu nu s-au desfășurat conform planificării. Putem enumera anularea repetată și nejustificată a licitațiilor câștigate de firma ”Damen” cu corvetele Sigma și decizia (luată prin încredințare directă) de a achiziționa în perspectivă (?) corvete de tip Govind produse de compania franceză ”Naval Group” (programul dotării marinei militare cu acest tip de navă rămânând nerealizat), termene incerte/niciun pas concret realizat către procurarea a încă două escadrile de avioane supersonice multirol (F 16, probabil modelul A/B modernizat, probabil din Norvegia, și încă un nivel de upgrade al întregii flote de supersonice) sau privind procurarea de arme de asalt noi (Beretta ARX 160, din Italia).

La fel, pentru a ne opri la doar câteva exemple, regretabilă este abandonarea (pur și simplu) a contractului (prezentat de MApN drept o certitudine) care viza producerea sub licență, cu firma germană ”Rheinmetall”, a unui TB/MLI 3 pe șenile la Uzina mecanică Moreni, alături de cel pe roți (Piranha V), produs de companiile ”General Dymamics” și ”Mowag” în cadrul Uzinei mecanice București - ca urmare germanii mutându-se, cu tot cu fabricația, la o uzină/uzine din Ungaria, mașinile de luptă fiind evident fabricate pentru armata ungară.

În plus, tot la capitolul obiectivelor nebifate putem menționa inițiativa, aflată într-un stadiu încă incert, a creării unor rezerve umane pentru armata de profesie, cu un nivel de pregătire și disponibilitate de a intra în acțiune (”readiness”) superioare rezerviștilor. Au fost avansate niște idei, s-au adoptat niște norme, s-au înscris niște voluntari cu care s-au făcut niște exerciții asemănătoare mai degrabă unor tabere de familiarizare cu viața în armată pentru pasionații de ”militaria” și cam atât. Nimic foarte precis, conturat și decis clar - nici măcar stabilirea, pe post de „cap de pod” (în terminologie militară) a unui modus operandi viabil pornind de la care acești oameni să constituie în mod clar o resursă, chiar dacă modul și normele conform cărora noua structură va fi integrată în sistemul de apărare s-ar putea ajusta și îmbunătăți pe parcurs 4.

Totul spre deosebire de Polonia, de la care putem lua (din nou, și legat de încă o temă) lecții în domeniul apărării și securității naționale. Țară în care noua structură de apărare teritorială dispune de un cadru organizatoric și legislativ adecvat, a fost dotată (cel puțin la nivel de echipament și armament individual, ușor) cu ultimele modele disponibile, membrii săi participând deja la manevrele periodice (generale) ale Forțelor Armate polone.

Printre realizări se numără unii din primii pași serioși în privința înzestrării realizați de România din perioada pregătirii aderării la NATO până în prezent. Putem vorbi astfel de trei programe a căror materializare este în desfășurare, cel de înzestrare cu rachete anti-aeriene/anti-rachetă Patriot de ultima generație, dispunând de modularitate și posibilități multiple de utilizare datorită tipurilor diverse de muniții folosite (România fiind prima țară în dotarea cărei a ajuns această versiune) 5, acela de dotare cu sisteme de artilerie reactive și rachete dirijate de mare precizie HIMARS (bătaie maximă posibilă la folosirea rachetelor dirijate, între +300 și 500 de km, iar cu proiectile reactive de + 80 de km) și începerea fabricării în România a unui nou TB/MLI (s se vedea și mai sus), modelul Piranha V (care, să sperăm, în variant standard de mașină de luptă a infanteriei, va fi înzestrat și cu rachete antitanc de ultimă generație - preferabil cu modelul israelian Spike, considerat de specialiști reputați ca fiind cel mai performant în momentul actual, și care tinde să devină arma dirijată antitanc standard în cadrul forțelor armate române).

