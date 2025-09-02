Zeci de mii de americani au manifestat împotriva lui Trump și a miliardarilor, de Ziua Muncii

Proteste de amploare au avut loc în marile centre urbane din SUA/FOTO:X/@HollyBSo

Zeci de mii de persoane au ieșit luni, 1 septembrie, în stradă în orașe din întreaga Americă, marcând Ziua Muncii printr-o amplă serie de manifestații împotriva președintelui Donald Trump și a influenței crescânde a miliardarilor în viața publică.

Mișcarea, organizată sub umbrela „May Day Strong” – o coaliție ce reunește zeci de sindicate și organizații civice – a cuprins peste 1.000 de manifestații și evenimente în aproximativ 900 de orașe din Statele Unite. Acțiunea națională, sprijinită de confederația sindicală AFL-CIO, s-a desfășurat sub sloganul „Muncitorii, nu miliardarii”.

Potrivit organizatorilor, citați de publicația The Hill, sute de mii de persoane au manifestat pe întreg teritoriul american.

Proteste de amploare au avut loc în marile centre urbane – New York, Chicago, Los Angeles și Philadelphia – dar și în orașe mai mici, de la Washington D.C. până la San Diego și în state precum Florida și Idaho.

Critici față de influența elitelor economice în administrația Trump

Mesajul central al protestatarilor vizează ceea ce este perceput ca o influență excesivă a marilor corporații și a miliardarilor asupra politicilor guvernamentale în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Trump.

„De Ziua Muncii, muncitorii și comunitățile nu se mulțumesc cu un grătar. Este timpul să ne opunem preluării controlului de către miliardari. Aceștia jefuiesc familiile muncitoare, subminează democrația și își creează armate private pentru a ne controla orașele”, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul May Day Strong.

Accente locale în diferite orașe

În Chicago, unde administrația Trump a amenințat cu desfășurarea Gărzii Naționale și a agenților federali pentru a combate infracționalitatea, mii de manifestanți au mărșăluit cu pancarte împotriva oricărei creșteri a prezenței forțelor de ordine federale, potrivit agenției Reuters.

La San Francisco, protestele s-au concentrat asupra companiilor din domeniul tehnologiei, în special Palantir – furnizor de servicii pentru guvernul federal – care a obținut contracte importante în contextul promovării inteligenței artificiale sub administrația Trump. Potrivit Washington Post, liderul filialei locale a AFL-CIO a subliniat îngrijorările legate de implicarea sectorului tehnologic în politici de securitate și supraveghere.

Reacția Casei Albe

Solicitat pentru un punct de vedere, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers, a declarat că „nimeni nu a făcut mai mult pentru muncitorii americani decât președintele Trump”.

„Președintele consideră că muncitorii americani sunt inima și sufletul economiei noastre, motiv pentru care a susținut constant o agendă care îi pune pe primul loc – de la cele mai mari reduceri de taxe pentru clasa de mijloc, la atragerea a aproape 10.000 de miliarde de dolari în investiții pentru crearea de locuri de muncă bine plătite în toată țara”, a adăugat Rogers.

