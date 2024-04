Constatări grave ale SUA cu privire la corupția din România. Explicația puterii și acuzațiile opoziției: „Au creat o mașinărie care funcționează ca unsă!”

Raportul Departamentului de Stat (DOS) al Statelor Unite ale Americii (SUA) pentru anul 2023, în legătură cu România, a relevat o mulțime de informații grave referitoare la corupția guvernamentală și problemele din justiție. Reprezentanții puterii, dar și ai opoziției, au comentat pe marginea acestui subiect, pentru Ziare.com.

Constatări grave ale SUA cu privire la corupția

Iată câteva aspecte menționate în Departamentul de Stat al SUA, publicat duminică:

„Printre problemele semnificative legate de drepturile omului s-au numărat rapoarte credibile privind: tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante aplicate de către guvern sau în numele guvernului; corupție guvernamentală gravă”;

„Guvernul a luat măsuri credibile pentru a identifica și a pedepsi funcționarii care ar fi putut comite abuzuri în domeniul drepturilor omului, dar în unele cazuri acțiunile guvernului au fost insuficiente și impunitatea a reprezentat o problemă”;

„Constituția și legea prevedeau un sistem judiciar independent, iar guvernul a respectat, în general, independența și imparțialitatea justiției. Ineficiența și lipsa de responsabilitate în ceea ce privește supravegherea judiciară au subminat uneori independența și imparțialitatea justiției”;

„Raportul din septembrie al Grupului de state împotriva corupției al Consiliului Europei privind această țară a remarcat că au existat numeroase cazuri în care persoanelor private și jurnaliștilor li s-a refuzat accesul la informații de interes public (...) Acest lucru a împiedicat părțile interesate să obțină informații publice în timp util, ceea ce a împiedicat inițierea de proceduri administrative sau accesul la sistemul judiciar în termenul de prescripție”;

„Publicația online independentă Hotnews a susținut că hărțuirea împotriva lui Șercan a fost tolerată și, posibil, dirijată de reprezentanți ai Partidului Național Liberal (PNL), aflat la guvernare”;

„Corupția și utilizarea abuzivă a fondurilor publice au fost larg răspândite. Transparency International a observat că au fost raportate niveluri ridicate de corupție la vamă și în interiorul unităților de poliție”;

„Mita a fost percepută ca fiind frecventă în sectorul public, în special în sistemul de sănătate. Mass-media a raportat că, în cursul anului, Direcția Națională Anticorupție a instrumentat peste 50 de cazuri legate de corupție în sistemul de sănătate, inclusiv cazuri împotriva unui manager, a șapte medici și a trei directori de spital”;

„În unele cazuri, guvernul nu a aplicat în mod eficient legea privind violul și violența domestică. Violența bazată pe gen, inclusiv violența domestică, a reprezentat o problemă gravă”;

„Poliția nu dispune de proceduri pentru punerea în aplicare și monitorizarea ordinelor de restricție. Instanțele de judecată au instrumentat foarte puține cazuri de violență domestică”.

Explicația PNL, partidul care se află la putere din 2020

Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL, a oferit prima reacție din partea Guvernului „social-liberal”.

„În ultimii ani, România a fost un exemplu de bune practici pentru drepturile omului. În ceea ce privește justiția și statul de drept, ne bucurăm că Uniunea Europeană, după ani de monitorizare, a decis că este cazul să ridice MCV, recunoscând că instituțiile acționează independent în România. Inclusiv raportul citat de dvs. apreciază despre drepturile omului că Guvernul a acționat credibil pentru a combate abuzurile unor funcționari și că a respectat independența justiției.

Toate aspectele invocate de raport sunt de luat în seamă și trebuie să fie în atenția autorităților din România, fiecare caz în parte, așa cum fiecare stat democratic consolidat trebuie să aibă instrumente pentru a combate abateri sau abuzuri asupra cetățenilor. România, din fericire, este pe un drum bun și acest parcurs i-a fost recunoscut de mai multe organizații internaționale”, a declarat pentru Ziare.com Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL, fost ministru al Tineretului și Sportului.

Alianța „Ciolacu+Ciucă”, asemănată cu „perioada Dragnea + Tăriceanu”, de USR

Deputatul Iulian Bulai, de la USR, a oferit, de asemenea, punctul său de vedere pe marginea acestui subiect.

„Sunt informații foarte corecte, fără nicio urmă de exagerare. Este un regres la toate capitolele. Emilia Șercan a fost supusă unei campanii de denigrare publică prin șantaj, prin terți. Situația de folosire abuzivă față de vulnerabile a existat și aici vedem cazul ”azilelor groazei”, din București, Ilfov dar și Mureș. Sunt îngrijorări care au o bază reală în România. Sunt multe cazuri de doctori prinși în flagrant, dar și politicieni prinși că au luat mită, în forma cea mai explicită, cu bani cash.

Eu zic că se întoarce o perioadă și mai veche decât perioada Dragnea, cea a doamnei Rodica Stănoiu, din perioada lui Năstase și aici mă refer la legea care reglementa relația dintre presă și serviciile secrete, cu un proiect legislativ făcut public în urmă cu câțiva ani, cu privire la ingerințe ale serviciilor secrete în libertatea editorială a jurnaliștilor. Există un regres al calității democrației și o lipsă de angajament a statului cu privire la respectarea dreptului omului.

De asemenea, în ianuarie, la nivelul Consiliului Europei s-a făcut referire la lipsa de implementare a judecăților CEDO în statele membre. România e țară de top în Uniune în privința neimplementării deciziilor CEDO”, a comentat deputatul, pentru Ziare.com.

Probabil cel mai strident exemplu al lipsei de transparență din partea instituțiilor statului reprezintă opacitatea Administrației Prezidențiale.