O altă realizare notabilă, unde meritul președintelui Iohannis nu poate fi negat, este faptul de a fi atras atenția, în cadrul NATO, asupra importanței sporite dobândite de SUDUL FLANCULUI VESTIC al Alianței, după anexarea de către Rusia a Donbasului și mai ales a Crimeei, și apariția în acest mod a unei noi frontiere (navale) a acesteia cu România/NATO. Este posibil ca aceste observații să se fi structurat deja la nivelul analiștilor militari și politici din cadrul Alianței sau ai Departamentului apărării al SUA (ba chiar la nivel de conducere a Pactului Nord-Atlantic) 6, dar la nivel de factori politici decizionali România a fost țara care a lansat primele semnale și a sugerat primele măsuri (o prezență sporită a forțelor navale ale Alianței în Marea Neagră) în 2016, fiind secondată de membri ai administrației Statelor Unite și de secretarul general NATO.

Într-o primă fază inițiativa României s-a soldat cu un semi-eșec, datorită boicotării ideii de către Bulgaria, al cărei președinte dorea „turiști pe plajele (bulgărești) de la Marea Neagră, și nu vase de război în apele acesteia”. Atitudinea șefului de stat vecin reflecta destul de fidel atmosfera de la nivel european, structurile UE (și lidershipul Germaniei, dar nu numai, conducerea „marilor puteri” europene în ansamblu) privind situația creată la nivel de securitate a Uniunii cu un amestec de inconștiență/indiferență, minimizare a efectelor/posibilelor consecințe, autocomplacere și indulgență față de Rusia (care tocmai ocupase militar de facto, folosind preponderent ”'false flag' operations” 7, teritorii ale unui stat suveran).

Totuși, deși la nivelul „vechii Europe” acest tip de atitudine s-a menținut până aproape de invazia Ucrainei din 2021, pe teritoriul României s-a constituit structura unei brigăzi multinaționale. Iar perseverența președintelui României (pentru care iarăși trebuie să-i fie recunoscute meritele) alături de a secretarului-general al NATO, Jens Stoltenberg, a dus la recunoașterea sudului flancului estic al Alianței ca una din zonele prioritare pentru securitatea acesteia, și la măsuri concrete, inclusiv din partea Statelor Unite, pentru consolidarea sa. O clarificare binevenită a reprezentat-o și celebrul răspuns explicit din partea lui Donald J. Trump (formulat ca urmare a unei întrebări adresate de o reprezentantă a presei românești 8, în timpul vizitei oficiale din iunie 2017 a lui Klaus Iohannis în SUA - primul președinte din Europa Centrală și de Est primit la Washington DC de către Trump) privind faptul că, dincolo de speculațiile referitoare la contribuțiile financiare restante ale unor state la bugetul NATO, SUA consideră celebrul punct 5 al Pactului Nord-Atlantic (care prevede că un atac asupra oricărui stat membru este un atac asupra Alianței în ansamblul său) ca fiind cu fără excepții obligatoriu în ceea ce le privește.

În concluzie, după 19 ani de la aderarea la NATO, în afară de angajamentul și implicarea semnificative în operațiunile antiteroriste și de menținere a păcii în teatre de operațiuni îndepărtate sub egida NATO și comandamentul SUA, în calitatea lor de ansamblu de structuri având ca rol principal asigurarea apărării și securității naționale forțele noastre armate au destule realizări, prea multe lipsuri (și mă refer acum nu la vreun reper ideal, ci la ceea ce se putea face) dar cu siguranță nu reprezintă în sine nici vreo putere de ordin simbolic (cum din păcate tinde să fi ajuns „Armata națională” a Republicii Moldova) și nici o armată de paradă sau de carton, mai ales având în vedere (din fericire pentru noi) și starea (ca să nu zic halul) pe care o cunosc structurile militare ale potențialului (potențialilor?) adversari de la Est, ci o forță de luat în seamă, în curs (chiar dacă acesta se dovedește încă unul ușor sinuos) de consolidare 9. Desigur, această evaluare funcționează în cadrul apartenenței noastre la NATO. În absența acesteia calculele ar trebui făcute pornind de la altă bază și folosind variabile și valori diferite.

