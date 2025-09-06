SUA organizează cel mai mare raid anti-imigrație de până acum. Sute de muncitori de la o fabrică auto, reținuți VIDEO

Cel mai mare raid anti-imigrație la o fabrică din Georgia FOTO X/ATF Atlanta

Agenții federali și de imigrare au arestat 475 de persoane în timpul executării unui mandat de percheziție judiciară la fabrica Hyundai din Georgia, în cadrul unei anchete penale în curs cu privire la acuzații de practici ilegale de angajare.

Toți cei arestați, majoritatea cetățeni sud-coreeni, se aflau „ilegal în Statele Unite sau încălcau condițiile de ședere în Statele Unite, lucrând ilegal”, a declarat vineri, într-o conferință de presă, Steven Schrank, agent special responsabil cu anchetele de securitate internă în Georgia.

Este cea mai amplă operațiune de aplicare a legii care se desfășoară într-un singur loc din istoria Investigațiilor de Securitate Internă (HSI), a spus Schrank, adăugând că operațiunea „subliniază angajamentul față de locurile de muncă pentru georgieni și americani”.

O mulțime de agenți de la HSI, Imigrări și Vamă (ICE) și alte agenții federale s-au prezentat joi la șantierul din orașul Ellabell, unde companiile sud-coreene Hyundai și LG Energy Solution construiesc împreună o nouă fabrică de baterii lângă unitatea lor de producție de vehicule electrice.

Videoclipurile de pe rețelele sociale au arătat agenții aliniind sute de muncitori la șantierul de construcții. Schrank a spus că i-au interogat pe toți cu privire la statutul lor de imigranți, verificându-le documentele și efectuând verificări ale antecedentelor lor penale.

„Nu a fost o operațiune de imigrare în care agenții au intrat în incintă, au adunat oamenii și i-au urcat în autobuze. A fost o anchetă penală care a durat mai multe luni”, a precizat Schrank.

475 illegals detained at a Hyundai plant in Georgia on Thursday. Deport the illegals and prosecute the employers! pic.twitter.com/K5xObdUejH — Radio Australis (@freedom4UU) September 6, 2025

Până vineri dimineața nu fuseseră depuse acuzații penale în legătură cu ancheta în curs.

Procurorul general Margaret Heap a declarat într-un comunicat că 400 de agenți au participat la această acțiune de aplicare a legii, care face parte din inițiativa națională mai amplă „Operațiunea Take Back America” (Ia înapoi America - n.r.), descrisă ca un efort „de a respinge invazia imigrației ilegale, de a elimina complet cartelurile și organizațiile criminale transnaționale”.

Reacția Coreei de Sud

Guvernul sud-coreean a răspuns la reținerea multora dintre cetățenii săi într-un comunicat emis vineri.

„În cadrul aplicării legii americane, activitățile economice ale firmelor noastre de investiții și drepturile și interesele cetățenilor noștri nu trebuie încălcate în mod injust”, a declarat Lee Jae-woong, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Coreei de Sud.

„Astăzi am transmis îngrijorarea și regretul nostru Ambasadei SUA și am îndemnat-o să acorde o atenție specială pentru a se asigura că drepturile și interesele legitime ale cetățenilor noștri nu sunt încălcate”, a spus purtătorul de cuvânt.

Jae-woong a adăugat că va fi înființată o echipă operativă la fața locului în Georgia, cu ajutorul Consulatului sud-coreean din Atlanta.

O purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, a declarat pentru NBC News că președintele Donald Trump rămâne angajat „să facă din Statele Unite cel mai bun loc din lume pentru a face afaceri, aplicând în același timp legile federale în materie de imigrație”.

„Statele Unite sunt mândre să găzduiască investiții majore și așteaptă cu nerăbdare să continue să construiască pe baza acestor investiții și parteneriate istorice pe care președintele Trump le-a încheiat”, a comentat Jackson. „Orice muncitori străini aduși pentru proiecte specifice trebuie să intre în Statele Unite în mod legal și cu autorizații de muncă corespunzătoare”, a punctat ea.

Un purtător de cuvânt de la Hyundai a declarat vineri, 5 septembrie, pentru NBC News că grupul „monitorizează îndeaproape situația și depune eforturi pentru a înțelege circumstanțele specifice”.

„Până în prezent, din câte înțelegem, niciunul dintre cei reținuți nu este angajat direct de Hyundai Motor Company. Punem pe primul loc siguranța și bunăstarea tuturor celor care lucrează la șantier și respectăm toate legile și reglementările oriunde ne desfășurăm activitatea”, dă asigurări compania sud-coreeană.

NBC News a contactat și LG Energy Solution, dar nu a primit încă un răspuns.

Alte rețele investigate

Potrivit lui Schrank, muncitorii arestați la șantierul de construcții erau angajați de o rețea de diverși contractori și subcontractori, pe care anchetatorii o investighează.

Toți rămân în custodia ICE după ce majoritatea dintre ei au fost duși la centrul de procesare a imigrației din Folkston, Georgia, în urma arestării, a spus Schrank.

Coreea de Sud, a zecea economie din lume, este un important producător de automobile și electronice, ale cărei companii au mai multe fabrici în Statele Unite.

În iulie, Seulul a promis investiții de 350 de miliarde de dolari în Statele Unite, în efortul de a reduce tarifele cu care Trump amenința produsele sale. Tarifele au fost stabilite în final la 15%.

În martie, Hyundai a declarat că va investi 21 de miliarde de dolari în relocalizări în Statele Unite, între 2025 și 2028, sumă care, potrivit declarațiilor de luna trecută, a crescut la 26 de miliarde de dolari. Inițiativele ar urma să creeze aproximativ 25.000 de noi locuri de muncă directe în SUA în următorii patru ani.

Fabrica de vehicule electrice Hyundai din Georgia, unde se află șantierul percheziționat, este una dintre cele mai mari și mai cunoscute unități de producție din acest stat. Guvernatorul republican Brian Kemp și alți oficiali au declarat că fabrica de 7,6 miliarde de dolari, care are aproximativ 1.400 de angajați, este cel mai mare proiect de dezvoltare economică din istoria statului.

Hyundai, cel mai mare producător de automobile din Coreea de Sud, a început să producă vehicule electrice acolo în urmă cu aproximativ un an. Compania a încheiat recent un parteneriat cu LG Energy Solution pentru a construi fabrica de baterii adiacentă, care se preconizează că va fi deschisă anul viitor.

