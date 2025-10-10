După James Comey, un magistrat care l-a anchetat pe Trump este vizat de justiția din SUA. ”Iată cum arată tirania”

Procuroarea generală a New Yorkului, Letitia James, altă ”oaie neagră” a lui Donald Trump, care a obţinut în 2024 condamnarea miliardarului într-o vastă anchetă de fraudă, a fost inculpată joi, după fostul director FBI James Comey.

Ea a fost inculpată de către un juriu federal din Virginia, în acelaşi stat în care au fost lansate urmăriri judiciare împotriva fostului director al poliţiei federale (FBI) James Comey.

Preşedintele american i-a cerut, în mai multe rânduri, secretarei sale a Justiţiei Pam Bondi să o urmărească şi pe Letitia James.

Faptele care o vizează pe magistrată, o aleasă a Partidului Democrat, privesc o casă din Norfolk, în Virginia, pe care o deţine, pe care a declarat-o în mod fals drept reşedinţa sa principală în documente de împrumut ipotecar, lucru care i-a permis să obţină condiţii mai favorabile.

Ea a denunţat ”represalii politice”. ”Luptăm viguros împotriva acestor acuzaţii fără fundament” şi ”voi continua să îmi fac munca”, a scris ea.

”Iată cum arată tirania”, a reacţionat tenorul democrat în Senat Chuck Schumer.

”Ceea ce vedem astăzi nu este nimic altceva decât instrumentalizarea Departamentului Justiţiei în vederea pedepsirii celor care îi trag pe cei puternici la răspundere”, a comentat, la rândul său, guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, o democrată.

Ads

„Procuror dur”

De mai multe săptămâni, Donald Trump exercită presiuni asupra secretarei sale a Justiţiei să obţină urmăriri ale unora dintre adversarii săi politici.

Letitia James este unul de prim-plan. Ea se află la originea urmăririlor cu privire la farude lansate împotriva miliardarului şi a doi fii ai acestuia.

Ei au fost găsiţi vinovaţi de umflarea colosală, în anii 2010, a valorii activelor Trump Organization - zgârie-nori, hoteluri de lux sau terenuri de golf în întreaga lume - cu scopul de a beneficia de împrumuturi mai favorabile la bănci şi condiţii mai bune de asigurare.

În urma unui proces extrem de mediatizat, în 2024, Donald Trump a fost condamnat la plata unei amenzi faraonice, în valoare de 464 de milioane de dolari.

În august, o Curte de Apel din statul New York a anulat această amendă, invocând o sumă ”excesivă, care încalcă al optulea Amendament al Constituţiei Statelor Unite”, care interzice condamnările disproporţionate.

Preşedintele a declarat adesea că Letitia James trebuie să fie urmărită şi a catalogat-o pe această magistrată afroamericană drept ”coruptă” şi ”rasistă”.

Ads

La sfârşitul lui septembrie, procurorul federal din Virginia, Erik Siebert, a demisonat după ce a refuzat să lanseze urmăriri împotriva Letitiei James. Donald Trump a numit-o atunci pe una dintre apropiatele sale, Lindsey Halligan, în locul acestuia, evocând nevoia unui ”procuror dur” care s-o secundeze pe secretara sa a Justiţiei.

Donald Trump neagă că are o listă de ţinte

Însă el a identificat o serie de personalităţi, aleşi, foşti consilieri sau magistraţi, care se fac vinovaţi, în opinia sa, de tot felul de fapte, dar mai ales de faptul că i s-au opus lui.

Preşedintele american l-a ameninţat astfel pe miliardarul filantrop George Soros. El a cerut în mod public să fie urmărit senatorul democrat Adam Schiff, la fel ca în cazul lui Letitia James.

Altei ”oi negre” a lui Donald Trump, fostul său consilier în probleme de securitate naţională John Bolton, i-a fost percheziţionat domiciliul de către FBI.

Preşedintele american l-a atacat de asemenea pe Barack Obama, pe care l-a acuzat de ”trădare”.

Însă orice încercare de a-l târî în justiţie s-ar putea lovi de un principiu al imunităţii prezidenţiale, impus recent de către Curtea Supremă, a cererea lui Donald Trump însuşi.

Ads