c) De aproximativ trei decenii, prin intermediul programului cunoscut actualmente ca ”Work and Travel”, piața muncii americane are acces, la prețuri în ansamblu sub cele medii pentru joburile respective, de „floarea tineretului românesc” (glumesc, dar nu prea): tineri înscriși în forme de învățământ superior, buni vorbitori de engleză, cărora cei care îi solicită, în cooperare cu statul american 10 (pentru joburi de entry-level, evident, dar mai ales pentru „munca de jos”) își permit de exemplu să le ceară să fie integraliști (să nu aibă examene restante). Deși de expertiza, entuziasmul și seriozitatea lor a profitat întreaga economie americană (și știu din surse multiple că impresiile angajatorilor și feed-back-ul acestora a fost unul covârșitor pozitiv), nici ei n-au scăpat de filtrul aleator-umilitor reprezentat de acordarea (sau neacordarea) „vizelor de State”.

d) Ca ultim argument, problemele tehnice existente nu au efectiv cum să nu poată fi gestionate pentru a duce la ceva mai rațional, riguros și predictibil logic față de starea de fapt existentă (și o spune cineva care a cerut o viză, a obținut-o pentru o perioadă destul de generoasă - mai lungă decât cea solicitată - ca invitat al unei universități americane, dar a văzut și cozile imense și disperarea celor refuzați fără nicio justificare). Situația actuală în care viza este acordată sau refuzată printr-o decizie aproape în întregime arbitrară (din mai multe puncte de vedere, inclusiv pentru că nu trebuie justificată față de nimeni și nu poate fi contestată) a unor birocrați de nivel de execuție nu mai poate dura. Dincolo de obscuritatea acestui haos și deasupra lui, există o serie de principii care ar trebui să facă lumină și ordine în cadrul acestuia. Mai exact niște cerințe generale și clare care să lege pe de o parte suspendarea sistemului de vize de nivelul de consolidare a statului de drept, de calitatea democrației, de situația garantării drepturilor fundamentale ale omului, iar pe de alta de tipul de relații (care trebuie să fie bune) dintre țara în cauză și Statele Unite.

Se pare că nici apartenența la NATO și UE, nici existența Parteneriatului strategic și nici măcar poziția-cheie în sudul flancului estic al NATO nu ne-au folosit la nimic din acest punct de vedere, și/sau politicienii noștri au fost incapabili să le negocieze ca atuuri. Singurele celelalte două țări din UE ai căror cetățeni nu sunt scutiți de vize pentru intrarea în SUA sunt Ciprul și Bulgaria, care stau cred (în mod obiectiv) ceva mai prost decât noi cam toate punctele menționate în ultimele două paragrafe, și mai ales legat de ultimele două criterii pomenite anterior.

În schimb, pornind de la datele existente, evaluările făcute de membrii unui think-tank american tind să considere, spre deosebire de politicienii autohtoni, situația rezervată României în această privință ca fiind ceva între un paradox și un abuz. Coroborăm analiza și informațiile folosite de aceștia cu ceea ce a însemnat reculul/oscilațiile la nivelul consolidării statului de drept și a calității democrației în două dintre țările din estul UE considerate a fi cele mai problematice și avem sub ochi următoarea imagine: pe de o parte Polonia, care este exemplul dat cel mai frecvent de oscilații ale calității democrației (cu tentativele de reglementări legate de limitarea independenței justiției și a situațiilor în care avortul este permis, ultimul subiect fiind unul extrem de sensibil pentru majoritatea politicienilor și cetățenilor americani). Pe de alta Ungaria, care a ajuns corigenta/repetenta UE la capitolul democrație, sub bagheta lui Viktor Orbán și a asociaților acestuia din FIDESZ - MPS. Cunoaștem deja bine Raportul elaborat în cadrul forurilor UE și votat de Parlamentul European privind această din urmă țară, care detaliază fără echivoc că regimul politic ungar nu mai poate fi considerat unul democratic, ci este un hibrid între dictatură și democrație. La aceasta putem adăuga și atitudinea pro-rusă a aceluiași regim, de după februarie 2022. Cu toate acestea, ambele state sunt scutite de cerințele legate de vize aplicate cetățenilor lor pentru intrarea în SUA.