„În ceea ce privește deplasările lui Klaus Iohannis, informațiile respective nu reprezintă o vulnerabilitate la adresa securității de stat, deci n-are cum să fie protejat de lege! Dar da, este o marjă de interpretare pe care, dacă persoana sau instituția o interpretează abuziv, poate aduce argumente false, în a nu da informațiile solicitate. Cei care au făcut solicitările și nu au primit informația, ar trebui să meargă în instanță, pentru a avea acces deplin la aceste informații”, a comentat Bulai.

PNL nu a vrut transparență la guvernare, cu USR, susține Iulian Bulai

În scurta perioadă în care a fost la guvernare, USR s-a lovit de metehnele PNL, punctate și-n raportul american, susține Bulai.

„Au trecut trei ani de zile, a fost un fenomen pe care eu nu l-am înțeles atunci. Claudiu Năsui (fost ministru al Economiei din partea USR) a avut un proiect de transparentizare a solicitărilor pe legea 544/2001, în vederea întocmirii unui registru public al solicitărilor. Practic, atunci când cineva face o solicitare la o instituție, să fie public răspunsul. Astfel, o altă persoană care solicită informații similare sau identice, să nu mai aștepte atât de mult pentru un răspuns și să facă referire la răspunsul respectiv, un fel de jurisprudență. Noi (USR) ne-am lovit de o opoziție puternică din partea multora. Am fost singurii care am susținut nivelul acesta de transparentizare a solicitărilor cu privire la informațiile de interes public.

Au fost două argumente... Unul, de care s-a folosit PSD și PNL, că acest proces de digitalizare ar face ca legea să nu fie funcțională pentru că nu-și permit primăriile, UAT-urile să facă registrul public, că nu au infrastructura necesară, dar acesta e un pretext. Al doilea răspuns a venit din partea unor redacții de investigații care au spus că ‘voi dacă faceți această formă radicală de transparentizare, ne va afecta pe noi, în cursul proceselor de cercetare pe anumite spețe, de jurnalism de investigații în curs’ - dar am găsit o soluție, astfel de răspunsuri să se facă publice, în registru, după trei luni de zile”, a comentat oficialul USR.

Dan Tănasă (AUR): „Să așteptăm raportul pentru 2024, atunci când va fi analizată inclusiv comasarea alegerilor!”

În opinia deputatului AUR Dan Tănasă, raportul Departamentului de Stat pentru anul 2024 va scoate la suprafață nereguli și mai grave.

„Încă din momentul în care am intrat în Parlamentul României am fost cei care, prin mijloacele pe care le-am avut la dispoziție, am expus corupția endemică din România. Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România nu spune nimic nou.

Da, corupția este în continuare un fenomen foarte prezent în România, unul întreținut de PSD și PNL. Da, justiția are în continuare serioase probleme. Da, pe mai departe presa care nu răspunde comenzilor celor de la putere are pumnul pus în gură.

Asta este realitatea cu care ne confruntăm zi de în România condusă de Ciolacu, Ciucă și Iohannis. Lucrurile nu s-au schimbat de 35 de ani de când FSN-ul, în diversele sale combinații, s-a aflat la putere. Doar personajele s-au schimbat, niciodată piesa jucată.

Acest fenomen a fost și a rămas endemic în societatea românească. De zeci de ani, această gangrenă roade din interior instituțiile publice. Principalul vinovat este ‘partidul-stat’, PSD – PNL, urmașii FSN, care au pus ghearele pe putere la toate nivelurile și nu au mai vrut să își părăsească fotoliile. Au pus stăpânire pe instituțiile locale și au baronizat totul în calea lor.

Noi vorbim acum despre un raport pentru anul 2023. Eu zic să îl așteptăm pe cel pentru 2024, atunci când va fi analizată inclusiv comasarea alegerilor. Probabil că cel mai mare abuz de putere care s-a produs în Europa, dar si în lumea democrată a avut loc prin această comasare. S-au încălcat Constituția țării, legile, dar și toate tratatele internaționale pe care țara noastră le-a semnat. Cu ce scop? Acela de a păstra la putere pe mai departe ‘partidul-stat’ PSD-PNL”, a comentat Dan Tănasă, pentru Ziare.com.

Dan Tănasă (AUR): „Județe întregi au fost transformate în feude”

Problemele de la nivel guvernamental sunt doar vârful icebergului, susține purtătorul de cuvânt al AUR. Potrivit acestuia, județele „au fost transformate în feude”, de PSD și de PNL.

„Pentru cele două partide, reforma administrativă, curățarea corupției în România, a însemnat a-și instala oamenii în funcții-cheie, de unde să poată influența deciziile și să îsi poată perpetua pozițiile de putere. Această politică deficitară a dus la eșecul luptei împotriva corupției din România. Si va perpetua dacă vor fi lăsați pe mai departe la putere.

Politica făcută în baza carnetului de partid - în asta a constat așa-zisa reformă a vechilor și noilor feseniști. Etică, integritate? Sunt o glumă pentru PSD si PNL. Caracatița pesedisto-liberală din fruntea statului își apară corupții, îi acoperă, îi lasă să fugă de justiție.

La nivel administrativ au creat o mașinărie a corupției care funcționează ca unsă. Județe întregi au fost transformate în feude.

Atâta timp cât promovarea oamenilor care ajung în instituțiile de stat nu se bazează pe criterii de competență, atunci reforma este imposibilă. Atâta vreme cât instituțiile-cheie ale statului român sunt capturate de PSD si PNL, România nu va scăpa de acest fenomen al corupției”, a mai comentat Dan Tănasă.

Raportul Departamentului de Stat american pentru anul 2023, în legătură cu România, poate fi citit integral, AICI.

