Proteste anti-Musk. SUA se confruntă cu cele mai mari concedieri din ultimii patru ani sub administrația Trump VIDEO

În ultimele săptămâni, Statele Unite au înregistrat cel mai mare număr de concedieri din ultimii patru ani, iar o mare parte dintre cei afectați provin din domeniul științific și medical. Reducerile de personal, care au afectat instituții importante din rețeaua de sănătate și alte sectoare, sunt coordonate de Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală, condus de miliardarul Elon Musk.

Măsurile de restructurare și reducere a personalului au generat un val de nemulțumiri în rândul angajaților, iar mulți dintre cei concediați sunt extrem de criticați pentru aceste măsuri. Protestele au avut loc în mai multe orașe din Statele Unite, unde mii de oameni au ieșit în stradă pentru a condamna deciziile care au lăsat mii de familii fără locuri de muncă.

Printre instituțiile afectate se numără agenții de renume internațional, precum Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), Institutele Naționale de Sănătate (NIH) și Departamentul Agriculturii. Impactul acestor reduceri de personal asupra funcționării acestor instituții este încă în evaluare, iar mulți se tem că aceste măsuri ar putea afecta grav eficiența acestora în gestionarea problemelor de sănătate publică și mediu.

Potrivit protv.ro, oamenii au fost trimiși acasă, unii doar printr-un simplu e-mail. Cei mai mulți au primit, într-adevăr, sume compensatorii ca să renunțe voluntar la locurile de muncă.

Phil Plait, astronom: „Avem cel mai agresiv guvern anti-știință pe care l-au avut vreodată Statele Unite. Sunteți de acord? Un exemplu: RFK Jr. (secretarul pe probleme de sănătate)”.

Gretchen Goldman, cercetător în domeniul mediului, președinte al Union of Concerned Scientists: „Știința scoate la lumină minciunile acestei administrații. Este dezinformare. Este manipulare intenționată și un efort de a promova o agendă coruptă care favorizează miliardarii și companiile de combustibili fosili, în detrimentul oamenilor și al planetei”.

Pe lângă concedieri, Administrația Trump a tăiat finanțări de sute de milioane de dolari pentru mai multe centre de cercetare, punctează sursa citată.

Protesters gathered outside Tesla stores across the U.S. on Saturday to oppose CEO Elon Musk’s push to cut government spending through his Department of Government Efficiency for President Trump.#Tesla #USA #ElonMusk #DonaldTrump #Viral #ViralVideos pic.twitter.com/rZVf4vkM0z