Iar în completarea imaginii cu „criteriile tehnice”, ca să-l cităm pe președintele Iohannis, observăm în dreptul Ungariei un procent de respingere a vizelor de 32-33% (!), la fel cu cel al Estoniei, iar în dreptul Cehiei un procent de respingere de peste 26%. Toate pentru anul precedent suspendării obligativității vizelor (față de de 9-10% rată refuzuri în cazul României în 2020, posibil ajustabilă la 12% pentru anul 2021 - negocierile româno-americane la nivel înalt pe această temă la care mă refeream având loc în 2022). Și nu cred că ați auzit de vreo discuție (nu inițiativă, ci simplă discuție), la nivelul Congresului SUA, sau al Departamentului de stat, privind o eventuală/posibilă reintroducere a vizelor în cazul Ungariei, pe care semi-confederația din care face parte (UE) tocmai a retrogradat-o oficial la nivelul de non-democrație, sau a cărei conducere a declarat în mod repetat că nu e nevoie de mai multe sancțiuni împotriva Rusiei lui Putin. Pentru că în ceea ce privește România pare evident, chiar și cu importanța geopolitică sporită dobândită de țara noastră (am putea spune din păcate, cu referire la context) după declanșarea agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, în privința politicii legate de obligativitatea vizelor factorii decizionali interni și cei externi (din Statele Unite), par să fi bătut palma, împăcați cu ei înșiși, în concluzia/siajul zicalei autohtone, mai nouă sau mai veche, „las-o bă că merge-așa!”. Inconștienți și indiferenți, ori mai degrabă disprețuitori față de milioane de români.

În acest context, precizarea secretarului de stat al SUA Anthony Blinken, prezent la București la final lunii noiembrie a anului trecut la Reuniunea miniștrilor de externe ai NATO, cum că „România e un partener model pentru SUA” indică o doză regretabilă de inadecvare, dacă nu de ipocrizie și unilateralism. E adevărat, tema principală a reuniunii n-au constituit-o relațiile bilaterale, dar vizita lui Blinken a fost și un prilej pentru marcarea a 25 de ani de existență (cel puțin la nivel formal sau declarativ) a „Parteneriatului strategic” între cele două state 11. Legat de acesta, și cu toate că problema vizelor pentru români rămâne nerezolvată 12, secretarul de stat american s-a referit cu (mult prea multă) nonșalanță la o relație model, care probabil (cu doza de limbaj diplomatic inclusă) poate părea așa pentru SUA, fără ca aparent șeful diplomației americane să se întrebe cum e văzut parteneriatul de către principalii beneficiari din partea română, adică de cetățenii acestei țări. Ne-am putea întreba, cu ironia de rigoare și retoric, dacă din perspectiva părții americane parteneriatele pot funcționa și într-un singur sens, sau dacă acesta e felul în care se conturează un „parteneriat model” cum va fi arătând unul normal, banal sau care mai cunoaște și probleme?

Aparent, așadar, efectul (asemănător sunetului unui ceas deșteptător sau unui de duș rece) pe care invazia Ucrainei l-a reprezentat pentru majoritatea puternicilor planetei, urmând unui alt șoc, poate ceva mai puțin brusc administrat (cel reprezentat de pandemia de Covid) - de dezmeticire din complacerea în rutina narcisistă a propriilor politici și în satisfacția de sine generată de faptul că, lipsind provocările, acestora nu le era percepută mediocritatea, n-a ajuns încă până la nivelul revizuirii relațiilor cu cei considerați parteneri de rangul doi, care gravitează în jurul unui „Mare licurici” și a căror fidelitate sau sprijin sunt se pare, vorba americanilor, ”taken for granted”.

Desigur, o mare (probabil cea mai mare) parte din vina pentru acest tip de atitudine din partea SUA, în raporturile bilaterale, aparține politicienilor români, din prezent și trecut, începând cu președintele și șeful guvernului, care, din cauza ignoranței, nepregătirii și a lipsei interes pentru chestiuni considerate relevante de către ansamblul societății (sau de părți semnificative din aceasta) n-au reușit să-și determine omologii să-i trateze așa cum ar trebui să fie tratați niște parteneri în sensul deplin al termenului. Ca să formulăm ușor diferit o zicală românească, vinovat nu e neapărat cel care nu dă, ci acela neștiutor/dezinteresat în a cere.

