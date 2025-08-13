Raportul anual al Departamentului de Stat al SUA, revizuit și epurat: Mai puține detalii despre abuzurile din țările aliate politic

Departamentul de Stat al Statelor Unite a publicat marți, 12 august, o versiune semnificativ redusă a raportului său anual privind respectarea drepturilor omului în lume. Documentul, care acoperă anul calendaristic 2024 – înainte de preluarea celui de-al doilea mandat prezidențial de către Donald Trump – a fost finalizat în mare parte anterior schimbării administrației, dar a suferit numeroase revizuiri în lunile ulterioare.

Spre deosebire de edițiile anterioare, raportul actual omite sau reduce considerabil detalii privind încălcările grave ale drepturilor fundamentale în mai multe state, în special acolo unde regimurile aflate la putere sunt aliniate politic cu Washingtonul.

Reducerea secțiunilor dedicate: mai puțină documentare, mai multă selecție politică

Printre țările în care documentarea a fost redusă considerabil se numără El Salvador, unde liderul Nayib Bukele este considerat un aliat al administrației Trump. În raportul din acest an se afirmă că „nu au existat rapoarte credibile privind abuzuri semnificative ale drepturilor omului” în 2024. Totuși, în același document se admite că au existat cazuri de detenții arbitrare și decese în custodia statului, în special în cazul suspecților de afiliere la bande criminale.

Raportul anterior – de patru ori mai lung – menționa explicit cazuri de execuții extrajudiciare, dispariții forțate, tortură, condiții inumane în închisori, violență de gen, lipsa accesului la servicii de sănătate reproductivă și acte de discriminare sistemică.

Ads

Situații similare se regăsesc și în cazul Israelului, unde raportul din acest an omite orice referire la „încălcări semnificative ale drepturilor omului”. Sunt menționate doar succint Hamas și Hezbollah în contextul unor presupuse crime de război, dar nu apare nicio referință la procesele penale aflate în curs împotriva premierului Netanyahu sau la acuzațiile de tortură împotriva deținuților palestinieni – aspecte documentate în ediția anterioară.

Europa, în schimb, criticată pentru restrângerea libertății de exprimare

Într-un contrast notabil, țări partenere tradiționale ale SUA, precum Germania, Franța și Regatul Unit, sunt prezentate ca având o situație în deteriorare în domeniul libertăților civile. Raportul notează „rapoarte credibile privind restricții semnificative asupra libertății de exprimare” în aceste state, în ton cu pozițiile publice adoptate de oficiali ai administrației Trump, care au criticat în mod repetat presupusele derapaje în materie de exprimare liberă în Europa Occidentală.

Ads

Întrebată despre percepția unei selecții politice în redactarea raportului, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Tammy Bruce, a declarat că „președintele Trump a colaborat cu numeroase țări” și că raportul reflectă „punctul nostru general de vedere, fără a condamna sau a elogia în mod selectiv.”

Fără prefață oficială, fără capitole despre corupție sau violență de gen

Pentru prima dată în ultimii ani, raportul nu este însoțit de o introducere semnată de secretarul de stat. Marco Rubio, actualul titular al postului, nu a oferit niciun comentariu oficial.

Documentul a fost, de asemenea, epurat de numeroase secțiuni tradiționale, precum cele dedicate abuzurilor motivate de orientarea sexuală, violenței împotriva femeilor, corupției guvernamentale, discriminării rasiale sau dreptului la un proces echitabil.

Un fost oficial al Departamentului de Stat, Michael Honigstein, care a condus direcția pentru Afaceri Africane din cadrul Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă, a declarat pentru CNN că echipele de redactare au fost instruite să reducă textele „la strictul necesar prevăzut de lege.”

Ads

Într-un apendice, raportul justifică modificările prin necesitatea de a „spori utilitatea și accesibilitatea pe teren și pentru parteneri” și pentru a „alinia conținutul la directivele executive ale administrației”.

Raportul privind Afganistanul și Rusia: ton critic, dar redus

În cazul Afganistanului, raportul – deși semnificativ mai scurt decât cel din 2023 – menționează în continuare încălcări sistematice ale drepturilor femeilor și absența statului de drept. În ciuda acestor constatări, administrația americană a încercat să elimine statutul de protecție temporară pentru afganii aflați în SUA, invocând o „îmbunătățire notabilă a situației de securitate și economică”.

Raportul despre Rusia este mai extins decât al altor țări, dar mai scurt decât în anii anteriori. Sunt menționate uciderea lui Aleksei Navalnîi în închisoare, condițiile dure din sistemul penitenciar, precum și abuzurile comise de forțele ruse în Ucraina – inclusiv crime de război, deportări de civili, inclusiv copii, și folosirea muncii forțate. Lipsesc, însă, referințele la corupția endemică din aparatul executiv, detaliate anterior.

Ads

Raportul despre China a rămas aproape neschimbat

Raportul despre China a rămas aproape neschimbat față de ediția precedentă. Documentul reafirmă existența unor crime împotriva umanității comise împotriva minorității uigure și altor grupuri etnice sau religioase din provincia Xinjiang. De asemenea, se menționează că autoritățile chineze nu au întreprins măsuri credibile pentru investigarea sau sancționarea abuzurilor.

Publicarea raportului are loc în contextul unei reorganizări majore a Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă, structură responsabilă pentru redactarea acestor documente. Numeroși angajați implicați în elaborarea rapoartelor – inclusiv ale celor publicate marți – au fost concediați luna trecută. Noul mandat al biroului, conform unor surse interne, este de a „promova viziunea afirmativă a administrației asupra valorilor americane și occidentale”.

Ads