Pe de altă parte, eșecul usturător al invaziei și conflictului din Afganistan (2001-2021), care a costat SUA 2.313 trilioane de dolari 13 ar fi trebuit să le fi dat o lecție decidenților din sistemul politic american să nu subestimeze adversarii, la fel cum bunul simț și complexitatea relațiilor cu aliați din ambele emisfere și de pe toate meridianele, de când sunt o mare putere, ar fi trebuit să-i învețe să nu-și subestimeze prietenii și să fie mult mai interesați de specificitățile fiecăruia dintre aceștia. Aceasta ar fi ajutat la diminuarea serioasă, în și mai mare măsură, a propriului reflex de imperialism (din partea responsabililor politico-militari din Statele Unite), sau, uneori, doar a generării unei percepții legate de acesta proiectate către celălalt/ceilalți.

- va urma -

1Abordarea președintelui pe această temă s-a dovedit a fi sub standarde încă înainte de plecarea din țară către Statele Unite. Într-o conferința de presă din vara anului trecut, acesta (după ce, urmând precedentei vizite în SUA/în perioada pandemiei promitea că va face din eliminarea vizelor o prioritate a politicii externe în relația cu SUA, ba chiar una de ordin personal) a abordat subiectul oarecum „în doi peri”, declarând că „nu sunt foarte mulți” cei care sunt interesați sau preocupați de problema vizelor pentru SUA.

În general, prestația acestuia la nivelul politicii externe, indicând inițial o anumită coerență, pare să fie în ultimii ani, cel puțin în ceea ce privește deplasările externe și rezultatele lor, în cădere liberă. Făcând o comparație care-i este puțin favorabilă, aceea cu fostul președinte Traian Băsescu, care „juca la risc” până la nivelul încălcării legilor pentru mize (politice, partinice, financiare) mari, Klaus Werner Iohannis pare un biet sinecurist, interesat de „ciupeli” (asta dacă ar fi să folosim limbajul, departe de a constitui un model, al fostului președinte și politicianului sulfuros menționat anterior). După ce a abandonat ambiții mai „serioase” precum cea de lider informal al protestatarilor #rezist (care manifestau, între altele, împotriva unui legislativ tocmai ales, format de un partid rival fostului partid al președintelui), sau de a își forma propriul guvern („guvernul meu”), realizând că acestea comportă și riscuri și că cei pe care îi considera ca fiind ai săi nu îi erau fideli cu necesitate, actualului președinte pare a se fi resemnat cu promovarea partizanilor/subordonaților rămași fideli în funcții (a se vedea cazul Ligia Deca) și cu ceea ce, cum precizam, Traian Băsescu ar fi numit „ciupeli/„mici ciupeli”. După încercarea de a constitui o instituție semi-oficială (și un set de cutume) a (ale) „Primei doamne”, în mare parte eșuată, K. Iohannis pare să fi ajuns să se mulțumească cu „a face blatul”, practicând turismul gratuit (adică pe banii contribuabililor) împreună cu consoarta, în vizite externe tot mai dezlânate și lipsite de conținut/program, care ar umple de penibil alt șef de stat din cam orice parte a lunii. Așa s-a început de la „celebra” vizită din Italia din 2018 (rezervând o zi exclusiv pentru recreere, „lipită” de un detur făcut cu doamna Iohannis la Neapole) și așa se continuă până în cazul relativ recentei vizite în America Latină (aprilie 2023), care a durat nouă zile din care patru zile fără program oficial, probabil rezervate pentru plajă și înot. Pe de o parte, în situația actuală complicată (războiul din Ucraina, criza legată de acesta, problemele economice) nu e rău că președintele a renunțat la aspirațiile de „arbitru”, majoritatea nereușite sau soldate cu eșecuri. Pe de altă parte, o asemenea prestație de tip turistic la nivel de politică externă tinde să ne facă de rușine ca țară, prin natura sa insolită. Iar tupeul întâiului nostru reprezentant a crescut exponențial, din acest punct de vedere. Când există șefi de guvern sau chiar de stat care zboară cu curse de linie, Excelența Sa Klaus Werner Iohannis nu mai e mulțumit nici măcar de cursele charter care arată banal, sau aproape banal. Obiceiul de se a face un detur al zborului oficial pe la Sibiu, așa cum noi ca „civili” facem câte un ocol cu taxiul ca, încât pentru a ajunge de la punctul A la punctul B trecem și prin C, pentru a ne lua soția/partenera/prietena (deși distanța dintre C și A, respectiv B e mai scurtă) și pentru ca, printr-un gest politicos-ceremonios, să o scutim să facă un drum singură, e deja vechi. Doar că are loc pe banii noștri, mai nou costând până la suma de 100.000 de euro, conform unei analize făcute de „Europa Liberă România”, pentru ca doamna profesoară de limba engleză Carmen Iohannis (acesta este singurul statut „oficial” pe care aceasta îl deține) să fie scutită de un drum/zbor achitat de dânsa. Sau, cavalerește, de către soț, din banii acestuia. Ba mai mult, avionul privat închiriat din Luxemburg pentru vizită în Japonia de la începutul lunii martie (acela aducând în interior cu palatele cu turnulețe mici și multe la exterior, dacă imaginile difuzate sunt reale) a fost folosit din nou, fără nicio jenă (în pofida scandalului generat, și a austerității care preocupă lunile acestea guvernul), în escapada Sud-Americană. În plus, conform Administrației prezidențiale informațiile legate de acest aparat de zbor sunt declarate ca fiind secrete - „pentru că așa prevede legea”, citându-l pe președintele statului. Ca să închei, e o certitudine și un lucru lăudabil că Klaus Iohannis își iubește soția, și nu o expune unor gesturi grobiene/situații ingrate cum mai făcea un Traian Băsescu cu exemplara sa consoartă (și nu sunt deloc ironic folosind acest epitet la adresa modestei, elegantei și admirabilei doamne Maria Băsescu). Dar ar fi preferabil să o facă pe banii proprii, fie aceia din salariul de 25.000 de lei fie cei din economiile realizate din închirierea celor cinci imobile (din șase) pe care le mai posedă. Și nu din fondurile publice/banii noștri. Dincolo de toate acestea însă, și mai important, la mize atât de meschine (și scandaluri ignorate sau „înghițite” tacit pentru a nu renunța la mizele pomenite) nu ne putem aștepta decât la o viziune și rezultate politice pe măsură.

PS: Privind funcțiile de arbitru (constituțională - între instituțiile statului, ori între acestea și societate) și facilitator (care ar putea fi dedusă din spiritul Legii fundamentale), este suficient să observăm doar a) „coerența” și b) „obiectivitatea, complexitatea și nuanțarea” cu care K. Iohannis, promotorul sloganului electoral și al inițiativei de PR (pentru că din păcate ideea de proiect nu a depășit acest nivel) „România educată” s-a raportat la, și manifestat față de greva cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (care, în momentul în care scriu aceste rânduri, tocmai a fost suspendată) - acestea aducând, ca impresie și efecte produse, cu rezultatul reflexului de a „băga bățul prin gard” (scuzați vă rog limbajul excesiv de colocvial!) - și, precizare importantă, performante doar după ce profesorii greviști i-au solicitat în mod oficial implicarea! Făcând-o, vom putea cred concluziona relativ simplu, deși extrem de dezamăgitor: în ansamblu, omul politic și președintele Klaus Werner Iohannis reprezintă (în ciuda unor realizări mai degrabă marginale din cele două mandate de care a avut parte) încă un eșec al politicii autohtone.

2Chiar dacă în excesul de zel care a cuprins etapa profesionalizării armatei (post-eliminarea serviciului militar obligatoriu), în idea de a avea o armată „redusă/mică, dar bine instruită și echipată” s-au comis și erori, fiind demobilizate structuri care apoi, în urma unor reevaluări, s-au dovedit a fi utile și necesare (dacă nu chiar indispensabile) și au trebuit reînființate.

3Transportor blindat de trupe (TB)/mașină de luptă a infanteriei (MLI). În anii recenți, datorită îmbunătățirii blindajului și modularității (mai multe tipuri de turele, înarmate diferit - cu mitraliere ușoare sau grele, tunuri cu tragere rapidă, mortiere, mijloace anti-aeriene, radar sau de cercetare electronică - ori variante de comandament/de evacuare medicală, toate folosind același șasiu și o motorizare similară) cele două categorii au tins să devină interșanjabile.

4Secretomania care persistă/a fost menținută în cadrul organismului militar de apărare al României reprezintă una din deficiențele de tip structural ale acestuia, adesea neglijată. Care dăunează interesului public, are doar arareori explicații logice și nu folosește de fapt nimănui. Adesea ceea ce ar trebui să fie public este clasificat ca secret iar ceea ce ar fi cazul să fie discret/secret poate fi aflat cu ușurință. Am spune deci că poate ea este un reflex prelungit peste măsură al secretomaniei din perioada comunistă, când se spunea (în glumă, măcar pe jumătate) că „ținem secret ce avem, ca să nu afle 'inamicul' cât de prost stăm”. Cu toate acestea, adesea secretomania are o logică și un rost, și anume acelea de a masca incompetența și indolența unor factori decizionali din domeniu. Astfel, pentru a se masca stupiditatea celor care au decis să nu procure rachete BVR (Beyond Visual Range/cu bătaie dincolo de raza vizuală) pentru Mig-ul 21 modernizat în variant LanceR C (rol de interceptor) s-a menținut multă vreme echivocul în privința capacității noului radar israelian ELTA de a dirija acest tip de rachete. De fapt radarul dispunea de această capacitate, chiar dacă nu pe o rază foarte mare, factorii noștri decizionali „zgârcindu-se la tărâțe” (cu prilejul respectiv, la fel ca în atâtea altele), Astfel, Mig-ul modernizat (versiunea aer-aer, tocmai retras definitiv de la zbor în data de 15 mai) a fost privat, pe durata întregului său serviciu (peste 20 de ani) de principalul atu al modernizării sale, iar piloții lipsiți de posibilitatea de a-și intercepta țintele de la distanțe relative sigure și de a exersa live acest tip de manevre. Un caz oarecum similar a fost cel al fregatelor ex-britanice clasa 22 (Brodswoard), cumpărate acum 20 de ani și intrate în dotarea Marinei Militare române în 2004. Pentru că partea britanică le-a recondiționat, dar le-a deposedat de o bună parte din sistemele de armament (navă-navă, navă-aer și antisubmarin) din dotare, iar compania BAE nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale de a le înlocui cu sisteme echivalente mai moderne/modernizate, navele au rămas până în prezent, timp de două decenii, „despuiate”, „hoteluri plutitoare”. Pentru a masca această situație, odată ce ea s-a permanentizat (BAE refuzând înarmarea navelor/respectarea contractului), responsabilii români au instituit un blocaj informațional asupra datelor referitoare la cele două vase, ceea ce a generat percepția (și mai gravă) că ele nu ar fi dispune DELOC de armament. Situație care nu corespunde totuși adevărului (care s-a aflat oricum, dar mai greu și cu întârziere), navele dispunând de un tun super-rapid de 76 mm Oto Melara, instalații lans-torpile, probabil mitraliere anti-aeriene și un sistem complex (și încă viabil) de radare, senzori și contra-măsuri, având deci undeva până la 1/5 - 1/4 din capacitatea de luptă pe care ar fi trebuit/ar trebui să o dețină. Mai persistă totuși unele neclarități în privința nivelului de integrare al acestor sisteme.

Desigur, nu lipsesc nici informațiile menținute secrete sau dezinformările care au drept cauză pura ignoranță sau stupiditatea „responsabililor”. Un astfel de caz este reprezentat de furnizarea inițială (și mă refer aici la sursele oficiale) a unor date tehnice eronate privind tancul românesc modernizat TR M 1 (puterea dată a motorului o depășea cu peste 100 de CP pe cea reală, fapt care, raportat la masă/tonaj, a provocat unele mirări ale specialiștilor sau pasionaților privind viteza maximă a mașinii de luptă, care „ieșea” ca fiind prea mica).

5Același model, posibil chiar făcând parte dintr-o sub-variantă superioară celei care se estimează că a reușit interceptarea unei rachete hipersonice rusești Kinjal în Ucraina, luna trecută (4 mai 2023). Este vorba de una din „armele-minune” ale lui Vladimir Putin, având o viteză maximă (desigur, declarată) între 10 și 13 Mach (!) și, conform personajului pomenit, „care nu poate fi interceptată de niciun sistem anti-aerian sau anti-rachetă din lume”.

6Surpriza masivă reprezentată (la nivel național și internațional) de accederea lui Donald Trump în funcție ca cel de-al 45-lea de președinte al Statelor Unite, impredictibilitatea atribuită acestuia (și manifestată de el) mai ales la nivel de politică externă, plus starea de expectativă generată de noua administrație în afara granițelor SUA în așteptarea trasării unui set (transparent și predictibil) de priorități, în măsura (aproximativă) în care aparatul administrativ central a reușit s-o facă având acest lidership a fost cu siguranță un factor care a complicat și mai mult lucrurile, inclusiv în această privință.

7Una din primele „crime” definite de Dreptul Internațional Umanitar (dreptul privind regulile de purtare a războiului) - și cele mai serioase - pornind de la cutume preexistente: desfășurarea de ostilități folosind alt drapel/alte uniforme/alte însemne decât ale statului din care militarii în cauză fac parte (sau fără însemne, ca în cazul Ucrainei, 2014). Un exemplu clasic este reprezentat de atacarea (înscenată) de către militari (germani) ai SS, folosind uniforme poloneze (și lăsând la fața locului câțiva deținuți de drept comun, decedați/suprimați, echipați cu acestea), a postului de radio german din Gleiwitz (astăzi Gliwice) în noaptea de 31 august 1939, folosită ca pretext al declanșării ofensivei generale asupra Poloniei de a doua zi.

8Întrebarea a fost adresată de jurnalista Ramona Avramescu (TVR), și elaborată după un proces de brainstorming la care au participat toți ziariștii români acreditați pentru acel eveniment la Casa Albă, după ce li s-a comunicat că îi vor putea adresa președintelui Trump două întrebări. Conform unor surse, ideea privind întrebarea în cauză a fost formulată/inițiată de către Mihai Gâdea (Antena 3).

9De pildă, ca aliat și partener al Republicii Moldova - exclusiv la solicitarea guvernului legitim al acesteia, cu respectarea legilor în vigoare în ambele state și a normelor de drept internațional - România, prin intermediul forțelor sale armate (și în particular al Forțelor de operațiuni speciale) nu ar întâmpina cred nicio problemă în a face față, controla și elimina orice provocări sau agresiuni lansate la adresa tării vecine de la Est din enclava/focarul constituit de fostele baze ale Armatei a 14-a sovietice/Armatei a 14-a ruse (actualmente depozite de armament, muniții plus o garnizoană cu compoziție și de mărime incerte), ajutând astfel țara cu care avem relații speciale. Cu toate acestea, nimeni din cadrul guvernământului nostru actual nu a avut curajul să formuleze (desigur, ipotetic) problema în termeni atât de tranșanți și totuși atât de simpli, cu toate precauțiile și nuanțările necesare. Ba dimpotrivă, recent, la Summitul european de la Bulboaca (Republica Moldova) - și nu, în ciuda rezonanței, nu vorbim aici de vreo „știre” apărută în „Times New Roman” - președintele Iohannis s-a plasat (în mod absolut neinspirat) în postura ingrată și de nerecomandat de a da asigurări în sens contrar. Poate și pentru că adevărata provocare este aceea ca nemulțumirile legitime ale unei părți a populației din țara vecină legate de scăderea nivelului de trai (și implicit față de actuala guvernare) ori conflicte politice putere-opoziție să nu poată fi făcute să treacă drept/să fie confundate cu astfel de provocări armate. O situație de evitat de ambele părți, și în special de către cea română.

10Mai exact Departamentul de stat și Ambasada SUA din România.

11Cel care debuta în 1997, de care am pomenit mai sus.

12Tema legată de vize a apărut pe agenda discuțiilor exclusiv în niște programe ale vizitei/dări de seamă legate de aceasta comunicate presei de Ministerul român al afacerilor externe. Ea nu a fost menționată deloc, nici măcar verbal, de către partea americană, nici pomenită în relatări oficiale aparținând Departamentului de stat sau Ambasadei SUA la București.

13Sumă parțială, excluzând plățile legale datorate veteranilor și celor dizabilități de război și dobânzile pentru sumele împrumutate de către statul american. Sursa: Brown University, The Watson Institute for International and Public Affairs - https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/human-and-budgetary-costs-date-us-war-afghanistan-2001-2022

